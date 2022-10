Netzfundstücke (142) – Kentler und Enden

Die Duden­de­fi­ni­ti­on des Prä­fix »trans-« fängt die Essenz der Trans­ideo­lo­gie tref­fend ein: Das Über­schrei­ten des Men­schen. Setzt man die Defi­ni­ti­on der »flüch­ti­gen Moder­ne« des Sozio­lo­gen Zyg­munt Bau­man aus sei­nem gleich­na­mi­gen Werk Flüch­ti­ge Moder­ne an, kana­li­siert die Trans­ideo­lo­gie die Unde­ter­mi­niert­heit indi­vi­du­el­ler Selbstkonstruktion:

Wir sind die Erben einer indi­vi­dua­li­sier­ten, pri­va­ti­sier­ten Ver­si­on der Moder­ne. Wir müs­sen das sozia­le Gewe­be in Heim­ar­beit und in eige­ner Ver­ant­wor­tung selbst her­stel­len, jeder für sich. Ende durch Ver­flüs­si­gung – die­ses Schick­sal ergreift jetzt die letz­ten Mus­ter der Abhän­gig­keit und die Ord­nung der Inter­ak­ti­on. Sie haben einen Grad der Geschmei­dig­keit erreicht, sind in einem Aus­maß dehn­bar gewor­den, wie es für frü­he­re Genera­tio­nen unvor­stell­bar war.

Die natür­li­chen Grund­la­gen des Men­schen sind sozia­le Ver­hand­lungs­sa­che gewor­den. Nach Bau­mann macht die die Ver­flüs­si­gung der Struk­tu­ren im Schmelz­ofen der Moder­ne nicht bei den sozia­len Makro­struk­tu­ren Halt, son­dern schiebt nun auch die Mikro­struk­tu­ren – von den indi­vi­du­el­len Lebens­plä­nen bis zum Geschlecht – in den hei­ßen Strom: Jedes Indi­vi­du­um kre­iert sich das eige­ne Selbst.

Das Kind­sein wird dar­in genau so auf­ge­löst, wie »star­re« sexu­el­le Ver­bots­for­men. Die jüngs­ten Vor­stö­ße aus der libe­ra­len und lin­ken Ecke bezüg­lich der Locke­rung des Inzest­ver­bots und der Nor­ma­li­sie­rung pädo­se­xu­el­ler Prak­ti­ken erfol­gen aus die­ser Logik her­aus. Das geschicht­li­che Moment steht auf ihrer Sei­te (sie­he Bau­mans Beschrei­bung der Bewe­gungs­rich­tung und Wesen­haf­tig­keit der Moderne).

So erklärt sich auch, war­um in Ber­lin dem­nächst der ers­te schwul-les­bi­sche Kin­der­gar­ten unter Schirm­herr­schaft der Schwu­len­be­ra­tung Ber­lin sei­ne Pfor­ten öff­nen wird. 60 Anmel­dun­gen lie­gen bereits vor. Die­se Eltern scheint es auch nicht zu stö­ren, daß im Vor­stand des Gesell­schaf­ters der Schwu­len­be­ra­tung ein Pädo­phi­lie­ver­fech­ter sitzt: Rüdi­ger Laut­mann. Laut­mann ver­öf­fent­lich­te 1986 das Buch Die Lust am Kind. Por­trait des Pädo­phi­len. Die kon­ser­va­ti­ve Kri­tik ist laut, das frag­wür­di­ge und gefähr­li­che Kin­der­gar­ten­pro­jekt wird sehr wahr­schein­lich trotz­dem umge­setzt werden.

Die Zei­chen der Zeit schei­nen für die neu­en »Stadt­in­dia­ner« heu­te bes­ser zu ste­hen als noch in den 1980er Jah­ren. Doch der irrepa­ra­ble Scha­den, der dabei ent­steht, bleibt damals wie heu­te der glei­che. Kind­sein ist eben nicht nur ein Kon­strukt, son­dern ein fes­ter, schüt­zens­wer­ter Zustand.

Aber Ber­lin als Schmelz­tie­gel der Libe­ra­li­tät – urba­ner Antriebs­mo­tor der flüch­ti­gen Moder­ne – hat in die­sem Zusam­men­hang eine bedenk­li­che Tra­di­ti­on ent­wi­ckelt. Denn der schwul-les­bi­sche Kin­der­gar­ten ist nicht das ers­te Pro­jekt in der Haupt­stadt, das pädo­se­xu­el­le Miß­hand­lung begüns­tigt oder, schlim­mer noch, sogar befördert.

Jahr­zehn­te­lang gaben Ber­li­ner Jugend­äm­ter Kin­der und Jugend­li­che in die »Obhut« pädo­phi­ler Män­ner – mit finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung des Ber­li­ner Senats. Ver­ant­wort­li­cher Kopf hin­ter die­sem »päd­ago­gi­schen« Expe­ri­ment war der Sozi­al­päd­ago­ge Hel­mut Kent­ler, des­sen »eman­zi­pa­to­ri­sche Sexu­al­päd­ago­gik« als ange­wand­te Form des trans­ideo­lo­gi­schen Über-Hin­aus ver­in­ner­licht hat. Die Orga­ni­sa­to­ren der Demo für alle zer­ren die­sen erschre­cken­den Fall nun an die Öffent­lich­keit und geben ihm so die Auf­merk­sam­keit, die er verdient:

Der Ukrai­ne­krieg wird sei­tens der USA als Stell­ver­tre­ter­krieg geführt, und der Stell­ver­tre­ter ist über zwei Jahr­zehn­te auf die­se Situa­ti­on vor­be­rei­tet wor­den. Für die USA geht es daher um sehr viel. Eine wei­te­re Nie­der­la­ge kön­nen sie sich nach dem kläg­li­chen Abzug aus Afgha­ni­stan nicht leis­ten. Daher die­ses gewal­ti­ge mate­ri­el­le, logis­ti­sche und rhe­to­ri­sche Enga­ge­ment der USA im tat­säch­li­chen Kriegs­ge­sche­hen und ver­mut­lich auch ihre Bereit­schaft, die Eska­la­ti­on noch wei­ter mitzubetreiben,

hält der Kul­tur­so­zio­lo­ge, Pro­fes­sor Hans Neu­hoff, hier im Gespräch mit Sezes­si­on im Netz bezüg­lich der Kampf­hand­lun­gen in der Ukrai­ne fest. Neu­hoff betrach­tet in die­sem lesens­wer­ten Gespräch den Kon­flikt vor allem aus der War­te der Inter­na­tio­na­len Poli­tik: Poli­ti­sche Mach­in­ter­es­sen und Ein­fluß­kor­ri­do­re ste­hen im Fokus.

Unter die­sen expli­zit poli­ti­schen Inter­es­sen lie­gen jedoch oft­mals res­sour­cen­be­zo­ge­ne Sach­ver­hal­te ver­bor­gen. Der glo­ba­le Roh­stoff­luß moti­viert so man­che »Inter­ven­ti­on«. Aller­dings unter­bricht der Ukrai­ne­krieg die­sen Fluß nach­hal­tig und weit über die schlich­te Gas­ver­sor­gung hinaus.

Peter Zei­han, geo­po­li­ti­scher Ana­lyst aus den USA, wid­met die­sen Flüs­sen beson­de­re Auf­merk­sam­keit. Bei einem Vor­trag vor der Engi­nee­ring and Con­struc­tion Con­trac­ting Asso­cia­ti­on (ECC) zeigt er auf, daß die glo­ba­le Ket­te der Roh­stoff­för­de­rung, des Roh­stoff­trans­ports und der Roh­stoff­ver­wer­tung, voll­stän­dig aus dem Gleich­ge­wicht gera­ten ist und zusam­men­zu­bre­chen droht.

Zei­han baut dabei auf sei­nem Buch The End of the World Is Just the Begin­ning. Map­ping the Col­lap­se of Glo­ba­liz­a­ti­on auf, in dem er die wahr­schein­li­chen Aus­wir­kun­gen des Zusam­men­bruchs der Lie­fer­ket­ten in Kom­bi­na­ti­on mit dem kom­men­den demo­gra­phi­schen Schock aus­führ­lich darlegt.

Wischt man sei­ne aus­ge­spro­chen US-ame­ri­ka­ni­sche Prä­sen­ta­ti­ons­wei­se bei­sei­te, igno­riert also das Pop­corn und den über­trie­ben auf­ge­tra­ge­nen Zucker­guß, gibt er eine der tref­fends­ten und ein­gän­gigs­ten Ana­ly­sen davon, war­um »Öl« nicht gleich »Öl« ist oder in wel­chem unru­hi­gen Fahr­was­ser sich der Phos­phat­markt (Aus­gangs­ma­te­ri­al für Dün­ger) befindet.

Außer­dem erläu­tert er, war­um Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fe nicht mir nichts, dir nichts umge­stellt wer­den kön­nen. Die Raf­fi­ne­rie in Schwedt kann dafür als para­dig­ma­ti­sches Anschau­ungs­bei­spiel her­hal­ten: Sie ist dar­auf aus­ge­rich­tet, das rus­si­sche Öl aus der Drusch­ba-Pipe­line mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Beschaf­fen­heit zu ver­ar­bei­ten. Nor­we­gi­sches Nord­see­öl oder sau­di-ara­bi­sches Wüs­ten­öl kann dort nicht raf­fi­niert wer­den. Theo­re­tisch wäre eine Umstel­lung mög­lich, dafür müß­te aber der gesam­te Pro­zeß von den Füßen auf den Kopf gestellt wer­den: Es bedürf­te qua­si einer neu­en Fabrik.

So lau­tet auch Zeihans Fazit: Die Umstel­lun­gen, die sich anbah­nen, sind nicht unmög­lich zu bewerk­stel­li­gen, doch sie wer­den Jahr­zehn­te brau­chen. Die Welt­öko­no­mie wird es dabei vor­erst in ihre Ein­zel­tei­le zer­legt haben. Spe­zi­ell Deutsch­land sieht er als einen der öko­no­mi­schen Haupt­ver­lie­rer der neu­en geo­po­li­ti­schen Situation.

Zeihans Vor­trag gleicht einem Abriß unhin­ter­frag­ter Selbst­ver­ständ­lich­kei­ten, sehens­wert (lei­der nur auf Eng­lisch und ohne Unter­ti­tel verfügbar):

Enden bie­ten die Mög­lich­keit für neue Anfänge.