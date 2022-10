Ulrike Guérot und Hauke Ritz: Endspiel Europa (1)

Gué­rot ist Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin und lehrt seit 2021 als Pro­fes­so­rin in Bonn. Hau­ke Ritz ist pro­mo­vier­ter Phi­lo­soph und beschäf­tigt sich vor allem mit Außen- und Frie­dens­po­li­tik. Wer sei­ne Tex­te aus den letz­ten Jah­ren gele­sen hat, erkennt in den die Ukrai­ne und Ruß­land betref­fen­den Kapi­teln sei­ne Handschrift.

Von Gué­rot wer­den die naiv-idea­lis­ti­schen und dring­lich ver­faß­ten Pas­sa­gen über ein ent­na­tio­na­li­sier­tes, auf Regio­nen gestütz­tes Euro­pa stam­men. Sie trat als Euro­pa-Akti­vis­tin auf und befür­wor­te­te das Prin­zip der offe­nen Gren­zen von 2015, das eine seit­her anhal­ten­de Mas­sen­ein­wan­de­rung vor allem nach Deutsch­land ermög­licht. Auf­grund sol­cher Posi­tio­nie­run­gen durf­te sie noch vor weni­gen Jah­ren alle Regis­ter der gro­ßen zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orgel zie­hen – etwa, als sie 2018 das “Euro­pean Bal­co­ny Pro­ject” mit­in­iti­ier­te und auf dut­zen­den Thea­ter­büh­nen ein “Mani­fest für die euro­päi­sche Repu­blik” ver­le­sen ließ, das sie gemein­sam mit dem Schrift­stel­ler Robert Men­as­se ver­faßt hatte.

Aber daß der ver­meint­li­che Kampf gegen Coro­na den rigi­den Maß­nah­men­staat ermög­lich­te, ver­setz­te Gué­rot einen Schock. Ihr Buch Wer schweigt, stimmt zu zeugt davon. Es wur­de, getra­gen vom ver­blüf­fen­den Umstand eines Sei­ten­wech­sels Gué­rots, ein Best­sel­ler. Seit­her gilt sie den Medi­en­eli­ten als nicht mehr zuver­läs­sig und wird in Debat­ten kri­tisch umstellt.

Gué­rot und Ritz schrie­ben End­spiel Euro­pa nicht mehr aus der Sicher­heit der­je­ni­gen her­aus, denen man mit Wohl­wol­len begeg­net. Daß sie sich des­sen bewußt sind und daß sie den media­len und zivil­ge­sell­schaft­li­chen Mecha­nis­mus der Can­cel Cul­tu­re begrif­fen haben, machen sie bereits im Vor­wort deut­lich. Dort heißt es auf Sei­te 13:

Da es heu­te in Zei­ten sicht­lich ein­ge­schränk­ter Dis­kurs­kor­ri­do­re für vie­le fast schon uner­träg­lich ist, eine ganz ande­re Sicht­wei­se über­haupt zuzu­las­sen oder anzu­hö­ren, möch­ten wir Fol­gen­des klarstellen: …

Sie stel­len im Fol­gen­den klar, daß sie Putins Ein­marsch in die Ukrai­ne nicht gou­tie­ren und die “wehr­haf­te Reak­ti­on der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung ohne Fra­ge nach­voll­zie­hen” kön­nen. Im nächs­ten Absatz erklä­ren sie jedoch, es sei

wich­tig und rich­tig, Putins bezie­hungs­wei­se Ruß­lands Moti­va­ti­on und Inter­es­sen zu verstehen.

Die­ses Ver­ste­hen mün­det in deut­li­che The­sen. Sie sind weit vorn im Buch zu fin­den – die Sei­ten 34 und 35 bie­ten eine Quint­essenz. Dort heißt es:

Wir lei­ten aus ame­ri­ka­ni­schen Quel­len her, daß der rus­sisch-ukrai­ni­sche Krieg ein lang vor­be­rei­te­ter ame­ri­ka­ni­scher Stell­ver­tre­ter­krieg ist, eine Apo­theo­se jahr­zehn­te­lan­ger ame­ri­ka­ni­scher Geo­stra­te­gie, deren eigent­li­ches Ziel die Ver­fes­ti­gung der ame­ri­ka­ni­schen Domi­nanz in Euro­pa ist. Euro­pa soll von sei­nen wirt­schaft­li­chen Adern im Osten abge­schnit­ten werden.

Und wei­ter:

Es ist eine Poli­tik der “restric­ted dam­mage”, der kon­trol­lier­ten, aber bewuß­ten wirt­schaft­li­chen Schä­di­gung, die vor allem die Kap­pung des deut­schen Han­dels­über­schus­ses, der im Osten erwirt­schaf­tet wird, zum Ziel hat.

Die­se in aller Deut­lich­keit for­mu­lier­ten Schluß­fol­ge­run­gen müs­sen für jeden, der die Denk­be­we­gung Gué­rots in der Coro­na-Fra­ge für einen Aus­rut­scher hielt und den noch nicht breit wahr­ge­nom­me­nen Hau­ke Ritz bis­her über­se­hen hat­te, scho­ckie­rend und atem­be­rau­bend sein:

War das Ziel der NATO im 20. Jahr­hun­dert in den berühm­ten Wor­ten von Lord Ismay, “to keep the Rus­si­ans out, the Ame­ri­cans in and the Ger­mans down”, so müß­te es im 21. Jahr­hun­dert viel­leicht hei­ßen: Keep the Ame­ri­cans out, the Rus­si­ans in and left Euro­pe up?

Sol­ches zu zitie­ren und mit der For­de­rung zu ver­bin­den, man müs­se in Zukunft bes­ser den­je­ni­gen “drau­ßen” hal­ten, der auf dem euro­päi­schen Kon­ti­nent und der eura­si­schen Land­mas­se nichts ver­lo­ren habe, ist eine dra­ma­ti­scher Gegen­vor­schlag zu allem, was gera­de pro­pa­giert wird. Gué­rot und Ritz machen ihn, weil es ihnen letzt­lich um die Eman­zi­pa­ti­on Euro­pas geht, um die Ret­tung des Gué­rot­schen Her­zens­an­lie­gens einer euro­päi­schen Selbst­er­mäch­ti­gung hin zu einer euro­päi­schen Repu­blik, deren Ent­ste­hung zugleich die Über­win­dung der Natio­nal­staa­ten sein müsse.

An die­ser Stel­le beginnt die fun­da­men­ta­le Revi­si­on eines ver­meint­lich fest­ge­schrie­be­nen Geschichts­bil­des. Die­se Revi­si­on wird in ihren Umris­sen sicht­bar, wenn man zusam­men­trägt, was dem Essay an his­to­ri­schen Annah­men zugrun­de­liegt. Immer geht es dabei um his­to­ri­sche Leh­ren, die Euro­pa als ein Gan­zes zu zie­hen habe und die es zu einem staats­bil­den­den Kon­sens jen­seits natio­nal­staat­li­cher Befind­lich­kei­ten füh­ren sollten.

So spre­chen Gué­rot und Ritz an meh­re­ren Stel­len von einem zwei­ten Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg, der von 1914 bis 1945 gedau­ert habe und in dem “wir” eine grund­le­gen­de gemein­sa­me Erfah­rung gemacht hätten:

Was wir tei­len, ist, daß wir alle zugleich Schläch­ter und Opfer waren.

Die­ser schuld- und leid­ver­tei­len­de Satz zitiert den Schrift­stel­ler Lau­rent Gau­dé. Er steht auf Sei­te 20 und wird bereits im nächs­ten Absatz auf den Ukrai­ne­kon­flikt übertragen:

Der gan­ze Wahn­sinn der ahis­to­ri­schen Betrach­tungs­wei­se die­ses Krie­ges zeigt sich allein in der fast gebets­müh­len­ar­ti­gen Beto­nung des “rus­si­schen Angriffs­krie­ges” vom 24. Febru­ar, als sei die­ser Krieg punkt­ge­nau an die­sem Tag plötz­lich vom Him­mel gefallen.

So argu­men­tie­ren und wer­ten kann nur, wer davon aus­geht, daß jeder Krieg vie­le Väter habe und daß die Abwe­sen­heit schar­fer Schüs­se nicht gleich­be­deu­tend mit “Frie­den” sei. Viel­mehr gebe es Nach­kriegs­ord­nun­gen, in denen bereits der Keim des nächs­ten Krie­ges stecke.

In exakt die­sem Sinn argu­men­tie­ren Gué­rot und Ritz in ihrem Kapi­tel über die Wen­de­zeit und die gro­ße euro­päi­sche Chan­ce nach 1990. Euro­pa und die USA hät­ten die­sen his­to­ri­schen Moment damals von Anfang unter­schied­lich wahr­ge­nom­men: Euro­pa als Wie­der­ver­ei­ni­gung des Kon­ti­nents, Ame­ri­ka als Sieg über den ideo­lo­gi­schen Kon­kur­ren­ten um die Weltmacht.

Wo Euro­pa die Mög­lich­keit zu einer kon­ti­nen­ta­len Frie­dens­ord­nung abge­lei­tet hät­te, habe Ame­ri­ka eine uni­po­la­re Welt­ord­nung abge­lei­tet und kon­zi­piert, eine Welt­ord­nung mit nur einer ein­zi­gen Welt­macht, die an kein Inter­ven­ti­ons­ver­bot mehr gebun­den sein dür­fe und deren legi­ti­mer Anspruch es sei, die eige­ne Mischung aus libe­ral­de­mo­kra­ti­schem Sys­tem und unre­gu­lier­tem Kapi­ta­lis­mus auf der gan­zen Welt zu verbreiten.

Part­ner sei­en in die­ser Welt­sicht eben­so­we­nig vor­ge­se­hen wie der Respekt vor dem Eigen­in­ter­es­se ande­rer Staa­ten und Groß­räu­me, schrei­ben Gué­rot und Ritz, und sie wer­ten auf Sei­te 46/47 erneut mit Ver­weis auf his­to­ri­sche Parallelen:

Die Art und Wei­se, wie man Ruß­land jede Part­ner­schaft ver­wei­ger­te, erin­nert an den Ver­sail­ler-Ver­trag, mit dem nach dem Ers­ten Welt­krieg vor allem Frank­reich die dau­er­haf­te Schwä­chung Deutsch­lands anstreb­te. Heu­te sind sich His­to­ri­ker einig, daß in die­sem Frie­dens­ver­trag, der Deutsch­land kei­ne Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ve bot, bereits der Weg zum Zwei­ten Welt­krieg beschlos­sen lag.

Und sie schlußfolgern:

Euro­pa hat die­se Lek­ti­on schon 1945 gelernt; die Ame­ri­ka­ner anschei­nend bis heu­te nicht.

Die­se Ansicht rührt aus der Not­wen­dig­keit, der Gué­rot und Ritz unter­wor­fen sind: näm­lich den eigent­li­chen Wunsch Euro­pas in einen schrof­fen Gegen­satz zu dem zu stel­len, was Ame­ri­ka auf “unse­rem” Kon­ti­nent anrich­tet. Der Essay geht so weit, die Anwe­sen­heit der USA in Euro­pa als “Ano­ma­lie” zu bezeich­nen und ihr die Nor­ma­li­tät guter deutsch-rus­si­scher Bezie­hun­gen gegen­über­zu­stel­len, die von Peter dem Gro­ßen bis zu Bis­marck auf Han­dels­be­zie­hun­gen, deut­schen Sied­lungs­be­we­gun­gen, adli­ger Ver­sip­pung und gegen­sei­ti­ger kul­tu­rel­ler Befruch­tung beruh­ten. Gué­rot und Ritz kom­men auf Sei­te 101 zu dem Schluß:

Der Infor­ma­ti­ons­krieg, den die USA gegen Ruß­land füh­ren, hat also vor allem den Zweck, die Euro­pä­er ihre Geschich­te ver­ges­sen zu las­sen, damit die his­to­ri­sche Ano­ma­lie als neue Norm – und gera­de­zu als alter­na­tiv­lo­se Not­wen­dig­keit – emp­fun­den wer­den kann.

Der Begriff “Infor­ma­ti­ons­krieg” öff­net eine wei­te­re Türe. Er steht im End­spiel Euro­pa syn­onym für Pro­pa­gan­da, also für eine ziel­ge­rich­te­te Kom­mu­ni­ka­ti­on, mit deren Hil­fe um Deu­tungs­macht gekämpft wird. Es geht um plan­mä­ßi­ges kom­mu­ni­ka­ti­ves Vor­ge­hen, das den Geg­ner des­avou­ie­ren, ihn zum mora­li­schen Feind machen und ihm die Legi­ti­mi­tät im Rah­men der Aus­ein­an­der­set­zung abspre­chen soll. Es geht um den Krieg der Bil­der, um die Beset­zung von Begrif­fen und um die Mobi­li­sie­rung der Weltpresse.

Auch an die­ser Stel­le ist die Argu­men­ta­ti­on des Essays ver­blüf­fend, wenn man sich ver­ge­gen­wär­tigt, aus wel­chen Zusam­men­hän­gen die Autoren stam­men und wie vor allem Gué­rot bis­her argu­men­tier­te. Man kann ihren medi­en­kri­ti­schen Blick wohl dar­auf zurück­füh­ren, daß sie im Rah­men ihrer Recher­chen zum Coro­na-Maß­nah­men­staat und mehr noch an der dann ein­set­zen­den Bericht­erstat­tung über ihre Fra­ge­stel­lun­gen eine Ahnung davon bekam, was es bedeu­tet, einem Medi­en­block gegen­über­zu­ste­hen, der sich nicht nur punk­tu­ell selbst gleich­schal­tet (und wohl nicht immer nur “sich selbst”).

Gué­rot und Ritz ver­wer­fen auf Sei­te 97 also die bun­des­deut­sche Medi­en­land­schaft in Bausch und Bogen und emp­feh­len, daß jeder sein eige­ner Repor­ter sei.

Daß die­ser Infor­ma­ti­ons­krieg in den Köp­fen der Men­schen funk­tio­nie­ren kann, hängt mit den feh­len­den Aus­tausch­pro­gram­men zusam­men. … Wer nicht selbst reist und Din­ge mit­hin aus eige­ner Anschau­ung her­aus beur­tei­len kann, ist von media­ler Bericht­erstat­tung abhängig.

Wor­über sie nur impli­zit spre­chen, ist der Auf­bau alter­na­ti­ver, viel­leicht sogar frei­er Medi­en, denen Glau­ben zu schen­ken wäre und die wenigs­tens als Kor­rek­tiv wir­ken könn­ten. Denn wenn man sich anschaue, wie ein­sei­tig Geschich­ten über rus­si­sche Ver­ge­hen aus den ver­gan­ge­nen Jah­ren erzählt wür­den, wären es (Sei­te 98)

wahr­schein­lich der Wes­ten und sei­ne Medi­en, die sich zu recht­fer­ti­gen hätten.

Daß es dazu nicht kom­men wer­de, wis­sen Gué­rot und Ritz und ord­nen die­se Absi­che­rung gegen Kri­tik der Ent­wick­lung eines Umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus zu, den unter ande­rem der us-ame­ri­ka­ni­sche Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Shel­don Wolin in einem Buch mit die­sem Titel beschrieb. Die USA und Euro­pa glit­ten, so Gué­rot und Ritz, in die­sen umge­kehr­ten Totalitarismus,

in dem das Sys­tem zwar for­mal demo­kra­tisch bleibt, aber zum Bei­spiel über eine frei­wil­li­ge Gleich­schal­tung der Medi­en die Mei­nungs­kor­ri­do­re ein­ge­engt oder über (kapi­tal­ge­steu­er­te) Geset­zes­än­de­run­gen der Grund­rechts­be­stand ent­kernt werden.

Die The­se von Wolins umge­kehr­tem Tota­li­ta­ris­mus sei, daß “die auto­ri­tä­ren Pro­zes­se im Wes­ten nur in dis­gui­se, also sub­li­mier­ter” pas­sier­ten, wäh­rend “Ruß­land mehr oder weni­ger offen auto­ri­tär” (und damit ehr­li­cher) agie­re. Ver­schleie­rung und Ver­lo­gen­heit? Camou­fla­ge und Stra­te­gien von Euphe­mis­mus und Nud­ging? Jeden­falls habe Mos­kau, so steht es auf Sei­te 127,

die Erfah­rung gemacht, daß sich der Wes­ten an Ver­trä­ge und Abkom­men nur solan­ge hält, solan­ge sie ihm nutzen.

– – –

Soweit der ers­te Über­blick und die ers­te Ein­ord­nung des Buchs in die Debat­ten­si­tua­ti­on Anfang Novem­ber 2022. Um die Posi­ti­on des Essays in der Fra­ge nach den Ursa­chen des Ukrai­ne­kon­flikts wird es im zwei­ten Teil gehen.

Aber was machen wir ins­ge­samt mit die­sem Buch? Wir begrü­ßen es. Natür­lich ist für uns vie­les nicht neu. Außer­dem haben wir es fei­ner geglie­dert und gründ­li­cher for­mu­liert, und zwar schon vor Jah­ren. Und natür­lich hät­ten wir uns gewünscht, es wäre mal eine Ulri­ke Gué­rot auf Klas­sen­fahrt hier abge­stie­gen, um sich selbst ein Bild von unse­rer Lage und unse­rem Den­ken zu machen. Aber damals war sie nicht medi­en­kri­tisch, son­dern eine der Betrei­be­rin­nen des Infor­ma­ti­ons­kriegs gegen die­je­ni­gen, die schon etwas län­ger warnten.

Schwamm drü­ber. Wir dan­ken für ein tat­säch­lich an vie­len Stel­len atem­be­rau­ben­des Lese­ereig­nis, denn das Buch muß ein­ge­bet­tet in den Zustand unse­rer Debat­ten­kul­tur gele­sen wer­den. Und wir wis­sen, daß Bewe­gung in die Sache nur brin­gen kann, wer zum Main­stream gehört und ihn herausfordert.

Für uns Tret­mi­nen­ex­per­ten ist es eine span­nen­de Sache, wenn sich zwei Leu­te in Gedan­ken­sprün­gen quer durch den his­to­ri­schen und geo­po­li­ti­schen Minen­gür­tel bewe­gen und der Annah­me auf­sit­zen, die­je­ni­gen auf den Wach­tür­men wür­den genau­so gern debat­tie­ren wie man selbst…

– – –

Unbe­dingt lesen: Ulri­ke Gué­rot und Hau­ke Ritz – End­spiel Euro­pa – hier ein­se­hen und bestel­len.

Erwähnt wur­de: Shel­don Wolin – Umge­kehr­ter Tota­li­ta­ris­mus – hier ein­se­hen und bestel­len.

Und das Coro­na-Buch: Ulri­ke Guer­ot – Wer schweigt, stimmt zu – hier ein­se­hen und bestel­len.