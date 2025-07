Der “Querschläger Horst Mahler” ist verstorben

Heute ist Horst Mahler verstorben. Er wurde 1936 in Niederschlesien geboren und starb am 27. Juli in Berlin. Aus diesem Anlaß legen wir einen Text aus der Sezession 106 vom Februar 2022 wieder vor.

Quer­schlä­ger Horst Mahler – von Wig­go Mann

In Deutsch­land gebe es »mehr poli­ti­sche Gefan­ge­ne als in der DDR im Jah­re vor ihrem Zusam­men­bruch«, nur wür­den die­se »Über­zeu­gungs­tä­ter, die wegen Volks­ver­het­zung, wegen Leug­nung des Holo­caust und wegen Fort­füh­rung ver­bo­te­ner Orga­ni­sa­tio­nen ver­ur­teilt sind«, nicht so wahr­ge­nom­men. Die­se Wor­te schrieb Horst Mahler schon im Jahr 1998 – und sie wur­den damals noch von der Süd­deut­schen Zei­tung ver­öf­fent­licht. (1)

Dem RAF-Grün­der wur­de damals in den gro­ßen Zei­tun­gen der Repu­blik noch die Rol­le des Zeit­dia­gnos­ti­kers zuge­stan­den. Wie kein ande­rer schien er sowohl für die Anfän­ge der Empö­rung vor der 68er-Revol­te wie auch für das Trau­ma der von der Gesell­schaft an den Ter­ro­ris­mus ver­lo­re­nen Kin­der zu ste­hen. Mehr noch: Er wur­de damals noch als wie­der­ge­won­ne­ner Sohn betrach­tet – einer von weni­gen, die aus den Laby­rin­then des bewaff­ne­ten Kamp­fes wie­der her­aus­ge­fun­den hat­ten und denen des­halb nun eine beson­de­re Inten­si­tät der Zeit­zeu­gen­schaft zuge­spro­chen wurde.

Und man kann ihn für­wahr als exem­pla­ri­sche Exis­tenz bezeich­nen: Gebo­ren am 23. Janu­ar 1936 im schle­si­schen Hay­n­au, erleb­te er Krieg und Ver­trei­bung bewußt mit. (2) Sei­ne Eltern beschreibt er als über­zeug­te Natio­nal­so­zia­lis­ten. Ortho­dox scheint die Fami­lie in die­ser Hin­sicht aber kei­nes­wegs gewe­sen zu sein. Rein­hold Nix­dorf, der Bru­der sei­ner Mut­ter Doro­thea und ein Adju­tant des Gau­lei­ters der SA Schle­si­en, war am 1. Juli 1934 im Zuge des soge­nann­ten Röhm-Put­sches hin­ge­rich­tet, sein Vater Wil­li, ein Zahn­arzt, kurz­zei­tig aus der Par­tei aus­ge­schlos­sen worden.

Zusam­men mit sei­nen bei­den Brü­dern und der Mut­ter kommt Horst Mahler im Früh­jahr 1945 in Naum­burg an, der Vater stößt nach kur­zer ame­ri­ka­ni­scher Kriegs­ge­fan­gen­schaft zur Fami­lie. In der Sowje­ti­schen Besat­zungs­zo­ne läßt er sich »noch in die FDJ ködern«. Dann geschieht etwas Fürch­ter­li­ches: An einem Sonn­tag im Febru­ar 1949 geht sein Vater nach dem Früh­stück in den Gar­ten und erschießt sich, weil er »die Nie­der­la­ge des Deut­schen Rei­ches und alles, was damit ver­bun­den war, nicht ver­win­den« konn­te. (3)

Die Fami­lie zieht um nach West-Ber­lin. Schon als Pen­nä­ler grün­det Mahler eine Schü­ler-Par­tei, die »Mahler-Grup­pe«, die vom Schul­di­rek­tor ver­bo­ten wird.4 Das hin­dert ihn nicht dar­an, 1955 als Jahr­gangs­bes­ter sein Abitur zu machen und 1963 – unter­stützt durch ein Sti­pen­di­um der Stu­di­en­stif­tung des deut­schen Vol­kes – sein zwei­tes juris­ti­sches Staats­examen an der FU Ber­lin abzulegen.

Poli­tisch bro­delt es da schon längst in ihm. Lenin und Marx, die er schon als Schü­ler stu­dier­te, um sie zu wider­le­gen, haben ihn über­zeugt. Ins­be­son­de­re die Schrift Staat und Revo­lu­ti­on des rus­si­schen Revo­lu­tio­närs läßt ihn zu einem über­zeug­ten Dezi­sio­nis­ten wer­den. Noch aber weiß er nicht, wie er sei­ne poli­ti­schen Über­zeu­gun­gen umset­zen kann. Eine fünf­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft in der SPD (1956 – 1960) endet mit sei­nem Parteiausschluß.

Gleich­zei­tig lockt der Auf­bau einer bür­ger­li­chen Exis­tenz, und Mahler bringt alle Vor­aus­set­zun­gen mit, um hier zu reüs­sie­ren. Als Wirt­schafts­an­walt gewinnt er gro­ße Kun­den aus dem Mit­tel­stand und bringt 1966 als ers­ter deut­scher Jurist eine Beschwer­de bei der Euro­päi­schen Men­schen­rechts­kom­mis­si­on in Straß­burg durch. Gleich­zei­tig ver­tei­digt Mahler seit 1964 auch Man­dan­ten aus der außer­par­la­men­ta­ri­schen Oppo­si­ti­on. Er führt in einer noblen Alt­bau­woh­nung am Liet­zen­see, in der er mit sei­ner Fami­lie wohnt, und einer edel ein­ge­rich­te­ten Anwalts­pra­xis mit schwe­ren Leder­ses­seln in der Kon­stan­zer Stra­ße ein Leben auf der Überholspur.

»Ich hal­te Horst Mahler noch immer für einen der elo­quen­tes­ten, bes­ten Anwäl­te, die ich je erlebt habe«, äußert sein dama­li­ger Assis­tent ­Chris­ti­an Strö­be­le noch 2015. (5) Doch es kann nicht so blei­ben, wie es ist. Durch sei­ne gera­de­zu her­ku­li­sche Arbeits­leis­tung für die APO – eine gro­ße Zahl der über 1800 Ver­fah­ren der Bewe­gung über­nimmt Mahler (6) – rückt er immer stär­ker in den Fokus der Öffentlichkeit.

1968 tritt er im Pro­zeß um die Kauf­haus-Brand­stif­tun­gen in Frank­furt am Main als Ver­tei­di­ger von Andre­as Baa­der auf und ver­fällt wie so vie­le ande­re auch des­sen cha­ris­ma­ti­scher Wucht. Der Anwalt will vor Gericht sogar eine län­ge­re Pas­sa­ge aus Her­mann Hes­ses Step­pen­wolf ver­le­sen las­sen, weil sie »eine ver­schlüs­sel­te Dar­stel­lung des sozia­len Gehal­tes der Tat der Ange­klag­ten« ent­hal­te. (7)

Doch nicht der Despe­ra­do Baa­der ist es, der am Ende Druck macht, auch wirk­lich zu den Waf­fen zu grei­fen, son­dern der bür­ger­lich und kor­rekt auf­tre­ten­de Jurist. Baa­der und sei­ne Freun­din Gud­run Ens­slin ver­ab­schie­den sich in den Unter­grund, nach­dem der Bun­des­ge­richts­hof im Novem­ber 1969 die Revi­si­on der gegen sie im Frank­fur­ter Kauf­haus­brand­pro­zeß erlas­se­nen Urtei­le abge­lehnt hat. Das fällt den Behör­den mona­te­lang nicht ein­mal auf, was dem flüch­ti­gen Duo die Gele­gen­heit gibt, sich rela­tiv unge­stört in Paris und Ita­li­en auf­zu­hal­ten. Erst in einem Gespräch mit ­Mahler, das im Janu­ar 1970 in Rom statt­fin­det, tritt man dem Gedan­ken, eine bewaff­ne­te Grup­pe zu grün­den, näher.

Doch nur wenig spä­ter wird der inzwi­schen nach Deutsch­land zurück­ge­kehr­te Baa­der in West-Ber­lin von der Poli­zei im Zuge einer fin­gier­ten Ver­kehrs­kon­trol­le geschnappt. Der Tip kam von Peter Urbach, einem Agent pro­vo­ca­teur des Lan­des­am­tes, der damals die gesam­te radi­ka­le Sze­ne der Stadt mit Waf­fen aller Art ver­sorg­te. (Horst Mahler wird sich die­se Lek­ti­on in Sachen Staats­kri­mi­na­li­tät, die er damals erhält, gut mer­ken – und 30 Jah­re spä­ter als Rechts­an­walt der NPD die Ein­stel­lung des ers­ten Ver­bots­ver­fah­rens gegen die Par­tei durch Hin­wei­se auf Ein­fluß­agen­ten im Par­tei­vor­stand erreichen.)

Bei der Gefan­ge­nen­be­frei­ung Baa­ders am 14. Mai 1970, die als RAF-Geburts­stun­de gilt, wird dann erst­mals Waf­fen­ge­walt gegen einen Men­schen ange­wen­det. Die um Ulri­ke Mein­hof und wei­te­re Ter­ro­ris­ten erwei­ter­te Grup­pe taucht in Jor­da­ni­en unter und erhält dort in einem Paläs­ti­nen­ser­camp eine mili­tä­ri­sche Ausbildung.

Hier wird Mahler schnell klar, daß der in den Schrif­ten von Che Gue­va­ra oder dem in RAF-Krei­sen beson­ders inten­siv rezi­pier­ten Bra­si­lia­ner Car­los Marig­hel­la gepfleg­te poli­ti­sche Mythos des Gue­ril­la­krie­ges, der auf den soli­da­ri­schen und lie­be­vol­len Bezie­hun­gen in der Grup­pe beru­hen soll, in der Rea­li­tät nicht durch­zu­hal­ten ist. Denn am Ende rich­tet sich das Han­deln an den Stra­te­gien des Ter­rors aus, der nicht zuletzt auch nach innen gerich­tet ist.

In Jor­da­ni­en will ­Baa­der das Grup­pen­mit­glied Peter Homann ermor­den las­sen, weil die­ser als poten­ti­el­ler Ver­rä­ter gilt. Horst Mahler hat dem nach eige­nen Anga­ben mit dem defen­si­ven Argu­ment wider­spro­chen, daß eine sol­che Tat der lang­fris­ti­gen Sta­bi­li­tät der Grup­pe scha­den kön­ne. (8) Am Ende weist der Camp-Kom­man­dant und hoch­ran­gi­ge paläs­ti­nen­si­sche Mili­zio­när Ali Hassan ­Sal­a­meh die gesam­te deut­sche Grup­pe aus, weil er die Tötung ­eines deut­schen Staats­bür­gers in sei­nem Hoheits­be­reich unbe­dingt ver­mei­den will. Am 9. August 1970 trifft die »Rei­se­grup­pe Mahler« über den Ost­ber­li­ner Flug­hafen Schöne­feld wie­der in Deutsch­land ein. Wenig spä­ter wird der Jurist dann am 8. Okto­ber 1970 in einer Woh­nung in der Ber­li­ner ­Kne­se­beck­stra­ße nach einer bis heu­te unge­klär­ten Denun­zia­ti­on von der Poli­zei festgenommen.

Mahler bleibt aber der neben Ulri­ke Mein­hof wich­tigs­te RAF-Theo­re­ti­ker. Im Juni 1971 erscheint sei­ne Schrift Über den bewaff­ne­ten Kampf in West­eu­ro­pa. Ein­mal mehr zeigt sich Mahler hier­in als bedin­gungs­lo­ser Dezi­sio­nist. (9) Wenn ers­te klei­ne Grup­pen einer Stadt­gue­ril­la den Kampf erst auf­neh­men, dann fol­gen bald wei­te­re Grup­pen; schließ­lich ent­de­cken die unter­drück­ten Mas­sen ihre Macht und ver­wei­gern den Herr­schen­den den Gehor­sam. Bald nach der Ver­öf­fent­li­chung der Schrift beginnt aber ein inner­li­cher Ablö­sungs­pro­zeß Mahlers vom Terrorismus.

Als im Zuge der Mai-Offen­si­ve der RAF am 19. Mai 1972 ein Anschlag auf das Sprin­ger-Hoch­haus in Ham­burg ver­übt wird, bei dem vor allem Arbei­ter ver­letzt wer­den, ist Mahler ent­setzt. Nur weil drei Spreng­sät­ze defekt sind, wird ein Blut­bad ver­mie­den, das zahl­rei­che Todes­op­fer gefor­dert hät­te. Dem RAF-Grün­der wird nun »völ­lig klar, daß die Pra­xis sich völ­lig los­lös­te von dem, was wir mal gemein­sam uns unter Pra­xis vor­ge­stellt haben«, näm­lich hin zu einem Kampf »gegen den Teil des Vol­kes, für den man vor­gab, die­sen Kampf zu füh­ren«. (10) In einer von ihm im Sep­tem­ber 1974 abge­ge­be­nen Pro­ze­ßer­klä­rung wirft er der RAF vor, ein »klein­bür­ger­li­ches eli­tä­res Gue­ril­la­kon­zept« zu ver­fol­gen und die Mas­sen zu ver­ach­ten. Sein kurz­zei­ti­ges Enga­ge­ment für die mao­is­ti­sche KPD-AO bil­det nur noch ein Nach­spiel sei­ner links­extre­mis­ti­schen Phase.

Am 17. Okto­ber 1976 hat Mahler dann sein »Damas­kus­er­leb­nis«. (11) Nach einer inten­si­ven und von sei­nem Anwalt Otto Schi­ly ange­sto­ße­nen Hegel-Lek­tü­re löst er sich vom Mar­xis­mus-Leni­nis­mus und wird zu einem ent­schie­de­nen Ver­fech­ter des Hegel­schen Staats­ver­ständ­nis­ses. Das Herz­stück von des­sen Phi­lo­so­phie ist für ihn die Dia­lek­tik mit ihrem Drei­schritt aus The­se, Anti­the­se und Syn­the­se. Für Hegel ist die­se das über­all in der Natur, der Geschich­te und der Gesell­schaft wir­ken­de Entwicklungsprinzip.

Mahler über­nimmt die­sen Gedan­ken (12) und zitiert mehr­fach den Aus­spruch des würt­tem­ber­gi­schen Phi­lo­so­phen, daß nur im Wider­spruch die Wahr­heit lie­ge. Aus der Sicht des RAF-Grün­ders ist aber auch noch ein ande­rer Aspekt der Phi­lo­so­phie Hegels hoch­in­ter­es­sant: Die­ser woll­te näm­lich zeit­le­bens ergrün­den, war­um der Ver­such, ein Reich der Ver­nunft zu erbau­en, in den abscheu­lichs­ten Greu­el­ta­ten der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on mündete.

Das ist auch genau der Sta­chel im Den­ken von Horst Mahler, der nun einen Schlüs­sel gefun­den hat, um sein eige­nes Abtau­chen in den ter­ro­ris­ti­schen Unter­grund wie auch die Ver­stri­ckung der Gene­ra­ti­on sei­ner Eltern in den Natio­nal­so­zia­lis­mus zu deu­ten. Für Hegel endet die Fran­zö­si­sche Revo­lu­ti­on in Ter­ror und Schre­cken und wird zu einer »Furie des Ver­schwin­dens«, weil sie einen ver­ein­sei­tig­ten und abso­lu­ten Frei­heits­be­griff zu ver­wirk­li­chen such­te. (13) Horst Mahler hin­ge­gen plä­diert schon Ende der sieb­zi­ger Jah­re für eine Ver­jäh­rung von NS-Ver­bre­chen, weil die­se sei­ner Auf­fas­sung nach »auf das Kon­to eines ent­ar­te­ten Staa­tes« gin­gen, der »die im Men­schen schlum­mern­den bösen Instink­te geweckt und hoch­ge­züch­tet« habe. (14)

Mit der Zeit neh­men sei­ne Stel­lung­nah­men einen immer natio­na­le­ren Grund­zug an. 1990 plä­diert er, der immer für die deut­sche Zwei­staat­lich­keit ein­ge­tre­ten war, in der taz für den Voll­zug der deut­schen Ein­heit. (15) Nach­dem der RAF-Grün­der 1997 in sei­ner Lau­da­tio auf den kon­ser­va­ti­ven Phi­lo­so­phen Gün­ter Rohr­mo­ser zu des­sen 70. Geburts­tag die Rück­ge­win­nung einer star­ken natio­na­len Iden­ti­tät for­der­te, wird er fort­an der Neu­en Rech­ten zugerechnet.

Nur weni­ge Jah­re spä­ter durch­läuft Mahler dann aller­dings einen wei­te­ren dra­ma­ti­schen Radi­ka­li­sie­rungs­pro­zeß: Er wird zum Holo­caust-Leug­ner. Wie­der voll­zieht sich der Wan­del in rasen­der Geschwin­dig­keit. Zu Beginn des Jah­res 1999 bezeich­net er in einem Text für die Zeit­schrift Sleip­nir den Holo­caust noch als das »grau­en­haf­tes­te Ver­bre­chen gegen die Mensch­heit«, (16) ändert die­se Auf­fas­sung aber, als er im Zuge der Über­nah­me eines Man­dats für den Lie­der­ma­cher Frank Ren­ni­cke mit revi­sio­nis­ti­scher und nega­tio­nis­ti­scher Lite­ra­tur in Berüh­rung kommt. (17)

Scho­ckie­rend und unter rechts­staat­li­chen Gesichts­punk­ten kei­nes­falls nach­voll­zieh­bar sind aber auch die Haft­stra­fen, die Mahler nun erhält. Allei­ne zwi­schen 2009 und 2020 muß der Jurist trotz schwe­rer gesund­heit­li­cher Han­di­caps – ihm wer­den bei­de Unter­schen­kel ampu­tiert – mehr als zehn Jah­re absit­zen. Dies, wohl­ge­merkt, obwohl er sich immer auf das schärfs­te von jed­we­der Gewalt­an­wen­dung gegen die »Juden­heit« distanziert.

In den Pro­zes­sen, die gegen Mahler geführt wer­den, ver­folgt die­ser immer noch – wie schon zu APO-Zei­ten – radi­ka­le Stra­te­gien der Dele­gi­ti­mie­rung. So bie­tet er den Rich­tern in einem Pro­zeß, der 2004 in Ber­lin wegen Volks­ver­het­zung gegen ihn geführt wird, schon ein­mal an, im Fal­le einer Ver­fah­rens­ein­stel­lung auf eine Anzei­ge wegen Rechts­beu­gung bei der »Reich­ser­mitt­lungs­stel­le« – die als reel­le Orga­ni­sa­ti­on natür­lich gar nicht exis­tiert – zu ver­zich­ten. (18) Das wirkt manch­mal fast wie dada­is­ti­sches Thea­ter, zeigt aber auch, daß Mahler auf stra­te­gi­scher – nicht auf poli­ti­scher – Ebe­ne nach wie vor ein Dezi­sio­nist geblie­ben ist. Durch Akte der rei­nen Begriffs­set­zung soll neu­es poli­ti­sches oder juris­ti­sches Ter­rain gewon­nen werden.

Die Ver­mei­dung hoher Haft­stra­fen ist für den RAF-Grün­der dabei offen­sicht­lich kein The­ma. 2004 bemerk­te er in einem Inter­view mit der ­Natio­nal-Zei­tung: »Der Frei­spruch ist nicht das Ent­schei­den­de. Ich ord­ne mich die­sem Gedan­ken nicht unter. Ich muß sagen, was zu sagen ist.« (19) Offen­sicht­lich ver­steht sich Horst Mahler seit sei­ner Zeit als APO-Akti­vist als Mär­ty­rer im Wort­sin­ne – also als jemand, der für die von ihm erkann­te Wahr­heit Zeug­nis ablegt und dabei kei­ne noch so schreck­li­che Kon­se­quenz scheut. Es fällt schwer, sich der Aura, die sich um sol­che Leu­te bil­det, zu entziehen.

Es ist eher unwahr­schein­lich, daß Horst Mahler noch wei­te­re auto­bio­gra­phi­sche Aus­künf­te über die Moti­ve, die ihn zum Wan­de­rer zwi­schen den Extre­men wer­den lie­ßen, geben wird. Seit sei­ner Haft­ent­las­sung im Okto­ber 2020 sind ihm auf­grund sei­ner Füh­rungs­auf­la­gen poli­ti­sche Mei­nungs­äu­ße­run­gen weit­ge­hend unter­sagt – ein wei­te­res Novum in der deut­schen Rechts­ge­schich­te, das mit sei­nem Namen ver­bun­den ist.

– – –

PDF der Druck­fas­sung aus Sezes­si­on 106/ Febru­ar 2022