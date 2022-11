Kritik der Woche (40): Gretha Jünger und Carl Schmitt

Jenes Buch wid­me­te sich der ers­ten Ehe­frau Ernst Jün­gers in allen Facet­ten ihres Lebens. Im aktu­el­len Bänd­chen bie­tet Vil­lin­ger einen kon­zen­trier­ten Blick auf die bei­den wesent­li­chen Bezugs­per­so­nen von Gre­tha Jün­ger: ihren Mann Ernst Jün­ger und den schon damals bekann­ten Staats­recht­ler Carl Schmitt. Ist die Nähe bei Ehe­leu­ten, deren umfang­rei­cher Brief­wech­sel als Aus­wahl eben­falls erschien, nahe­lie­gend, so ist sie bei Carl Schmitt erklärungsbedürftig.

Die Ehe­paa­re Schmitt und Jün­ger lern­ten sich im Ber­lin der frü­hen 1930er Jah­re ken­nen und schätz­ten sich so sehr, daß Carl Schmitt 1934 die Paten­schaft für den zwei­ten Sohn der Jün­gers, Alex­an­der, ange­tra­gen wur­de, die die­ser gern über­nahm. Zu die­sem Zeit­punkt wird es aller­dings schon schwie­rig zwi­schen den bei­den Män­nern, die sich nach 1933 grund­sätz­lich unter­schied­lich zum NS-Staat posi­tio­nie­ren. CS stellt sich vor­be­halt­los in sei­nen Dienst, Jün­ger geht aufs Land und hat wenig Ver­ständ­nis für Schmitts Ent­schei­dung. Eine zwei­te Erschüt­te­rung erlebt die Bezie­hung nach dem Krieg, als Ernst Jün­ger die Kri­tik Schmitts an sei­ner publi­zis­ti­schen Ver­wer­tung der ver­gan­ge­nen Jah­re zurück­weist und ihm die Berech­ti­gung dazu mit einem Hin­weis auf Schmitts Ent­schei­dung von 1933 abspricht, vor der er ihn gewarnt hätte.

Das ist die im Titel erwähn­te „Sache selbst“, die sich in der Kom­mu­ni­ka­ti­on der bei­den in zahl­rei­chen Eitel­kei­ten und dem zeit­wei­sen Abbruch des Brief­wech­sels nie­der­schlägt. So typisch für Jün­ger das distan­zier­te Schrei­ben von All­ge­mein­plät­zen war, so kenn­zeich­nend war für Schmitt sein Hang zur Lar­moy­anz. Sie sind sich jedoch dar­in ähn­lich, daß es bei­de wun­der­bar ver­ste­hen, den ande­ren zwi­schen den Zei­len mög­lichst genau an dem wun­den Punkt zu treffen.

Die Rol­le, die Gre­tha in die­sem eil­ten Gefecht spiel­te, ist die der Ver­mitt­le­rin. Sie ist die­je­ni­ge, die Ver­bin­dung hielt, indem sie mit Schmitt und sei­ner Frau einen zeit­wei­se regen und inhalts­rei­chen Brief­wech­sel führ­te, als Jün­ger von Schmitt nichts wis­sen woll­te. Die­se Brie­fe sind schon vor eini­ge Jah­ren publi­ziert wor­den, eben­so wie der zwi­schen Schmitt und Jün­ger sowie der zwi­schen Schmitt und Armin Moh­ler, der Anfang der 1950er bei Jün­ger als Sekre­tär arbei­te­te und gleich­zei­tig mit Schmitt in regem Aus­tausch stand.

Gre­tha Jün­ger mach­te für das Zer­würf­nis ihres Man­nes und Schmitt vor allem die Hin­ter­trei­be­rei­en von Moh­ler und ande­ren (u.a. Ger­hard Nebel) ver­ant­wort­lich. Moh­ler war sicher jemand, der mit Infor­ma­tio­nen, die er sei­ner her­aus­ge­ho­be­nen Stel­lung ver­dank­te, hau­sie­ren ging, viel­leicht aber auch gene­rell damit über­for­dert war, sei­nen bei­den so unter­schied­li­chen Ido­len loy­al zu sein. Aller­dings ent­schul­digt ein Blick in die Auf­zeich­nun­gen von Schmitt, die er unter dem Namen Glos­sa­ri­um tage­buch­ar­tig notier­te, den jun­gen Moh­ler doch recht ein­deu­tig. Das Res­sen­ti­ment des NS-belas­te­ten Schmitt gegen den smar­ten Jün­ger saß so tief, daß Moh­ler dar­an kaum etwas zu bestär­ken brauch­te. Gre­tha hat Schmitts plötz­li­ches Ver­stum­men (ein bei Schmitt immer wie­der zu beob­ach­ten­des Phä­no­men) ihr gegen­über so ver­stan­den, daß die­ser sie für Moh­ler geop­fert habe.

Wer die Brief­wech­sel der Pro­to­go­nis­ten und die Gre­tha-Bio­gra­phie von Vil­lin­ger kennt, wird in dem Band nichts neu­es über die Per­so­nen erfah­ren. Für alle ande­ren ist er, abge­se­hen von eini­gen auf Geschlech­ter­rol­len ver­wei­sen­de Gemein­plät­ze heu­ti­ger Poli­tik­wis­sen­schaft, eine kurz­wei­li­ge Ein­füh­rung in die ent­schei­den­den Nach­kriegs­jah­re aus dem Blick­win­kel der wich­tigs­ten Vor­den­ker, die wir haben. Hin­zu kommt, daß die Kon­zen­tra­ti­on auf das Wesent­li­che das Büch­lein wohl­tu­end von der etwas geschwät­zi­gen Gre­tha-Bio­gra­phie abhebt.

Inge­borg Vil­lin­ger: Gre­tha Jün­ger und die Sache selbst. Ein Por­trät mit Carl Schmitt, , 106 Sei­ten, 24,90 Euro – hier bestel­len.