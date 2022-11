Kritik der Woche (39): Raserei

In der Bel­le­tris­tik­wahl ist es ungleich schwie­ri­ger. Es wird oft viel ver­spro­chen, was der Text nicht hal­ten kann. Ich schaue, daß ich regel­mä­ßig in einer Buch­hand­lung zu sit­zen kom­me und die Neu­erschei­nun­gen gründ­lich durch­schmö­kern kann.

Dabei bin ich eben auf den neu­en Roman von Sascha Reh gesto­ßen, Rase­rei. Ein Retro­co­ver wie aus den Sieb­zi­gern. Ich war bei der Lek­tü­re sofort drin: Jonas Nim­rod (der alt­ori­en­ta­li­sche Name mag etwas zu bemüht gewählt sein) ist „Rei­se­b­log­ger“. Eigent­lich ist aber sei­ne Frau Vera die begab­te und halb­wegs erfolg­rei­che Blog­ge­rin: LifeIsAJourney.com. Jonas betreibt das Management.

Er ist es, der Rei­se­da­ten plant, Ter­mi­ne mit Spon­so­ren wahr­nimmt und die An- und Abfahrts­zei­ten der Bus­se und Züge im Kopf hat. Ein Influ­en­cer-Dasein ist ja kein Zucker­schle­cken, wenn man nicht gera­de zu den Top-100 gehört.

Zuhau­se ist man in Ber­lin, und zwar in eher pre­kä­ren Umstän­den. Man drif­tet mit den zwei klei­nen Söh­nen Mats und Enno ziem­lich spek­ta­ku­lär durch die Welt, aber man kehrt letzt­lich doch in die Plat­te zurück. Vera macht so ihr Ding und fin­det noch in jedem Cha­os „Foo­ta­ge“, Jonas hin­ge­gen reser­viert Vie­rer­plät­ze im welt­wei­ten ÖPNV.

War´s das? Jonas ist fünf­und­drei­ßig, Vera deut­lich jün­ger. Jonas muß zusätz­lich Gitar­ren­stun­den geben, um „die­sen Traum zu leben“ und zwei­felt zuneh­mend an die­sem abge­ho­be­nen Entwurf.

Aber dann kommt es: Etwas ganz ande­res hebt ab. Die Fami­lie kehrt gera­de von einer gespon­sor­ten Rei­se nach Ber­lin zurück, zurück in die Plat­te. Da heult ein Motor auf. Bedroh­lich. Es kann sich eigent­lich nur um einen Betrun­ke­nen han­deln, hof­fent­lich wird er bald aus dem Ver­kehr gezo­gen! Jonas haßt prot­zi­ge Autos und ihre Fahrer.

Pech: Das Auto bret­tert über den Bord­stein und erfaßt zwei Men­schen. Jonas´ Fami­lie ist nun­mehr zwei­köp­fig. Die Toten sind Enno und Vera. Mats und Jonas überleben.

Jonas sinnt auf Rache. Der Fah­rer heißt Rado­mir Milic. Er war betrun­ken – als „streng­gläu­bi­ger“ Mos­lem. Er ist ein stadt­be­kann­ter Clan-Anwalt. Rado­mir ist ver­strickt in inter­na­tio­na­le Machen­schaf­ten, und wie! Er spielt aber die seriö­se Num­mer, und sein lan­ger Arm kann auch in Pres­ser­e­dak­tio­nen eingreifen.

Rado­mirs eis­kal­te Gewis­sen­lo­sig­keit hat eine lan­ge Geschich­te, die erst im letz­ten Vier­tel des Buches auf­ge­deckt wird. Wer den über­wäl­ti­gen­den oscar­no­mi­nier­ten Film Die Frau, die singt – Incen­dies (2010) gese­hen hat, wird sich bei der Lek­tü­re von Rase­rei an die­sen Strei­fen erin­nert füh­len. Leu­te, die in Krie­ge und mör­de­ri­sche Gewalt invol­viert waren, mögen ihrem Land ent­kom­men – aber nicht der Rase­rei, die in ihnen steckt. Wie bei Die Frau die singt geht es hier auch um impor­tier­te Gewalt.

Ein Mann wie Jonas mag im Rache­r­ausch sein, aber sei­ne Grun­die­rung bleibt zivi­li­siert, weich, pazifiziert :

Jonas muss sich dar­über klar wer­den, wie weit ihn sein Bedürf­nis nach Gerech­tig­keit tra­gen wird. Die Tat­sa­che, dass er kaum Erfah­rung mit Gewalt hat, wür­de ihn sehr wahr­schein­lich dar­an hin­dern, zu Milic zu fah­ren, zu klin­geln und ihn zu erschie­ßen. Irgend­et­was wür­de ihn, wenn er es ver­such­te, davon abbrin­gen. Die Gegen­wart eines Men­schen ver­än­dert die Vor­stel­lung, die wir uns vor der Begeg­nung gemacht haben. Plötz­lich ist alles anders: Die leib­li­che Prä­senz erzeugt das Gefühl von Auto­ri­tät und Domi­nanz des ande­ren oder ver­mit­telt, im Gegen­teil, Empa­thie, viel­leicht sogar Ver­letz­lich­keit. Plötz­lich sieht man etwas in dem ande­ren Men­schen, das man vor­her nicht gese­hen hat. Der Hass, der die geplan­te Tat antrei­ben soll­te, schwindet.

Gegen Ende wird Jonas Nim­rod den­noch vor Milic ste­hen und zie­len. Damit ist nichts über den Aus­gang der Geschich­te gesagt.

Das hier ist ein „Kri­mi plus“, der es in sich hat. Sozio­lo­gisch fun­diert und mit sei­nem Per­so­nal ganz im Hier & Heu­te. Es ist nicht wie im „Tat­ort“, wo von vorn­her­ein klar ist, daß die Lin­ken und die Frem­den (die zunächst natür­lich ver­däch­tigt wer­den) letzt­lich nicht „die Bösen“ sein werden.

Erst post­lek­tü­risch habe ich ergoog­let, daß die­ser Mann mit dem selt­sam andro­gy­nen Namen „Sascha Reh“ ein unab­hän­gi­ger Kopf zu sein scheint: 2020 war Reh Erst­un­ter­zeich­ner des Appells „für freie Debat­ten­räu­me“. Und als die „umstrit­te­ne“ Kaba­ret­tis­tin Lisa Eck­hart aus poli­tisch-kor­rek­ten Grün­den vom Ham­bur­ger „Har­bour-Front-Lite­ra­tur­fes­ti­val“ aus­ge­la­den wur­de, sag­te Reh sei­ne Teil­nah­me soli­da­risch ab.

Dies nur am Ran­de. Es ist ein wirk­lich guter, packen­der Roman.

– – –

Sascha Reh: Rase­rei. 235 Sei­ten, 22 € – hier bestel­len.