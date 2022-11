Netzfundstücke (143) – Galstarr und Unabom

rapp­te der patrio­ti­sche Sprach­ge­sangs­künst­ler Kom­plott in sei­nem Lied »Kaputt« der fau­li­gen Bun­des­re­pu­blik wütend ent­ge­gen. Seit­dem die­se Zei­le das ers­te Mal durch die Woh­nun­gen der jun­gen Deut­schen schall­te, die spür­ten, daß etwas faul ist im Staa­te Däne­mark, und der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung in ihrer Hoch­pha­se den Sound­track gab, hat die non­kon­for­men Rap­sze­ne sich stark ver­än­dert: Manch einer kam, manch einer ging, manch einer blieb.

Kom­plott zog sich aus dem Ram­pen­licht zurück, wäh­rend Chris Ares, der mit Kom­plott erst noch Kol­la­bos ver­öf­fent­lich­te, seit gerau­mer Zeit nicht mehr als »rech­ter Rap­per« betrach­tet wer­den will – geblie­ben ist der Cott­bu­ser Bloody32, der vor allem mit dem Lied »Euro­pa fällt« für Auf­se­hen gesorgt hatte.

Indes haben neue Künst­ler die lee­ren Stel­len ein­ge­nom­men: Zuvor­derst ist hier der Kom­plex »Neu­er Deut­scher Stan­dard« – kurz NDS – zu nen­nen, der noch von Chris Ares aus der Tau­fe geho­ben wur­de, bevor er sich vom patrio­ti­schen Milieu abwandte.

Ohne hier auf die zahl­rei­chen Abspal­tun­gen, Weg- und Abgän­ge ein­zu­ge­hen – man scheint in die­ser Hin­sicht der Main­stream-Rap­sze­ne in nichts nach­ste­hen zu wol­len – sei auf den ehe­ma­li­gen NDS-Künst­ler MENX hin­ge­wie­sen, der nun zusam­men mit Pri­mus (auch Ex-NDS) unter dem Label MACHERPRINZIP sei­ne Run­den dreht.

Mit sei­nem neus­ten Lied »112 Bars«, auf das der Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag zurecht hin­wies, zeigt er, wie qua­li­ta­ti­ver, non­kon­for­mer Rap 2022 sich anhö­ren kann:

Der­weil spiel­te sich im Hin­ter­grund eine stil­le Trans­for­ma­ti­on ab, die fast noch mehr Auf­merk­sam­keit ver­dient als die obig skiz­zier­ten Häu­tun­gen. Absz­trakkt – fes­te Grö­ße in der deut­schen Unter­grund­rap­sze­ne – kop­pel­te sich zuneh­mend aus die­sen Kon­tex­ten ab: aus Absz­trakkt wur­de Gall­star – die ehe­mals bud­dhis­ti­schen Anklän­ge haben sich in eine Ver­schmel­zung mit der eige­nen Hei­mat verwandelt.

Der Grund für die­se Trans­for­ma­ti­on ist wohl in Absz­trakkts Kon­zen­tra­ti­on auf bestimm­te gesell­schafts­kri­ti­sche Sicht­wei­sen zu suchen, die er über sei­ne gesam­te Künst­ler­kar­rie­re hin­weg in sei­nen Lie­dern the­ma­ti­sier­te und damit auch immer wie­der anzu­ecken vermochte.

Mit sei­nem letz­ten Album als Absz­trakkt, das den Titel Asme­gin trägt, ebne­te er sich die­sen Pfad:

Auf­merk­sa­men Lesern wird die Schrift­ge­stal­tung sei­nes Künst­ler­na­mens bekannt vor­kom­men: Nie­mand ande­res als WolfPMS hat sie entworfen.

Nun also Gal­starr. Damit streift er die Zügel end­gül­tig ab und steckt in Koope­ra­ti­on mit dem non­kon­for­men Dres­de­ner Comic­ver­lag Hydra Comics sein Gebiet neu ab:

Ich wuss­te schon damals, die­ser hei­li­ge Rap

wird herausstechen

beim Aufbrechen

des Meinungskorsetts.

Blei­ben auch wei­ter trotz Löschung verfügbar,

das Herz am rech­ten Fleck, wir sind die Köp­fe der Hydra.

Im zwei­ten offe­nen Heft haben wir Tex­te zu den unter­schied­lichs­ten The­men ver­sam­melt: Bene­dikt Kai­ser gräbt die ver­ges­se­ne öko­lo­gi­sche Radi­ka­li­tät der frü­hen Neu­en Rech­ten in Deutsch­land aus, Chi­nas Öko­lo­gi­sie­rung wird von Armin Fröh­lich auf Herz und Nie­ren geprüft, Mar­tin Sell­ner schreibt zur fina­len Tren­nung von Mensch und Natur im Trans­hu­ma­nis­mus, Bru­no Wol­ters legt den Fin­ger in die Wun­de der tra­di­tio­nel­len Öko­b­lind­heit lin­ker Theo­rie und Nils Weg­ner wagt sich an ein Por­trait des kon­tro­ver­ses­ten Öko-Wider­ständ­lers der Neu­zeit, Theo­do­re »Ted« Kaczynski.

In die­ser kri­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung mit Kac­zynskis Welt­bild, sei­nen Taten und sei­nem neu­em Ruhm ver­weist Weg­ner sogleich in den ein­lei­ten­den Sät­zen auf ein hörens­wer­tes Pod­cast­pro­jekt, das die Per­son sowie das Phä­no­men Ted Kac­zyn­ski aus­leuch­tet und auch den SiN-Lesern nicht vor­ent­hal­ten sei: Pro­ject Unabom.

Hier geht es zur von Apple pro­du­zier­ten Hördokumentation:

PROJECT UNABOM

Und die neue Keh­re, »Über­wu­che­run­gen (II)«, kön­nen Sie hier bestellen.