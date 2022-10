Die Rolle der USA im Ukraine-Konflikt

Bei­de Kriegs­par­tei­en haben sich in eine Lage manö­vriert, die Ver­hand­lun­gen nicht mehr zuläßt. Wla­di­mir Putin und sei­ne Entou­ra­ge glau­ben, daß eine West­bin­dung der Ukrai­ne in Gestalt eines Bei­tritts zur NATO Ruß­land exis­ten­ti­ell bedro­he. Soll die­se Bedro­hung ent­schärft wer­den, muß die­ser Krieg gewon­nen werden.

Die west­li­che Füh­rungs­macht USA und deren Ver­bün­de­te, dar­un­ter Deutsch­land, haben sich dar­auf fest­ge­legt, daß Ruß­land in die­sem Kon­flikt ent­schei­dend geschla­gen wer­den müs­se, und zwar nicht nur auf dem Schlacht­feld, son­dern auch wirt­schaft­lich. Die­sem Zweck die­nen die immer neu­en Waf­fen­lie­fe­run­gen und ande­ren Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen und das umfas­sen­de Sank­ti­ons­re­gime, das der Wes­ten gegen Ruß­land in Kraft gesetzt hat.

US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Lloyd Aus­tin hat Ende April 2022 betont, das Ziel des Wes­tens bestehe dar­in, Ruß­land bis zu dem Punkt zu schwä­chen, an dem es nicht wie­der in die Ukrai­ne ein­mar­schie­ren kön­ne. Und auch der EU-Außen­be­auf­trag­te Josep Bor­rell leg­te sich auf Twit­ter dahin­ge­hend fest, daß die­ser Krieg »auf dem Schlacht­feld gewon­nen« werde.

In eine ähn­li­che Rich­tung äußer­te sich Ende April die dama­li­ge eng­li­sche Außen­mi­nis­te­rin Liz Truss, als sie erklär­te, daß der Krieg in der Ukrai­ne »unser aller Krieg« sei,

denn der Sieg der Ukrai­ne ist für uns alle eine stra­te­gi­sche Not­wen­dig­keit. Schwe­re Waf­fen, Pan­zer, Flug­zeu­ge – wir grei­fen tief in unse­re Waf­fen­ar­se­na­le, fah­ren die Pro­duk­ti­on hoch. Das alles ist notwendig.

Da moch­te auch Deutsch­lands femi­nis­ti­sche Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Bünd­nis 90 / Die Grü­nen) nicht abseits ste­hen und erklär­te, daß es in die­sem Krieg auch dar­um gehe, Ruß­land über Jahr­zehn­te der­art zu schwä­chen, daß wei­te­re Angriffs­krie­ge zuneh­mend unmög­lich erschei­nen. »Ich will«, so Baer­bock laut Focus, »daß Putin nie wie­der ein [sic!] Angriffs­krieg führt.« Deutsch­land wer­de mit sei­ner Unter­stüt­zung der Sank­ti­ons­pa­ke­te dazu bei­tra­gen, Ruß­land der­art zu schä­di­gen, daß »es volks­wirt­schaft­lich jah­re­lang nicht mehr auf die Bei­ne kommt«.

Doch damit nicht genug: US-Prä­si­dent Joe Biden hat Putins Krieg in der Ukrai­ne Anfang April als »Völ­ker­mord« bezeich­net, den rus­si­schen Prä­si­den­ten als »Kriegs­ver­bre­cher«, der nach dem Krieg einem »Kriegs­ver­bre­cher­pro­zeß« unter­zo­gen wer­den müs­se. Damit ist die Tür für eine Bei­le­gung des Kon­flik­tes am Ver­hand­lungs­tisch zuge­schla­gen. Denn, so gibt der US-Poli­to­lo­ge John Mear­s­hei­mer zu beden­ken: »Wie ver­han­delt man mit einem völ­ker­mor­den­den Staat?«

Mear­s­hei­mer, der die rea­lis­ti­sche Schu­le der Inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen ver­tritt, gehört zu den weni­gen Stim­men im öffent­li­chen Dis­kurs um den Ukrai­ne­krieg, die es wagen, die US-ame­ri­ka­ni­schen Inter­es­sens­la­gen in die­sem Kon­flikt offen und kri­tisch zu the­ma­ti­sie­ren. Der Poli­to­lo­ge weist den USA und in ihrem Wind­schat­ten auch ihren Ver­bün­de­ten die Haupt­schuld für die Eska­la­ti­on in der Ukrai­ne zu. Die USA hätten

eine Poli­tik gegen­über der Ukrai­ne vor­an­ge­trie­ben, die von Putin und ande­ren rus­si­schen Füh­rern als exis­ten­ti­el­le Bedro­hung ange­se­hen wird«.

Mear­s­hei­mer meint damit

Ame­ri­kas Beses­sen­heit, die Ukrai­ne in die NATO auf­zu­neh­men und sie zu einem west­li­chen Boll­werk an Ruß­lands Gren­ze zu machen.

Der Regie­rung Biden wirft er vor, die­se Bedro­hung nicht durch Diplo­ma­tie besei­tigt zu haben. Statt des­sen ver­pflich­te­ten sich die Ver­ei­nig­ten Staa­ten im Jahr 2021 erneut, die Ukrai­ne in die NATO auf­zu­neh­men. Putin habe dar­auf mit dem Ein­marsch reagiert.

Ähn­lich argu­men­tier­te Mear­s­hei­mer bereits in einem Bei­trag für die Zeit­schrift For­eign Affairs im Jah­re 2014 mit Blick auf die Krim­kri­se; auch hier wies er den Ver­ei­nig­ten Staa­ten und ihren euro­päi­schen Ver­bün­de­ten »den größ­ten Teil der Ver­ant­wor­tung für die Kri­se« zu. »Die Wur­zel des Pro­blems« sei die NATO-Erweiterung,

das zen­tra­le Ele­ment einer umfas­sen­de­ren Stra­te­gie, um die Ukrai­ne aus der Umlauf­bahn Ruß­lands her­aus­zu­ho­len und sie in den Wes­ten zu integrieren.

Für Putin brach­te der »ille­ga­le Sturz« des demo­kra­tisch gewähl­ten und pro­rus­si­schen ukrai­ni­schen Prä­si­den­ten Vik­tor Janu­ko­witsch das Faß zum Über­lau­fen. Er reagier­te dar­auf mit der Ein­nah­me der Krim, einer Halb­in­sel, von der er befürchtete,

daß sie einen NATO-Mari­ne­stütz­punkt beher­ber­gen wür­de, und arbei­te­te dar­an, die Ukrai­ne zu desta­bi­li­sie­ren, bis sie ihre Bemü­hun­gen, sich dem Wes­ten anzuschließen,

auf­ge­ben wür­de. Es ver­steht sich von selbst, daß Mear­s­hei­mers The­sen in den USA hef­ti­ge Kri­tik aus­ge­löst haben, ins­be­son­de­re nach­dem er mit die­sen The­sen eine mil­lio­nen­fach geteil­te Video­vor­le­sung an der Uni­ver­si­tät von Chi­ca­go hielt und dem Maga­zin The New Yor­ker ein Tele­fon­in­ter­view gab. Wenig über­ra­schend wur­de er in den Ruch gebracht, mit der rus­si­schen Regie­rung zusammenzuarbeiten.

Mitt­ler­wei­le gibt es neben Mear­s­hei­mer in den USA eine wei­te­re renom­mier­te Stim­me, die sich kri­tisch mit der Rol­le der USA an der Ent­wick­lung des Ukrai­ne­krie­ges aus­ein­an­der­setzt, näm­lich den US-Öko­no­men ­Jef­frey D. Sachs. Sachs war in den 1990er Jah­ren einer der Wort­füh­rer der soge­nann­ten Schock­the­ra­pie, mit der die Zen­tral­ver­wal­tungs­wirt­schaf­ten nach dem Ende des Real­so­zia­lis­mus in kür­zes­ter Zeit zu Markt­wirt­schaf­ten umge­baut wer­den sollten.

Die dadurch aus­ge­lös­ten wirt­schaft­li­chen Ver­wer­fun­gen haben Sachs, der zu den west­li­chen Bera­tern des rus­si­schen Pre­mier­mi­nis­ters Jegor Gai­dar gehör­te, schar­fe Kri­tik ein­ge­tra­gen. Sachs bezeich­net den Krieg in der Ukrai­ne als »Höhe­punkt eines 30jährigen Pro­jekts der ame­ri­ka­ni­schen neo­kon­ser­va­ti­ven Bewe­gung (Neo­cons)«.

In der Regie­rung Biden säßen

die­sel­ben Neo­kon­ser­va­ti­ven, die sich für die Krie­ge der USA in Ser­bi­en (1999), Afgha­ni­stan (2001), Irak (2003), Syri­en (2011) und Liby­en (2011) stark gemacht und die den Ein­marsch Ruß­lands in die Ukrai­ne erst provoziert

hät­ten. Der US-Öko­nom ver­weist dar­auf, daß sich die »Neo­cons« für die NATO-Erwei­te­rung um die Ukrai­ne bereits ein­ge­setzt hat­ten, noch bevor dies 2008 unter Geor­ge W. Bush Ziel der US-Poli­tik wur­de. Sie betrach­te­ten die NATO-Mit­glied­schaft der Ukrai­ne »als Schlüs­sel zur regio­na­len und glo­ba­len Vor­herr­schaft der USA«. Sei­ne Kri­tik gilt auch der Rol­le von ­Vic­to­ria Nuland, der Ehe­frau des Neo­con-Fal­ken Robert Kagan, die er als »neo­kon­ser­va­ti­ve Agen­tin par excel­lence« bezeichnet.

Nuland gehör­te 2014 in der Ukrai­ne zu den Strip­pen­zie­hern, als die Mai­dan-Unru­hen mit dem Sturz des demo­kra­tisch gewähl­ten Prä­si­den­ten Janu­ko­witsch ende­ten. ­Auf Janu­ko­witsch folg­te der Nuland-Favo­rit Arsenij Jazen­juk, mit dem die wei­te­re Ent­wick­lung ganz im Sin­ne der US-Inter­es­sen verlief.

In Deutsch­land wur­de Nuland vor allem durch ein abge­hör­tes Tele­fo­nat bekannt, in dem sie die For­mu­lie­rung »Fuck the EU« gebrauch­te. Daß der Mit­schnitt des Tele­fo­nats in das Inter­net gelang­te, schrieb die US-Regie­rung dem rus­si­schen Geheim­dienst zu. Aller­dings muß­te selbst die Tages­schau zuge­ste­hen, daß die Auf­zeich­nung zei­ge, »wie stark sich die USA in die inne­ru­krai­ni­schen Ver­hält­nis­se« ein­misch­ten. Nun ist Nuland als Bidens Unter­staats­se­kre­tä­rin wie­der im Spiel und lei­tet die US-Poli­tik hin­sicht­lich des Krie­ges in der Ukraine.

Ihr Mann, Robert Kagan, gibt der­weil mit geo­stra­te­gi­schen Grund­satz­ar­ti­keln die Lini­en vor, so zum Bei­spiel in der Fach­zeit­schrift For­eign Affairs, der wohl wich­tigs­ten außen­po­li­ti­schen Publi­ka­ti­on der USA, die im Auf­trag der über­aus ein­fluß­rei­chen Denk­fa­brik Coun­cil on For­eign Rela­ti­ons (CFR) her­aus­ge­ge­ben wird, der unter ande­rem ehe­ma­li­ge US-Prä­si­den­ten, ‑Außen­mi­nis­ter und ‑Finanz­mi­nis­ter angehören.

In der März / April-Aus­ga­be 2021 von For­eign Affairs, kurz nach Amts­an­tritt der Regie­rung Biden also, for­der­te Kagan – unüber­les­bar auch als Abrech­nung mit der Ära Trump – die US-Ame­ri­ka­ner in einem Grund­satz­ar­ti­kel dazu auf, daß sie ihre »glo­ba­le Rol­le« akzep­tie­ren müß­ten, weil die USA eine »Super­macht« sei­en, ob sie es nun woll­ten oder nicht.

­Kagan beklagt, daß sich die Ame­ri­ka­ner nicht als »Haupt­ver­tei­di­ger einer bestimm­ten Art von Welt­ord­nung« sähen und daß sie die­se »›unver­zicht­ba­re‹ Rol­le« nie über­nom­men oder »oft schlecht gespielt hät­ten«. Das Hin und Her der Ame­ri­ka­ner habe Ver­bün­de­te und Geg­ner »ver­wirrt und in die Irre geführt«. Kagan erin­nert dar­an, daß das 20. Jahr­hun­dert »mit den Lei­chen aus­län­di­scher Füh­rer und Regie­run­gen über­sät« sei, die die USA »falsch ein­ge­schätzt« hät­ten, »von Deutsch­land (zwei­mal) und Japan über die Sowjet­uni­on und Ser­bi­en bis zum Irak«.

Soll das 21. Jahr­hun­dert nicht nach »dem­sel­ben Mus­ter« ver­lau­fen, »am gefähr­lichs­ten im Wett­be­werb mit Chi­na«, müß­ten die US-Ame­ri­ka­ner »die Rol­le akzep­tie­ren, die das Schick­sal und ihre eige­ne Macht ihnen auf­er­legt« haben. Dies des­halb, weil »die Alter­na­ti­ve zur ame­ri­ka­ni­schen Welt­ord­nung« »eine Welt des Macht­va­ku­ums, des Cha­os, des Kon­flikts und der Fehl­ein­schät­zun­gen« sein werde.

War­um die­sem Bei­trag Kaga­ns eine beson­de­re Bedeu­tung zukommt, hat die Schwei­zer Inter­net­zei­tung Info­sper­ber beant­wor­tet. Kagan steht US-Außen­mi­nis­ter Ant­o­ny Blin­ken nahe. Bei­de zusam­men haben Anfang Janu­ar 2019 in der Washing­ton Post einen pro­gram­ma­ti­schen Arti­kel ver­öf­fent­licht, der sich in schar­fen Wor­ten gegen Donald Trumps »Ame­ri­ca first«-Politik wandte.

Der Prä­si­dent, der nach Trump ins Amt kom­me, wer­de »mit einer zuneh­mend gefähr­li­chen Welt kon­fron­tiert sein, die eher an die 1930er Jah­re erin­nert als an das Ende der Geschich­te«. In die­ser Welt sei­en »Popu­lis­ten, Natio­na­lis­ten und Dem­ago­gen auf dem Vor­marsch«, »die immer stär­ker und aggres­si­ver wer­den«, samt »einem Eu­ropa, das in Spal­tung und Selbst­zwei­feln versinkt«.

Ein wei­te­res Fest­hal­ten an »Ame­ri­ca first« mit sei­ner Mischung aus »Natio­na­lis­mus, Uni­la­te­ra­lis­mus und Frem­den­feind­lich­keit« wer­de die­se Pro­ble­me nur noch ver­schär­fen. Aber das glei­che gel­te für die Alter­na­ti­ve, die von Den­kern quer durch das ideo­lo­gi­sche Spek­trum ange­bo­ten wer­de, die rie­ten, sich zurück­zu­zie­hen, »ohne die wahr­schein­li­chen Fol­gen zu beden­ken, wie wir es in den 1930er Jah­ren getan haben«.

Es sind Ansich­ten wie die­se, die den Wider­spruch von Jef­frey Sachs her­aus­ge­for­dert haben, näm­lich daß die USA auf­grund ihrer Über­le­gen­heit in der Lage sei­en, die »Bedin­gun­gen in allen Regio­nen der Welt zu dik­tie­ren«. Die­se Hal­tung sei von »bemer­kens­wer­ter Hybris« und durch »Gering­schät­zung von Bewei­sen« geprägt. Obwohl die USA seit den 1950er Jah­ren »in fast jedem regio­na­len Kon­flikt«, in dem sie invol­viert waren, »in die Schran­ken ver­wie­sen wor­den« sei­en, hät­ten sie mit Blick auf die Ukrai­ne eine mili­tä­ri­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit Ruß­land pro­vo­ziert, in der Über­zeu­gung, daß es durch die Waf­fen der NATO und durch ein wirt­schaft­li­ches Sank­ti­ons­re­gime in die Knie gezwun­gen werde.

Die­se Sank­tio­nen haben sich aber ins­be­son­de­re aus euro­päi­scher War­te als zwei­schnei­di­ges Schwert erwie­sen, wie der mar­xis­tisch inspi­rier­te Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler Micha­el Hud­son in einem Inter­view erläu­tert hat. Das ers­te Ziel der USA bestand dar­in, Ruß­land durch Aus­schluß aus dem Swift-Ban­ken-Clea­ring-Sys­tem zu iso­lie­ren. Ban­ken-Clea­ring meint die Ver­rech­nung gegen­sei­ti­ger Geldforderungen.

Mos­kau reagier­te dar­auf mit dem Über­gang zum Ban­ken-Clea­ring-Sys­tem Chi­nas. Dadurch wur­de die Spal­tung der Welt in »zwei ant­ago­nis­ti­sche Finanz­blö­cke«, so Hud­son, »noch wei­ter und schnel­ler vorangetrieben«.

Die zwei­te Tak­tik lief dar­auf hinaus,

rus­si­sche Kapi­tal­ein­la­gen bei US-Ban­ken zu beschlag­nah­men und die­se US-ame­ri­ka­ni­schen sowie euro­päi­schen Finanz­wert­pa­pie­ren und Fonds zuzuführen.

Mit die­sem beschlag­nahm­ten Kapi­tal sei dann unter ande­rem die Ukrai­ne unter­stützt wor­den. Mos­kau reagier­te dar­auf, indem es »US-ame­ri­ka­ni­sche und euro­päi­sche Inves­ti­tio­nen im eige­nen Land bil­lig auf­kauf­te«. Eine Kon­se­quenz daraus:

Deutsch­land ver­liert den rus­si­schen Markt dau­er­haft, als Inves­ti­ti­ons­part­ner und als Exportmarkt.

Die drit­te US-Tak­tik zielt dar­auf ab, NATO-Staa­ten am Han­del mit Ruß­land zu hin­dern. Auch die­se Maß­nah­me läuft dar­auf hin­aus, daß der rus­si­sche Markt für euro­päi­sche Anbie­ter und Expor­teu­re dau­er­haft ver­lo­ren­geht. Euro­pa wer­de die­sen »weg­ge­bro­che­nen Markt« nicht ein­fach erset­zen kön­nen, auch nicht durch den US-Markt.

Hud­son schluß­fol­gert dar­aus, daß die US- und NATO-Sank­tio­nen gegen Ruß­land »tat­säch­lich auf lan­ge Sicht gegen Deutsch­land und Euro­pa gerich­tet« sei­en. Das sei das, »was die Euro­pä­er und beson­ders die Deut­schen end­lich begrei­fen soll­ten«. Aber schein­bar ver­stün­den sie nicht, daß sie die »haupt­säch­li­chen Opfer in die­sem US-geführ­ten Wirt­schafts­krieg um Ener­gie, Nah­rung und finan­zi­el­le Vor­herr­schaft sind«.

Die­ser Befund führt zu der Fra­ge, was eigent­lich die geo­stra­te­gi­schen Zie­le der Ver­ei­nig­ten Staa­ten in die­sem Wirt­schafts­krieg sind. Der Publi­zist Hau­ke Ritz hat die Tie­fen­di­men­sio­nen die­ser Zie­le der USA aus­zu­lo­ten ver­sucht. Bereits 2008 stell­te er die The­se auf, daß die USA 1989 nur eines ihrer bei­den geo­po­li­ti­schen Zie­le erreicht und des­halb den Kal­ten Krieg fort­ge­setzt hätten.

Das ers­te Ziel sei der »Sieg des Kapi­ta­lis­mus über den Sozia­lis­mus« gewe­sen. Das zwei­te Ziel hin­ge­gen, näm­lich die Errin­gung der »Vor­macht­stel­lung der USA in Eura­si­en«, um »die Welt in eine post-natio­na­lis­ti­sche Ord­nung unter US-ame­ri­ka­ni­scher Hege­mo­nie zu über­füh­ren«, sei ver­fehlt worden.

Einer der wich­tigs­ten Prot­ago­nis­ten der The­se vom »eura­si­schen Schach­brett«, des­sen Beherr­schung die Vor­aus­set­zung für eine glo­ba­le Vor­macht­stel­lung sei, war die 2017 ver­stor­be­ne »graue Emi­nenz« unter den US-Geo­po­li­ti­kern, Zbi­gniew Brze­ziń­ski. Sein Den­ken dreh­te sich vor allem dar­um, daß es das ers­te Ziel der US-Außen­po­li­tik sein müs­se, daß kein Staat oder »kei­ne Grup­pe von Staa­ten« die Fähig­keit erlan­gen dür­fe, die USA aus Eura­si­en zu ver­trei­ben oder auch nur deren »Schieds­rich­ter­rol­le« in Fra­ge zu stel­len. Das »Empor­kom­men eines Riva­len um die Macht« müs­se ver­ei­telt werden.

Ritz kon­sta­tiert mit Blick auf Brze­ziń­ski eine »unver­hoh­le­ne Arro­ganz« gegen­über Ruß­land, dem die­ser allen­falls »die Rol­le einer Kolo­nie« bzw. eines »Drit­te Welt«-Landes zuord­ne­te. Trotz der »Eigen­lo­gik mit hoher Über­zeu­gungs­kraft«, die Brze­zińskis geo­po­li­ti­sche Ana­ly­sen ent­fal­te­ten, sei­en sie »poli­tisch ver­hee­rend«. Die Welt im 21. Jahr­hun­dert sei auf­grund ihrer mul­ti­la­te­ra­len Ver­flech­tung für »geo­po­li­ti­sche Macht­spie­le« à la Brze­ziń­ski zu »klein und zer­brech­lich gewor­den«. Die Über­tra­gung der Logik eines Schach­spiels auf Kon­ti­nen­te wer­de die­ser »neu­en Situa­ti­on nicht gerecht«.

Heu­te sieht Ritz die USA als Super­macht, die »im Abstieg begrif­fen« sei, was ande­re Län­der wie Ruß­land oder Chi­na auf den Plan ruft, um ihre eige­ne Posi­ti­on aus­zu­bau­en. Ruß­land sei Anti­po­de im Welt­sys­tem, in dem die USA nach Ritz bestrebt sei­en, im Zuge der Glo­ba­li­sie­rung »Staat­lich­keit zuguns­ten über­staat­li­cher Netz­wer­ke« auf­zu­lö­sen. Damit ist nicht nur eine Ein­schrän­kung der Sou­ve­rä­ni­tät ver­bun­den, son­dern auch eine »Ein­schrän­kung des Ver­fü­gungs­rechts der Natio­nal­staa­ten über ihre Rohstoffe«.

Für Ruß­land, das auf natio­na­ler Sou­ve­rä­ni­tät beharrt, gebe es in die­sem Sys­tem kei­ne »akzep­ta­ble Posi­ti­on«. Ritz’ The­se: Wäre Ruß­land in das bestehen­de Welt­sys­tem oder gar in die NATO auf­ge­nom­men wor­den, wäre es durch die enor­men Ein­künf­te auf­grund sei­nes Roh­stoff­reich­tums immer stär­ker und damit für die ame­ri­ka­ni­sche Hege­mo­ni­al­stel­lung bedroh­lich geworden.

Mit ande­ren Wor­ten: Eine Inte­gra­ti­on Ruß­lands wäre nur mög­lich gewe­sen, wenn sich das west­li­che Sys­tem ver­än­dert hät­te und die USA ein selbst­be­wuß­tes Ruß­land zuge­las­sen hät­ten. Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten haben sich aber gegen eine Inte­gra­ti­on Ruß­lands ent­schie­den und mit Blick auf Mos­kau eine Poli­tik der wirt­schaft­li­chen Ein­däm­mung in Gang gesetzt, mit der Absicht, Ruß­land so weit zu schwä­chen, daß es zu einem Regi­me­chan­ge kommt.

Aus deut­scher Sicht sind die Fol­gen die­ser Poli­tik dra­ma­tisch, beruh­te doch der Erfolg der deut­schen Indus­trie in den letz­ten Jahr­zehn­ten auf preis­güns­ti­gem rus­si­schen Erd­gas und ande­ren Roh­stof­fen. Deren Weg­fall, den sich ein immer wei­ter zur Kennt­lich­keit ent­wi­ckeln­des Sprach­rohr US-ame­ri­ka­ni­scher Inter­es­sen­po­li­tik in Deutsch­land, näm­lich Bun­des­au­ßen­mi­nis­te­rin Baer­bock, »für immer« wünscht, wird eine, wie es Ritz bezeich­net, »schmerz­haf­te Umstruk­tu­rie­rung der deut­schen Wirt­schaft« aus­lö­sen, die Deutsch­land sei­ne bis­he­ri­ge füh­ren­de Posi­ti­on unter den Indus­trie­na­tio­nen kos­ten könnte.

Zu Recht plä­diert des­halb der US-Exper­te Josef Braml dafür, daß, wenn die Euro­päi­sche Uni­on »nicht Spiel­ball ande­rer Mäch­te sein soll«, »allen vor­an Deutsch­land sei­ne Außen­po­li­tik auch gegen­über den USA ent­schei­dend kor­ri­gie­ren« müs­se. Dafür aller­dings bedarf es eines poli­ti­schen Wil­lens, der bei die­ser Regie­rung, zum nach­hal­ti­gen Scha­den Deutsch­lands, nicht zu erken­nen ist.

– – –

