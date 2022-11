Endspiel Europa (2): Lagevergessenheit

Hat der Krieg in der Ukraine eine Vorgeschichte, und wenn ja: Wie wäre sie zu erzählen? Diesen Fragen gehen Ulrike Guérot und Hauke Ritz nach.

In ihrem Essay End­spiel Euro­pa geben sie eine prin­zi­pi­el­le Ant­wort. Die­se Hal­tung einer grund­sätz­lich offe­nen Her­an­ge­hens­wei­se gip­felt in einem Satz, der die Revi­si­on des Ein­ge­häm­mer­ten, des sicher Geglaub­ten for­dert (und damit die Arbeits­wei­se der Wis­sen­schaft, wie sie sein soll­te an sich beschreibt):

Zu den häu­figs­ten seman­ti­schen Set­zun­gen seit Kriegs­be­ginn zählt die Rede vom “rus­si­schen Über­fall” oder dem “rus­si­schen Angriffs­krieg” auf die Ukrai­ne. (…) Damit wird insi­nu­iert, daß sowohl die Ukrai­ne als auch der Wes­ten vom Krieg über­rascht wor­den sei­en und ihn nicht haben kom­men sehen, geschwei­ge denn vor­be­rei­tet haben. (…) Im Grun­de genom­men müß­te die Fra­ge, wer die­sen Krieg wirk­lich begon­nen hat, neu erforscht werden.

Die­se For­de­rung ist ein guter Anlaß, ein­mal grund­sätz­lich über den Stand­punkt zu spre­chen, von dem aus man auf den Ukrai­ne­krieg bli­cken könn­te und wohl auch soll­te. Wir müs­sen auch dann über die­sen Stand­punkt spre­chen, wenn es kein deut­scher Stand­punkt mehr ist, auf den wir gestellt wor­den sind. Denn wenn es wie­der einer sein soll­te, müs­sen wir bestim­men, von wo aus wir zu ihm auf­bre­chen müssen.

Ivor Clai­re hat­te in der 110. Sezes­si­on, die das The­ma “Geo­po­li­tik” behan­delt, Grund­sätz­li­ches zur Lage­ver­ges­sen­heit der deut­schen poli­ti­schen Klas­se gesagt. Zu jeder Zeit lie­fe­re die Ideo­lo­gie der Sie­ger den Besieg­ten einen Rah­men zur Inter­pre­ta­ti­on der Wirk­lich­keit. Deutsch­land habe als das Land der Besieg­ten von 1945 die Über­nah­me der Sie­ger­stand­punk­te so voll­kom­men inter­na­li­siert, daß es zu einer eige­nen Inter­es­sens­be­kun­dung kaum mehr in der Lage sei.

Die meis­ten Poli­ti­ker, Jour­na­lis­ten, Wis­sen­schaft­ler, Unter­neh­mer und aka­de­misch aus­ge­bil­de­ten Durch­schnitts­men­schen hier­zu­lan­de rich­ten ihre Welt­sicht an schein­bar uni­ver­sel­len Idea­len aus – wor­über sie den reel­len Stand­punkt ver­ges­sen haben, von dem aus der Rah­men für ihre Inter­pre­ta­ti­on der Wirk­lich­keit gesteckt wird. Die­se Nor­men wer­den von den Mäch­ten fest­ge­setzt, die pla­ne­ta­ri­sche Poli­tik in die­ser oder jener Inten­si­tät trei­ben kön­nen, also von Sub­jek­ten und nicht von Objek­ten pla­ne­ta­ri­scher Politik.

Das ist der sprin­gen­de Punkt, der von Gué­rot und Ritz so expli­zit nicht ange­spro­chen, aber impli­zit auf Euro­pa aus­ge­wei­tet wird: Weder Deutsch­land noch Euro­pa sind zum jet­zi­gen Zeit­punkt Sub­jek­te, also sou­ve­rä­ne Akteu­re im pla­ne­ta­ri­schen Maß­stab. Clai­re drückt die­se Fest­stel­lung am Ende sei­nes Bei­trags so aus:

Neh­men wir pro­be­wei­se etwa die Sicht einer glo­bal agie­ren­den Super­macht ein, der es um die Beherr­schung aller Räu­me welt­weit geht, erscheint unse­re Lage in Euro­pa und der deut­schen Pro­vinz schlag­ar­tig in einem ande­ren, fah­le­ren, für den fer­nen Hege­mon unbe­deu­ten­den Licht – das kann weg.

Was ist aus die­ser ver­hee­ren­den Bestands­auf­nah­me abzu­lei­ten? Wir müs­sen den deut­schen Stand­ort, so wir ihn auf sei­ne außen­po­li­ti­schen Optio­nen aus­leuch­ten, als fun­da­men­tal macht­los beschrei­ben – und den euro­päi­schen gleich mit. Alles ande­re ist Augenwischerei.

Wir waren und sind als Natio­nal­staat und als poli­ti­sche Uni­on nicht in der Lage, Kon­flik­te und Krie­ge, die uns betref­fen, in unse­rem Sin­ne zu lösen, Han­dels­strö­me und wirt­schaft­li­che Ver­flech­tun­gen so auf­zu­bau­en und zu sichern, daß wir uns auf sie ver­las­sen kön­nen und die zwin­gend not­wen­di­ge Ener­gie­zu­fuhr so zu orga­ni­sie­ren, daß wir über ihre Nut­zung ent­schei­den und kein Dritter.

Ein Bei­spiel? Ein Akt wie die Sabo­ta­ge an unse­ren Ener­gie-Arte­ri­en Nord­stream 1 und 2 ist ein feind­li­cher Akt. Er ist in sei­nen Aus­wir­kun­gen für unse­re Nati­on gra­vie­ren­der als es die Zer­stö­rung des World-Tra­de-Cen­ters für die USA war. Aber wer unter uns Deut­schen kann das Datum der Sabo­ta­ge nen­nen, ohne nachzuschlagen?

Sind wir dabei, aus die­ser Zer­stö­rung eines nicht mili­tä­ri­schen, son­dern nur öko­no­mi­schen Sou­ve­rä­ni­täts­pro­jekts ein Mahn­mal zu errich­ten, eine natio­na­le Mobi­li­sie­rungs­er­zäh­lung, wie es “Ground Zero” und “9/11” nicht nur für die USA, son­dern welt­weit gewor­den sind? Prä­gen wir irgend­et­was von dem, was vor Born­holm mit uns gemacht wor­den ist, in unser natio­na­les Gedächt­nis ein?

Natür­lich: Auf­stei­gen­de Bla­sen sind kei­ne ein­schla­gen­den Flug­zeu­ge, Löcher unter Was­ser kei­ne auf­ra­gen­den Bauske­let­te, seis­mo­gra­phi­sche Aus­schlä­ge kei­ne sprin­gen­den, bren­nen­den und ersti­cken­den Men­schen. Aber die Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka haben als das mäch­tigs­te Sub­jekt pla­ne­ta­ri­scher Poli­tik ihre ein­ge­stürz­ten Tür­me zum Anlaß genom­men, zwei Natio­nen zu über­fal­len, sie in Bür­ger­krie­ge zu trei­ben, ihre Staat­lich­keit zu zer­stö­ren und poli­ti­sche Erd­be­ben aus­zu­lö­sen, deren Flut­wel­len seit­her nicht über den Atlan­tik, son­dern über Mit­tel­meer und Land­brü­cken nach Euro­pa branden.

Von ein­stür­zen­den Tür­men jen­seits des Atlan­tiks zu ein­stür­zen­den Staats­ge­bäu­den in Euro­pas Nach­bar­schaft, von den Toten eines Tages zu den Toten zwei­er Jahr­zehn­te, von der Macht, so etwas zu tun, zur Macht­lo­sig­keit, die Deutsch­land und Euro­pa an ihre jeweils nächs­te Regie­rung zu ver­tei­len haben: Das ist die Lage.

Die­se Lage wird durch den Ukrai­ne-Krieg fort­ge­schrie­ben und ver­fes­tigt. Die­ser Krieg ist vom macht­lo­sen deut­schen und euro­päi­schen Stand­punkt aus ver­hee­rend, vom kriegs­mäch­ti­gen rus­si­schen aus eben­so, vom über­mäch­ti­gen us-ame­ri­ka­ni­schen aus nicht.

Macht­lo­sig­keit als deut­sche und euro­päi­sche Lage: Was also könn­te eine ande­re Poli­tik, eine alter­na­ti­ve Poli­tik wei­ter erlan­gen als wie­der nur Macht­lo­sig­keit? Geht es inner­halb Deutsch­lands noch um die Über­nah­me der Regie­rungs­macht zum Zwe­cke einer ande­ren Außen­po­li­tik oder nur um die Über­nah­me der macht­lo­sen Posi­ti­on einer Regie­rung in einem unsou­ve­rä­nen Land? Letzteres.

Wel­che Hand­lungs­op­tio­nen erwach­sen aus die­ser nüch­ter­nen und ernüch­tern­den Lage­fest­stel­lung für die­je­ni­gen, die es im Sin­ne Deutsch­lands und Euro­pas bes­ser machen woll­ten? Die Ant­wort dar­auf berührt die Absicht, aus der her­aus Gué­rot und Ritz ihren Essay wohl (und hof­fent­lich) geschrie­ben haben:

Die Hand­lungs­op­ti­on aus der Macht­lo­sig­keit her­aus könn­te für eine nicht lage­ver­ges­se­ne, son­dern lage­be­wuß­te Regie­rung nur sein, dem Volk – den Deut­schen, den Euro­pä­ern – eben­die­se eige­ne Macht­lo­sig­keit auf dem ent­schei­den­den poli­ti­schen Feld – dem außen­po­li­ti­schen Feld – ein­zu­ge­ste­hen. Der euro­päi­sche Frie­dens­vor­satz, die kon­ti­nen­ta­le Poli­tik, die Ener­gie­si­che­rung, letzt­lich die Betei­li­gung am mul­ti­po­la­ren Spiel – das alles ist kra­chend geschei­tert und das alles muß dar­ge­legt und in sei­ner Dra­ma­tik beschrie­ben und bewer­tet werden.

Gué­rots und Ritz’ Essay über das End­spiel Euro­pa ist in die­ser Hin­sicht ein publi­zis­ti­sches Maxi­mum. Die Autoren erzäh­len die Vor­ge­schich­te des Ukrai­ne­krie­ges als Geschich­te der Plat­zie­rung einer Stell­ver­tre­ter­na­ti­on, die von einer raum­frem­den Macht – den USA – gegen das all­mäh­li­che und nahe­lie­gen­de öko­no­mi­sche Zusam­men­wach­sen der eura­si­schen Land­mas­se über Jah­re in Stel­lung und im Febru­ar die­ses Jah­res dann in den Ein­satz gebracht wor­den ist.

Von den Etap­pen der NATO-Ost­erwei­te­rung über die Mili­tär­ab­kom­men mit der Ukrai­ne und Geor­gi­en zum Regime Chan­ge 2014 (Mai­dan) und einer inter­na­tio­nal auf­ge­sat­tel­ten anti-rus­si­schen PR vor allem in den ver­gan­ge­nen Jahren:

Dies alles ist nicht weit her­ge­holt und kein anti-ame­ri­ka­ni­scher Affekt, son­dern unver­zicht­ba­rer Anteil jener Rea­lis­mus-Theo­rie der inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen, auf deren Ana­ly­se­be­steck auch Pro­fes­sor Hans Neu­hoff in sei­nem mitt­ler­wei­le viel­be­ach­te­ten Vor­trag zurück­griff, den er im Rah­men der Geo­po­li­tik-Aka­de­mie des Insti­tuts für Staats­po­li­tik hielt.

Rech­nen wir den Essay von Gué­rot und Ritz also zu dem hin­zu, was Ivor Clai­re in sei­nem oben erwähn­ten Text for­dert: zu einem grund­sätz­li­chen Curriculum,

das dar­auf zielt, ein lage­ad­äqua­tes Den­ken im Sin­ne des Gemein­wohls und eine ste­te intel­lek­tu­el­le Neu­gier zu erzeugen.

Wenigs­tens das: Sinn für das Gemein­wohl und das Bewußt­sein, daß dort, wo alle einer Mei­nung sind, meis­tens gelo­gen wird. Aber weil das, wie gesagt, bereits das intel­lek­tu­el­le Maxi­mum in einem Land ist, des­sen füh­ren­de Klas­se die Rol­le des lage­ver­ges­se­nen Vasal­len zu sei­ner ers­ten Haut gemacht hat, dür­fen sich auch Gué­rot und Ritz am Ende des Tages nicht dar­über wun­dern, daß es nun pfeift.

– – –

Lesen! Ulri­ke Gué­rot und Hau­ke Ritz – End­spiel Euro­pa – hier ein­se­hen und bestel­len.

Ivor Clai­res Text “Stand­ort, Blick­punkt, Stra­te­gie” fin­det sich im Heft “Geo­po­li­tik” der Zeit­schrift Sezes­si­on – hier ein­se­hen und bestel­len.

Hans Neu­hoffs Vor­trag “Ukrai­ne – eine Lehr­stun­de der Geo­po­li­tik” ist auf you­tube im Kanal Schnell­ro­da zu sehen und soll­te weit ver­brei­tet werden.