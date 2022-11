60 Jahre “Neue Rechte” – ein Tagungsbericht

Die übli­chen Ver­däch­ti­gen im Milieu der deutsch­spra­chi­gen Rechts­ex­tre­mis­mus-Exper­ten und Anti­fa-Jour­na­lis­ten kön­nen aller­dings ganz ohne Repres­si­on und sogar mit dem Segen der “Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung” ihrer ver­schwö­re­ri­schen Mis­si­on, dem Kampf gegen Rechts, nachgehen.

Die ein­zi­ge Gemein­sam­keit mit dem zitier­ten Film: Der maß­geb­lich Han­deln­de hin­ter den Kulis­sen ist als jemand völ­lig ande­res bekannt. Aber dazu spä­ter mehr.

Ein Who’s Who der erwähn­ten „Exper­ten“ kam kürz­lich in Bonn zur ein­tä­gi­gen Tagung über die „Neue Rech­te“ zusam­men. Sie fand unter dem Mot­to „Moder­ni­sie­rer. Grenz­gän­ger. Anstif­ter. – Sechs Jahr­zehn­te Neue Rech­te“ statt und ver­ei­nig­te eini­ge der satt­sam bekann­ten übli­chen Ver­däch­ti­gen gegen Rechts.

Es kamen, spra­chen und dozier­ten sehr selbst­zu­frie­den unter ande­rem Mar­tin Lan­ge­bach, Gide­on Botsch, Mar­ti­na Ste­ber, Volk­mar Wölk, Hel­mut Kel­ler­s­hohn, Fabi­an Virchow, David Beg­rich, Andre­as Speit, Lukas Rös­li, Ann-Kat­rin Mül­ler, Armin Pfahl-Trau­gh­ber, Anto­nie Rietz­schel, Nata­scha Stro­bl und Vol­ker Weiß.

Ein­ge­la­den wur­de ins noble und alt­ehr­wür­di­ge Col­le­gi­um Leo­ni­num nach Bonn, unmit­tel­bar gegen­über dem his­to­ri­schen alten Fried­hof in Bonn gele­gen, auf dem so pro­mi­nen­te Geis­tes­grö­ßen wie Ernst Moritz Arndt, Cla­ra und Robert Schu­mann, August Wil­helm von Schle­gel und auch Nor­bert Blüm gebet­tet sind.

Beson­ders geist­reich indes ging es auf der Tagung der Bun­des­zen­tra­le erwar­tungs­ge­mäß nicht zu, die sich aus­weis­lich der Ein­la­dung an Mitarbeiter

der schu­li­schen und außer­schu­li­schen Jugend­bil­dung, der Erwach­se­nen­bil­dung sowie von Fach­trä­gern, aus Ver­ei­nen, Ver­bän­den, Initia­ti­ven und Bünd­nis­sen, die sich kri­tisch mit Rechts­ex­tre­mis­mus, Ras­sis­mus und Anti­se­mi­tis­mus aus­ein­an­der­set­zen; Mit­ar­bei­ten­de von Ver­wal­tun­gen und Behör­den, Poli­zei, Jus­tiz, Ver­fas­sungs­schutz sowie Jour­na­lis­tin­nen und Jour­na­lis­ten und Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wissenschaftlern

rich­te­te. So ver­wun­dert es nicht, daß das Publi­kum im lin­ken Sin­ne zumin­dest beruf­lich divers zusam­men­ge­setzt war, einig im Ziel, den Kampf gegen Rechts – zumin­dest auf der Tagung – erfolg­reich zu bestreiten.

Natür­lich kann­te man sich. Es wur­de viel geherzt, umarmt, gegrüßt und in den Pau­sen, natür­lich am reich­lich gedeck­ten Büfett, gefach­sim­pelt, man fühl­te sich eben unter Sei­nes­glei­chen. Und auch die „Exper­ten“ auf dem Podi­um gaben sich fast schon poli­tisch-inzes­tuös ver­traut, was dar­an lie­gen könn­te, daß fast jeder von ihnen schon Buch­pro­jek­te mit meh­re­ren ande­ren Refe­ren­ten ver­wirk­licht hat – natür­lich zumeist gut dotiert oder mit­tels staat­li­cher Ali­men­tie­run­gen. Ein rei­nes Zitier­kar­tell eben.

Eine wirk­li­che Dis­kus­si­on, ein Rin­gen um die Begriff­lich­keit „Neue Rech­te“ fand somit nicht statt; wer kri­ti­siert schon den Refe­ren­ten, mit dem man bereits ein Buch­pro­jekt abge­schlos­sen, oder dem­nächst ver­wirk­li­chen will? Dabei wur­de zudem deut­lich, daß es nach wie vor kei­ne kohä­ren­te Defi­ni­ti­on des Begriffs „Neue Rech­te“ gibt. Die einen inklu­die­ren bereits Tei­le der Uni­on, die ande­ren exklu­die­ren gro­ße Tei­le der AfD, denn die­se sei ledig­lich „rechts­po­pu­lis­tisch“.

Was wur­de „dis­ku­tiert“? Einig war man sich, daß es die „Neue Rech­te“ nun schon 60 lan­ge Jah­re gibt. Daß sich heu­te kaum einer der The­ma­ti­sier­ten noch als „neu­rechts“ bezeich­net, wur­de erst gar nicht dis­ku­tiert, wer will bei so einem Publi­kum schon über sol­che Peti­tes­sen reden?

Auch ein ande­res Dilem­ma wur­de bei­sei­te gekehrt: Wäh­rend man mehr­fach die Exis­tenz der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on negier­te, wur­de das Insti­tut für Staats­po­li­tik mehr­fach als jung­kon­ser­va­tiv ein­ge­stuft. Was denn nun? Einen sol­chen Wider­spruch inter­es­sier­te das Publi­kum natur­ge­mäß weni­ger, dage­gen wur­de immer wie­der gefragt, was man gegen die erstar­ken­de AfD tun könne.

Auch auf die­ser Tagung durf­ten mit Links­ex­tre­mis­mus sym­pa­thi­sie­ren­de oder den Links­ex­tre­mis­mus för­dern­de Refe­ren­ten pro­blem­los auf­tre­ten. Genannt sei­en bei­spiels­wei­se Volk­mar Wölk, Andre­as Speit, David Beg­rich oder Nata­scha Stro­bl. So schreibt Wölk seit Jahr­zehn­ten für Anti­fa-Pos­til­len und aller­lei ande­re links­ex­tre­me Publi­ka­tio­nen, ist Mit­glied in der regel­mä­ßig vom Ver­fas­sungs­schutz beob­ach­te­ten „Ver­ei­ni­gung der Ver­folg­ten des „Nazi­re­gimes – Bund der Anti­fa­schis­tin­nen und Antifaschisten“.

Andre­as Speit hin­ge­gen gibt sich zwar seriö­ser, war aber noch vor weni­gen Jah­ren Vor­sit­zen­der des Trä­ger­ver­eins von „Der Rech­te Rand“, dem sicher­lich ein­fluss­reichs­ten anti­fa­schis­ti­schen Hetz- und Des­in­for­ma­ti­ons­or­gan der Repu­blik, das eben­falls zeit­wei­se vom Ver­fas­sungs­schutz beob­ach­tet wurde.

Auch in David Beg­richs Nähe fin­den sich immer wie­der links­ex­tre­mis­ti­sche Akteu­re und Akti­vi­tä­ten, wie die Bür­ger­be­we­gung „Ein-Pro­zent“ in der Ver­gan­gen­heit anschau­lich bele­gen konnte.

Und Nata­scha Stro­bl, ein­zi­ger Refe­rent aus Öster­reich, ver­fügt über zahl­rei­che ein­schlä­gi­ge Kon­tak­te und scheut sich auch nicht davor, vor mili­tan­ten Anti­fa­schis­ten auf­zu­tre­ten. Kon­takt­schuld ist eben kei­ne Ein­bahn­stra­ße, oder? In der Dis­kus­si­on ver­stieg sie sich übri­gens zu der am wei­tes­ten rei­chen­den Defi­ni­ti­on: radi­ka­ler Kon­ser­va­tis­mus, eine inno­va­ti­ve Umschrei­bung für die „Neue Rech­te“, gin­ge bereits bei der ÖVP los…

Die Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung steht regel­mä­ßig in der Kri­tik und nie­mand wird bestrei­ten wol­len, daß in den Behör­den­stu­ben offen­sicht­li­che Links­au­ßen den Ton ange­ben. Aber wer genau ver­ant­wor­tet Tagun­gen wie die aktu­el­le und ist für die Ein­la­dun­gen auch zum Teil links­ex­tre­mer Refe­ren­ten verantwortlich?

Nun, das ist Mar­tin Lan­ge­bach. Wer? Naja, man kennt ihn auch unter sei­nem frü­he­ren Pseud­onym „Chris­ti­an Dorn­busch“. Die Jun­ge Frei­heit stuf­te ihn im Jah­re 2008 als Links­ex­tre­mis­ten ein. Seit 2014 scheint er staats­tra­gend gewor­den zu sein, denn laut einer bekann­ten Online-Enzy­klo­pä­die ist er seit­dem – Über­ra­schung!!! – „Refe­rent bei der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung mit dem Arbeits­schwer­punkt Rechts­ex­tre­mis­mus, sowie spe­zi­ell Rechts­ex­tre­mis­mus und Jugend(kulturen)“.

Dort ist man rege, allein 44 Publi­ka­tio­nen sind im “Shop“ der Bun­des­zen­tra­le allein unter dem Schlag­wort „Rechts­ex­tre­mis­mus“ erhält­lich. Dar­un­ter so über­aus inter­es­san­te Schrif­ten wie „Mit Sati­re gegen Rechts­ex­tre­mis­mus“ oder eine mit dem viel­sa­gen­den und tief­sin­ni­gen Titel „Nazis“.

Wer den Aus­füh­run­gen der selbst­er­klär­ten Exper­ten lau­schen durf­te, wur­de auf zwei Her­ren beson­ders kon­di­tio­niert: Höcke und Kubit­schek waren die meist­ge­nann­ten Namen auf der Tagung, oft schon ehr­fürch­tig in der Dis­kus­si­on für alles ver­ant­wort­lich gemacht, was heu­te angeb­lich für die „Neue Rech­te“ ste­hen soll.

Selbst­kri­tisch wur­de sogar dis­ku­tiert, ob man das Insti­tut für Staats­po­li­tik, Björn Höcke und Götz Kubit­schek mit „Home-Sto­rys“ in Main­stream­m­edi­en erst groß­ge­macht habe, wohl ver­ges­send, daß Spie­gel und Co. kei­nen nen­nens­wer­ten Ein­fluß bei den Anhän­gern der Genann­ten haben dürften.

Eben­so absurd war die Dis­kus­si­on, ange­sto­ßen vom Pots­da­mer Pro­fes­sor Gide­on Botsch, ob man Rechts­in­tel­lek­tu­el­len das Intel­lek­tu­el­le abspre­chen kön­ne. Immer­hin agier­ten die­se ja ent­ge­gen wesent­li­cher Kri­te­ri­en, die einen Intel­lek­tu­el­len eigent­lich aus­ma­chen. Der Pro­fes­sor der Hoch­schu­le des Bun­des Armin Pfahl-Trau­gh­ber hol­te die Befür­wor­ter die­ser durch­sich­ti­gen Idee schnell auf den Tep­pich der Rea­li­tät zurück, indem er dar­auf ver­wies, daß man dann auch zahl­rei­chen Links­in­tel­lek­tu­el­len das Intel­lek­tu­el­le abspre­chen kön­ne. Das traf!

Und das Fazit der Tagung? Die Gefahr der „Neu­en Rech­ten“ ist nach wie vor viru­lent und gehö­re uner­bitt­lich bekämpft, so die ein­hel­li­ge Mei­nung. Die­ses Ergeb­nis liegt auf der Hand, alles ande­re wür­de die Selbst­le­gi­ti­ma­ti­on der Refe­ren­ten gefährden.

Und der Mode­ra­tor der Abschluss­dis­kus­si­on, Dr. Vol­ker Weiß, brach­te es auf den Punkt, als er fest­stell­te, er sei eben into­le­rant und wol­le sol­che Mei­nun­gen, also rech­te, aus dem poli­ti­schen Dis­kurs her­aus­hal­ten. Damit war die Kat­ze aus dem Sack, nur dar­um geht es bei sol­chen Tagungen.

Und doch gab es einen Punkt, der den meist männ­li­chen Refe­ren­ten gefähr­lich wer­den könn­te: Im Rah­men der Abschluß­dis­kus­si­on kri­ti­sier­te die Jour­na­lis­tin Anto­nie Rietz­schel unter gro­ßem Publi­kums­bei­fall die Zusam­men­set­zung der Refe­ren­ten­lis­te. Immer­hin sei­en Drei­vier­tel der Tagungs­re­fe­ren­ten Män­ner, dabei gäbe es doch auch zahl­rei­che weib­li­che auf­rech­te Anti­rechts­kämp­fe­rin­nen und „Exper­tin­nen“. Und alt und weiß waren die­se Män­ner auch noch.

Tja, viel­leicht sehen die Anti­fa-Jour­na­lis­ten und Rechts­ex­tre­mis­mus-Exper­ten der Zukunft wenigs­tens ein wenig anspre­chen­der aus als die dar­ge­bo­te­nen alten wei­ßen Män­ner. Das wäre für uns The­ma­ti­sier­te wenigs­tens ein wenig erträglicher…