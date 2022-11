“Nie wieder Krieg!”

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die­se For­de­rung sug­ge­riert ein Selbst­ver­ständ­nis, das jedoch im Sin­ne uto­pi­schen For­de­rung ein Wunsch blei­ben wird. Man kann das bedau­ern, soll­te es aber wissen.

Lie­fen sich Argu­men­ta­tio­nen an der DDR-Schu­le fest, weil jemand plötz­lich oder hart­nä­ckig oppo­nier­te, frag­ten die bis­si­gen Auto­ri­tä­ten inqui­si­to­risch: Bist du etwa nicht für den Frie­den? – Wer denn woll­te dage­gen sein?

Wer denn hät­te je gesagt oder nur sagen wol­len: Nein, bin ich nicht. – Also han­delt es sich um eine rhe­to­ri­sche Fra­ge, die for­dert: Weil du ja ganz sicher für den Frie­den als höchs­tes Gut der Mensch­heit bist, mußt du für die­sen Staat sein, der doch die For­de­rung „Nie wie­der Krieg!“ gera­de­zu zu sei­nem Wap­pen­spruch erko­ren hat.

Wap­pen­spruch? Eben. Selbst der ver­meint­lich Fried­li­che kommt gerüs­tet daher – und ver­kün­det, er müß­te wehr­haft sein, weil die ande­ren ja eben nicht für den Frie­den wären. Wil­helm Buschs Vers-Fabel „Bewaff­ne­ter Frie­de“ konn­ten wir aus­wen­dig. Und klar, die DDR sah sich als wacke­rer Igel.

„Nie wie­der Krieg!“ ist eine nai­ve Losung, gegen die man nichts haben möch­te. Man könn­te jedoch gleich­sam for­dern: Nie wie­der Krank­heit und Ster­ben! From­me Wün­sche, einer­seits idea­lis­tisch, ande­rer­seits bil­lig. Den­noch wür­de man nur in beson­de­ren Situa­tio­nen for­dern: Krieg jetzt!

Aber selbst dafür gäbe es schon Grün­de, auch gute, die man u. a. his­to­risch auf­zu­ru­fen wüß­te. Selbst die einst pazi­fis­ti­schen Grü­nen ver­lan­gen der­zeit vehe­ment nach Krieg, etwa nach dem ver­meint­li­chen Befrei­ungs­krieg der Selenski-Ukraine.

Mög­lich, daß unser Leben nur im Zustand des Als-ob erträg­lich ist. Wir leben heu­te, als ob wir nicht schwer erkran­ken oder mor­gen umkom­men könn­ten, obwohl dies genau so gesche­hen kann und viel­fach natür­li­cher­wei­se geschieht.

Wir leben, als ob uns in aller­nächs­ter Zeit hier kein Kriegs­ge­sche­hen trä­fe. Sogar so, als wür­den wir selbst nie aggres­siv wer­den. Geschä­he es doch, wüß­ten wir die Affek­te prä­ven­tiv zu regeln – gewalt­frei, selbstverständlich.

Vie­les im All­tag und dar­über hin­aus geschieht im Als-ob:

Als ob es so wäre, daß man­ches nicht gesche­hen könn­te. Obwohl es durch­weg doch geschieht. Alles, was „Nie wie­der!“ ver­spricht, ist schwer zu hal­ten, im Fal­le des Bekennt­nis­ses „Nie wie­der Krieg!“ gar nicht. Über­haupt: Skep­sis ist nie so ange­zeigt wie gegen­über Bekennt­nis­sen und Schwü­ren. Gera­de weil Grund zum Zwei­fel ist, schwört man ja und bekennt sich.

Pro­ble­ma­tisch wird es jedoch, wenn das Als-ob zur unbe­streit­ba­ren Tat­sa­che erho­ben wird – etwa in der Wei­se: Nie und nim­mer wer­den dich Krank­heit, Krieg und Tod tref­fen; die apo­ka­lyp­ti­schen Rei­ter tra­ben ein­fach als böse Traum­ge­bil­de vor­bei. Oder phi­lo­so­phisch ver­schla­ge­ner: Ein mensch­li­ches Zusam­men­le­ben ohne Krieg ist möglich.

Man kann das gedank­lich erwei­tern. Ent­schei­den­des, was man zur links­grün-woken Mei­nungs­füh­rer­schaft der Repu­blik wis­sen muß, offe­riert ein kur­zes Video um den Slo­gan „Wir machen mit bei der Ret­tung der Erde! – Fahr­rad fah­ren, wenig Fleisch und – vor allem – Strom sparen!“

Die Dame Vor­sän­ge­rin-Vor­tän­ze­rin meint es wohl gut: 1.) Die Erde ist mit bestimm­ten Maß­nah­men zu ret­ten. 2.) Des­we­gen machen wir mit. – Genau das irri­tier­te an den Lin­ken im Wes­ten immer:

Man woll­te ihnen spon­tan schon gern recht geben, wenn man sie auf ihren Lat­sch­de­mos in der Zeit der Hoch­rüs­tungs­po­li­tik erleb­te und dem Han­nes-Wader-Sing­sang zuhör­te. Min­des­tens hat­te man den Ein­druck, sie mein­ten es gut. Nur trau­te man ihnen kaum die Red­lich­keit zu, erfor­der­li­che Kon­se­quen­zen für ihr eige­nes Han­deln abzu­lei­ten, weil sie als Maul­hel­den in Latz­ho­sen erschie­nen, denen schon der Mumm fehl­te, auch nur die Ver­ant­wor­tung für ihr eige­nes Leben wahrzunehmen.

Außer­dem dach­ten sie ihre so ober­fläch­li­chen wie poin­tier­ten Losun­gen nicht zu Ende. Was gut klingt, muß nicht gut sein, schon gar nicht rea­lis­tisch: „Stell dir vor es ist Krieg – und kei­ner geht hin.“ Das ist nicht cool, son­dern schlicht dumm.

Pure Bekennt­nis­kul­tur, heut­zu­ta­ge wie­der staats­bür­ger­kund­lich in der Schu­le ver­ord­net, so wie „Diver­si­tät“, „Tole­ranz“, „One­World“, „One­Love“ usw. usf., poli­ti­scher Kitsch wie frü­her in der DDR die „unver­brüch­li­che Freund­schaft mit dem Lan­de Lenins“, durch­weg gefähr­li­cher Unfug, aber eben zwangs­ver­ein­nah­mend, inso­fern hier­zu­lan­de gilt: Bekennt­nis ist wich­ti­ger als Erkenntnis.

Zu Ende Gedach­tes mün­det statt­des­sen häu­fig in eine Des­il­lu­sio­nie­rung ein, die, im Tie­fen­ver­ständ­nis, schwer erträg­lich, aber des­we­gen heil­sam ist. Man übe sich dar­in, den Blick nicht zu sen­ken und es offen­siv aus­zu­hal­ten, wenn wie­der Krieg ist oder wenn es sich erweist, daß die Erde eben nicht zu ret­ten ist, weil der Mensch aus Grün­den sei­ner Anthro­po­lo­gie wei­ter­hin furcht­ba­re Krie­ge gegen sei­nes­glei­chen füh­ren und sowie­so sei­ne natür­li­che Umwelt, die wun­der­vol­le Erde, min­des­tens in dem Bereich ver­nich­ten wird, wo er sei­ne Lebens­grund­la­gen schafft.

Die alten Mythen beschrei­ben das dra­ma­ti­sche Dilem­ma unse­rer Exis­tenz hin­rei­chend, u. a. der Erb­sün­de-Mythos im Buch Gene­sis. Dar­über hin­aus gibt es Hoff­nun­gen – per­sön­li­che, reli­giö­se, phi­lo­so­phi­sche und lite­ra­risch gestal­te­te. Gut, wer mit der Hoff­nung lebt: Nie wie­der Krieg. Wir wer­den die Erde retten.

Eben weil der Mensch aus ein­fachs­ter Erfah­rung bereits als Kind die zunächst nie­der­schmet­tern­de Erfah­rung zu machen hat, wie dra­ma­tisch böse er selbst und sei­ne Nächs­ten han­deln kön­nen, pro­ji­ziert er Uto­pien, die ver­hei­ßen mögen, der Mensch sei, mit Goe­the, edel hilf­reich und gut. Sei! Kon­junk­tiv und eben nicht Indikativ.

Bes­ser jedoch, äußer­lich kühl und abstän­dig, inner­lich aber warm­her­zig und den Men­schen wie der Natur zuge­wandt den Gedan­ken zu ertra­gen: Men­schen wer­den sich wei­ter bekrie­gen, in ihrem engs­ten Kreis eben­so wie in der Welt, und ver­mut­lich wer­den Men­schen ihre Umwelt, die Natur bzw. die Schöp­fung, wei­ter irrever­si­bel zer­stö­ren und sich wie ihre Mit­ge­schöp­fe vie­hisch quä­len. Endverbrauchsstadium.

Rich­tig und ehren­wert, wer sich trotz­dem dafür enga­giert, gegen das Unwei­ger­li­che, soweit das mög­lich ist, Nor­men zu set­zen und Regeln auf­zu­stel­len, über die – bis­her stets vor­über­ge­hend – soge­nann­te Grund­ver­ein­ba­run­gen geschlos­sen wer­den. Wie aber? Eben im Als-ob.

In sei­nem Auf­satz „Über Uto­pie und Gewalt“ for­der­te Karl Rai­mund Pop­per, eher für die Besei­ti­gung kon­kre­ter Miß­stän­de als für die Ver­wirk­lich abs­trak­ter Idea­le ein­zu­tre­ten. Jedes Elend, so Pop­per, sei kon­kret, die Uto­pien aber abs­trakt, und kei­ne Genera­ti­on dür­fe zuguns­ten zukünf­ti­ger geop­fert wer­den, im Namen eines Ide­als, das viel­leicht uner­reich­bar sei.

Es ist die Lin­ke und gegen­wär­tig die radi­ka­le woke Bewe­gung, die Uto­pien in einer Wei­se ver­an­schlagt, wie es auf ande­rer Wei­se der Faschis­mus und der Sta­li­nis­mus prak­ti­zier­ten. Je wei­ter man Uto­pien einem kri­tisch-des­il­lu­sio­nier­ten Den­ken vor­zieht, um so mehr ist man selbst in Gefahr.

Wer­den die­se Losun­gen aber Pro­gramm, droht das, was irgend­wie gut und segens­reich klingt, nicht nur die Gren­zen des kri­tisch Ver­nünf­ti­gen, son­dern über­haupt des mensch­lich Erträg­li­chen abzu­räu­men. Was Pol Pot in Kambodscha/Kampuchea woll­te, war – aus der Per­spek­ti­ve sei­ner extre­men Vor­stel­lun­gen – offen­bar gut. Aber es geriet für die Men­schen zum Hor­ror. Obwohl das, was auf den „Kil­ling Fiel­ds“ geschah, lei­der wie­der­um zum Spek­trum des Mensch­li­chen gehört. Immer wie­der angeb­lich unver­gleich­li­che Ver­bre­chen, die aller­dings nach Ver­glei­chen und Ana­ly­sen verlangen.

Kom­mu­nis­ti­sche Poli­tik grün­det auf escha­to­lo­gisch aus­ge­rich­te­ter mar­xis­ti­scher Geschichts­phi­lo­so­phie, die, Erbe des deut­schen Idea­lis­mus, von Hegel­scher Gene­tik bestimmt ist. Escha­to­lo­gie aber ruft Kräf­te auf, die an die Glau­bens­krie­ge der Neu­zeit den­ken lassen.

Die gegen­wär­ti­ge „Wokeness“ folgt einem ver­wand­ten Idea­lis­mus. Wo sie ent­schei­den­den Ein­fluß gewinnt, rech­ne man nicht nur mit bizar­ren Auf­füh­run­gen von unfrei­wil­li­ger Komik, son­dern mit dra­ma­ti­schen Fol­gen, zumal sich die Radi­ka­li­sie­rung gera­de eigen­dy­na­misch ver­stärkt. Bis­lang wer­den ihr vom Staat selbst Tür und Tor geöff­net. Das führt zu einer uner­war­te­ten Ideo­lo­gi­sie­rung und damit zu Ein­schrän­kun­gen des Den­kens und Spre­chens und zu einer enor­men Pola­ri­sie­rung in der Gesellschaft.

Phil­ip Eppe­l­s­heim kom­men­tier­te am 16. Novem­ber in der „Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zeitung“:

„Eine radi­ka­le und laut­star­ke Min­der­heit ver­än­dert die Gesell­schaft und zieht ihre eige­nen Lini­en des Sag­ba­ren und poli­tisch Kor­rek­ten. Uni­ver­si­tä­ten sagen Vor­trä­ge ab, Stich­wort Can­cel Cul­tu­re. Das Gen­dern zieht ein in Medi­en und Insti­tu­tio­nen. Stra­ßen wer­den umbe­nannt, Kin­der­bü­cher gel­ten als ras­sis­tisch. (…) So ent­ste­hen Sprach­ver­bo­te, und die angeb­lich woken Akti­vis­ten machen genau das, was sie vie­len ande­ren vor­wer­fen: Into­le­ranz ausüben.“

Nur geschieht all das eben bereits von Staa­tes wegen. Die Akti­vis­ten durch­lie­fen die staat­li­che Schu­le und wur­den genau dort staats­bür­ger­kund­lich geprägt, inso­fern „Wokeness” in ganz ent­schei­den­den Grund­po­si­tio­nen hier­zu­lan­de längst Staats­dok­trin ist.

Es ist eher die poli­ti­sche Rech­te, die den Men­schen vor sich selbst und sei­ner per­sön­li­chen wie gesell­schaft­li­chen Ent­gren­zung warnt und die ihn, zur Macht gekom­men, davor bewah­ren woll­te – nie davor gefeit, eigen­dy­na­misch genau dabei selbst zu entgrenzen.