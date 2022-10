Der zweite Aufstieg nach dem “Spaltungssommer”

Mit der Kri­se stei­gen die Umfra­ge­wer­te der Par­tei­en in längst ver­ges­se­ne Höhen, und ers­te regio­na­le Wahl­er­fol­ge wer­den ein­ge­fah­ren. Die FPÖ kämpft gera­de mit der SPÖ um Platz eins und liegt bei rund 25%, wäh­rend die AfD mit deut­lich über 15% bald die Grü­nen ein­ho­len könnte.

Das Pla­teau, das die rech­te Oppo­si­ti­on hier erreicht, ist aller­dings kein Novum. So weit waren wir am Weg zum „Gip­fel“ schon ein­mal. Die Hin­ter­las­sen­schaf­ten des letz­ten “Auf­stiegs­ver­suchs” und die Erin­ne­run­gen dar­an soll­ten beim zwei­ten Anlauf eine Mah­nung sein. Zuletzt lagen AfD im Sep­tem­ber 2018 und FPÖ im Jän­ner 2018 bei die­sen Spitzenwerten.

Bevor wir uns fra­gen, wel­che Chan­cen sich hier bie­ten und wie der wei­te­re Auf­stieg von­stat­ten­ge­hen kann, soll­ten wir einen Blick zurück wagen. Eine gro­ße Gefahr ist aus­ge­stan­den, die den meis­ten gar nicht bewußt war. Dem poli­ti­schen Geg­ner war durch­aus klar, daß die Wel­le der Kri­se AfD und FPÖ nach oben tra­gen wür­de. Mit aller Kraft wur­de daher im „Spal­tungs­som­mer“ lan­ciert, vor dem Ein­set­zen des neu­en poli­ti­schen Win­des die par­tei­po­li­ti­schen Vehi­kel zu sabotieren.

Sowohl auf FPÖ als auch auf AfD wur­de mas­si­ver Spal­tungs­druck aus­ge­übt. Schlech­te und sta­gnie­ren­de Umfra­ge­wer­te wur­den von der Pres­se und von will­fäh­ri­gen, „mode­ra­ten“ Hel­fern im rech­ten Lager als „Resul­tat des radi­ka­len Kur­ses“ interpretiert.

Die feh­len­de Abgren­zung der FPÖ zu iden­ti­tä­ren Akti­vis­ten und coro­na­kri­ti­schen Demons­tran­ten und die schie­re Exis­tenz Björn Höckes in der AfD wur­den von schein­bar wohl­mei­nen­den Ana­lys­ten als Klotz am Bein ver­kauft. Wenn man die­se Pro­ble­me besei­ti­ge, so der ver­gif­te­te Rat­schlag, kön­ne der Vor­stoß in die Mit­te beginnen.

Das eigent­li­che Ziel lag in der Spal­tung. Bei der AfD wur­de ganz offen­sicht­lich mit­tels zahl­rei­cher „Bau­ern­op­fer“ wie Kal­bitz und Neu­mann ein Stell­ver­tre­ter­krieg zwi­schen Höcke und Meu­then insze­niert. In der FPÖ ver­such­te man Man­fred Haim­buch­ner, den erfolg­rei­chen und in der Ver­gan­gen­heit oft „par­la­ments­pa­trio­ti­schen“ Mode­ra­ten, gegen Kickl ins Feld zu führen.

Die­se aggres­si­ven Spal­tungs­ver­su­che mün­de­ten in der fürch­ter­li­chen „Jene­wein-Affä­re“, in der die Pres­se­het­ze einen ehe­ma­li­gen FPÖ-Mit­ar­bei­ter zu einem Selbst­mord­ver­such trieb. Die Zie­le lau­te­ten Ibi­za und Repu­bli­ka­ner 2.0. Die­se Spal­tungs­ver­su­che sind kläg­lich gescheitert.

Nach den Wah­len in Tirol und Nie­der­sach­sen, dem Bun­des­kon­gress der JA und dem Par­tei­tag der FPÖ in Ver­bin­dung mit den der­zei­ti­gen Umfra­ge­wer­ten sit­zen Kickl, Chru­pal­la, Höcke und Schned­litz so fest im Sat­tel wie nie zuvor. Der Erfolg gibt ihnen recht. Der Wahl­er­folg hei­ligt effek­tiv alle Aus­sa­gen und Ent­schei­dun­gen ex post, selbst wenn er kei­ne unmit­tel­ba­re Fol­ge davon ist. Den­sel­ben Effekt hät­ten Meu­then und Haim­buch­ner für sich bean­sprucht, wenn sie mit­hil­fe der Medi­en vor der Kri­sen­stim­mung an die Macht gekom­men wären.

Wäre die AfD vor die­sem Herbst zer­bro­chen, so wären zwei chao­ti­sche Dia­do­chen­par­tei­en von den Ereig­nis­sen wie von einer Wel­le über­rollt wor­den. Man müss­te ein Engel sein, um kei­nen Anflug von Scha­den­freu­de zu füh­len, wenn man bei­spiels­wei­se nach dem Weg­gang von Uwe Jun­ge den Anstieg der AfD in Rhein­land-Pfalz um 8,5% ver­merkt. Vie­le seufz­ten wohl erleich­tert, daß man gewis­se Per­so­nen los­wur­de, bevor die neue Erfolgs­wel­le die AfD erfaß­te. Wäre der vom Geg­ner gewünsch­te Macht­wech­sel geglückt, wür­den nun Libe­ra­le und Par­la­ments­pa­trio­ten die Erfol­ge dem „mode­ra­ten Kurs“ und der Distan­zie­rung zuschreiben.

Des­sen ein­ge­denk muß man demü­tig blei­ben. Etwas pole­misch könn­te man sagen, dass sogar ein Blu­men­topf, wür­de man ihn der­zeit an die Spit­ze der rech­ten Par­tei­en stel­len, nur gewin­nen könn­te. Das Allein­stel­lungs­merk­mal in Sachen Migrations‑, Sank­ti­ons- und Ener­gie­po­li­tik gewinnt in der Kri­se an Bedeutung

Der ent­schei­den­de Vor­teil des „zwei­ten Auf­stiegs“ wird erst in die­sem Rück­blick sicht­bar. Die FPÖ und die AfD sind ideo­lo­gisch gefes­tigt. Ihre Par­tei­ju­gend ist aktio­nis­tisch und welt­an­schau­lich gebil­det. Der Kon­gress der JA war ein Par­nass der Gegen­kul­tur. Der RFJ macht mit „Remi­gra­ti­ons­kam­pa­gnen“ auf sich auf­merk­sam, und die War­nung vor dem Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ist längst zum Stan­dard in bei­den Par­tei­en geworden.

Distan­zie­rung zum Umfeld kommt immer sel­te­ner vor. Statt­des­sen gehört die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung von außer­par­la­men­ta­ri­schen Pro­jek­ten zum guten Ton. Das mar­kiert eine kla­re Abwen­dung von der Stra­te­gie des „Par­la­ments­pa­trio­tis­mus“ und eine Hin­wen­dung zur Stra­ße und zur Meta­po­li­tik. „Mehr IB und weni­ger JU“ war das muti­ge Schlag­wort, mit dem Björn Höcke am JA-Kon­gress die­se Wen­de besiegelte.

Die 25% und die 15% sind unter der der­zei­ti­gen Füh­rung dop­pelt so viel wert, weil die Par­tei­en weit­ge­hend von der Erkennt­nis durch­drun­gen sind, daß sie nicht war­ten müs­sen, bis sie „wei­ter gewach­sen“ sind (oder die­sen Pro­zeß gar durch Anpas­sung an das Bestehen­de beschleu­ni­gen müssen).

Bereits jetzt kann die Par­tei mit ihren Mit­teln, ihrer akti­ons­be­rei­ten Jugend und ihren guten Kon­tak­ten zum Umfeld zahl­rei­che Initia­ti­ven star­ten, um auf die Gesell­schaft ein­zu­wir­ken und das Bestehen­de den eige­nen Idea­len anzu­pas­sen. Die Wir­kung der Grü­nen auf die Dis­kur­se hängt bei­spiels­wei­se auch wenig bis kaum von ihren aktu­el­len Umfra­ge­wer­ten ab.

Das ist ins­be­son­de­re wich­tig, zumal weder in Öster­reich noch in Deutsch­land wich­ti­ge regu­lä­re Wah­len anste­hen. Regu­lär wird 2024 und 2025 gewählt. Bis dahin kann sich die Stim­mung zehn­mal gedreht haben. Land­tags­wah­len ste­hen in Hes­sen und Bay­ern erst im Herbst 2023 an, in Kärn­ten, Salz­burg und Nie­der­ös­ter­reich im Früh­jahr 2023.

Eine von Par­la­ments­pa­trio­ten geführ­te Par­tei wür­de sich bis dahin aufs Ohr legen. Für eine FPÖ und eine AfD auf Recon­quis­ta-Kurs erge­ben sich vie­le ande­re Mög­lich­kei­ten. (Ich wid­me mich in einer skiz­zen­haf­ten Auf­lis­tung hier der BRD.)

Die der­zei­ti­gen und die zukünf­ti­gen sozia­len Pro­tes­te kön­nen beglei­tet, geformt, geführt und kul­ti­viert wer­den. Dazu bie­tet sich die Schaf­fung eines Bür­ger­bü­ros an, das Rechts­hil­fe bie­tet, Ver­an­stal­tun­gen anmel­det, güns­tig Info­ma­te­ri­al druckt, Bus­rei­sen orga­ni­siert und wei­te­re Ser­vice­leis­tun­gen bie­tet. So erwirbt man sich das Ver­trau­en und die Zunei­gung des akti­vis­ti­schen Umfelds. Die Reor­ga­ni­sa­ti­on des Social-Media-Auf­tritts und die Schaf­fung von Alter­na­ti­ven zu den Zen­sur­platt­for­men ist ein wei­te­res Groß­pro­jekt, das die AfD ins Auge fas­sen könnte.

Die zahl­rei­chen groß­ar­ti­gen „Infotainment“-Formate, die gera­de aus dem Boden schie­ßen, soll­ten auf einer eige­nen Platt­form oder einer bereits bestehen­den Alter­na­ti­ve gebün­delt und auf einer AfD-Platt­form als Alter­na­ti­ve zu „Funk“ gesam­melt wer­den. Ein­Pro­zent und das Film­kunst­kol­lek­tiv haben hier bereits groß­ar­ti­ge Vor­ar­beit geleistet.

Nicht zuletzt muß die Rück­erobe­rung des uni­ver­si­tä­ren Raums ins Auge gefaßt und ein Akti­ons­plan für den Auf­bau einer alter­na­ti­ven Stu­den­ten­uni­on erstellt wer­den. Die bestehen­de Ver­net­zung mit Stu­den­ten­ver­bin­dun­gen ist hier das idea­le Aus­gangs­mi­lieu. All die­se kon­kre­ten Hand­lungs­vor­schlä­ge sind Teil der meta­po­li­ti­schen Leit­stra­te­gie der Recon­quis­ta. Sie die­nen der Ver­schie­bung des Over­ton­fens­ters und des (men­schen­ge­mach­ten) ideo­lo­gi­schen Kli­ma­wan­dels von rechts.

Die Lin­ken ver­lie­ren ihre gro­ßen Plä­ne vom Gre­at Reset über die Agen­da 2020 bis zum Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, der „Globohomo“-Agenda und dem Kli­ma­not­stand nie aus den Augen. Sie nut­zen jede tem­po­rä­re Kri­se kal­ku­liert, um die­se Agen­da voranzubringen.

AfD und FPÖ sind nun erst­mals in der Lage, das­sel­be zu tun. Es gilt, Begrif­fe und Pro­tes­te zu prä­gen, wie es im Ansatz bereits mit der Beset­zung des North Stream-The­mas geglückt ist. „Päd­ago­gi­sche Schocks“ wie der Mes­ser­mord in Lud­wigs­ha­fen müs­sen wie Loko­mo­ti­ven für ein bestehen­des, kla­res poli­ti­sches Weg­pro­gramm wirken.

Uner­läß­lich hier­für ist ein kla­rer, aus weni­gen Punk­ten bestehen­der Plan für eine Poli­tik der Remi­gra­ti­on, der aus­ge­ar­bei­tet und anschlie­ßend als Iko­ne der Hoff­nung popu­la­ri­siert wird. Dabei gilt es, inten­siv mit dem Umfeld, ins­be­son­de­re den Akteu­ren und Orga­ni­sa­tio­nen der Theo­rie­bil­dung, zusammenzuarbeiten.

Der zwei­te Auf­stieg auf den Gip­fel der Gestal­tungs­macht fin­det unter erschwer­ten Bedin­gun­gen mit­ten in einer radi­ka­len Lage­ver­schär­fung statt. Doch wir haben auch aus dem letz­ten Absturz auf die Tal­soh­le gelernt und dadurch ent­schei­den­de Vor­tei­le. Nut­zen wir sie, und ler­nen wir aus Erfol­gen und Feh­lern der jün­ge­ren Vergangenheit!

