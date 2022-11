Aufgebrochener Boden

Das Wort exis­tiert auch im Eng­li­schen: »(to) frac­tu­re« – bre­chen. Seit der Finanz­kri­se 2008 spielt sich spe­zi­ell in den USA eine Revo­lu­ti­on ab, deren Wesens­kern das »Bre­chen« ist, der Auf­bruch von Schie­fer­ge­stein: die US Shale Revolution.

Dank tech­ni­scher Effi­zi­enz­stei­ge­rung auf dem Gebiet des Hydrau­lic frac­tu­ring, des­sen Anwen­dung schon in den 1960er-Jah­ren bei kon­ven­tio­nel­len Gas- und Ölfel­dern erfolg­te, ent­wi­ckel­ten sich die USA nach jahr­zehn­te­lan­gem Rück­gang der kon­ven­tio­nel­len US-Gas- und Ölför­de­rung vom Impor­teur zum Expor­teur fos­si­ler Roh­stof­fe. Die glo­ba­le Macht­po­li­tik ist seit­dem eine andere.

Dabei wird zwi­schen kon­ven­tio­nel­lem und unkon­ven­tio­nel­lem Fracking unter­schie­den: Wäh­rend das kon­ven­tio­nel­le Fracking zur Erhö­hung der För­der­ra­te gewöhn­li­cher Öl- und Gas­vor­kom­men, die sich dem Erschöp­fungs­zu­stand nähern, ver­wen­det wird – qua­si zur effek­ti­ve­ren Aus­beu­te des letz­ten Trop­fens –, wer­den beim unkon­ven­tio­nel­len Fracking Gas und Öl aus dich­tem, imper­me­a­b­lem Gestein »her­aus­ge­bro­chen«.

Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Umwelt- und Natur­schutz defi­niert den Pro­zeß unter Ein­be­zug der Erklä­rung »nicht-kon­ven­tio­nel­ler« Erd­gas­vor­kom­men auf sei­ner Netz­prä­senz wie folgt:

Unter nicht-kon­ven­tio­nel­len Erd­gas­vor­kom­men ver­steht man sol­che Vor­kom­men, bei denen das Gas nicht ohne wei­te­re tech­ni­sche Maß­nah­men in aus­rei­chen­der Men­ge frei einer För­der­boh­rung zuströmt. Dies ist dar­auf zurück­zu­füh­ren, dass das Spei­cher­ge­stein nicht aus­rei­chend durch­läs­sig ist oder das Erd­gas nicht in frei­er Gas­pha­se im Gestein vor­liegt. Zu unkon­ven­tio­nel­len Erd­gas­vor­kom­men zäh­len vor allem Gas in Schiefer‑, Ton- und Mer­gel­ge­stein (Schie­fer­gas, eng­lisch: shale gas) oder Koh­le­flöz­ge­stein sowie Gas in dich­tem Sand- oder Kalk­stein (eng­lisch: tight gas). Auf­grund der sehr gerin­gen Durch­läs­sig­keit der Spei­cher­ge­stei­ne muss die­se bei der För­de­rung von Erd­gas aus dich­tem Gestein künst­lich erhöht wer­den. Beim Fracking wird dazu das Gestein hydrau­lisch auf­ge­bro­chen, das heißt, über Boh­run­gen wird mit hohem hydrau­li­schem Druck eine Flüs­sig­keit (Was­ser-Sand-Che­mi­ka­li­en-Gemisch) ein­ge­presst um Ris­se im Gestein zu erzeu­gen oder bestehen­de Ris­se zu weiten.

Die­ses För­der­ver­fah­ren ist kapi­tal­in­ten­siv und zieht eini­ge nega­ti­ve Umwelt­fol­gen nach sich, wes­we­gen es in Deutsch­land seit 2017 ver­bo­ten ist, gleich­wohl kon­ven­tio­nel­les Fracking erlaubt bleibt und in der Ver­gan­gen­heit zur bes­se­ren Aus­beu­te kon­ven­tio­nel­ler Öl- und Gas­fel­der in Deutsch­land auch ein­ge­setzt wurde.

Nun rüt­telt die durch den Ukrai­ne­krieg aus­ge­lös­te Ener­gie­kri­se an die­sem Ver­bot: In der Ampel-Regie­rung gehört Finanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) zu den vehe­men­tes­ten Ver­fech­tern eines deut­schen Ein­stiegs in das unkon­ven­tio­nel­le Fracking:

Wir müs­sen rasch an die För­de­rung her­an­ge­hen. Ich bin zuver­sicht­lich, dass wir in weni­gen Jah­ren einen rela­tiv gro­ßen Bedarf aus hei­mi­schen Gas­quel­len decken. Es ist rat­sam, das zu tun, wenn man sich die Ent­wick­lung auf der Welt anschaut.

Eine For­de­rung, der sich der AfD-Vor­sit­zen­de in Sach­sen, Jörg Urban, nun anschließt:

Wenn wir als poli­ti­sche Ver­ant­wort­li­che den Wohl­stands­ver­lust ver­hin­dern und die Wett­be­werbs­fä­hig­keit der säch­si­schen Wirt­schaft erhal­ten wol­len, dann müs­sen wir jetzt das Ener­gie-Ange­bot mit hei­mi­schen Ener­gie­trä­gern aus­wei­ten und güns­ti­ge aus­län­di­sche Ener­gie beschaf­fen. Das heißt nicht nur alle Koh­le- und Kern­kraft­wer­ke zurück ans Netz zu brin­gen. Das heißt auch, ernst­haft über Fracking unter defi­nier­ten Bedin­gun­gen zu sprechen.

Damit steht Urban in indi­rek­tem Wider­spruch zu sei­nem Par­tei­vor­sit­zen­den Tino Chru­pal­la, der das US-ame­ri­ka­ni­sche Fracking­gas als Import­op­ti­on wie­der­holt als »teu­er« und »natur­schäd­lich« abge­lehnt hat­te. Dabei streift Chru­pal­la zwei wich­ti­ge Aspek­te, war­um die För­der­me­tho­de »Fracking« mit Vor­be­halt zu betrach­ten ist. Es hat sei­ne Grün­de, daß die »Shale Revo­lu­ti­on« bis­her vor allem ein US-ame­ri­ka­ni­sches Phä­no­men geblie­ben ist. Die AfD wäre gut bera­ten, dem FDP-Finanz­mi­nis­ter bei sei­nen For­de­run­gen nicht blind zu fol­gen und unse­ren Hei­mat­bo­den dem Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land bedin­gungs­los zu opfern.

I. Umwelt­pro­ble­me – Beim unkon­ven­tio­nel­len Fracking ste­chen ins­be­son­de­re zwei Umwelt­schä­den her­aus, die in die­ser Aus­prä­gung bei der kon­ven­tio­nel­len För­de­rung nicht auf­tre­ten: Grund­was­ser­ver­seu­chung und Erd­be­ben (von den­je­ni­gen, die den Kli­ma­schutz zu ihrem öko­lo­gi­schen Kern­an­lie­gen erko­ren haben, wird fer­ner die Methan­frei­set­zung bei der För­de­rung kritisiert).

Zwar gehö­ren der­ar­ti­ge Umwelt­zer­stö­rung zu den typi­schen Begleit­erschei­nun­gen bei der Anwen­dung von Bohr­tech­ni­ken zur För­de­rung fos­si­ler Res­sour­cen, aller­dings bean­sprucht das unkon­ven­tio­nel­le Fracking weit grö­ße­re Flä­chen als die kon­ven­tio­nel­le Förderung.

Wo bei der kon­ven­tio­nel­len För­de­rung ein Bohr­loch aus­reicht, braucht es beim unkon­ven­tio­nel­len Fracking hun­der­te bis tau­sen­de Bohr­lö­cher – schließ­lich lie­gen Schie­fer­gas und ‑öl nicht in einem gro­ßen Feld kon­zen­triert vor.

Zur För­de­rung aus dem größ­ten Ölfeld der Welt, Gha­war in Sau­di-Ara­bi­en, wur­den Ende 2012 3.000 Bohr­lö­cher betrie­ben (För­de­rung: rund 3,8 Mil­lio­nen Bar­rel pro Tag); im Bak­ken-Feld in North Dako­ta, einem der ers­ten Fel­der für die Schie­feröl­för­de­rung im gro­ßen Stil, muß­ten im Jahr 2021 14.521 Bohr­lö­cher betrie­ben wer­den, um rund 1,2 Mil­lio­nen Bar­rel pro Tag an Schie­fer­öl för­dern zu können.

Das fol­gen­de Goog­le-Earth-Satel­li­ten­bild, das einen Abschnitt des Eagle-Ford-Felds in Texas abbil­det, führt den Fracking-Flä­chen­fraß vor Augen – jedes wei­ße Qua­drat ist ein Frackingbohrloch:

Das Risi­ko ist also nicht auf einen bestimm­ten Ort begrenzt. Außer­dem benö­tigt es zur Her­aus­lö­sung der begehr­ten Roh­stof­fe aus den Schie­fer­ge­steins­schich­ten ein Che­mi­ka­li­en­ge­misch, das den Grund­was­ser­lei­ter über die Ver­un­rei­ni­gung mit geför­der­tem Öl und Erd­gas hin­aus zusätz­lich gefährdet.

Die für die Sti­mu­lie­rung von Schie­fer­gas ver­wen­de­ten Fracking­flüs­sig­kei­ten bestehen in ers­ter Linie aus Was­ser, ent­hal­ten aber auch eine Viel­zahl von Zusatz­stof­fen. Die Anzahl der che­mi­schen Zusät­ze, die bei einer typi­schen Fracking­be­hand­lung ver­wen­det wer­den, hängt von den Bedin­gun­gen des jewei­li­gen Bohr­lochs ab, in dem der Fracking­pro­zess statt­fin­det. Bei einer typi­schen Fracking­be­hand­lung wer­den sehr nied­ri­ge Kon­zen­tra­tio­nen von 3 bis 12 che­mi­schen Zusät­zen ver­wen­det, je nach den Eigen­schaf­ten des Was­sers und der zu fra­cken­den Schieferformation,

infor­miert das U.S. Depart­ment of Ener­gy in einer Bro­schü­re. Von die­sen in »nied­ri­ger Kon­zen­tra­ti­on« ange­wand­ten Che­mi­ka­li­en sind vie­le kar­zi­no­gen und toxisch: in den USA wer­den jähr­lich Mil­lio­nen Liter die­ser Che­mi­ka­li­en für das Fracking verbraucht.

Um zu ver­ste­hen, war­um die US-Ame­ri­ka­ner ihr Land mit Fracking­an­la­gen voll­pflas­tern konn­ten, der­weil man in Euro­pa ähn­li­che Anla­gen mit der Lupe suchen muß, reicht ein Blick auf die Bevöl­ke­rungs­dich­te: USA (36,3 Ein­woh­ner pro Qua­drat­ki­lo­me­ter); Deutsch­land (233 Ein­woh­ner pro Qua­drat­ki­lo­me­ter). In North Dako­ta, Stand­ort des Bak­ken-Felds, sind es gera­de ein­mal vier Ein­woh­ner pro Qua­drat­ki­lo­me­ter. Und selbst bei die­ser gerin­gen Sied­lungs­dich­te, kommt es zu erheb­li­chen Kol­li­sio­nen mit den mensch­li­chen Nut­zungs­be­dürf­nis­sen (Was­ser, Boden etc.).

Daß in einem dicht­be­sie­del­ten Land wie Deutsch­land eine ren­ta­ble Fracking­struk­tur ähn­lich der in den USA auf­ge­baut wer­den kann, ist daher mehr als frag­lich. Spe­zi­ell wenn sie nach deut­schen Stan­dards vor­ge­nom­men wird, die Lind­ner bei sei­nen Fracking­vor­stö­ßen her­vor­hebt: »An meh­re­ren Stand­or­ten in Deutsch­land« sei umwelt­ver­träg­li­ches Fracking möglich.

Doch die­se weni­gen Stand­or­te wer­den zu kei­nem rele­van­ten Unter­schied in der deut­schen Ver­sor­gungs­la­ge füh­ren. Um mit Fracking eine Res­sour­cen­un­ab­hän­gig­keit nach US-ame­ri­ka­ni­schem Vor­bild zu gewin­nen, braucht es die rück­sichts­lo­se Aus­beu­tung des Bodens mit den ent­spre­chen­den Umwelt­fol­gen für Mensch und Tier: Der gesam­te Süden Nie­der­sach­sens, Lager­stät­te deut­scher Schie­fer­gas­vor­kom­men, müß­te mit Bohr­lö­chern über­zo­gen wer­den. Der Preis einer sol­chen Pra­xis wäre für Deutsch­land immens und stün­de in kei­nem Ver­hält­nis zu dem dar­aus gewon­ne­nen öko­no­mi­schen Mehrwert.

II. Reich­wei­te – Fracking ist kei­ne Lösung auf Dau­er. Viel­mehr erfüllt die­se För­der­me­tho­de die Funk­ti­on eines fos­si­len Nach­bren­ners. Deut­lich wird die »Nach­brenn­er­funk­ti­on« unter ande­rem dar­an, daß die US-Ölin­dus­trie erst dann auf die­se teu­re Tech­nik setz­te, als die kon­ven­tio­nel­len Lager­stät­ten immer mehr zu Nei­ge gin­gen. Es ist ein Boom-and-Bust-Geschäft im wahrs­ten Sin­ne des Anglizismus.

Fracking hat etwas über­fall­ar­ti­ges: unzäh­li­ge LKWs fah­ren an das neue Bohr­loch, Rohr­struk­tu­ren über­sä­hen die För­der­stel­le und Arbei­ter begin­nen ihr geschäf­ti­ges Trei­ben. Aller­dings ist alles wie­der so schnell ver­schwun­den, wie es gekom­men ist. Der För­der­rück­gang der ein­zel­nen Fracking­bohr­lö­cher liegt nach drei Jah­ren bei rund 90 Prozent.

Die­ser schnel­le Rück­gang wird durch die fort­wäh­ren­de Erschlie­ßung neu­er Bohr­lö­cher kom­pen­siert (sie­he hohe Bohr­lö­cher­an­zahl). Sobald die bes­ten Stel­len abge­grast sind, stößt aber auch die­se Vor­ge­hens­wei­se an ihre Grenzen.

Das 2008 erschlos­se­ne »Eagle Ford«-Feld erreich­te bei der Ölför­de­rung bereits 2015 sei­nen Peak und kämpft seit­dem gegen sin­ken­de För­der­ra­ten an. Beim Schie­fer­gas, des­sen För­de­rung der des Schie­feröls noch vor­aus­ging, ist die Lage deutlicher.

Im Bar­nett-Feld – einem der aller­ers­ten akti­ven kom­mer­zi­el­len Schie­fer­gas­fel­der, auf dem die rele­van­te För­de­rung ab dem Jahr 2000 begann –, das wie Eagle Ford in Texas gele­gen ist, wur­de der För­der­hö­he­punkt 2011 erreicht. Seit­dem hat sich die För­der­ra­te um 60 Pro­zent ver­rin­gert. Ähn­li­ches zeigt sich beim Fay­et­tevil­le-Feld in Arkansas.

Fracking lie­fert im bes­ten Fall für ein paar Jahr­zehn­te Öl und Gas, danach ist Schluß. In Anbe­tracht des­sen muß die Fra­ge gestellt wer­den, ob man für die­se kur­ze För­der­pha­se bereit ist, die Intakt­heit unse­rer Umwelt zu opfern.

III. Kapi­tal – Daß Fracking bis­her ein US-ame­ri­ka­ni­sches Phä­no­men geblie­ben ist, grün­det indes nicht nur in den gerin­ge­ren Umwelt­stan­dards und der nied­ri­gen Bevöl­ke­rungs­dich­te. Neben die­sen bei­den Fak­to­ren ist die beson­de­re Struk­tur der US-Wirt­schaft ent­schei­dend für die Aus­wei­tung der Frackingaktivitäten:

So sehr ande­re Län­der die­sen Kata­ly­sa­tor für inlän­di­sches Wachs­tum auch benei­den mögen, sie wer­den nicht in der Lage sein, ihn zu kopie­ren, denn nur die Ver­ei­nig­ten Staa­ten ver­fü­gen über die ein­zig­ar­ti­gen Vor­aus­set­zun­gen, die für eine voll­stän­di­ge Erschlie­ßung der Schie­ferres­sour­cen erfor­der­lich sind. Ein Rechts­sys­tem, das das Pri­vat­ei­gen­tum an Grund und Boden und den dar­un­ter lie­gen­den Res­sour­cen fest­schreibt, hat zusam­men mit offe­nen Kapi­tal­märk­ten und einem ver­nünf­ti­gen Regu­lie­rungs­sys­tem zum Wachs­tum Tau­sen­der unab­hän­gi­ger Öl- und Gas­un­ter­neh­men geführt, die alle in einem inten­si­ven Wett­be­werb zueinanderstehen. Infol­ge­des­sen wur­den in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten fast vier Mil­lio­nen Öl- und Gas­boh­run­gen durch­ge­führt, gegen­über 1,5 Mil­lio­nen in der übri­gen Welt. Die rege Bohr­ak­ti­vi­tät in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten hat auch zu einem Inno­va­ti­ons­schub in der Bran­che geführt, von dem ande­re Län­der nur träu­men können,

beschrieb der Geo­lo­ge Robert Hef­ner III in sei­nem Arti­kel »The United Sta­tes of Gas. Why the Shale Revo­lu­ti­on Could Have Hap­pen­ed Only in Ame­ri­ca« aus der Mai/Juni Aus­ga­be der For­eign Affairs im Jahr 2014 das ein­zig­ar­ti­ge Zusam­men­spiel insti­tu­tio­nel­ler Faktoren.

Spe­zi­ell der US-ame­ri­ka­ni­sche Finanz­markt stützt die Fracking­indus­trie: Fracking ist kapi­tal­in­ten­siv und lohnt sich laut Stim­men aus der Indus­trie ab Bar­rel­prei­sen unter 50 Dol­lar nicht mehr – je nach Berech­nung beginnt die Pro­fi­ta­bi­li­tät aber auch erst ab 60 Dol­lar auf­wärts. Als die Ölprei­se 2015 auf ein Tief von 49 Dol­lar das Bar­rel fie­len, häuf­ten die 30 größ­ten Fir­men im Schie­fer­markt 80 Mil­li­ar­den Dol­lar Schul­den an.

Ein exem­pla­ri­sches Bei­spiel für die­sen öko­no­mi­schen Stol­per­stein der Indus­trie ist die Fir­ma Che­sapea­ke Ener­gy, die durch ihre Akti­vi­tät im Hay­nes­vil­le Shale zur Bran­chen­grö­ße auf­stieg und damit simul­tan den eige­nen Abstieg ein­läu­te­te: Che­sapea­ke flu­te­te den US-Markt mit Erd­gas und drück­te so den Preis, bis zu dem Punkt, daß die eige­ne Pro­duk­ti­on unpro­fi­ta­bel wur­de. Der Fir­men­wert von 37 Mil­li­ar­den Dol­lar im Jahr 2008 war Ende 2019 auf mick­ri­ge 1,48 Mil­li­ar­den zusam­men­ge­schrumpft. Im Juni 2020 folg­te die Insolvenzanmeldung.

Der­weil wies Che­sapea­ke Zeit ihrer Exis­tenz ein Finan­zie­rungs­sys­tem auf, das auf der Basis deut­scher Regu­la­ri­en kei­nen Bestand gehabt hät­te. Ende 2019 wies der Fracking­gi­gant 9,7 Mil­li­ar­den Schul­den aus – eine Sum­me, die Che­sapea­kes Markt­wert zu die­sem Zeit­punkt um cir­ca das fünf­fa­che überstieg.

Che­sapea­ke steht damit aber nicht allein da: Der gesam­ten US-Fracking­indus­trie haf­tet der Ruf einer Kapi­tal­ver­nich­tungs­ma­schi­ne an. Schät­zun­gen zufol­ge sind rund 500 Mil­li­ar­den Dol­lar an Inves­to­ren­geld im US-Schie­fer­ge­schäft verlorengegangen.

Betrach­tet man den durch­schnitt­li­chen EROI-Wert (Ver­hält­nis ein­ge­setz­ter Ener­gie zu gewon­ne­ner Ener­gie) des Fracking­öls eröff­net sich neben der Abhän­gig­keit von hohen Markt­prei­sen eine wei­te­re Dimen­si­on, die die Ver­lus­te der Fracking­indus­trie zu erklä­ren vermag.

Im Gegen­satz zu kon­ven­tio­nel­lem Öl, der EROI von nor­we­gi­schem Nord­see­öl lag im Jahr 1996 bei 60:1, weist Fracking­öl nur einen gerin­gen EROI, der sich um das Ver­hält­nis 5:1 bewegt, auf. Das ist ein äußerst gerin­ger ener­ge­ti­scher Mehr­wert, der in die Öko­no­mie zurück­fließt und den man robust kapi­ta­li­sie­ren könn­te. Schlu­ßend­lich macht erst die­ser Mehr­wert das Ener­gie­ge­schäft zu einem loh­nen­den Unter­fan­gen – fällt die­ser zu gering oder sogar gänz­lich aus, häu­fen sich die Schul­den. Bedenkt man, daß bei den hohen deut­schen Umwelt­stan­dards die ener­ge­ti­schen Inves­ti­tio­nen in den ein­zel­nen »Frack« höher lie­gen wer­den als in den USA, wird das deut­sche Fracking­öl aller Vor­aus­sicht nach mit einem EROI zu Buche schla­gen, der unter 5:1 liegt. Wirk­lich pro­fi­ta­bel und loh­nend ist das nicht.

IV. Koh­le – Aus deut­scher Sicht ist das ener­ge­ti­sche Sze­na­rio, das seit den letz­ten Mona­ten an Kon­tu­ren gewinnt, beängs­ti­gend. In einer Welt, in der sich die Ablö­sung des glo­ba­len Ener­gie­markts durch loka­le Zonen abzeich­net, ist man damit kon­fron­tiert, kei­ne zufrie­den­stel­len­de loka­le Res­sou­ren­kon­stel­la­ti­on zur Ver­fü­gung zu haben, die den Ener­gie­an­for­de­run­gen der deut­schen Öko­no­mie im 21. Jahr­hun­dert gerecht wer­den könnte.

Der his­to­ri­sche Augen­blick, als die Indus­trie welt­weit noch haupt­säch­lich auf Koh­le als ener­ge­ti­sche Basis zurück­griff, ist vor­über. Zwar hat die Koh­le, seit­dem sie die ers­ten Dampf­ma­schi­nen anfeu­er­te, nie an Rele­vanz ver­lo­ren, aller­dings wur­de sie durch das mit höhe­rer Ener­gie­dich­te geseg­ne­te Öl vom Thron der fos­si­len Ener­gie­trä­ger gesto­ßen. Der Kampf des Drit­ten Reichs – als das Koh­le­zeit­al­ter zu Ende ging – um den Zugang zu Ölquel­len zeigt, vor wel­che Res­sour­cen­pro­ble­ma­tik ein Deutsch­land gestellt ist, das im indus­tri­el­len Kon­zert sei­ne Ener­gie­be­dürf­nis­se selbst­ver­ant­wort­lich zu stil­len hätte.

Die Hoff­nungs­trä­ger »erneu­er­ba­re Ener­gien«, »Kern­kraft« und »Fracking« wer­den die­se Kon­trak­ti­on nicht stop­pen kön­nen. Die Erneu­er­ba­ren kön­nen dies nicht, weil sie aus unzäh­li­gen Mate­ria­li­en bestehen, die nur über intak­te glo­ba­le Lie­fer­ket­ten ver­füg­bar blei­ben und weil die­se Mate­ria­li­en nur dann kos­ten­güns­tig her­ge­stellt wer­den kön­nen, wenn bil­li­ges, welt­weit gehan­del­tes Öl die Norm bleibt. Für die Kern­kraft gilt im Grun­de das glei­che und wes­we­gen Fracking dies für Deutsch­land nicht leis­ten kann, wur­de oben aus­gie­big dargelegt.

Ein Deutsch­land, das auf sich selbst zurück­ge­wor­fen wird und an sei­nem indus­tri­el­len Lebens­stil fest­hal­ten möch­te, muß sich der Rea­li­tät stel­len, daß es dies nur mit dem Roh­stoff als Aus­gangs­ba­sis schaf­fen kann, mit dem es sei­nen indus­tri­el­len Auf­stieg begann: Koh­le. Für den Bezug von Öl und Gas böten sich euro­päi­sche und eura­si­sche Kon­stel­la­tio­nen an – um die­se zu rea­li­sie­ren, müß­te man jedoch aus dem Schat­ten der USA her­aus- und als außen­po­li­ti­scher Sou­ve­rän hervortreten.

Bei der aktu­el­len poli­ti­schen Situa­ti­on in Deutsch­land, wirkt die Opti­on des lang­sa­men Nie­der­gangs zuge­ge­be­ner­ma­ßen weit­aus rea­lis­ti­scher. Doch selbst wenn das Undenk­ba­re – eine sou­ve­rä­ne, inter­es­sen­ge­lei­te­te deut­sche Außen­po­li­tik – Wirk­lich­keit wer­den soll­te, müs­sen wir uns dar­auf ein­stel­len, daß auch in die­sem Sze­na­rio alle Güter teu­rer wer­den, als wir es in den letz­ten Jahr­zehn­ten – die­sem öko­no­mi­schen Aus­nah­me­mo­ment – gewohnt waren. Da kann das öko­lo­gisch-öko­no­mi­sche Hara­ki­ri-Pro­jekt »Fracking« im ers­ten Moment ver­lo­cken­de Anzie­hungs­kraft entfalten.

Doch soll­ten wir uns trotz des Stru­dels, der sich vor uns auf­tut, davor hüten, zu kom­pen­sie­ren­den Über­re­ak­tio­nen wie Fracking zu grei­fen, die uns unwei­ger­lich an einen Punkt füh­ren wer­den, den der kon­ser­va­ti­ve Archi­tekt und Hei­mat­schüt­zer Paul Schult­ze-Naum­burg bereits Anfang des 20. Jahr­hun­derts beschrieb:

Denn, wenn der Mensch alles gewon­nen hät­te, was sich mit sei­ner Tech­nik gewin­nen läßt, dann wür­de er zu der Erkennt­nis kom­men, daß das maß­los erleich­ter­te Leben auf der ent­stell­ten Erde eigent­lich nicht mehr lebens­wert ist, daß wir zwar alles an uns geris­sen, was unser Pla­net her­zu­ge­ben hat­te, daß wir aber bei die­ser Wühl­ar­beit ihn und damit uns selbst zer­stört haben.

Denn, was bringt uns all der »Wohl­stand«, wenn die deut­sche Erde auf­ge­bro­chen und ver­wüs­tet ist. Das betrifft auch die Koh­le: nicht jedes Flöz muß geho­ben wer­den. Man­ches soll­te lie­ber unter der Erde blei­ben. Irgend­wo in die­sem Span­nungs­feld aus Res­sour­cen­nut­zung und ‑scho­nung wer­den wir unse­re Zukunft zu gestal­ten haben.