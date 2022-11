Netzfundstücke (144) – Advent, Idee, Silmarillion

Und wer im brum­men­den Weih­nachts­ge­schäft reüs­sie­ren will, der kommt, ohne einen extra­va­gan­ten Advents­ka­len­der anzu­bie­ten, nicht mehr aus. 24 Gewürz­mi­schun­gen, 24 exqui­si­te Kaf­fees, 24 erle­se­ne Tees usw. – der Markt für aus­ge­fal­le­ne Kalen­der, die fast schon die Besche­rung durch das Christ­kind erset­zen, ist in den letz­ten Jah­ren ste­tig gewachsen.

Da möch­te die Gegen­uni nicht ins Hin­ter­tref­fen gera­ten: Ab dem 1. Dezem­ber öff­net sich jeden Tag ein Tür­chen des Gegen­uni-Advents­ka­len­ders. Über­ra­schun­gen für den Gau­men sind dar­in zwar nicht ent­hal­ten, jedoch aller­lei, um die Gehirn­win­dun­gen anzu­re­gen. Aller­dings kommt nicht jeder, der sich ein­trägt, auto­ma­tisch in den Genuß: jede Advents­über­ra­schung wird ver­lost. Etwas Gewinn­spiel­kit­zel darf es also auch sein.

Ein Hin­weis dar­auf, was sich hin­ter drei der 24 Türen befin­det, sei schon gege­ben: zwei Keh­re-Aus­ga­ben und ein Keh­re-Frei­abo für das Jahr 2023.

Die vom Publi­zis­ten Felix Men­zel gegrün­de­te Denk­fa­brik »Recher­che Dres­den«, die zum The­ma »Demo­gra­phie und Wohl­stand« im Dezem­ber ihr Heft Nr. 16 her­aus­brin­gen wird, schreibt einen Ideen­wett­be­werb mit dem Titel »Kon­ser­va­ti­ve Alter­na­ti­ve« aus:

Noch nie war der Pro­test gegen die Energie‑, Wirt­schafts- und Außen­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung so laut wie im »hei­ßen Herbst«. Dif­fus bleibt bis­her hin­ge­gen, wel­che kon­kre­ten Vor­stel­lun­gen Kon­ser­va­ti­ve und Patrio­ten von der Zukunft haben. Wel­che Alter­na­ti­ven zum Glo­ba­lis­mus gibt es? Wie lässt sich das deut­sche Erfolgs­mo­dell der sozia­len Markt­wirt­schaft im 21. Jahr­hun­dert aus­ge­stal­ten? Was kann der Natio­nal­staat allein ver­än­dern? Wo brau­chen wir Euro­pa? Und: Ist es wirk­lich in unse­rem natio­na­len Inter­es­se, mit bil­li­ger Ener­gie ewi­ges (Wirtschafts-)Wachstum anzu­stre­ben oder ste­hen wir vor einer his­to­ri­schen Zäsur und müs­sen uns mit einer schöp­fe­ri­schen Zer­stö­rung völ­lig neu erfinden?

Bei­trä­ge mit einer Zei­chen­zahl von 10.000 bis 20.000 Zei­chen (mit Leer­zei­chen), »die sich mit unse­rer Wirt­schafts­ord­nung aus kon­ser­va­ti­ver bzw. patrio­ti­scher Per­spek­ti­ve beschäf­ti­gen«, kön­nen bis zum 15. Janu­ar 2023 ein­ge­reicht werden.

Den eige­nen Ent­wurf einer kon­ser­va­ti­ven Alter­na­ti­ve ein­fach an [email protected] senden.

Den Gewin­ner erwar­tet ein ordent­li­ches Preis­geld von 1.500 Euro. Aber auch der zwei­te und drit­te Platz gehen nicht leer aus: Es gibt jeweils 600 und 400 Euro zu gewin­nen. Außer­dem »wird für alle ein­ge­reich­ten Tex­te, die qua­li­ta­tiv für eine Ver­öf­fent­li­chung im Maga­zin Recher­che D geeig­net sind, ein Hono­rar in Höhe von 200 Euro gezahlt«.

Also, was hält Sie noch ab? Stift in die Hand oder hin­ter die Tas­ta­tur geklemmt, und die Kon­zep­ti­on kon­ser­va­ti­ver Alter­na­tiv­mo­del­le voranbringen!

Die ers­te Staf­fel der von Ama­zon insze­nier­ten Herr-der-Rin­ge-Serie Die Rin­ge der Macht fand vor kur­zem ihr Ende. Und die Ver­ge­wal­ti­gun­gen am Aus­gangs­stoff J.R.R. Tol­ki­ens wur­den, wie zu erwar­ten, über die acht Fol­gen nicht weniger.

Schlim­mer noch: Selbst wenn man die PoCi­sie­rung Mit­tel­er­des, alle poli­ti­schen Aspek­te der Umset­zung sowie die erzäh­le­ri­schen Frei­hei­ten aus­blen­de­te, blie­ben ein schlech­ter Plot, holz­schnitt­ar­ti­ge Cha­rak­te­re und holp­ri­ge Schau­spiel­kunst. Die Rin­ge der Macht ist ein­fach kei­ne gute Serie, in allen Belangen.

Und so fiel sie nicht nur bei Puris­ten und Zuschau­ern rechts der Mit­te durch, son­dern rief auch bei poli­tisch Kor­rek­ten, wie bei­spiels­wei­se Jonas und Xenia aus dem Funk-For­mat »Cine­ma Strikes Back«, kei­ne Jubel­stür­me her­vor. Ihre Bespre­chun­gen der Serie mit Über­län­ge beti­tel­ten sie mit »Lei­der ent­täu­schend« oder »Die Rin­ge der Macht hat uns genervt«.

Anschei­nend hat der Ama­zon-Klo­griff aber doch noch etwas Gutes: Eini­ge sind durch die immense Wer­be­ma­schi­ne­rie, die rund um Die Rin­ge der Macht in Bewe­gung gesetzt wur­de, erst auf das umfang­rei­che Werk Tol­ki­ens, in dem der Herr der Rin­ge nur ein Epos unter vie­len ist, auf­merk­sam geworden.

Der Unter­gang von Núme­nor bil­det dar­in das neu­es­te Stück post­hum her­aus­ge­ge­be­ner Schrif­ten Tol­ki­ens. Bis­her war Tol­ki­ens Sohn, Chris­to­pher Tol­ki­en, maß­geb­lich ver­ant­wort­lich für die Her­aus­ga­be neu­er Geschich­ten aus dem Nach­laß sei­nes Vaters, aller­dings ver­starb die­ser lei­der im Janu­ar 2020.

Der eng­li­sche Autor Brain Sibley führt nun die edi­to­ri­scher Arbeit Chris­to­pher Tol­ki­ens fort: Der Unter­gang von Núme­nor ist der ers­te Band, der unter sei­ner Feder­füh­rung ent­stan­den ist.

Zeit­gleich brach­te Klett-Cot­ta, die Tol­ki­ens Geschich­ten auf Deutsch ver­le­gen, eine auf­wen­dig gestal­te­te Schmuck­ver­si­on des Sil­ma­ril­li­ons, des »Alten Tes­ta­ments« von Mit­tel­er­de, her­aus. Eine wun­der­schö­ne Lei­nen­aus­ga­be im Schu­ber, die das Herz jedes Buch­lieb­ha­bers höher schla­gen läßt.

Wer sich noch ein­mal vor Augen füh­ren möch­te, an wel­che von Sagen inspi­rier­te und mit Mys­tik auf­ge­la­de­ne Vor­la­ge Ama­zon die Axt ange­legt hat, dem sei die Doku­men­ta­ti­on Das Ver­mächt­nis des Herrn der Rin­ge emp­foh­len:

Wer es aus­führ­li­cher haben möch­te und zudem des Eng­li­schen mäch­tig ist, der schal­tet am bes­ten gleich J.R.R. Tol­ki­en „1892–1973“ – A Stu­dy Of The Maker Of Midd­le-earth ein:

Sowohl die Neu­auf­la­ge des Sil­ma­ril­li­ons, als auch den Unter­gang von Núme­nor erhal­ten Sie indes direkt hier, bei Antaios.