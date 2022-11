Sammelstelle für Gedrucktes (57): Bürgergeld und AfD

Wor­um geht es beim Bür­ger­geld eigent­lich im Kern? Die Säch­si­sche Zei­tung (v. 10.11.2022) faßt die wesent­li­chen Ände­run­gen zusammen:

Vor­ge­se­hen ist, dass der Regel­satz von heu­te 449 auf 502 Euro steigt, dass Arbeits­lo­se vom Job­cen­ter weni­ger durch ange­droh­ten Leis­tungs­ent­zug (Sank­tio­nen) unter Druck gesetzt und Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men stär­ker unter­stützt wer­den. Zudem sol­len Vor­ga­ben zur erlaub­ten Ver­mö­gens­hö­he und zur Woh­nungs­grö­ße bei Leis­tungs­be­zie­hern gelo­ckert werden.

Am heu­ti­gen Don­ners­tag wer­den die Ampel-Par­tei­en SPD, Grü­ne und FDP das Gesetz beschließen:

Umge­setzt wer­den kann es aber nur, wenn auch der Bun­des­rat zustimmt — doch ohne uni­ons­re­gier­te Bun­des­län­der geht es nicht,

was eini­ge Span­nung für den par­la­ments­po­li­ti­schen Betrieb mit sich bringt.

Für uns ist – jeden­falls nach mei­nem Dafür­hal­ten – weni­ger die Fra­ge rele­vant, wie die Ampel nun die nöti­gen Stim­men der Uni­on noch gene­rie­ren oder nicht gene­rie­ren kann. Rele­van­ter scheint die Fra­ge nach der mit die­sem The­men­kom­plex ver­bun­de­nen AfD-Initia­ti­ve im Deut­schen Bun­des­tag, in der es um eine Pflicht zur gemein­nüt­zi­gen Arbeit für Trans­fer­leis­tungs­emp­fän­ger geht.

Die Tages­stim­me (v. 16.10.2022) berichtete:

Die AfD-Frak­ti­on for­dert eine „Bür­ger­ar­beit“ von erwerbs­fä­hi­gen Sozi­al­hil­fe­emp­fän­gern. Dabei wer­de die Men­schen­wür­de der Betrof­fe­nen gewahrt und auch das Prin­zip von Leis­tung und Gegen­leis­tung wer­de erfüllt. Auf kom­mu­na­ler Ebe­ne könn­ten Erwerbs­fä­hi­ge bei der Hei­mat­pfle­ge, Wohl­fahrt für Senio­ren oder Men­schen mit Behin­de­rung und bei­spiels­wei­se bei Natur- und Tier­schutz aushelfen.

Der AfD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te René Sprin­ger spricht in die­sem Kon­text von »ver­pflich­ten­der Bür­ger­ar­beit« für jene Men­schen, die vom Sozi­al­staat und damit, salopp gesagt, von der All­ge­mein­heit, Leis­tun­gen emp­fan­gen. Durch gemein­wohl­ori­en­tier­te Diens­te wür­den sie folg­lich eben­je­ner All­ge­mein­heit etwas zurückgeben.

Die Dis­kus­si­on, die sich im Anschluß an die­se For­de­rung ergab, ist für unse­re Stand­ort­be­stim­mung mehr von Belang als das Stim­men­ge­scha­cher der Alt­par­tei­en im Bundesrat.

Zunächst ist ein Kri­ti­ker anzu­füh­ren. Der öster­rei­chi­sche Publi­zist Juli­an Schernt­ha­ner lehnt den AfD-Vor­schlag ab:

Man for­dert von jenen, denen bereits alles genom­men wur­de, plötz­lich „Soli­da­ri­tät“ ein, indem sie unbe­zahl­ten Pflicht­dienst leis­ten. Sie sol­len jenes Sys­tem stär­ken, in das sie teil­wei­se 40 Jah­re lang als bra­ve Bür­ger­lein ein­zahl­ten, ehe sie unver­schul­det ihre Arbeit ver­lo­ren, weil irgend­ein Schreib­tisch-Kapi­ta­list mein­te, ein Jung­spund mache die dop­pel­te Arbeit ums hal­be Geld.

Schernt­ha­ner trifft einen Punkt – jeden­falls für jene Krei­se, die genau von die­sem Wer­de­gang betrof­fen sind. Aber er setzt die­se beson­de­re Situa­ti­on ein wenig zu stark mit der all­ge­mei­nen Lage von Arbeits­lo­sen gleich.

Anders­rum ver­fah­ren vie­le libe­ra­le und liber­tä­re »Kon­ser­va­ti­ve« ähn­lich, wenn sie die beson­de­re Situa­ti­on lum­pen­pro­le­ta­ri­scher Kli­schee-Arbeits­lo­ser für die all­ge­mei­ne Rea­li­tät erklä­ren und so ver­ächt­lich wie pau­scha­li­sie­rend von Arbeits­lo­sen als den »Hängematten«-Leistungsverweigerern sprechen.

Bei­de Bil­der sind jedoch nicht abso­lut zu set­zen; das Arbeits­lo­sen­heer von 3,5 Mil­lio­nen Men­schen in der BRD ist viel­schich­tig. Dar­un­ter fin­den sich Bür­ger mit jenem Back­ground, den Schernt­ha­ner beschreibt, aber auch auch Nutz­nie­ßer des Trans­fer­leis­tungs­sys­tems und, mehr denn je, Nicht­deut­sche, die vor­her nie in die Sys­te­me ein­ge­zahlt haben und den­noch anspruchs­be­rech­tigt auftreten.

Fast 45 Pro­zent der Hartz 4‑Bezieher sind kei­ne Deut­schen und das Bür­ger­geld soll auch für Asyl­be­wer­ber gel­ten. Die­se »ten­den­zi­el­le Umver­tei­lung von Auto­chtho­nen zu Allo­chtho­nen« (Tomasz Fro­elich) muß eine migra­ti­ons­kri­ti­sche Par­tei in den Fokus stel­len, zumal die Welt (v. 10.11.2022) ver­mel­det, daß der Anteil kin­der­rei­cher Fami­li­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund mit der Kin­der­zahl steigt: Bei Ein-Kind-Fami­li­en haben 36,4 Pro­zent einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund, bei Drei-Kind-Fami­li­en 50,05 und bei Fünf-Kind-Fami­li­en bereits 74,1 Prozent.

Das ist ein strö­mungs­über­grei­fend zu bear­bei­ten­des The­ma; ein Selbst­läu­fer, soll­te man mei­nen. Wie soll­te die AfD sich dar­über hin­aus positionieren?

Schernt­ha­ner meint: Die ver­pflich­ten­de Bür­ger­ar­beit wie­der über Bord wer­fen, soli­da­risch sein mit den Ver­lie­rern der glo­ba­lis­ti­schen Verhältnisse.

Bru­no Wol­ters meint: Die AfD regie­re nicht, sie ist in der Oppo­si­ti­on und müs­se die Instru­men­te einer Oppo­si­ti­on auch anneh­men. Das hei­ße hier kon­kret: Die AfD sol­le für aktu­el­le Fehl­ent­wick­lun­gen kon­kre­te Lösun­gen anbie­ten und mög­li­che Aus­we­ge zei­gen, »um aktu­el­le Not­la­gen mög­li­cher­wei­se auf­zu­he­ben, zu ver­hin­dern oder zu erleich­tern«; die Bür­ger­ar­beit sei eine Mög­lich­keit hierfür.

Ich mei­ne: Es gibt sehr gute Grün­de für eine kon­struk­ti­ve Gemein­schafts­ar­beit respek­ti­ve einen ver­pflich­ten­den Gesell­schafts­dienst (»Bür­ger­ar­beit«), dazu gegen Ende des Bei­trags mehr.

Was zual­ler­erst aber ver­mie­den wer­den muß, ist fol­gen­des: eine per­ma­nen­te und fak­ten­wid­ri­ge Gleich­set­zung aller Arbeits­lo­ser, auch unver­schul­det arbeits­los gewor­de­ner oder weg­ra­tio­na­li­sier­ter Kräf­te, mit »Hän­ge­mat­ten-Asis«, wie es in Tei­len der Man­dats­trä­ger­schaft der AfD bedau­er­li­cher­wei­se betrie­ben wird.

Ein sol­ches Bashing ist objek­tiv par­tei­schäd­lich, weil es – ers­tens – die über­pro­por­tio­nal in der bun­des­wei­ten AfD-Wäh­ler­schaft ver­tre­te­nen Arbeits­lo­sen pau­schal abwer­tet und weil es – zwei­tens – offen­kun­dig nach unten tritt, in der Hoff­nung, »oben« (in den obers­ten »Leis­tungs­trä­ger­schich­ten«, die wie­der­um über­pro­por­tio­nal FDP und Grü­ne wäh­len) Gefal­len zu fin­den. In der Sum­me wirkt es dann auf vie­le Wäh­ler schlicht­weg wie eine arro­gan­te Wäh­ler­be­lei­di­gung und wie eine igno­ran­te Aus­blen­dung aku­ter gesell­schaft­li­cher Rea­li­tä­ten (vgl. uner­wünsch­te Arbeits­lo­sig­keit und ähn­li­che Notlagen).

Es ist über­dies unnütz, den wich­ti­gen Gemein­schafts­dienst aka die Bür­ger­ar­beit durch die­se Art von Paro­len zu beglei­ten. Man erleich­tert so der lin­ken Staats- und Pri­vat­pres­se, die seit jeher belieb­te Pro­pa­gan­da­skiz­ze von der volks­fer­nen und ober­schichts­ori­en­tier­ten AfD zu zeich­nen. Eine Skiz­ze, die der AfD-Rea­li­tät in Ost wie West nicht (mehr) stand hält; man soll­te dies daher nicht durch eige­ne abfäl­li­ge Wort­mel­dun­gen befeuern.

Ansons­ten drängt sich der Ver­dacht auf, daß sich womög­lich eini­ge Abge­ord­ne­te für einen Teil ihrer Wäh­ler schä­men und es bevor­zu­gen, auf einen an die Bild-Zei­tung erin­nern­den, unpo­li­ti­schen Ver­bal­ra­di­ka­lis­mus zu bau­en. Hin­zu kommt ein Aspekt, bei dem Juli­an Scherntha­ler bei­gepflich­tet wer­den muss.

Er führt aus, es gehe

weni­ger um die Fra­ge, ob Arbeits­lo­se als Wäh­ler­grup­pe rele­vant oder schon lan­ge aus­ge­schöpft sind. Son­dern viel­mehr dar­um, dass sich vie­le Bür­ger bis in den Mit­tel­stand hin­ein sor­gen, dass ihnen genau die­ses Schick­sal droht. Sie sehen die Kriegs­trei­be­rei, die Selbst­mord-Sank­tio­nen und die ver­korks­te Ener­gie­wen­de und die Preis­ex­plo­si­on bei Gas, Strom und Lebens­mit­teln. Ver­ant­wort­lich für die­se Zustän­de sind sämt­li­che Altparteien.

Was folgt dar­aus im bes­ten Fall nach Ansicht Schernthalers?

Die logi­sche Reak­ti­on der AfD wäre, in die­sem Fall auf Popu­lis­mus zu set­zen und sich als Schutz­herr der Abge­häng­ten zu begreifen,

wo ich nun ein­ha­ken zu geden­ke: Denn Schutz­herr der Abge­häng­ten zu sein, schließt nicht aus, als Schutz­herr der Arbei­ten­den auf­zu­tre­ten, im Gegen­teil: Die AfD muß bei­des sein, zumal bei­des – arbei­ten und den­noch abge­hängt zu wer­den – zuneh­mend inein­an­der über zu gehen droht.

Als Par­tei des »früh­auf­ste­hen­den Deutsch­lands«, um eine fran­zö­si­sche Wen­dung für unse­re Ver­hält­nis­se zu nut­zen, muß die AfD vor allem die Par­tei der Arbei­ter, Ange­stell­ten und klei­nen Selb­stän­di­gen und Unter­neh­mer sein, die in die­ser Kri­se trotz eige­ner Arbeit und Leis­tungs­ori­en­tie­rung unter die Räder zu gera­ten dro­hen, die kei­ne Ali­men­tie­run­gen erhal­ten, aber den­noch an mate­ri­el­len Wer­ten ver­lie­ren und fürch­ten, ins Abhän­gig­keits­netz der Büro­kra­tie zu geraten.

Der AfD ins Stamm­buch geschrie­ben sei dies: Als Schutz­herr der Abge­häng­ten und Arbei­ten­den aller Schich­ten auf­zu­tre­ten, heißt immer und über­all: Atta­ckiert wird die geg­ne­ri­sche Poli­tik, nicht rea­le und poten­ti­el­le Opfer die­ser geg­ne­ri­schen Politik!

Das schließt ein, daß man nicht nach unten tre­ten und Arbeits­lo­se pau­schal dif­fa­mie­ren darf. Schutz­herr der Abge­häng­ten bedeu­tet aber eben­so­we­nig, auf das Prin­zip Leistung–Gegenleistung–Solidarität zu verzichten.

Kon­kre­te und belast­ba­re Soli­da­ri­tät bedarf ers­tens der »lands­män­ni­schen Par­tei­lich­keit« (David Mil­ler), also des orga­ni­schen »Bewusst­seins einer gemein­sa­men Her­kunft (…) als Fun­da­ment, auf dem die Polis errich­tet wird«, wie Hen­ri Levavasseur sekun­dier­te.

Soli­da­ri­tät bedarf aber zwei­tens auch des Bewußt­seins der Soli­da­ri­tät Aus­üben­den, daß die­se Bereit­schaft zur wech­sel­sei­ti­gen Hil­fe nicht aus­ge­nutzt wird. Eben­die­se viru­len­te Sor­ge vor Aus­nut­zung darf nicht unter­schätzt wer­den; hier muß viel­mehr effek­tiv vor­ge­beugt wer­den, daß sich das Kli­schee des Dau­er- bzw. Lang­zeit­ar­beits­lo­sen, der Behör­den und Staat narrt und der Gemein­schaft fort­wäh­rend Kos­ten auf­bür­det, nicht in der Pra­xis zur Rea­li­tät auswächst.

Nun ist zwei­fels­frei erwie­sen, daß es die­sen Miß­brauch der sozi­al­staat­li­chen Für­sor­ge durch Arbeits­lo­se gibt. Eben­so erwie­sen ist es jedoch einer­seits, daß die Mil­lio­nen­be­trä­ge, die hier miß­bräuch­lich ergau­nert wer­den, in kei­nem Ver­hält­nis zu den 130 Mil­li­ar­den Euro ste­hen, die der All­ge­mein­heit in Deutsch­land jähr­lich (!) dadurch ent­ge­hen, daß Groß­kon­zer­ne und Super­rei­che bestehen­de Geset­zes­lü­cken zur Steu­er­ver­mei­dung nut­zen – hin­zu kom­men je nach Ver­lauf 30 bis 40 Mil­li­ar­den an Steuerbetrug.

Es sind dies Aspek­te, die rechts der Mit­te weit­ge­hend igno­riert bzw. rela­ti­viert wer­den – hier soll­te man aber nicht das Eine ver­schwei­gen und das Ande­re the­ma­ti­sie­ren, son­dern grund­sätz­li­che Posi­tio­nen bezie­hen, die bei­des in den Fokus nehmen.

Eben­so erwie­sen und end­lich zu begrei­fen ist zudem, daß die­ser Miß­brauch durch »Hängematten«-Lumpenproletarier nicht pars pro toto für »die Arbeits­lo­sen« als ver­meint­li­ches Kol­lek­tiv­sub­jekt steht.

Die emo­tio­na­le Auf­wal­lung bei ent­spre­chen­den Ver­hal­tens­wei­sen auch im rech­ten Beritt fällt ja so dras­tisch aus, weil es eben eine – medi­al ent­spre­chend auf­be­rei­te­te – Abwei­chung von der Norm dar­stellt, und die­se, unse­re Norm impli­ziert das Stre­ben nach rascher Wie­der­ein­glie­de­rung in die Gesell­schaft via Arbeit, das Ende von Trans­fer­leis­tungs­be­zü­gen, das Ende ent­wür­di­gen­der Ämterbe­su­che usw.

Juli­an Schernt­ha­ner meint nun, die von der AfD gefor­der­te ver­pflich­ten­de Bür­ger­ar­beit wäre das Gegen­teil von »Soli­da­ri­schem Patrio­tis­mus«. Natür­lich bean­spru­che ich nicht, Grals­hü­ter der einen rei­nen sozi­al­pa­trio­ti­schen Leh­re zu sein (die es so gar nicht gibt), aber möch­te doch zur wei­te­ren Dis­kus­si­ons­ver­tie­fung dar­auf ver­wei­sen, was ich im Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus vor zwei Jah­ren zum Prin­zip der Bür­ger­ar­beit (bzw. zu einem ver­pflich­ten­dem Gesell­schafts­dienst) schrieb: