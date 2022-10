Ukrainekonflikt und deutsche Lage – ein Gespräch

Die­ser Vor­trag ist nun als Mit­schnitt hier über unse­ren you­tube-Kanal abruf­bar. Für das Sezes­si­on-Heft 110, The­ma “Geo­po­li­tik”, haben wir mit Pro­fes­sor Neu­hoff ein Gespräch über sein Vor­trags­the­ma geführt. Wir brin­gen es nun auch online. Die Fra­gen stell­te Götz Kubitschek.

– – –

SEZESSION: Sehr geehr­ter Herr Pro­fes­sor Neu­hoff, Sie beto­nen stets (und zuletzt beton­ten Sie das in einem Vor­trag, den Sie im Rah­men unse­rer Som­mer­aka­de­mie zum The­ma hiel­ten), man müs­se zwi­schen Ukrai­ne­kon­flikt und Ukrai­ne­krieg unter­schei­den – mehr denn je des­halb, weil der Begriff Ukrai­ne­krieg mitt­ler­wei­le einen jähen Über­fall aus dem hoh­len Bauch her­aus sug­ge­rie­re. Kön­nen Sie das kurz ausführen?

HANS NEUHOFF: Die Begrif­fe hän­gen natür­lich mit­ein­an­der zusam­men, kön­nen und soll­ten aber in bestimm­ter Wei­se von­ein­an­der abge­grenzt wer­den. Der Begriff Ukrai­ne­krieg betrifft die mili­tä­ri­schen Angriffs­hand­lun­gen Ruß­lands in der Ukrai­ne und gegen die Ukrai­ne seit dem 24. Febru­ar die­ses Jahres.

Der Ukrai­ne­kon­flikt betrifft das Bestre­ben des US-geführ­ten Wes­tens, die Ukrai­ne aus der rus­si­schen Ein­fluß­sphä­re her­aus­zu­lö­sen und in die west­li­che Ein­fluß­sphä­re ein­zu­bin­den, sowie den Wider­stand, den Ruß­land die­sem Bestre­ben ent­ge­gen­ge­stellt hat. Der Ukrai­ne­kon­flikt und sei­ne kon­ti­nu­ier­li­che Ver­schär­fung sind also der grö­ße­re Rah­men und schließ­lich die Ursa­che des Krie­ges, anders aus­ge­drückt: Der Krieg ist der bis­he­ri­ge Höhe­punkt des Konfliktes.

SEZESSION: Wo wür­den Sie denn dann den Beginn des Kon­flik­tes anset­zen, und wo lie­gen sei­ne Ursachen?

NEUHOFF: Als ein wich­ti­ges Datum gilt der Buka­res­ter NATO-Gip­fel Anfang April 2008, auf dem der Beschluß gefaßt wur­de, daß die Ukrai­ne und Geor­gi­en Mit­glie­der der Orga­ni­sa­ti­on wür­den. Mit dem Euro­mai­dan Anfang 2014, der ja erwie­se­ner­ma­ßen mit Unter­stüt­zung der USA vor­be­rei­tet wur­de, und der Ver­trei­bung des Prä­si­den­ten Janu­ko­witsch wur­de der Kon­flikt dann auf scharf gestellt.

Seit­dem stan­den die Zei­chen auf Krieg, auch wenn die­ser sich für acht Jah­re zunächst als Bür­ger­krieg im Osten des Lan­des dar­stell­te, nach Schät­zung der Ver­ein­ten Natio­nen mit etwa 14 000 zivi­len und nicht­zi­vi­len Todes­op­fern. Auch hier stan­den sich die NATO und Ruß­land als Kriegs­par­tei­en bereits gegen­über, denn die Auto­no­mis­ten im Don­bass wur­den von Ruß­land unter­stützt und die ukrai­ni­sche Armee von der NATO. Die­se Punk­te sind in der infor­mier­ten Debat­te unstrittig.

Ich selbst erken­ne die Anfän­ge des Kon­flik­tes aber schon deut­lich frü­her, näm­lich mit der Auf­lö­sung der Sowjet­uni­on 1991 und dem Sieg Clin­tons bei der US-Prä­si­dent­schafts­wahl im Novem­ber 1992.

Geo­po­li­tisch bot sich den USA damals die ein­zig­ar­ti­ge Chan­ce, zum allei­ni­gen Regio­nal­he­ge­mon welt­weit und damit zum Aspi­ran­ten für glo­ba­le Hege­mo­nie zu wer­den, also zu einer uni­po­la­ren Welt­ord­nung zu gelan­gen, dem Traum jeder Groß­macht. Dazu muß­te Ruß­land, das man als Ver­lie­rer des Kal­ten Krie­ges betrach­te­te und das jetzt sei­ne ers­ten demo­kra­ti­schen Geh­ver­su­che unter­neh­men soll­te, struk­tu­rell ent­schei­dend geschwächt und aus dem Kreis der tat­säch­li­chen oder poten­ti­el­len Groß­mäch­te ver­trie­ben werden.

Rein theo­re­tisch hät­te man damals ja sagen kön­nen, daß mit der Auf­lö­sung des War­schau­er Pak­tes auch die rai­son d’être der NATO ent­fiel – zumal Ruß­land mit ame­ri­ka­ni­scher Hil­fe einer öko­no­mi­schen Schock­the­ra­pie unter­zo­gen wur­de und zu einer libe­ra­len Demo­kra­tie gemacht wer­den soll­te. Und nach der demo­cra­tic peace theo­ry, einem wich­ti­gen Ele­ment der außen­po­li­ti­schen Phi­lo­so­phie der USA, füh­ren Demo­kra­tien unter­ein­an­der kei­ne Kriege.

Wel­che Gefahr soll­te von Ruß­land da noch aus­ge­hen – zumal das Land eine altern­de und schrump­fen­de Bevöl­ke­rung besaß?

Aber das wur­de natür­lich nicht ernst­haft in Betracht gezo­gen. Die Stra­te­gie muß­te ganz im Gegen­teil lau­ten: Ost­erwei­te­rung der NATO, und zwar bis an die Gren­zen Ruß­lands. In der Wol­fo­witz-­Dok­trin von 1991 wird das ja offen aus­ge­spro­chen. Clin­ton muß­te sich dabei nicht an die Zusa­gen der Bush-Regie­rung im Rah­men der Zwei-plus-Vier-Ver­hand­lun­gen gebun­den füh­len, wonach der sowje­ti­schen Füh­rung zuge­si­chert wor­den war, daß es nach einer Wie­der­ver­ei­ni­gung Deutsch­lands kei­ne Ost­erwei­te­rung der NATO geben werde.

Für die USA bedeu­te­te die Ost­erwei­te­rung der NATO eine Aus­wei­tung ihres Ein­flus­ses in Euro­pa, und das auch noch mit nied­ri­gen Kos­ten. Eine sol­che Gele­gen­heit läßt sich kei­ne Groß­macht ent­ge­hen. Ab Janu­ar 1994 wur­de daher die NATO-Ost­erwei­te­rung sys­te­ma­tisch in Angriff genommen.

SEZESSION: Wel­che deut­lichs­ten Kreu­zun­gen wür­den Sie auf­zäh­len, wenn es um die Fra­ge geht, ob man, also wir, anders hät­te abbie­gen sol­len, um Euro­pa an die­sem Krieg vorbeizusteuern?

NEUHOFF: Die rus­si­sche Füh­rung hat immer wie­der deut­lich gemacht, daß eine Mit­glied­schaft der Ukrai­ne in der NATO für sie inak­zep­ta­bel sei. Und aus rus­si­scher Sicht ist das genau­so ratio­nal wie aus ame­ri­ka­ni­scher Sicht die Instal­la­ti­on eines Ver­bün­de­ten direkt vor der rus­si­schen Haus­tür. Es geht hier um Geo­po­li­tik, und der Gegen­satz der Inter­es­sen ist vollkommen.

Aller­dings ist Ruß­land längst kein Wett­be­wer­ber mehr auf Augen­hö­he mit den USA, und das erhöht die Wahr­schein­lich­keit, daß das Land Risi­ken ein­geht, erheb­li­che Risi­ken, um nicht voll­stän­dig degra­diert zu werden.

Für die Mit­tel- und West­eu­ro­pä­er wäre es also dar­auf ange­kom­men, in die­sem struk­tu­rell getrie­be­nen Gesche­hen Gestal­tungs­macht zu erlan­gen und auf einen Aus­gleich hin­zu­wir­ken, kon­kret: Sie hät­ten von Anfang an klar­stel­len müs­sen, daß eine Auf­nah­me der Ukrai­ne in die NATO für sie nicht in Fra­ge kommt.

Von Anfang an heißt: ab 2002, denn seit dem Pra­ger NATO-Gip­fel 2002 hat die Ukrai­ne regel­mä­ßig im Zwei-Jah­res-Tur­nus Antrag auf einen MAP (Mem­bers­hip Action Plan) gestellt, also die Eröff­nung des in der Regel mehr­jäh­ri­gen Hand­lungs­plans für die Mit­glied­schaft, nach des­sen Abschluß dann die förm­li­che Auf­nah­me erfol­gen kann.

Der Antrag zum Buka­res­ter NATO-Gip­fel 2008 war also bereits der vier­te Ver­such. Alle vier förm­li­chen MAP-Anträ­ge wur­den zwar abge­lehnt, aber es wur­den seit Prag soge­nann­te ANP, Annu­al Natio­nal Pro­grams, mit der Ukrai­ne ver­ein­bart, also jähr­li­che natio­na­le Arbeits­pro­gram­me, die unter ande­rem eine Har­mo­ni­sie­rung der Stan­dards nach dem NATO-Vor­bild vorsahen.

Die ANPs für die Ukrai­ne waren zu 95 Pro­zent deckungs­gleich mit den MAPs, waren also de fac­to MAPs, und das haben der dama­li­ge Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Jewhen Mart­schuk und spä­ter Prä­si­dent Vik­tor Juscht­schen­ko auch unver­hoh­len zum Aus­druck gebracht.

Die Euro­pä­er haben die­sen Eti­ket­ten­schwin­del also jedes Jahr mit­ge­macht, denn sie wuß­ten, daß ein MAP für die rus­si­sche Füh­rung eine rote Linie wäre. Hier hät­te es also jähr­lich die Mög­lich­keit gege­ben, anders abzu­bie­gen, denn auch die ANPs bedurf­ten der Ein­stim­mig­keit. Und man soll­te dabei nicht ver­ges­sen: Eine deut­li­che Mehr­heit der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung lehn­te einen Bei­tritt ihres Lan­des zur NATO damals ab.

Beim NATO-Gip­fel 2008 in Buka­rest ging man dann noch einen Schritt wei­ter. Der MAP, den Prä­si­dent Bush unbe­dingt errei­chen woll­te, schei­ter­te zwar erneut am Ein­spruch von Bun­des­kanz­le­rin Mer­kel und dem fran­zö­si­schen Staats­prä­si­den­ten Sar­ko­zy. Die bei­den konn­ten aber nicht den Beschluß ver­hin­dern, daß die Ukrai­ne und Geor­gi­en Mit­glie­der der NATO wer­den, wie es wört­lich in der Abschlu­ß­er­klä­rung des Gip­fels heißt. Damit war die Auf­nah­me der bei­den Län­der in das Bünd­nis beschlos­se­ne Sache, nur der Zeit­punkt war noch nicht festgelegt.

Im nach­hin­ein muß man sagen, daß die man­geln­de Ent­schlos­sen­heit von Mer­kel und ­Sar­ko­zy, die das Unheil ja her­auf­zie­hen sahen, die Ukrai­ne in die denk­bar ungüns­tigs­te Lage manö­vriert hat. Denn die Ukrai­ne konn­te sich jetzt gewis­ser­ma­ßen als Mit­glied füh­len, ohne aber die Schutz­garantien eines tat­säch­li­chen Mit­glieds zu genießen.

Eine drit­te gro­ße Gele­gen­heit, anders abzu­bie­gen, bot sich nach 2010 mit der uner­war­te­ten Wahl Janu­ko­witschs zum Prä­si­den­ten. Es ist ver­mut­lich rich­tig, daß Janu­ko­witsch der hem­mungs­lo­ses­te unter den ukrai­ni­schen Klep­to­kra­ten war. Aber sei­ne außen- und sicher­heits­po­li­ti­sche Kon­zep­ti­on für die Ukrai­ne war, aus rea­lis­ti­scher Sicht, bemer­kens­wert ver­nünf­tig. Das hat­te er schon im Sep­tem­ber 2006, nach sei­ner Wahl zum Minis­ter­prä­si­den­ten, bei sei­nem Antritts­be­such im NATO-Haupt­quar­tier in Brüs­sel deut­lich gemacht.

Janu­ko­witsch woll­te eine neu­tra­le Ukrai­ne, und sein Ein­tre­ten für eine Brü­cken­funk­ti­on der Ukrai­ne zwi­schen der NATO und Ruß­land, und han­dels­po­li­tisch zwi­schen der EU und der Eura­si­schen Wirt­schafts­ge­mein­schaft, hät­te alle Unter­stüt­zung der Euro­pä­er ver­dient gehabt. Die Ukrai­ne wäre heu­te ein ande­res Land, sie könn­te eine Schweiz des Ostens sein. Allein, man hat ihm die­se Unter­stüt­zung verweigert.

SEZESSION: War­um kam es nicht zu der­lei sinn­vol­len und ange­mes­se­nen Auf­ga­ben­zu­wei­sun­gen und Bünd­nis­sen? Aus Faul­heit, Ahnungs­lo­sig­keit, Machtlosigkeit?

NEUHOFF: Sehen Sie, alle die­se Bei­spie­le kran­ken an dem­sel­ben Fak­tum: Um anders abbie­gen zu kön­nen, muß man selbst am Steu­er sit­zen oder zumin­dest die Wei­sungs­be­fug­nis für den Fah­rer haben. Und es ist mehr als frag­lich, ob die euro­päi­schen Mit­glied­staa­ten der NATO das im Bünd­nis tun und jemals taten.

Das Gesche­hen dort wird in Wahr­heit nahe­zu voll­stän­dig von den USA bestimmt, sie sind der Hege­mon. Und die Ame­ri­ka­ner haben auch klar­ge­stellt, daß sie im Zwei­fels­fall allei­ne oder mit einer Koali­ti­on der Wil­li­gen den Ukrai­ne­kon­flikt vor­an­trei­ben würden.

Als Anfang Dezem­ber 2008 bei der Kon­fe­renz der NATO-Außen­mi­nis­ter erneut ein deut­sches und fran­zö­si­sches Veto die Eröff­nung des MAP für die Ukrai­ne ver­hin­der­te (deut­scher Außen­mi­nis­ter war damals Frank-Wal­ter ­Stein­mei­er – die heu­ti­ge ukrai­ni­sche Füh­rung hat das nicht ver­ges­sen), haben die USA kur­zer­hand den ukrai­ni­schen Außen­mi­nis­ter ­Volo­dym­yr Ogryzko nach Washing­ton geholt und mit ihm am 19. Dezem­ber einen bila­te­ra­len Ver­trag über stra­te­gi­sche Part­ner­schaft unter­zeich­net, die U. S. Ukrai­ne Char­ter on ­Stra­te­gic Part­ners­hip. Dar­in wur­den Maß­nah­men ver­ein­bart, die die Ukrai­ne mili­tä­risch und poli­tisch wei­ter in die NATO ein­bin­den soll­ten. Die Bot­schaft war klar: Wenn ihr es nicht macht, machen wir es allein.

Inso­fern stellt sich die Fra­ge, ob die ers­te gro­ße Kreu­zung nicht schon in der ers­ten Hälf­te der 1990er Jah­re über­fah­ren wur­de, als es von allen Betei­lig­ten hin­ge­nom­men wur­de (auf fran­zö­si­scher Sei­te sicher­lich zäh­ne­knir­schend), daß die neue euro­päi­sche Sicher­heits­ar­chi­tek­tur von einem ame­ri­ka­ni­schen Pla­nungs­bü­ro ent­wi­ckelt wur­de. Es ist übri­gens eine bis­lang wenig beach­te­te Koin­zi­denz, daß zu genau der­sel­ben Zeit der Maas­tricht-Ver­trag unter­zeich­net wur­de und in Kraft trat. Die post­na­tio­na­le Ideo­lo­gie und mit ihr die neo­li­be­ra­le Dere­gu­lie­rung wur­de also durch gleich zwei bahn­bre­chen­de Ereig­nis­se auf den Weg gebracht.

SEZESSION: Die­se wei­ter zurück­rei­chen­de Sicht auf den Ukrai­ne­kon­flikt ist inso­fern spek­ta­ku­lär, als das Nach­den­ken über die­se Zusam­men­hän­ge in Deutsch­land sozu­sa­gen mit der ers­ten abge­feu­er­ten Gra­na­te am 24. Febru­ar ver­schüt­tet wur­de. Kön­nen Sie sich die Sucht nach Ein­deu­tig­keit und die hys­te­ri­sche Ableh­nung jeder dif­fe­ren­zier­ten Sicht­wei­se erklären?

NEUHOFF: Auch hier wir­ken meh­re­re Fak­to­ren zusam­men. Zunächst ein­mal sind die grö­ße­ren Zusam­men­hän­ge außer­or­dent­lich kom­plex. Ihre Auf­ar­bei­tung braucht daher Zeit und ein genui­nes Inter­es­se, den Din­gen auf den Grund zu gehen. Das bringt nicht jeder mit.

Dann weckt Kom­ple­xi­tät natür­lich immer auch das Bedürf­nis nach Ver­ein­fa­chung. Und zu des­sen Befrie­di­gung steht ein gewal­ti­ger, sich selbst syn­chro­ni­sie­ren­der Medi­en­ap­pa­rat zur Ver­fü­gung. Zu den Tech­ni­ken, die immer wie­der funk­tio­nie­ren, gehö­ren ers­tens die Reduk­ti­on auf das Gut-Böse-Sche­ma, zwei­tens die Per­so­na­li­sie­rung von Gut und Böse, drit­tens das Arbei­ten mit Ste­reo­ty­pen, vier­tens die Sug­ges­ti­on, daß die böse Macht auch uns bedro­he, ja aus­lö­schen wol­le, sowie fünf­tens das Prin­zip der Wiederholung.

Die Grund­re­geln sind von Wal­ter ­Lipp­mann in sei­nem Klas­si­ker Public Opi­ni­on von 1922 unüber­trof­fen dar­ge­legt worden.

Dem kommt dann auch ein gut bestä­tig­ter Mecha­nis­mus ent­ge­gen, der in der Fach­psy­cho­lo­gie als fun­da­men­ta­ler Attri­bu­ti­ons­feh­ler bezeich­net wird, näm­lich die Nei­gung von Beob­ach­tern, die Eigen­schaf­ten von Per­so­nen als Ursa­che für ihre Hand­lun­gen zu über­schät­zen und die Bedeu­tung von äuße­ren Fak­to­ren für ihre Hand­lun­gen zu unterschätzen.

Im vor­lie­gen­den Fall ent­steht dann das Nar­ra­tiv, der Ukrai­ne­krieg ent­sprin­ge dem Wil­len und den Eigen­schaf­ten einer ein­zel­nen Per­son. Oft genug und von ver­schie­de­nen Spre­chern wie­der­holt, wird es weit­hin geglaubt, denn wenn vie­le das glei­che sagen, denkt man, daß an dem Argu­ment etwas dran sein muß, auch wenn es wis­sen­schaft­lich unhalt­bar ist.

Die Ame­ri­ka­ner sind die abso­lu­ten Meis­ter in der Hand­ha­bung von soft power und Pro­pa­gan­da. Es ist wirk­lich beein­dru­ckend. Sie wis­sen, daß man die gro­ßen Nar­ra­ti­ve steu­ern und kon­trol­lie­ren kön­nen muß, und sie tun es. Die rus­si­sche Pro­pa­gan­da hat dem inter­na­tio­nal nichts Ver­gleich­ba­res entgegenzusetzen.

Und das ruft dann noch zwei wei­te­re psy­cho­lo­gi­sche Mecha­nis­men auf den Plan. Ers­tens die soge­nann­te Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem ­Aggres­sor. Man ahnt, daß die Din­ge in Wahr­heit anders und kom­pli­zier­ter sind, als es uns täg­lich gesagt wird, kann dem aber nichts Eige­nes entgegenhalten.

Die­se Wahr­neh­mung der eige­nen Unfä­hig­keit führt unter­be­wußt zu Selbst­ab­wer­tun­gen bis hin zum Selbst­haß. Man fin­det Erleich­te­rung, indem man das Nar­ra­tiv des mäch­ti­gen Kom­mu­ni­ka­tors über­nimmt. Der zwei­te Mecha­nis­mus ist kon­flikt­theo­re­ti­scher Natur und ähn­lich gela­gert: Nach Char­lan Neme­th erzeugt der Kon­flikt mit einer Mehr­heits­mei­nung Streß, der durch Über­nah­me der Mehr­heits­mei­nung redu­ziert wer­den kann.

SEZESSION: Befin­det sich Deutsch­land im Krieg?

NEUHOFF: Der Ukrai­ne­krieg wird sei­tens der USA als Stell­ver­tre­ter­krieg geführt, und der Stell­ver­tre­ter ist über zwei Jahr­zehn­te auf die­se Situa­ti­on vor­be­rei­tet wor­den. Für die USA geht es daher um sehr viel. Eine wei­te­re Nie­der­la­ge kön­nen sie sich nach dem kläg­li­chen Abzug aus Afgha­ni­stan nicht leis­ten. Daher die­ses gewal­ti­ge mate­ri­el­le, logis­ti­sche und rhe­to­ri­sche Enga­ge­ment der USA im tat­säch­li­chen Kriegs­ge­sche­hen und ver­mut­lich auch ihre Bereit­schaft, die Eska­la­ti­on noch wei­ter mitzubetreiben.

Deutsch­land ist nach wie vor zum blo­ßen außen­po­li­ti­schen Mit­läu­fer­tum ver­ur­teilt. Die immer­glei­chen Ver­laut­ba­run­gen von Bun­des­kanz­ler Scholz, Deutsch­land wer­de nichts tun, was unse­re Part­ner nicht auch schon tun, ist bered­ter Aus­druck die­ser Tat­sa­che und bedeu­tet auch, daß von Deutsch­land kei­ne Initia­ti­ve zu einer Ver­hand­lungs­lö­sung zu erwar­ten ist. Statt des­sen rut­schen wir im Kiel­was­ser der USA immer tie­fer in das Gesche­hen hinein.

In einem Wirt­schafts­krieg mit Ruß­land befin­den wir uns bereits, und auch das gegen unse­re Inter­es­sen. Nord Stream 2 war der ers­te nen­nens­wer­te Ver­such einer ech­ten außen- und wirt­schafts­po­li­ti­schen Eman­zi­pa­ti­on Deutsch­lands – er soll­te schei­tern, und er ist geschei­tert, voll­kom­men gescheitert.

SEZESSION: Den­ken Sie, daß es auch in die­sem Fall das gibt, was wir eine »Inne­re Emi­gra­ti­on in der Poli­tik« nen­nen könn­ten: daß also doch sehr, sehr vie­le Leu­te (auch in ent­schei­den­den Posi­tio­nen) um die beschrie­be­nen Hin­ter­grün­de und Vor­gän­ge wis­sen, es aber nicht mehr offen aus­zu­spre­chen wagen – ent­we­der, weil ihnen der Mut fehlt, oder, weil sie die inner­deut­schen Macht­ver­hält­nis­se genau kennen?

NEUHOFF: Ich ver­ste­he, was Sie mei­nen, und ich ken­ne auch ein paar sol­cher Per­so­nen. Und ich habe es auch erlebt, daß ein Gespräch eine uner­war­te­te Wen­dung nahm, nach­dem ich selbst mei­ne Sicht der Din­ge geäu­ßert hat­te. Es ist mir aber nicht mög­lich, das zu quan­ti­fi­zie­ren und die­se Quan­ti­fi­zie­rung zu bele­gen – was ich als Wis­sen­schaft­ler tun muß.

Auf der ande­ren Sei­te erle­be ich täg­lich, in der Arbeits­welt, in den Schul­wel­ten mei­ner Kin­der, im Sport­ver­ein, wie fest und uner­schüt­ter­lich das domi­nan­te Nar­ra­tiv vom neu­en rus­si­schen Impe­ria­lis­mus im all­ge­mei­nen Bewußt­sein ver­an­kert ist. Und vie­le, auch in der Poli­tik, glau­ben tat­säch­lich an die Mög­lich­keit und die Mis­si­on einer neu­en wer­te­ori­en­tier­ten Außenpolitik.

er Wider­spruch, daß Ruß­land eine Ein­fluß­sphä­re abge­spro­chen wird, weil das Zeit­al­ter der Ein­fluß­sphä­ren vor­bei sei, wäh­rend die NATO selbst­ver­ständ­lich eine Ein­fluß­sphä­re der USA ist und die­se in den letz­ten drei­ßig Jah­ren erheb­lich gewach­sen ist, wird über­haupt nicht bemerkt.

Immer­hin gibt es Umfra­ge­er­geb­nis­se, die zei­gen, daß es eine gro­ße Ver­un­si­che­rung dar­über gibt, was man zu bestimm­ten The­men noch sagen darf. Ich den­ke etwa an die Allens­bach-­Stu­die »Die Mehr­heit fühlt sich gegän­gelt« aus dem letz­ten Jahr oder die Shell-Jugend­stu­die von 2019.

In Ver­bin­dung mit Ihren Beob­ach­tun­gen zeigt das, daß wir uns in einer neu­en Schwei­ge­spi­ra­le befin­den. Nach der Theo­rie der Schweige­spirale von Noel­le-Neu­mann kann die Wahr­neh­mung medi­al domi­nan­ter Mei­nun­gen dazu füh­ren, daß Bevöl­ke­rungs­grup­pen mit ande­ren Auf­fas­sun­gen sich als Außen­sei­ter wahr­neh­men, zuneh­mend in Schwei­gen ver­fal­len und sich zurück­zie­hen. Die ers­te­ren erschei­nen dann noch stär­ker, als sie wirk­lich sind, und die tat­säch­li­chen Grö­ßen­ver­hält­nis­se blei­ben verborgen.

SEZESSION: Ein Merk­mal der Schwei­ge­spi­ra­le ist doch, daß sie stets von denen dia­gnos­ti­ziert wird, die kei­ne Macht haben, den ihr inne­woh­nen­den Mecha­nis­mus zu zer­stö­ren, obwohl genau dies ver­mut­lich eine Mehr­heit fände.

NEUHOFF: In der Tat, und die­se Situa­ti­on sehe ich in Deutsch­land gege­ben. Eine ideo­lo­gisch radi­ka­le Min­der­heit beherrscht die öffent­li­che Mei­nung durch Kon­trol­le des poli­tisch-media­len Kom­ple­xes und inzwi­schen auch vie­ler Behörden.

Ein gutes Bei­spiel ist das Gen­dern. Eine brei­te Mehr­heit der Bevöl­ke­rung lehnt die­se rein ideo­lo­gisch moti­vier­te Ver­hun­zung der deut­schen Spra­che ab. Den­noch wer­den wir unab­läs­sig mit ihren Erzeug­nis­sen trak­tiert, wie gesagt, längst auch in vie­len behörd­li­chen Mitteilungen.

Es geht bis in die Lehr­plä­ne der Kin­der­gär­ten. Mein damals fünf­jäh­ri­ger Sohn kam vor zwei Jah­ren aus dem Kin­der­gar­ten nach Hau­se und erklär­te mir: »Papa, wenn ich will, kann ich auch ein Mäd­chen sein«. Auf Nach­fra­ge stell­te sich her­aus, daß eine Erzie­he­rin den Kin­dern bei­gebracht hat­te, daß man sich das Geschlecht aus­su­chen kön­ne und die Mäd­chen nicht Mäd­chen und die Jun­gen nicht Jun­gen blei­ben müß­ten. Wahr­schein­lich hat sie die­sen Quatsch selbst nicht geglaubt. Wei­ter­ge­ge­ben hat sie ihn trotzdem.

Wenn die­se links­grü­ne Den­ke Ein­zug in die Außen- und die Außen­han­dels­po­li­tik hält, wird es rich­tig gefähr­lich. Und genau in die­ser Situa­ti­on sind wir jetzt. Die ame­ri­ka­ni­sche Außen­po­li­tik der libe­ral hege­mo­ny ist eine geschick­te Ver­knüp­fung rei­ner Macht- und Inter­es­sen­po­li­tik mit einer idea­lis­tisch begrün­de­ten Demokratiemission.

Mit ihrem Wer­te­uni­ver­sa­lis­mus haben die USA die deut­schen Grü­nen so sehr auf ihre Sei­te gezo­gen, daß die­se die mate­ri­el­len deut­schen Inter­es­sen zu opfern bereit sind. Die­se irra­tio­na­le Opfer­be­reit­schaft hat gera­de­zu reli­giö­se Züge ange­nom­men, gespeist aus einem tota­len Mora­lis­mus, der die Eigen­lo­gik sowohl der Wirt­schaft als auch der Poli­tik ignoriert.

Ich rech­ne daher die deut­sche Außen- und Wirt­schafts­po­li­tik der Gegen­wart und der jün­ge­ren Ver­gan­gen­heit dem Kom­plex der neu­en ersatz­re­li­giö­sen Hand­lun­gen zu. Das Vaku­um, das der Nie­der­gang der Reli­gi­on erzeugt hat, wird mit dies­sei­ti­gen Heils­er­war­tun­gen und Heils­ge­schich­ten gefüllt. Als Rea­lis­ten kann einen da nur das Grau­en erfassen.

SEZESSION: An wel­che Publi­zis­ten und Wis­sen­schaft­ler soll­te sich hal­ten, wer jen­seits der pro­u­krai­ni­schen Pro­pa­gan­da und außer­halb der Schwei­ge­spi­ra­le lesen und sich infor­mie­ren möchte?

NEUHOFF: In der inter­na­tio­na­len Debat­te ist der bedeu­tends­te und ein­fluß­reichs­te Kopf zwei­fels­oh­ne John J. Mear­s­hei­mer. Sein Auf­satz »Why the Ukrai­ne Cri­sis Is the West’s Fault« von 2014 in der Zeit­schrift For­eign Affairs, sein Vor­trag »Why is Ukrai­ne the West’s Fault?«, der auf You­Tube inzwi­schen knapp 28 Mil­lio­nen Auf­ru­fe hat, und sein Vor­trag am Robert-Schu­man-Cent­re in Flo­renz vom Juni die­ses Jah­res, der sich auch auf You­Tube fin­det, ent­hal­ten aus mei­ner Sicht alle wich­ti­gen Punkte.

In Deutsch­land ist die Poli­to­lo­gie ins­ge­samt auf Linie. Aber es gibt auch hier unab­hän­gi­ge und star­ke Köp­fe. Chris­ti­an Hacke, Heinz ­Thei­sen und der NATO-His­to­ri­ker Johan­nes ­Var­wick sind gute Adressen.

Aber auch aus den Rei­hen der Poli­tik gibt es gute Bei­trä­ge. Klaus von Dohn­anyi hat mit sei­nem Buch Natio­na­le Inter­es­sen, das im Janu­ar 2022 erschie­nen ist und ein star­kes Medien­echo gefun­den hat, end­lich wie­der dem Rea­lis­mus in den inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen eine Stim­me ver­lie­hen. Sehr strin­gen­te Argu­men­ta­tio­nen, auch zum The­ma Sank­ti­ons­po­li­tik, kom­men von Sah­ra Wagen­knecht, die eben­falls über einen Man­gel an Auf­merk­sam­keit nicht kla­gen kann.

Eine her­vor­ra­gen­de Doku­men­ta­ti­on, aller­dings kaum beach­tet, bie­tet außer­dem die Gro­ße Anfra­ge der AfD-Frak­ti­on im Deut­schen Bun­des­tag unter dem Titel »Die Annä­he­rung der Ukrai­ne an die NATO« vom 27. Juli die­ses Jah­res. Die 24seitige Anfra­ge kann aus dem Inter­net her­un­ter­ge­la­den wer­den, ist umfas­send ver­linkt und führt den Leser tief in den Gegen­stand hinein. ¡

– – –

Blei­ben Sie auf dem neu­es­ten Stand:

Abon­nie­ren Sie hier unse­ren Tele­gramm-Kanal.

Abon­nie­ren Sie uns hier bei twit­ter.

Tra­gen Sie sich hier in unse­ren Rund­brief ein.