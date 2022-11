Ukraine vs. Rußland – zum wem hält der Ethnopluralist?

Auch für Euro­pas Rech­te ist der sla­wi­sche Bru­der­krieg im Osten ein ideo­lo­gi­scher „Streß­test“. Gewis­se unwirt­schaft­li­che Moral­al­lü­ren muß man sich leis­ten kön­nen. In Kriegs- und Kri­sen­zei­ten wer­den Luxus­pro­jek­te wie die Ener­gie­wen­de daher rasch ad acta gelegt.

Auch für welt­frem­de, abs­trak­te Ideen bedeu­tet ein Krieg die ent­schei­den­de Zer­reiß­pro­be. Die ideo­lo­gi­sche Uto­pie des „Inter­na­tio­na­len Pro­le­ta­ri­ats“ zer­brach im 1. Welt­krieg am geschichts­mäch­ti­gen Natio­na­lis­mus. Wie steht es im Ukrai­ne­krieg um den Ethnopluralismus?

Mar­tin Licht­mesz hat in sei­nem maß­stab­set­zen­den Buch mit dem gleich­na­mi­gen Titel, das in jede Samm­lung rech­ter Lite­ra­tur gehört, den Begriff erör­tert. Eine Maximalde­fi­ni­ti­on sieht im Eth­nop­lu­ra­lis­mus das „sym­me­trisch kon­stru­ier­te Selbst­be­stim­mungs­recht aller Völ­ker” gegen­über Über­grif­fen und Macht­an­sprü­chen von außen. Dies impli­ziert ein eth­no­kul­tu­rel­les „Nicht­ag­gres­si­ons­prin­zip”, „einen Libe­ra­lis­mus des »Leben-und-leben-las­sens«“.

Aus die­ser For­de­rung ergibt sich eine gene­rel­le Ableh­nung von Anne­xio­nen, Umsied­lun­gen und Assi­mi­la­ti­ons­po­li­tik, wäh­rend man für das Recht eines jeden Vol­kes auf einen eige­nen Lebens­raum und einen sou­ve­rä­nen Natio­nal­staat ein­zu­tre­ten hat. Bewußt oder unbe­wußt folgt aus die­sem Kon­zept des Eth­nop­lu­ra­lis­mus auch eine bestimm­te Form der Geopolitik.

Greg John­son wird von Mar­tin Licht­mesz fol­gen­der­ma­ßen zitiert: „Wir sind uni­ver­sel­le Natio­na­lis­ten. Wir glau­ben, daß Eth­no­na­tio­na­lis­mus gut für alle Völ­ker ist. Dar­um sind wir gegen den Impe­ria­lis­mus, wäh­rend die Regime der al­ten Rech­ten Impe­ria­lis­mus sowohl gegen ihre Mit­eu­ro­pä­er als auch gegen Nicht­weiße praktizierten.“

Eine Minimalde­fi­ni­ti­on in Form eines „epis­te­mo­lo­gi­schen Eth­nop­lu­ra­lis­mus“ beschränkt sich dar­auf, die Viel­falt der Völ­ker, Kul­tu­ren und Staats­for­men als poli­ti­sches Fak­tum anzu­er­ken­nen und zu befür­wor­ten. Die­se Form des Eth­nop­lu­ra­lis­mus erkennt die Tat­sa­che der Kul­tu­ra­li­tät der ver­schie­de­nen poli­ti­schen Räu­me und ihrer Metaer­zäh­lun­gen an und sieht sie als inkom­men­sura­ble Enti­tä­ten. Dar­aus ergibt sich aber nicht not­wen­di­ger­wei­se die For­de­rung nach einem Selbst­be­stim­mungs­recht in einer Welt sou­ve­rä­ner Nationalstaaten.

Der neu­rech­te Eth­nop­lu­ra­lis­mus, wie er in der west­eu­ro­päi­schen Rech­ten begrif­fen wird, läßt sich in etwa fol­gen­der­ma­ßen zusammenfassen:

Alle Völ­ker haben ein Selbst­be­stim­mungs- und Lebens­recht, eben­so wie wir Euro­pä­er. Impe­ria­lis­mus, gleich­gül­tig wel­cher Rich­tung, ist abzu­leh­nen. Der Kampf gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ist ein Teil des Kamp­fes für Völ­ker­viel­falt, den wir natur­ge­mäß bei uns selbst beginnen.

Dabei wol­len wir aber rein defen­siv unser Land erhal­ten. Jede Form des Erobe­rungs­krie­ges oder gar euro­päi­sche Bru­der­krie­ge sind mora­lisch zu äch­ten und sol­len als “Feh­ler der Ver­gan­gen­heit” über­wun­den wer­den. Grenz- und Gebiets­fra­gen vom Elsaß über Ost­preu­ßen bis zu Süd­ti­rol sei­en pas­sé, da alle West­eu­ro­pä­er ohne­dies mit der glei­chen Pro­ble­ma­tik Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Isla­mi­sie­rung – kon­fron­tiert wären. Bei Gebiets­kon­flik­ten mit Ost­eu­ro­pä­ern gin­ge man gar so weit, die ver­lo­re­nen Gebie­te beim sla­wi­schen Nach­barn als “bes­ser auf­ge­ho­ben” zu sehen, da sie dort von außer­eu­ro­päi­scher Zuwan­de­rung ver­schont blieben.

Die­se oder ähn­li­che Stand­punk­te domi­nier­ten die Frie­dens­zei­ten der letz­ten Deka­den, in denen Krieg in Euro­pa nur mit dem Prä­fix “Info-” vor­stell­bar war. In die­sen beschau­li­chen Gar­ten schö­ner Ideen fährt der Ukrai­ne­krieg nun mit der vol­len Wucht des Fak­ti­schen. Alte Res­sen­ti­ments kochen hoch, und natio­na­le Bruch­li­ni­en tre­ten wie­der her­vor. Kann der Eth­nop­lu­ra­lis­mus das überstehen?

Ana­ly­sie­ren wir den Ukrai­ne­kon­flikt fürs ers­te nach “eth­nop­lu­ra­lis­ti­schen Gesichtspunkten”:

1. Auf unters­ter Ebe­ne woll­ten und wol­len die eth­no­kul­tu­rell rus­si­schen Ein­woh­ner des Don­bass und der Krim eine eige­ne Staat­lich­keit bzw einen Anschluss an die rus­si­sche Föde­ra­ti­on. Ihnen gegen­über tritt der ukrai­ni­sche Staat als impe­ria­lis­ti­scher, assi­mi­la­to­ri­scher Akteur auf. Kri­ti­ker wen­den ein, daß die Rus­sen in zaris­ti­scher und sowje­ti­scher Zeit gezielt ange­sie­delt wur­den, und daß die­ser Sepa­ra­tis­mus vom Kreml diri­giert wer­de. Allein, das ändert wenig an sei­nem Bestehen. Nicht zu ver­ges­sen ist, daß seit 2014 immer­hin Tau­sen­de bereit waren, für die­se iden­ti­tä­re For­de­rung zu kämp­fen und zu sterben.

2. Eine Ebe­ne höher sehen wir das ukrai­ni­sche Volk in einer noch nicht abge­schlos­se­nen Eth­no­ge­ne­se. Es will sei­ne staat­li­che Sou­ve­rä­ni­tät und wirt­schaft­li­che Lebens­fä­hig­keit erhal­ten. Dazu benö­tigt es den Don­bass und den Zugang zum Schwar­zen Meer. Ein signi­fi­kan­ter Teil der Ukrai­ner will nicht Mit­glied der rus­si­schen Föde­ra­ti­on wer­den, da man dort eine „Rus­si­fi­zie­rung“, oder gar einen Bevöl­ke­rungs­aus­tausch durch Kau­ka­si­er befürch­tet. Auch hier wen­den Kri­ti­ker ein, dass der ukrai­ni­sche Natio­na­lis­mus vom Wes­ten finan­ziert, und die „Los-von-Moskau“-Bewegung von Washing­ton diri­giert wer­de. Auch hier gilt aber: Sobald Tau­sen­de bereit sind, für die Idee die­ser Nati­on zu lei­den und zu ster­ben, wird sie zur geschicht­li­chen Rea­li­tät. Rech­te soll­ten dem Natio­na­lis­mus der Rus­sen im Don­bass oder der West­ukrai­ner nie­mals mit typisch lin­ker “Dekon­struk­ti­on” begegnen.

3. Auf der höchs­ten Ebe­ne haben wir die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on als mul­ti­eth­ni­sches Impe­ri­um, das jedoch einen “para­mo­der­nen” Son­der­weg ein­ge­schla­gen hat. Sei­ne Staats­ideo­lo­gie ist dem links­li­be­ra­len Uni­ver­sa­lis­mus und der „Globohomo“-Agenda dia­me­tral ent­ge­gen­ge­setzt. Spä­tes­tens in sei­ner letz­ten gro­ßen Rede erklär­te Putin Ruß­land zu einer Bas­ti­on der mul­ti­po­la­ren Welt, und als letz­te Front­li­nie gegen das uni­po­la­re US-Welt­reich. Man kann zu Putin und der real­exis­tie­ren­den, Rus­si­schen Föde­ra­ti­on ste­hen wie man mag. Zumin­dest ver­bal ent­spricht ihre geo­po­li­ti­sche Visi­on eher dem Eth­nop­lu­ra­lis­mus als die “One World” des Wes­tens. Will Ruß­land ein mili­tär- und wirt­schafts­po­li­tisch sou­ve­rä­ner Akteur der Geo­po­li­tik blei­ben, muß die Ukrai­ne auf­hö­ren, Instru­ment der ame­ri­ka­ni­schen „Containment“-Politik zu sein.

Wer ist in die­sem ver­schlun­ge­nen Kon­flikt “Impe­ria­list”, und wer ver­tritt ein eth­nop­lu­ra­lis­ti­schen Nona­gres­si­ons­prin­zip? Wer steht für Plu­ra­lis­mus und Völ­ker­viel­falt und wer für Unter­drü­ckung, Ver­ein­heit­li­chung und Gleich­ma­che­rei? Und wer ist “im Recht”?



Wir sehen am Bei­spiel des Ukrai­ne­kreigs den blin­den Fleck eines geo­po­li­tisch nai­ven Eth­nop­lu­ra­lis­mus. Es gibt kein ein­klag­ba­res „Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker“, das schon Carl Schmitt als “indi­vi­dua­lis­ti­sches” Prin­zip kri­ti­sier­te. Selbst­be­stim­mung und Sou­ve­rä­ni­tät müs­sen letzt­lich mili­tä­risch garan­tiert werden.

Ist man selbst nicht dazu in der Lage, braucht es einen frem­den “Garan­ten”. Ein klei­nes Volk braucht daher in der Regel eine Schutz­macht. Die idea­le Welt eines nai­ven Eth­nop­lu­ra­lis­mus wäre ein “Völ­ker­zoo”, in dem alle Eth­ni­en in ihrem eige­nen Gehe­ge her­me­tisch von­ein­an­der getrennt, “sou­ve­rän” koexis­tie­ren. Die­se Uto­pie ähnelt den liber­tä­ren “Non­a­g­gres­si­ons-Uto­pien”, nur dass es hier, statt um Indi­vi­du­en, um gan­ze Völ­ker geht.

Tat­säch­lich bräuch­te die­ser “Völ­ker-Strei­chel­zoo” auch einen Zoo­wär­ter, der die Ord­nung auf­recht­erhält, und die Akteu­re in ihre Gren­zen ver­weist. Para­do­xer­wei­se setzt die­se Visi­on einer “Welt sou­ve­rä­ner Natio­nal­staa­ten”, eine Welt­sou­ve­rän als “eth­nop­lu­ra­lis­ti­schen Schieds­rich­ter” voraus!

Solan­ge die USA die ein­zi­ge Macht sind, die dazu in der Lage und gewillt sind, die Welt­po­li­zei zu stel­len, wer­den auch sie ent­schei­den, wo ein „Selbst­be­stim­mungs­recht“ mili­tä­risch exe­ku­tiert wird. Da heißt: für Ukrai­ner und Tai­wa­ne­sen, nicht aber für Volks­grup­pen im Jemen, für Kur­den, Bas­ken, Arme­ni­er oder Kor­sen, etc. Als Diri­gent der Welt­öf­fent­lich­keit erklä­ren die USA zudem man­che Angriffs­krie­ge zum die Welt­ord­nung erschüt­tern­den Skan­dal (Ukrai­ne), oder als mora­lisch gebo­te­ne Inter­ven­ti­on (Syri­en, Irak, Afgha­ni­stan etc.). Wer die­se Dimen­si­on aus­blen­det und den nai­ven „Völkerzoo”-Ethnopluralismus ver­tritt, wird unbe­wußt zum Pro­pa­gan­da­werk­zeug der libe­ra­len „Tha­las­so­kra­tie“.

Der Ukrai­ne­krieg unter­zieht so abs­trak­te und welt­frem­de Ideen, die viel­leicht schön klin­gen und “mora­lisch” anmu­ten, einem bru­ta­len Streß­test. Der Eth­nop­lu­ra­lis­mus kann als rech­tes Kon­zept zur über­le­ben, wenn er geo­po­li­tisch “nach­rüs­tet” und roman­tisch-mora­li­sche Maxi­mal­po­si­tio­nen auf­gibt. Das bedeu­tet aber, kurz gefaßt, sich dem Kon­zept des Groß­raums und der Reichs­idee zu öffnen.

Das führt not­wen­dig zu einer schmerz­haf­te Kri­tik des auf­klä­re­ri­schen, libe­ra­len Natio­na­lis­mus und der “natio­na­len Sou­ve­rä­ni­tät”. Es ist eine Bewäh­rungs­pro­be für die neu­rech­te Theo­rie­bil­dung. In einem Moment, da alte Res­sen­ti­ments wie­der auf­kom­men und ver­dräng­te, offe­ne Rech­nun­gen ins Bewußt­sein tre­ten, gerät man rasch in den Ruch des Vater­lands­ver­rats und der Gefall­sucht beim Gegner.

Eine Flucht in blin­den Eth­no­zen­tris­mus, der die demo­gra­phi­sche und geo­po­li­ti­schen Rea­li­tä­ten aus­blen­det, wird unser Volk und Euro­pa jedoch nicht ret­ten. Doch selbst die­se Hal­tung ist nicht so unzeit­ge­mäß wie ein nai­ver, roman­ti­scher Eth­nop­lu­ra­lis­mus, des­sen mora­li­scher Ver­weis auf “Selbst­be­stim­mungs­rech­te” ange­sichts der Welt­la­ge nur mehr skur­ril wirkt.