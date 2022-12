Weiche Männer. Männer weichen

Das ist jetzt kein ganz neu­es The­ma. 2008 hat­te ich mein unspek­ta­ku­lä­res Bänd­chen Gen­der ohne Ende. Was vom Man­ne übrig­blieb ver­öf­fent­licht. Es erfuhr ein paar Neu­auf­la­gen, ver­kauft sich noch heu­te (für Samm­ler: seit letz­ter Woche gibt es eine wei­te­re Neu­auf­la­ge) und war even­tu­ell pro­gnos­tisch – was es heu­te nicht mehr ist. Denn: Vor fünf­zehn Jah­ren war der wei­che Mann weit­ge­hend eine Zukunfts­per­spek­ti­ve bezie­hungs­wei­se ein avant­gar­dis­ti­sches Modell.

Anek­do­te dazu: Damals hat­te eine (eher) „rech­te“ Freun­din von mir das Buch einer „links­rech­ten“ (also in ambi­va­len­ter Hal­tung befind­li­chen) Bekann­ten wei­ter­ge­ge­ben. Die wie­der­um ließ es eine „lin­ke“ Freun­din (mir ganz unbe­kannt) lesen. Jene hat­te mir damals einen wüten­den Brief geschrieben.

Klei­nes Zitat daraus:

Ihre schlich­te Pole­mik kann bei mir auch daher nicht ver­fan­gen, weil ich jeden ein­zel­nen Tag dank­bar bin für mei­nen „wei­chen Mann“. Wir haben nun unser zwei­tes Kind [es folg­te ein wei­te­res, drit­tes, wie ich spä­ter hör­te, EK], und ich bin heil­froh, dass es bei uns nicht mal Aus­hand­lungs­pro­zes­se geben muß­te, nir­gends. Fif­ty : Fif­ty in allen Belan­gen, das war von vorn­her­ein klar. Momen­tan arbei­te ich und er ist zuhau­se. Und das ist sehr gut so. Ich wün­sche mir mehr von sol­chen Män­nern. Män­nern, die wei­nen dür­fen, die sich zart und emp­find­sam zei­gen. Es ist ein Fort­schritt, den Sie geflis­sent­lich und mir bos­haf­ter Grob­heit übersehen.

Usw.usf.; die Poin­te ist, daß die­se Ehe vor ein paar Jah­ren geschie­den wur­de, offen­kun­dig gar schlamm­schlacht­för­mig. Mit wel­chem Typ die­se Frau nun zusam­men ist, schil­de­re ich lie­ber nicht, es könn­te als über­trie­be­ne anek­do­ti­sche Evi­denz rüber­kom­men – außer­dem ken­ne ich die Geschich­te ohne­hin nur aus zwei­ter Hand.

Den soge­nann­ten „Frau­en­ver­ste­her“ ali­as „Sof­tie“ gab es frei­lich bereits ab 1968. Da war er aber noch eine Son­der­edi­ti­on. Ein Nischen­mann, des­sen Zukunft aber wachen Zeit­zeu­gen (die das Wort „Friend­zo­ne“ noch nicht kann­ten) schon damals klar vor den Augen stand:

Er war der Typ, der pazi­fis­tisch war, die­se Hal­tung aber aggres­siv ver­tei­dig­te. Der Typ, der gern auf die Kinder/das Kind auf­paß­te und letzt­lich als bemit­lei­dens­wer­ter Däm­lack endete.

Der Typ, der 50:50 (Stich­wort Care-Arbeit) befür­wor­te­te und dann, nja, flö­ten ging bzw. gehen muß­te. Weil es attrak­ti­ve­re Män­ner gibt als den caren­den Gat­ten. (Wie immer bestä­ti­gen Aus­nah­men die Regel, aber wir sind hier ja nicht bei der ZEIT, wo jede Nischen­fi­gur zum neu­en Idol hoch­ge­ju­belt wird.)

Als ich mein „Gender“-Buch schrieb, gab es immer­hin noch die soge­nann­te Wehr­pflicht. Dazu heu­te: nur müdes Geläch­ter; unvor­stell­bar. Den Abitur-Jahr­gang (Pho­tos sind allent­hal­ben greif­bar) 2022 mal einer Taug­lich­keits­prü­fung unter­zie­hen? Witz komm raus.

Bereits in mei­nem Abi-Jahr­gang (1993) woll­te kaum einer mehr zur Bun­des­wehr (ich war ohne­hin Mäd­chen­schü­le­rin und bekam das am Ran­de mit); zum soge­nann­ten „Bund“ mel­de­ten sich nur die paar Unzeit­ge­mä­ßen. „Brust raus“ und Kurz­haar­fri­sur gal­ten im Zeit­al­ter von Beck („I’m a loser, baby, so why don’t you kill me“) und Kurt Cobain als voll­kom­men reak­tio­när und daneben.

Män­ner, die in den Neun­zi­gern amou­rös tren­de­ten, muß­ten zwangs­läu­fig ein melan­cho­li­sches Loser-Image mit sich tra­gen, frei­lich ver­knüpft mit der Hoff­nung auf einen neu­en Hip­pie-Früh­ling – der natür­lich nie kam. Aber es ging ja auch nur um eine Ima­gi­na­ti­on, um eine Behaup­tung. Punk, Grunge, Strai­ght Edge – es war alles ein ein­zi­ges pathe­ti­sches “als ob”, das für Aben­de taug­te, aber nicht für’s Alltagsleben.

Zei­ten ändern sich. Ich mag nicht sagen, daß der ath­le­ti­sche Mann als Ide­al­bild aus­ge­sorgt hät­te. Für‘s Spek­ta­kel sor­gen aber ande­re — “Män­ner”.

Ich habe hier nur mal als Para­dig­ma ein paar der neu­en Hel­den raus­ge­sucht. Zumin­dest sub­ku­tan ist der Schnitt längst voll­zo­gen. Der wei­ße, männ­li­che West­eu­ro­pä­er kuscht. Und zwar auch, ohne „auf der Stra­ße“ mit ande­ren Män­nern kon­fron­tiert zu sein. Ich füh­re vier sehr unter­schied­li­che, aber hof­fent­lich spre­chen­de Bele­ge vor:

1. Ein (Main­stream-) Jour­na­list X ist bei uns zu Gast. (Inso­fern ist er natür­lich bereits ein “Muti­ger”. Ande­rer­seits wis­sen die­se Leu­te um unse­re Dezenz.) Er ist seit Früh­jahr 2022 Kor­re­spon­dent in Madrid. Sei­ne Frau (Wis­sen­schaft­le­rin) ist mit umge­zo­gen. X (wie­wohl er weiß, mit wem er spricht, näm­lich mit Anti­fe­mi­nis­tin­nen) „Ja, ist mir klar. Total pro­ble­ma­tisch, es gab auch unend­lich Dis­kus­sio­nen. [Typ errö­tet.] Frau folgt Mann an neu­en Wir­kungs­ort, das geht eigent­lich gar nicht. Aber ich kann es inso­fern erklä­ren, daß…“ Wie bit­te? Man(n) muß sich heu­te umständ­lich für sehr bana­le Lebens­ent­schei­dun­gen erklären?

2. Eine mei­ne Töch­ter und ich sind Tat­ort-Fans. Beschränkt auf ein­zel­ne Teams, klar. Wir haben uns die Jubi­lä­ums-Doku „Das Tat­ort-Geheim­nis“ ange­schaut. Eigent­lich mögen wir spe­zi­ell die Kom­mis­sa­re Prof. Dr. Dr. Karl-Fried­rich Bör­ne, Max Bal­lauf und Jan Paw­lak. In den Fil­men spie­len sie unter­schied­li­che For­men der Männ­lich­keit aus: den Nar­ziss­ten, den „ein­sa­men Wolf“, den melan­cho­lisch Suchen­den. Sie bedie­nen in ihren Film­rol­len sehr ver­schie­de­ne, aber klas­si­sche Män­ner­ty­pen. Ob lei­dend, tri­um­phie­rend, eitel oder mit­füh­lend: Män­ner, die… Män­ner sind!

Nun in die­ser Doku, im O‑Ton und unmas­kiert: Wir haben es hier offen­kun­dig mit Opfern zu tun. Jan-Josef Lie­fers und Klaus‑J. Beh­rend hocken da her­um wie Wei­ber, kreu­zen keusch die Bei­ne und äußern sich betu­lich. Stim­mung: wie Alt­wei­ber­kaf­fee­klatsch. Rick Okon ali­as Paw­lak trägt Män­ner­dutt. Alle sind super­ge­schmei­dig und total warm. Sie sit­zen alle so ver­bo­gen, nicht gera­de, nei­gen zuhö­rend den Kopf, wie es vor hun­dert Jah­ren Frau­en gebo­ten war. Was ist los mit die­sen Typen?

Um Miß­ver­ständ­nis­se aus­zu­schlie­ßen: ein Mann muß nicht breit­bei­nig den Erklä­r­er­typ abge­ben. Auch dann macht er sich pein­lich. Ein­fach auf­recht sit­zen, Kopf hoch (nor­mal hoch, nie­mand soll über­trei­ben!), das war das alte Nor­mal. Passé!

Das betrifft übri­gens kei­nes­wegs bloß die Kul­ture­li­te. Seit Jugend­ta­gen wur­de mir nach­ge­sagt, einen treff­li­chen Schwu­len­rie­cher zu haben. Ich erkann­te die Prä­fe­renz sinn­ge­mäß hun­dert Meter gegen den Wind.

Klappt heu­te nicht mehr. Wenn ich heu­te mei­ne Kin­der zu deren Freun­den ver­stoh­len fra­ge “er ist schwul, oder?”, trifft das maxi­mal bei 60% zu. Sogar die Stimm­la­ge der gesamt­männ­li­chen Bevöl­ke­rung scheint sich irgend­wie ver­än­dert zu haben. Cis-Män­ner, die auf homo machen – pff, von mir aus; aber mir gibt das zu denken.

War­um gibt es eigent­lich – dies neben­bei – noch kei­ne Unter­su­chung über Stimm­la­gen “im Wan­del der Zeit”?

3. Man möge sich die Zeit neh­men (Not­falls auf Abspiel­ge­schwin­dig­keit 1,5 gestellt; wer hat schon Zeit für “sowas”) und sich eini­ge pro­mi­nen­te Mode­schau­en der Win­ter­sai­son 2022/23 (Her­ren) anschauen.

Klar, mei­ne Bei­spie­le sind Hau­te Cou­ture und also nicht unbe­dingt stra­ßen­taug­lich. Viel­sa­gend unter dem Gesichts­punkt der Männ­lich­keit sind sie den­noch. Neh­men wir zunächst die­ses neue Video des 1946 gegrün­de­ten Luxus­gü­ter­her­stel­lers Chris­ti­an Dior. Es dürf­te ein Hoch­licht für ästhe­tisch moti­vier­te Homo­se­xu­el­le sein. Es ist klas­sisch inspi­riert. Die jun­gen Her­ren tra­gen alle­samt wun­der­bar geschwun­ge­ne Lip­pen und net­te Täsch­lein. Darf man kichern, hier und da? Natür­lich! Heu­te gilt es als Kunst­wert, wenn ein Kli­schee über­spitzt wird.

Schau­en wir dann zu Her­mès. Thier­ry Her­mès wur­de 1901 in Kre­feld gebo­ren, er war gelern­ter Satt­ler. Die „neue Mode“ hier ist kaum auf­fäl­lig, gene­rös betrach­tet. Nur, was ist das für eine kurio­se Kolon­ne, die hier ab Min. 8:00 marschiert?

Zuletzt Dol­ce & Gab­ba­na, das 1985 gegrün­de­te ita­lie­ni­sche Unter­neh­men. Den Spot zur Her­ren­mo­de Win­ter 2022/23 muß man kaum kom­men­tie­ren, er spricht für sich selbst, und zwar ab der ers­ten Minu­te.

4. Neh­men wir unse­re Kli­ma­ret­ter. Sie brin­gen Aktio­nen, die etwa für die Iden­ti­tä­re Bewe­gung unmög­lich gewe­sen wären.

Als sich am 9.11. 2022 zwei Ver­tre­te­rin­nen der “Letz­ten Genera­ti­on” pro­tes­tie­rend an das Bran­den­bur­ger Tor kleb­ten, erhiel­ten sie wohl­ge­fäl­li­ge bis leicht skep­ti­sche Bericht­erstat­tung, aber kein empör­tes “No go”. Anders die Bericht­erstat­tung, als die Iden­ti­tä­re Bewe­gung 2016 das Bran­den­bur­ger Tor besetzt hat­te. Hier wur­den die Akti­vis­ten uni­so­no als “Rechtsextremisten”/Rechtsradikale” gelabelt.

Blei­ben wir aber beim Fak­tor Männ­lich­keit. Man schaue sich die Typen hier (ab Min.0.51) und hier (ab Min. 9.51) an. Oder den hier halt.

Män­ner, wohin? Als Wahr­neh­mungs­avant­gar­de (m) soll­te man dicht machen und das Sei­ne tun, was sonst? Der gute alte Nietz­sche lag in sei­nem “Zara­thus­tra” gar nicht falsch:

Leben­di­ge Denk­ma­le sollst du bau­en dei­nem Sie­ge und dei­ner Befrei­ung. Über dich sollst du hin­aus­bau­en. Aber erst mußt du mir sel­ber gebaut sein, recht­wink­lig an Leib und Seele.

Dabei wäre das Recht­wink­li­ge heu­te bereits eine Über­erfül­lung und mitt­ler­wei­le eher nur als Sati­re denk­bar. Laßt euch ein­fach nicht rund machen, das langt schon.