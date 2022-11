Berliner Neosozialismus

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die Regie hat dabei jener geschwät­zig-wich­ti­ge Esken-Küh­nert-Typus, der man­gels Qua­li­fi­ka­ti­on für schöp­fe­ri­sche Tätig­keit außer­halb der Ber­li­ner Regie­rungs- und Par­la­ments­ex­kla­ve selbst auf Hartz IV oder das nun anste­hen­de kom­for­ta­ble Bür­ger­geld ange­wie­sen wäre.

Ein gro­ßer Pos­ten Staats­ver­mö­gen geht an Fremde:

Von Juni bis Sep­tem­ber tra­fen nach Aus­kunft der F.A.Z. in Deutsch­land 558.000 ukrai­ni­sche Migran­ten ein. Damit erhöh­te sich die Gesamt­zahl der Per­so­nen mit Hartz-IV-Für­sor­ge um 12 Pro­zent auf 5,4 Mil­lio­nen. Der Anteil der Aus­län­der an der Gesamt­zahl im Hartz-Sys­tem wuchs seit 2016 von 25 auf 45 Pro­zent. Der jetzt for­ciert betrie­be­ne Bür­ger­geld-Sozia­lis­mus wird die Sog­wir­kung nicht nur nach Osten verstärken.

Hin­zu kommt das Trost­pro­gramm für ver­fehl­te Ener­gie­po­li­tik und die von aggres­si­ven Sank­tio­nen gegen­über Ruß­land aus­ge­lös­ten Kosten:

Abwehr­schir­me, Preis­de­ckel, Ent­las­tun­gen, Umschul­dun­gen, neue Schat­ten­haus­hal­te, geschnür­te Hilfs­pa­ke­te, spon­ta­ne Geld­über­wei­sun­gen an Bür­ger, die Wumms- und Dop­pel­wumms-Bazoo­ka, hier der Ruf nach der Ver­mö­gens­steu­er, dort nach Kün­di­gungs­schutz und Ver­bo­ten, als Miet­schuld­ner aus der Woh­nung zu flie­gen, obwohl das Wohn­geld gleich­falls erhöht wird.

Der eigent­li­che Sozia­lis­mus ist: Jetzt! Bund und Län­der zer­ren noch anein­an­der, wer wel­che Schul­den machen soll, weil Bür­gern und Unter­neh­men aus eige­ner Kraft das Über­le­ben nicht mehr zuge­traut wird. Schul­den hei­ßen seit Coro­na ja euphe­mis­tisch stets „Son­der­ver­mö­gen“.

Mit dem neu geplan­ten Bür­ger­geld, das Hartz IV ablö­sen soll, betreibt die SPD, so Hen­drik Wüst, ihre Trauma­be­wäl­ti­gung gegen­über Ger­hard Schrö­ders im März 2003 ver­kün­de­ter Agen­da-Poli­tik. Ein­mal in ihrer Geschich­te hat­ten die Sozi­al­de­mo­kra­ten den Mumm, genau das Rich­ti­ge weil unmit­tel­bar Not­wen­di­ge zu wagen; schon lan­ge aber rudern sie zurück.

Bei Twit­ter rech­ne­te jemand vor, wie die­ses Bür­ger­geld den Anreiz zu arbei­ten mindert:

„Mat­thi­as Hof­mann ist Maler. Ver­hei­ra­tet und zwei Kin­der, 6 und 14 Jah­re alt. Er ver­dient 2.145 Euro net­to, dazu gibt es 438 Euro Kin­der­geld, sum­miert also 2.583 Euro. Als Bür­ger­geld wür­de die Fami­lie 1.691 Euro erhal­ten. Hin­zu kämen 800 Euro Mie­te und 250 Euro Heiz­kos­ten, also in Sum­me 2.741 Euro, 158 Euro weni­ger für 160 Stun­den Arbeit.“

Wo die Basis sozia­lis­ti­scher, dort der Über­bau ideologischer:

Wenn der Staat als Mana­ger der Trans­fer-Gesell­schaft immer mehr Leis­tungs­emp­fän­ger über die Steu­ern von immer weni­ger Leis­tungs­trä­gern ali­men­tiert, sei­nen eige­nen öffent­li­chen Dienst luxu­ri­ös ent­lohnt und zudem all­jähr­lich Hun­dert­tau­sen­de Migran­ten ein­lädt, hier „Teil­ha­be“ genie­ßen zu kön­nen, wird er dafür zu sei­ner Recht­fer­ti­gung die poli­ti­sche Pro­pa­gan­da inten­si­vie­ren und das Men­schen­bild revidieren.

Alle Poli­tik grün­det auf Anthro­po­lo­gie: Für die Ber­li­ner Repu­blik steht weni­ger denn je der anstren­gungs­be­rei­te Voll­zeit­be­schäf­tig­te im Mit­tel­punkt, im Gegenteil:

Die Auf­merk­sam­keit des rot­grü­nen woken Estab­lish­ments, beglei­tet von der mitt­ler­wei­le intel­lek­tu­ell ent­täu­schend arm­se­li­gen FDP, gehört den Unfä­hi­gen, Unwil­li­gen und Undank­ba­ren. Botho Strauß sprach einst tref­fend von Anspruchsunverschämtheit.

Die wur­de zum Leit­bild, auf sie ist alles Wesent­li­che abge­stimmt, von der Schul- bis zur Asyl­po­li­tik. Und auf die Bedürf­nis­se all der klei­nen und gro­ßen Büro­kra­ten, die ein Staats­so­zia­lis­mus mit wer weiß wie­viel Sozi­al­ge­setz­bü­chern nun mal braucht.

Jene jedoch, die mehr ver­dient hät­ten, Mini­mal­rent­ner etwa, die auf vie­le har­te, aber wenig ein­träg­li­che Arbeits­jah­re zurück­brin­gen, bekom­men wenig, wäh­rend sich der zuwan­dern­de ori­en­ta­lisch-nord­afri­ka­ni­sche und vor allem männ­li­che Youth-Bul­ge – ein­ge­bür­gert oder „gedul­det“ – auf Dau­er­ver­sor­gung ein­stel­len darf, auf die­ser Basis einer Art halb­kri­mi­nel­len Schein-Frei­be­ruf­lich­keit nach­ge­hen kann und mit sei­nen reli­giö­sen Auf­fas­sun­gen ver­stärkt „kul­tur­bil­dend“ wirkt, u. a. mit sei­nem vor­mo­der­nen Frau­en­bild. Glück­li­che kun­ter­bun­te Republik.

Die Sta­tis­tik­platt­form meldet:

„Die Staats­quo­te von Deutsch­land betrug im Jahr 2021 ca. 51,6 Pro­zent. Seit dem Jahr 1991 lag sie stets im Bereich von ca. 43 Pro­zent bis rund 49 Pro­zent. Im Jahr 2020 stieg die Quo­te erst­mals über 50 Pro­zent, eine Stei­ge­rung im Ver­gleich zum Vor­jahr um rund sechs Prozentpunkte.“

Zu die­ser Ten­denz paßt eine sich fana­ti­sie­ren­de Kul­tur­re­vo­lu­ti­on, die aggres­siv mit Tra­di­tio­nen bricht, die das Deutsch­land der Moder­ne einst kon­sti­tu­ier­ten. Unter den vom Staat betreu­ten revo­lu­tio­nä­ren Gar­den – von Anti­fa bis „Kli­ma­schutz“ – gras­siert eine im Phä­no­typ gera­de­zu mao­is­tisch anmu­ten­de Radikalisierung.

Man prak­ti­ziert in eifern­der Wei­se zunächst unter­ein­an­der, dann aber in Über­tra­gung auf die Gesell­schaft rigo­ro­se Denk- und Sprech­ver­bo­te, die Zwangs­ver­pflich­tung zur Ein­hal­tung spe­zi­el­ler Codes und Phra­sen, vor allem aber poli­ti­schen Fun­da­men­ta­lis­mus. Der dif­fun­diert in die Poli­tik hin­ein und zual­ler­erst in die Schu­len, die lin­ken Ver­ei­nen – ver­meint­lich im Sin­ne der „Schu­le für Demo­kra­tie“ – ihre Türen öff­nen, weil die Kul­tus­bü­ro­kra­tie dies so verlangt.

Nahe­zu alles, was sich mit bekann­ten „Anti“-Leitphrasen wie Anti­im­pe­ria­lis­mus, Anti­ko­lo­nia­lis­mus, Anti­ras­sis­mus, Anti­fa­schis­mus ver­bin­det, betreibt mit enor­mem Erfolg die Auf­lö­sung bewähr­ter Insti­tu­tio­nen und die poli­ti­sche Durch­fär­bung der Kul­tur. Bil­der­stür­me­rei und Umbe­nen­nun­gen sind dafür eben­so Anzei­chen wie das Umkon­stru­ie­ren von Spra­che und Sprech­wei­se. Minis­te­ri­en und Behör­den fol­gen dem mit vor­aus­ei­len­dem Gehorsam.

Nir­gend­wo hält der ideell erschöpf­te Staat dage­gen. Die ihn in ihrem Sin­ne ver­än­dern wol­len, hat er selbst erzo­gen und zu den fei­gen Atta­cken ermutigt.

Von der woken Kul­tur­re­vo­lu­ti­on erfaßt, hat sich die Ber­li­ner Repu­blik längst zu einem Gesin­nungs­staat gewan­delt, so wie mitt­ler­wei­le den wich­tigs­ten Ent­schei­dungs­trä­gern, so die sol­che Begrif­fe über­haupt ken­nen, Gesin­nungs- wich­ti­ger als Ver­ant­wor­tungs­ethik ist, nicht nur in der Ukraine-Frage.

Je mehr Kader der kul­tur­evo­lu­tio­nä­ren Umwälz­be­we­gung über die Links- und Grün­par­tei­en in Par­la­ment und Exe­ku­ti­ve gelan­gen, je rigo­ro­ser wird die Poli­tik auf einen Ideo­lo­gie­so­zia­lis­mus zuge­schnit­ten. Die ers­ten Neu­re­vo­lu­tio­nä­re sind bereits an der Macht; Zen­sur- und Berufs­ver­bots­pra­xis neh­men daher zu und wer­den wie stets von denen tole­riert, die es (noch) nicht trifft. Der Ver­fas­sungs­schutz wird als Staats­si­cher­heits­or­gan eingesetzt.

Wäh­rend der der­zei­ti­ge Kanz­ler, im Ver­gleich zu eini­gen Minis­ter­kol­le­gen ein Klar­den­ker alter Schu­le, inner­halb des ideo­lo­gi­schen Tru­bels noch Real­po­li­tik zu betrei­ben ver­sucht, dreht die links­grü­ne Mei­nungs­füh­rer­schaft frei, assis­tiert von einer erra­ti­schen FDP-Dame im Verteidigungsausschuss:

Plötz­lich doch mili­tä­ri­sches Schnät­te­re­täng mit der For­de­rung: Leo­pard-Pan­zern für Selen­skyj-Kyiv! Räder rol­len für den Sieg: Deut­sche Waf­fen gen Osten! Schon tra­gi­ko­misch, daß man sich den­noch nicht als Kriegs­geg­ner Ruß­lands auf­ge­faßt wis­sen will und es nicht so recht ver­steht, wes­halb Ruß­land Gas­lie­fe­run­gen redu­ziert und Getrei­de­blo­cka­den als Druck­mit­tel einsetzt.

Nach außen also mora­li­sie­rend und trotz mili­tä­ri­scher Ahnungs­lo­sig­keit dumm­dreist immer lau­ter wer­dend, soll nach innen größt­mög­li­cher Frie­de wal­ten, mit dem kom­for­ta­blen „Bür­ger­geld“ für ein Deutsch­land, in dem die gan­ze Welt – vom nord­afri­ka­ni­scher Zuwan­de­rer über den ukrai­ni­schen Sozi­al­tou­ris­ten bis zu rus­si­schen Deser­teu­ren – gut und ger­ne leben möch­te: sozia­le Gerech­tig­keit, Teil­ha­be­si­cher­heit, Diskriminierungsverbote.

Gera­de jetzt, wo eine Preis­ent­wick­lung zu ver­ant­wor­ten ist, die eher von der ver­fehl­ten Ber­li­ner Ener­gie­po­li­tik als von Putin aus­ge­löst wur­de. Aber auch die­se Prei­se sol­len ja abge­fan­gen wer­den, und wer sei­ne Mit­tel nach Maß­ga­be des Sozi­al­ge­setz­bu­ches bezieht, heizt bis­lang ganz ohne Limit.

Die Res­te der markt­wirt­schaft­lich funk­tio­nie­ren­den Basis äch­zen unter Abga­ben und Ener­gie­prei­sen und haben zusätz­lich einen sozia­lis­ti­schen Über­bau­him­mel zu finan­zie­ren, der die wach­sen­de Zahl der Kost­gän­ger aus aller Welt eben­so beschirmt, wie er noch präch­ti­ger über den Hof­staa­ten in Ber­lin und in den sech­zehn Lan­des­haupt­städ­ten erstrahlt, also über dem „demo­kra­ti­schen“ Bon­zen­tum all der föde­ra­len Legis­la­ti­ven und Exe­ku­ti­ven, über ihren nach­ge­ord­ne­ten Behör­den und den ihnen ange­wanz­ten links­dre­hen­den Ver­ei­nen und Deutungszentralen.

Wer jetzt noch auf Kraft, Selbst­über­win­dung und Eigen­ver­ant­wor­tung set­zen woll­te, gilt nicht mehr als libe­ral, son­dern lan­ge schon als rechts.

Fast alles, was aus­zu­hal­ten wäre und in Kri­sen­zei­ten nun mal aus­zu­hal­ten ist, gilt als „unzu­mut­bar“. Zum einen hat die Repu­blik ihre Bür­ger solan­ge ver­haus­schweint, daß sie 19 Grad Cel­si­us mitt­ler­wei­le tat­säch­lich als kalt emp­fin­den, zum ande­ren packt das Estab­lish­ment im Halb­be­wußt­sein der eige­nen Stra­te­gie­feh­ler die Furcht vor der Stra­ße, selbst wenn viel Phan­ta­sie dazu­ge­hört, die­se könn­te in Deutsch­land jemals wie­der eine sys­tem­ver­än­dern­de Dyna­mik erreichen.

Ellen Kositza schrieb mal auf Twit­ter, sie habe in einer west­deut­schen Schwimm­hal­le ein Vier­tel der Leu­te mit Neo­pren­an­zü­gen erlebt, und dies bei einer Was­ser­tem­pe­ra­tur von 25 Grad; sie nen­ne das „vor­aus­ei­len­de Wehleidigkeit“.

Das kann so für die gan­ze Warm­du­scher­re­pu­blik gel­ten. Eigent­lich ist mit den lau­en Typen kein Staat zu machen. In Meck­len­burg-Vor­pom­mern, einem Bun­des­land, das haus­hal­te­risch ohne­hin nur dank Län­der­aus­gleich-Trans­fers exis­tiert, geht jeder drit­te Euro für den öffent­li­chen Dienst drauf.

Mehr muß man nicht wis­sen. Das Sys­tem erhält sich selbst, auf Kos­ten von immer weni­ger Leis­tungs­trä­gern, die ihrer­seits nicht ein noch aus wis­sen und mög­lichst bald über Ver­mö­gens­steu­ern geschröpft wer­den sollen.

Die Ber­li­ner Staats­füh­rung, per­so­ni­fi­ziert von der lau­en Ver­laut­ba­rungs­fi­gur Stein­mei­er, sieht sich als Füh­rer der Guten, steht vor­zugs­wei­se hin­ter Selen­skyj-Kyiv (Bit­te nur noch in die­ser kor­rek­ten Schreib­wei­se!), ließ sich vom ukrai­ni­schen Bot­schaf­ter übel her­um­schub­sen, kauft Ener­gie zum Apo­the­ken­preis sonst­wo und ver­teu­felt nicht nur Ruß­land und gera­de­zu ras­sis­tisch die Rus­sen, son­dern – pas­send dazu – alle „fos­si­len Ener­gie­trä­ger“. Atom­kraft­wer­ke, die die „Kli­ma­bi­lanz“ am wirk­sams­ten und schnells­ten ver­bes­sern könn­ten, gel­ten als noch verwerflicher.

Eigent­lich wünsch­te man sich Her­aus­for­de­run­gen, die eben nicht auf Kos­ten der Enkel durch fet­te Son­der­pro­gram­me abzu­fe­dern sind, son­dern die spür­bar durch­schla­gen, auf daß eine kri­ti­sche Gegen­be­we­gung als Kor­rek­tiv entstünde.