IQB-Studie: Bildungssystem weiter dysfunktional

In fast allen Bun­des­län­dern nimmt der Anteil jener Viert­kläß­ler zu, die den Min­dest­stan­dard der Mini­mal­an­for­de­run­gen im Lesen, im Zuhö­ren, in der Ortho­gra­phie und der Mathe­ma­tik nicht errei­chen. Pro­be­auf­ga­ben des Test­ver­fah­rens kann man hier ein­se­hen.

Rund ein Fünf­tel beherrscht am Ende der Grund­schul­zeit also nicht mal die aller­ein­fachs­te Grund­fer­tig­kei­ten. Und es wird die­ses Defi­zit in sei­ner Schul­zeit kaum mehr aus­glei­chen kön­nen. Fol­ge­rich­tig schei­tert gleich­falls ein Fünf­tel spä­ter an der Berufs­aus­bil­dung bzw. im Stu­di­um. Faust­re­gel: Zwan­zig Pro­zent ver­sa­gen schu­lisch, was nicht hei­ßen muß, daß sie im Leben scheitern.

Daß die Schu­le gut aufs Leben vor­be­rei­tet, stimm­te so ein­fach aller­dings nie. Man lese in der Lite­ra­tur nach, inwie­fern sie Her­an­wach­sen­de zwar zwangs­läu­fig präg­te, weil sie per Schul­pflicht nun mal alle ver­ein­nahmt, dabei aber unwei­ger­lich noch jeden ver­letz­te und man­chen trau­ma­ti­sier­te, nicht nur Hans Gie­ben­rath und den Zög­ling Tör­leß. Lite­ra­tur­ge­schicht­lich fächert sich das The­ma Schu­le zu einem gan­zen Spek­trum auf. Es reicht von der kal­ten Unheim­lich­keit in Ril­kes „Die Turn­stun­de“ bis zu den Schnur­ren der „Feu­er­zan­gen­bow­le“.

Aber zurück zur Studie:

Der all­zu hohe Anteil der Schwach­ma­ten am Ende der vier­ten Klas­sen­stu­fe hat sich gegen­über dem letz­ten IQB-Test im Lesen und in Mathe­ma­tik noch wei­ter, näm­lich um sechs, im Zuhö­ren und in der Ortho­gra­phie sogar um acht Pro­zent erhöht. Ful­mi­nan­te Ver­schlech­te­rung des vor­her schon Unzu­rei­chen­den inner­halb von nur fünf Jahren!

Die Poli­tik reagiert wie nach allen ande­ren das Desas­ter offen­le­gen­den Stu­di­en mit reflex­ar­ti­ger Betrof­fen­heit, denn Unter­su­chun­gen, die Deutsch­land Erfol­ge in der Bil­dung attes­tie­ren, gibt es schon lan­ge nicht mehr. Das Haupt­pro­blem: Bis­her wur­de nach jeder Ent­täu­schung noch for­cier­ter genau­so wei­ter­ge­macht wie vor­her. Es ist, als wür­de man einem Alko­ho­li­ker raten: Trink wei­ter, trink mehr, dann wird’s schon irgendwann.

Längst näm­lich hät­te man prin­zi­pi­ell umsteu­ern müs­sen, aber das wür­de eine Revo­lu­ti­on im päd­ago­gisch Grund­sätz­li­chen und die Ori­en­tie­rung an einer ver­än­der­ten Anthro­po­lo­gie erfor­dern. Lie­ber ließ man sich von der poli­ti­schen Zie­len ver­pflich­te­ten Bil­dungs­for­schung bestä­ti­gen, daß man genau rich­tig läge.

Mitt­ler­wei­le arbei­ten an den Schu­len Leh­rer, die selbst eine Schu­le durch­lie­fen, die nicht mehr hal­ten konn­te, was sie ver­sprach. Sie sind es gewöhnt, daß zu wenig ver­mit­telt, zu wenig gefor­dert, zu wenig geleis­tet und daher viel zu wenig erreicht wird, und rin­gen, so es ihnen über­haupt bewußt ist, mit eige­nen Bil­dungs­lü­cken. Wie sol­len sie unter­rich­ten und üben, was sie selbst nie gründ­lich erlernten?

Kei­nes­falls, so die Fehl­wahr­neh­mung der Bil­dungs­po­li­tik, gin­gen die Defi­zi­te von fal­schen Grund­la­gen, also von einer fehl­ori­en­tier­ten Päd­ago­gik, Didak­tik und Metho­dik aus, nein, die Grün­de möch­te man wie seit zwan­zig Jah­ren in sozia­len Dis­pa­ri­tä­ten außer­halb der Schu­le erken­nen, um sich selbst nicht revi­die­ren zu müssen.

Die Kul­tus­po­li­tik bedau­ert jetzt, daß das vom Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt gefor­der­te Recht auf ein Bil­dungs­mi­ni­mum bis­lang nicht ein­ge­löst wer­den kann. Man möch­te nur zu gern glau­ben machen, jeder Anspruch und die Erfül­lung jedes Bedarfs las­se sich ein­fach dekre­tie­ren. Nein, Ver­bes­se­run­gen müs­sen nun mal soli­de erar­bei­tet werden.

Was man sich nicht ein­ge­ste­hen möch­te, ist lei­der wahr:

Der ste­te Schwund an Wis­sen und Kön­nen ergab sich nicht trotz, son­dern lei­der genau wegen der Schule.

Aus dezi­diert poli­ti­schen Grün­den ver­mag sie nicht mehr zu leis­ten, was sie leis­ten müß­te und in ande­ren Län­dern durch­aus zu leis­ten ver­steht. Als deut­sche Schu­len und Uni­ver­si­tä­ten der Welt Vor­bild waren, setz­ten sie auf Inhal­te und anwen­dungs­be­rei­te Befä­hi­gun­gen in Ergeb­nis gründ­li­chen Ver­mit­telns und Übens; dabei selek­tier­ten sie nach kla­ren Leis­tungs­kri­te­ri­en und erzo­gen kon­se­quent zu Haltung.

Schuld an der neu­er­lich offen­bar gewor­de­nen Mise­re soll mal wie­der Coro­na sein, dar­über hin­aus sowie­so all­zu unter­schied­li­che Sozi­al­ver­hält­nis­se – eine immer­fort wie­der­hol­te Behaup­tung, die indi­rekt jene Müt­ter und Väter dis­kri­mi­niert, die viel und zuge­wandt mit ihren Kin­dern spre­chen, ihnen vor­le­sen und damit den Wort­schatz erwei­tern, die früh für rei­che sinn­li­che und kogni­ti­ve Anre­gun­gen sor­gen und spie­le­risch schon mit ihren Kleins­ten üben, also genau das leis­ten, was frü­her gera­de unter­pri­vi­le­gier­te Eltern­häu­ser ganz bewußt ver­such­ten, um ihren Kin­dern einen guten Anschluß und bes­se­re Auf­stiegs­chan­cen kraft Bil­dung zu ermög­li­chen. Man den­ke etwa an die klas­si­sche Sozialdemokratie.

Heu­te gel­ten jene Eltern als all­zu pri­vi­le­giert, die zu Hau­se bewußt prä­gen und erzie­hen, sich ganz natür­li­cher­wei­se mit dem Nach­wuchs Mühe geben und so tra­di­tio­nel­le wie erprob­te Tugen­den pfle­gen, Leis­tungs­ori­en­tie­rung näm­lich, Geduld, Aus­dau­er, Selbst­über­win­dung und Eigen­ver­ant­wor­tung. Kin­der machen so die Erfah­rung, daß Wis­sen und Kön­nen sowie spe­zi­el­le Befä­hi­gun­gen erst kraft Anstren­gungs­be­reit­schaft errun­gen sein wol­len. Geweck­te Neu­gier und ein sen­si­bles Sen­so­ri­um sind Vor­aus­set­zung, Beharr­lich­keit jedoch ist Bedin­gung. Bei­des braucht ein so ent­spann­tes wie anre­gen­des Umfeld.

Indes­sen gibt die Schu­le vor, Unter­richt und Erzie­hung wären stets freud- und lust­voll mög­lich, Schu­le wür­de alle beglü­cken, und wer eben nicht kön­ne oder nicht wol­le, den hole man, so das dum­me Ste­reo­typ, eben dort ab, wo er gera­de steht – mit Nach­teils­aus­glei­chen, Zurei­chun­gen, Beno­tungs­bo­ni, För­der­plä­nen, Hil­fe­plan­ge­sprä­chen, Son­der­ver­ein­ba­run­gen und all dem Eti­ket­ten­schwin­del, den u. a. die Inklu­si­ons­kam­pa­gne betreibt, indem sie mit Pro­to­kol­len und Plä­nen papier­ne Akten­vor­gän­ge anlegt, die spä­ter von den Sozi­al­be­hör­den der Trans­fer-Gesell­schaft für Maß­nah­me-Kar­rie­ren fort­ge­schrie­ben wer­den können.

Woll­te Schu­le frü­her im geschütz­ten Raum zur Lebens­taug­lich­keit erzie­hen und mit sehr gutem Fach- sowie anre­gen­dem musi­schen Unter­richt die Fens­ter zur Welt öff­nen, möch­te sie nun in der her­me­ti­schen Ganz­tags­schu­le die Gesell­schaft hei­len. Sie mutet daher zuwei­len wie eine Tages­kli­nik an.

Daß man für jene, die aus kon­kre­ten Ursa­chen her­aus wirk­lich nicht so konn­ten, wie sie woll­ten, ohne Not die eigent­li­che Orte der Inklu­si­on prompt abschaff­te, die För­der­schu­len näm­lich, um sie mit Ver­weis auf eine miß­ver­stan­de­ne UN-Dekla­ra­ti­on einer schlecht impro­vi­sier­ten Neben­bei-Inklu­si­ons­päd­ago­gik an den Regel­schu­len zu opfern, been­de­te die päd­ago­gisch pro­fes­sio­nel­le und ein­fühl­sa­me Aus­bil­dung der Schwächeren.

Deut­sche Son­der­päd­ago­gen waren schon ihrer gründ­li­chen uni­ver­si­tä­ren Aus­bil­dung wegen welt­weit Vor­bild, eben­so wie die För­der­schu­len. Die sind heu­te leer oder umfunk­tio­niert, die einst dort täti­gen enga­gier­ten Leh­rer geben als Pend­ler Gast­rol­len im Stun­den­plan der Regel­schu­len, wo sie so en pas­sant Inklu­si­ons­päd­ago­gik betrei­ben sol­len. Meist sind die­se Voll­pro­fis sehr unzu­frie­den mit dem ihnen auf­ge­zwun­ge­nen ungüns­ti­gen Wan­del ihres Berufsbildes.

Eltern­häu­ser, die aus emp­fun­de­ner und prak­ti­zier­ter Ver­ant­wor­tung ihre Kin­der auf­merk­sam auf das Leben vor­be­rei­ten, sind inzwi­schen ver­däch­tig, ihr „sozio­ökno­mi­scher Sta­tus“ wird als all­zu eli­tär bearg­wöhnt, ihr erar­bei­te­tes „kul­tu­rel­les Kapi­tal“ erscheint Nei­dern zu hoch. Dabei sichert die Schul­ge­setz­ge­bung all jenen, die nur ansatz­wei­se etwas leis­ten wol­len, sogleich das Fort­kom­men und den Über­gang in die jeweils höhe­re Schul­art. Das Schul­recht garan­tiert hin­rei­chend Gerech­tig­keit. Jeder, der sich anstrengt, steigt unwei­ger­lich auf.

Nur wer­den über die Noten­in­fla­ti­on, gefäl­li­ge­re Maß­stä­be und das ste­te Redu­zie­ren der Anfor­de­run­gen unge­deck­te Schecks aus­ge­stellt. Wenn der­zeit so vie­le 1,0‑Schnitte wie noch nie gefei­ert wer­den, gleich­zei­tig aber einer­seits von Lehr­aus­bil­dern, ande­rer­seits von Uni­ver­si­täts­pro­fes­so­ren Defi­zi­te im ele­men­ta­ren Wis­sen und Kön­nen der Schul­ab­sol­ven­ten beklagt wer­den, dann steht genau dies im direk­ten Zusam­men­hang. Für zu wenig Kön­nen gibt es zu gute Noten und Zeugnisse.

Vie­le Bewer­ber, so 2019 der Prä­si­dent des Bun­des­ver­ban­des mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft, beherr­schen nicht ein­mal die Grund­re­chen­ar­ten.

Schu­le ver­spricht ent­schie­den zu viel, sogar die sozia­lis­ti­sche Hei­lung der Gesell­schaft, aber sie leis­tet immer weni­ger und bewer­tet dabei zu freund­lich, um Krän­kun­gen zu ver­mei­den und statt­des­sen Kom­pli­men­te zu machen und um vor­zu­täu­schen, was sich wenig spä­ter in Lebens- und Berufs­pra­xis als trau­ri­ger Schwin­del herausstellt.

All­zu vie­le geben dann bei ers­ten Anstren­gun­gen sofort auf, da die wich­ti­ge Erfah­rung, Schwie­rig­kei­ten durch­al­ten und Miß­lich­kei­ten mit Enga­ge­ment über­win­den zu müs­sen, nicht gemacht wur­de. Lehr­lin­ge schei­tern nicht unbe­dingt kogni­tiv; es fehlt all­zu vie­len ein­fach die Selbst­dis­zi­plin, mor­gens über­haupt hoch­zu­kom­men, pünkt­lich zu sein und Abspra­chen einzuhalten.

Nach dem neu­er­li­chen, aber so abseh­ba­ren Ein­bruch, den die IQB-Stu­die offen­bar­te, sei jetzt aber drin­gend eine Dis­kus­si­on über wirk­sa­me Päd­ago­gik nötig, meint der Ham­bur­ger Schul­se­na­tor Ties Rabe (SPD), nun end­lich brau­che es, ergänzt die baden-würt­tem­ber­gi­sche Kul­tus­mi­nis­te­rin Schop­per (Grü­ne), „qua­li­tät­vol­le, wis­sen­schaft­lich fun­dier­te Pro­gram­me zur Stär­kung der Basiskompetenzen.“

Aber: Eine frei­mü­ti­ge Dis­kus­si­on über Päd­ago­gik gibt es seit mehr als drei­ßig Jah­ren nicht mehr, weil allein poli­ti­sche Inten­tio­nen auf Grund­la­ge eines ver­zerr­ten Men­schen­bil­des die Schu­le bestim­men, und die Pro­gram­me, die man nun auf­fah­ren wird, wie­der genau jene sein wer­den, die mit­ten in das Dilem­ma hin­ein­ge­führt haben. Wo man durch die poli­ti­sche Bril­le nur falsch wahr­neh­men kann, wird man nicht plötz­lich die rich­ti­gen Kon­se­quen­zen für Bil­dung und Schu­le entwickeln.

In all den dubio­sen Insti­tu­ten für Qua­li­täts­si­che­rung [sic] wer­den längst geschei­ter­te päd­ago­gi­sche Ver­fah­rens­wei­sen und Prin­zi­pi­en immer noch als Inno­va­tio­nen beschrie­ben. Man freut sich selbst­er­fül­len­der Pro­phe­zei­un­gen und arbei­tet mit übli­chem Gedöns an der Legi­ti­ma­ti­on der eige­nen Bequem­lich­keit – typisch öffent­li­cher Dienst.

Auch das ist seit Jahr­zehn­ten so. Genau des­we­gen sind jene Län­der, die sich am meis­ten auf ihre inno­va­ti­ve und schü­ler­ge­rech­te Päd­ago­gik ein­bil­den, eben jene, die die schwächs­ten Ergeb­nis­se aus­wei­sen: Ber­lin, Bran­den­burg und Bre­men. Das Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um Meck­len­burg-Vor­pom­mern atme­te auf, denn coro­nabe­dingt kam es zu kei­ner aus­rei­chen­den Datenerhebung.

In den ver­gleichs­wei­se gut abschnei­den­den Län­dern Bay­ern und Sach­sen hiel­ten sich offen­bar Rest­be­stän­de frü­he­rer Ver­bind­lich­kei­ten bei der Ver­mitt­lung der Grund­la­gen des tra­di­tio­nell Bewähr­ten. Einst gehör­te zudem Baden-Würt­tem­berg zu den soli­den Schul­stand­or­ten; grü­ne Kul­tus­po­li­tik jedoch ließ das Land längst verlieren.

Was für einen kon­ser­va­ti­ven Ansatz spricht:

Schon die zag­haf­te Umsteue­rung, die Ham­burg mit Kon­zen­tra­ti­on auf die Kern­kom­pe­ten­zen Lesen, Schrei­ben und Rech­nen ver­such­te und mit einer vor­sich­ti­gen Fokus­sie­rung auf Leis­tungs­kon­zen­tra­ti­on ver­band, ergänzt um ver­pflich­ten­de För­der­an­ge­bo­te, brach­te den Stadt­staat aus­weis­lich der IQB-Stu­die sogleich ganz auf­fal­lend nach vorn.

Solch ein Vor­ge­hen galt all­zu lan­ge als anti­quiert, eben­so wie Lese­bü­cher Bil­dungs­for­schern als alt­mo­disch gegen­über Deutsch-Lehr­bü­chern erschei­nen, die ver­spre­chen, alle Inhal­te ein­fach inte­gra­tiv zu behan­deln. Eben­so wie Dik­ta­te angeb­lich von vor­ges­tern und Aus­druck auto­ri­tä­rer Vor­mund­schaft­lich­keit im Sin­ne eines schlim­men Gram­ma­tik-Faschis­mus sind, der gute alte Schul­auf­satz als Übung im kom­ple­xen Dar­le­gen eige­ner Gedan­ken und Urtei­le sogar in schrift­li­chen Abschluß­prü­fun­gen von Mul­ti­ple-Choice-Ver­fah­ren oder dubio­sen „Krea­tiv­auf­ga­ben“ abge­löst wur­de, die Hand­schrift nicht mehr ent­wi­ckelt wird und über­all ver­meint­lich wirk­sa­me Metho­den das ergän­zen sol­len, was an inhalt­li­cher Sub­stanz so aus­ge­dünnt wur­de, daß eine Trend­wen­de kaum mehr mög­lich erscheint.

Man blät­te­re sich ein­fach die Schul­bü­cher der eige­nen Kin­der durch, sehe sich die Hef­te und Hef­ter und all die zer­fled­der­ten Arbeits­blatt­samm­lun­gen auf hek­tisch fabri­zier­ten Kopien an. Man wird ver­blüfft sein, was als einst Grund­ver­trau­tes neben der sowie­so ver­lo­ren­ge­gan­ge­nen Sys­te­ma­tik längst fehlt. Sicher, es gibt schi­cke Lay­outs, die sich einem für jugend­lich gehal­te­nen Geschmack anbie­dern und in bunt ner­vö­ser Auf­ge­regt­heit dem all­über­all dia­gnos­ti­zier­te Auf­merk­sam­keits­de­fi­zit­syn­drom ent­ge­gen­kom­men oder es gar ver­stär­ken. Aber Sub­stanz, Anschau­lich­keit, taug­li­ches Übungsmaterial? -

Das Böcken­för­de-Dik­tum läßt sich für die Gegen­wart längst ganz ein­fach umformulieren:

Die Ber­li­ner Repu­blik lebt von Vor­aus­set­zun­gen, die sie selbst nicht garan­tie­ren kann, weil sie die Grund­la­ge für eine funk­tio­nie­ren­de Demo­kra­tie, näm­lich die Aus­bil­dung von wis­sens- und kön­nens­ba­sier­ter Urteils­kraft, mit ihrer Schul­po­li­tik kaum mehr gewähr­leis­tet. Zur Mün­dig­keit gehö­ren nach Erfin­dung des Buch­drucks und erst recht mit Eta­blie­rung der Wis­sens­ge­sell­schaft ein soli­des Mini­mum an Lite­ra­li­tät und mathe­ma­tisch-natur­wis­sen­schaft­li­cher Grundlagenbildung.

Das steht ent­schei­dend infra­ge. Pas­send dazu wur­den das genaue, tief­grün­di­ge und anwen­dungs­be­rei­te Wis­sen durch über­be­no­te­tes blo­ßes Mei­nen und das Ver­mö­gen zum dif­fe­ren­zier­ten Argu­men­tie­ren durch das von offi­zi­el­len Deu­tungs­be­hör­den vor­ge­ge­be­ne arti­ge poli­ti­sche Bekennt­nis zur „woken“ und kun­ter­bun­ten Welt­ge­mein­schaft ersetzt. Gesell­schafts­wis­sen­schaf­ten wer­den wie­der ideo­lo­gisch durch­ge­färbt wie im DDR-Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richt vermittelt.

Mit jedem Smart­pho­ne wäre theo­re­tisch all­über­all das gesam­te Welt­wis­sen sogleich zur Hand, nur wird es für den Wis­sens­er­werb kaum genutzt. Guter Unter­richt hängt übri­gens nicht, wie Bil­dungs­po­li­ti­ker neu­er­dings sug­ge­rie­ren, von einer teu­er instal­lier­ten digi­ta­len Tafel ab; unse­re berühm­ten Phy­sik-Nobel­preis­trä­ger bedurf­ten ihrer nicht, sie wur­den mit Krei­de-Tafel­bil­dern, Rechen­schie­bern und Loga­rith­men-Tafel­wer­ken groß. Tech­nik ist nur Medi­um, Inhal­te und Befä­hi­gun­gen kann sie nicht ersetzen.

Es braucht gera­de kei­ne wei­te­ren Beschleu­ni­gun­gen, For­cie­run­gen und die Feti­schi­sie­rung ver­meint­li­cher Inno­va­tio­nen, son­dern, im Gegen­teil, viel mehr Ruhe, Beson­nen­heit, ja sogar Muße und Kon­tem­pla­ti­on, also das Spiel, das Hand­werk, den Sport, Natur­er­leb­nis­se und die Küns­te. Dies in ver­tie­fen­der Gründ­lich­keit, mit viel Zeit in mög­lichst klei­nen Klas­sen für das Üben, das Wie­der­ho­len, das Sys­te­ma­ti­sie­ren und das Auf­zei­gen über­grei­fen­der Zusammenhänge.

Die Schu­le jedoch ist zu einem lau­ten und irre über­dreh­ten Reiz­feld ver­kom­men, in dem es ein sen­si­bles Kind kaum mehr aus­hal­ten kann, schon gar nicht, wenn es sich ganz­tä­gig dort ein­ge­plant und ein­ge­pfercht fin­det. Kon­zen­tra­ti­on auf einen Gegen­stand, ein Werk­stück oder ein Pro­blem und gedul­di­ges Aus­pro­bie­ren sowie bild­sa­mes Spie­len sind dort kaum mehr mög­lich; es feh­len zudem Orte und Mög­lich­kei­ten der Ver­in­ner­li­chung und des Ausruhens.

Schü­ler, die jen­seits des betreu­ten Durch­schnitts mehr kön­nen und wol­len, zu jener Kon­stan­te gehö­rig, die es immer gibt, sen­su­ell wache und beweg­li­che Kin­der, die ohne Rita­lin und The­ra­pien an sich gern zur Schu­le gehen, wer­den sich frü­her oder spä­ter Inspi­ra­tio­nen und For­de­run­gen außer­halb des Sys­tems suchen müs­sen und die­se fin­den, eben­so wie man mit Auf­merk­sam­keit schon den Leh­rer auf­spürt, den man braucht.