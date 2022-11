Egon Flaig, Rebekka Habermas und die Frage nach der Wahrheit

Sie treibt ihn seit jeher um, und die Suche nach einer Ant­wort hat ihn aus der Höh­le geführt. Gefun­den hat er sie bis heu­te nicht, vom Feld der Aus­sa­gen­lo­gik ein­mal abge­se­hen. Einen Beleg für die anhal­ten­de Suche hat der Alt­his­to­ri­ker Egon Flaig in der FAZ vom 14. Novem­ber gebracht.

Unter der Über­schrift „Wie hält es die His­to­rie mit der his­to­ri­schen Wahr­heit?“ rei­tet er eine Atta­cke gegen eine Geschichts­wis­sen­schaft, die sich zum Die­ner der gera­de gras­sie­ren­den Iden­ti­täts­po­li­tik macht. Wer Flaig kennt, der schon den Rotz in sei­nem Taschen­tuch mit dem Holo­caust ver­glich, um die Behaup­tung his­to­ri­scher Sin­gu­la­ri­tät ab absur­dum zu füh­ren, weiß, daß die­ser das offe­ne Wort liebt.

Zu sei­nem aktu­el­len Bei­trag gibt es eine Vor­ge­schich­te. Mit­te Okto­ber hat­te Flaig in der FAZ einen Bei­trag ver­öf­fent­licht, der sich kri­tisch mit der For­de­rung nach „his­to­ri­scher Gerech­tig­keit“, die der anti­ko­lo­nia­le Dis­kurs gegen­wär­tig in Rich­tung Euro­pa als den für den Kolo­nia­lis­mus Ver­ant­wort­li­chen erhebt, aus­ein­an­der­setz­te. Die­ser leug­ne näm­lich vier his­to­ri­sche Wahr­hei­ten: daß die Skla­ve­rei älter als die euro­päi­sche Welt­herr­schaft ist, daß es nur in Euro­pa eine Anti-Skla­ve­rei-Bewe­gung gab und daß die ara­bi­schen Erobe­rer in Afri­ka Kolo­nia­lis­mus prak­ti­zier­ten. Dort habe schließ­lich der „haut­far­bi­ge Ras­sis­mus“ sei­ne Wurzeln.

Flaig inter­es­sie­ren bei die­ser Debat­te vor allem drei Punk­te. Zunächst die ganz kon­kre­te Fra­ge, wel­che Aus­wir­kun­gen die euro­päi­sche Inbe­sitz­nah­me Afri­kas dort hat­te. Sei­ne Antwort:

Die frei­en Afri­ka­ner von heu­te ver­dan­ken ihre Frei­heit just den aboli­tio­nis­ti­schen Inter­ven­tio­nen von Bri­ten und Franzosen.

Mit ande­ren Wor­ten: Ohne Kolo­nia­lis­mus gäbe es da heu­te noch Skla­ve­rei. Der zwei­te Punkt ist eben die ein­ge­for­der­te „his­to­ri­sche Gerech­tig­keit“, die Flaig für uner­füll­bar hält, weil es sich um eine ins Unend­li­che rei­chen­de Spi­ra­le handelt:

Jede Repa­ra­ti­on pri­vi­le­giert das erin­ner­te Unrecht gegen­über dem nicht-erin­ner­ten und erzeugt neue Ungerechtigkeit.

Und schließ­lich ist es der von Her­mann Lüb­be ein­mal so bezeich­ne­te „demo­kra­ti­sche Dumm­stolz“, mit der die gegen­wär­ti­ge Genera­ti­on meint, die Weis­heit mit Löf­feln gefres­sen zu haben, ohne dabei zu beden­ken, daß die Weis­heit von den Vor­fah­ren hart erkämpft wur­de. Die Ver­dam­mung der Vor­fah­ren bedeu­tet dann auch, unse­re eige­ne Geschich­te zu negie­ren und damit den Weg, auf dem wir wur­den, wie wir sind.

Gegen die­se The­sen lie­ße sich eini­ges ein­wen­den. Ins­be­son­de­re gegen die bei Flaig noto­ri­sche Fort­schritts­ideo­lo­gie. Die Fran­zo­sen und die Eng­län­der kom­men bei ihm zu gut weg, auch wenn die Ara­ber für die Skla­ve­rei in Afri­ka eine maß­geb­li­che Rol­le spiel­ten. Aber wer „Die Wüs­ten­ro­se“ von Hen­ry de Mon­ther­lant gele­sen hat, den wird die Lob­hu­de­lei doch befrem­den. Auch wären die hor­ren­den Opfer­zah­len, den der Kampf gegen die Skla­ve­rei in unzäh­li­gen Bür­ger­krie­gen gefor­dert hat, erwähnenswert.

Über die Deut­schen schweigt sich Flaig ganz aus, dabei ste­hen sie (abge­se­hen von geschei­ter­ten Skla­ven­han­del­ver­su­chen im 17. Jahr­hun­dert) mit wei­ßer Wes­te da. Aber das ist ver­mut­lich ein zu hei­ßes Eisen für Flaig. Bruce Gil­ley, der eben­falls der Fort­schritts­ideo­lo­gie anhängt, hat es ange­packt.

Aller­dings ant­wor­te­te nicht Gil­ley auf Flai­gs Auf­satz, son­dern Rebek­ka Haber­mas. Die­se ist nicht nur die Toch­ter von Jür­gen H., son­dern auch His­to­ri­ke­rin. Ihre Ant­wort in der „Zeit“ vom 30. Okto­ber ist aller­dings in der Sache nicht beson­ders ergie­big und stel­len­wei­se ziem­lich wirr. Sie meint einer­seits, Flai­gs Behaup­tung, daß Skla­ven oft selbst Skla­ven­jä­ger waren, sei kor­rekt (sage aber nichts über die Ursa­chen der Skla­ve­rei aus), ande­rer­seits sei es per­fi­de, dies als Argu­ment in die Debat­te einzuführen.

In einem inter­es­san­ten Punkt pflich­tet sie ihm sogar bei: „Fra­gen der Schuld haben […] erst ein­mal in geschichts­wis­sen­schaft­li­chen Unter­su­chun­gen kei­nen Ort […].“ Ein inter­es­san­ter Grad­mes­ser, den sich jeder mer­ken soll­te, wenn es mal wie­der um die Ursa­chen des Ers­ten oder Zwei­ten Welt­kriegs geht.

Den­noch ist nach der Lek­tü­re des Bei­trags von Haber­mas nicht ganz klar, was Flaig so erzürnt haben mag, daß er in der FAZ zwei Wochen spä­ter nach­le­gen muß­te. Schaut man sich den Text an, wird schnell klar, wor­um es Flaig geht.

Haber­mas hat Stu­di­en unbe­ach­tet gelas­sen, der Flaig für maß­geb­lich hält. Sie hat also den For­schungs­stand igno­riert. Viel schwe­rer wiegt jedoch, daß sie an kei­ner Stel­le den Ver­such unter­nom­men hat, Flai­gs The­sen zu wider­le­gen, denn auch die von ihm für maß­geb­lich gehal­te­nen Stu­di­en kön­nen ja falsch sein. Denn Wis­sen­schaft besteht nun ein­mal vor allem in der Revi­si­on der vor­lie­gen­den Ergebnisse.

Flaig ist da etwas ande­rer Auf­fas­sung. Er ist des­halb so erbost, weil er an die Exis­tenz his­to­ri­scher Tat­sa­chen glaubt. „Glau­ben“ wird sei­ner Auf­fas­sung nicht ganz gerecht, da Tat­sa­chen ja nicht geglaubt wer­den müs­sen. Aller­dings bewe­gen wir uns hier auf einem schma­len Pfad, da es ja auch Glau­bens­tat­sa­chen gibt bzw. der Gläu­bi­ge die Inhal­te sei­nes Glau­bens ja eben­so für Tat­sa­chen hält.

Das Leug­nen von his­to­ri­schen Tat­sa­chen […] annul­liert die Kri­te­ri­en des Bewahr­hei­tens und negiert die ver­bind­li­chen Regeln der glo­ba­len Mit­teil­bar­keit von Wis­sen, Erfah­rung und Argumenten.

Die­ser Satz ergibt natür­lich nur dann Sinn, wenn man weiß, was eine his­to­ri­sche Tat­sa­che ist.

Zunächst will Flaig damit nur den Miß­brauch der Geschichts­wis­sen­schaft für geschichts­po­li­ti­sche Zie­le anpran­gern, so wie sie Haber­mas im Sinn der ehe­ma­li­gen Kolo­ni­al­völ­ker ver­tritt. Damit wür­den his­to­ri­schen Nar­ra­ti­ve bedient, um das Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühl zu stärken.

Mit Wahr­heit und Wis­sen­schaft habe das wenig zu tun, die im Umkehr­schluß auch nicht geeig­net sei­en, Kol­lek­ti­ven Ori­en­tie­rung zu geben. Das ist ein ziem­lich puris­ti­scher Ansatz von Geschichts­wis­sen­schaft, die in so rei­ner Form kaum irgend­wo außer­halb des Elfen­bein­turms anzu­tref­fen sein dürf­te. Denn jede Form der Geschichts­wis­sen­schaft, die Nicht­his­to­ri­ker wahr­neh­men, begibt sich nach außen und ver­sucht in irgend­ei­ner Art und Wei­se Ori­en­tie­rung (in der Ver­gan­gen­heit) zu geben. Flaig nimmt die­ses Vor­recht für sich auch als selbst­ver­ständ­lich in Anspruch.

Inter­es­sant ist, an wel­chem Bei­spiel Flaig die Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen der Geschichts­wis­sen­schaft und der Geschichts­po­li­tik zeigt. Er wählt dazu den His­to­ri­ker­streit von 1986, der vor allem zwi­schen Ernst Nol­te und dem gro­ßen Rest der His­to­ri­ker­zunft aus­ge­tra­gen wur­de. Nol­te war in die­sem Streit der­je­ni­ge, der „auf der fach­lich kon­sti­tu­ti­ven Dif­fe­renz“ beharrte:

„Die Fest­stel­lung einer Tat­sa­che ist abzu­son­dern von der Bewer­tung derselben.“

Für Haber­mas, den Vater von Rebek­ka, und Hans-Ulrich Weh­ler war hin­ge­gen klar,

daß ein gedächt­nis­po­li­tisch erzeug­tes Bild von der Ver­gan­gen­heit öffent­lich zu gel­ten habe, unbe­hel­ligt von ver­stö­ren­den Fra­gen aus der Fachdisziplin.

Wenn man Flaig folgt, stör­ten die von Nol­te fest­ge­stell­ten Tat­sa­chen den geschichts­po­li­ti­schen Frie­den der BRD. Aber aus der Tat­sa­che, daß der Bol­sche­wis­mus älter als der Natio­nal­so­zia­lis­mus ist, folgt nur dann dra­ma­tisch viel, wenn man letz­te­ren zu einem außer­zeit­li­chen Phä­no­men erklärt hat. Und dar­an arbei­tet die Geschichts­wis­sen­schaft bis heu­te, indem sie sich hin­ter gedächt­nis­po­li­ti­schen Geset­zen verschanzt.

Flaig wird hier sehr deut­lich, wenn er die Sus­pen­die­rung die­ser Geset­ze for­dert und die Kon­se­quen­zen beschreibt, die es hat, wenn poli­ti­sche Zie­le klei­ner Grup­pen bestim­men, was his­to­risch als Tat­sa­che zu gel­ten hat. Aus ihrer Betrof­fen­heit folgt der Son­der­sta­tus, der es sich erlau­ben kann, vom Wahr­heits­kri­te­ri­um abzusehen.

Flaig:

Hier­aus speist sich die exter­mi­na­to­ri­sche Wut auf jene Geschichts­wis­sen­schaft, die es noch wagt, sich der Woge von uni­ver­si­tär legi­ti­mier­ten Unwahr­hei­ten ent­ge­gen­zu­stem­men und sie als das zu bezeich­nen, was sie fak­tisch sind: fake history.

Dem ist voll und ganz zuzu­stim­men, nur wüß­te man gern, ob er den Sta­tus „Pseu­do­wis­sen­schaft“, den er den „Post­co­lo­ni­al Stu­dies“ zuweist, auch für die „Holo­caust Stu­dies“ anwen­den würde.