Kritik der Woche (41): Nationale Interessen

vor allem auch sein Gespräch auf der Büh­ne der „Ber­li­ner Zei­tung“ fand viel Beach­tung. Natür­lich auch ätzen­de Kri­tik – in die­ser Debat­te konn­ten die Deut­schen den unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­den­ten viel­leicht zum ers­ten Mal als weit­sich­ti­gen Geo­po­li­ti­ker ken­nen­ler­nen. Im Nach­klapp gab er der deutsch­spra­chi­gen „Buda­pes­ter Zei­tung“ ein aus­führ­li­ches und sehr lesens­wer­tes Inter­view, in dem er auch eine Rei­he Bücher benann­te, die ihn beein­druckt und beein­flußt haben.

Beson­ders hob er Klaus von Dohn­any­is Natio­na­le Inter­es­sen her­vor, ein Werk, das erst Anfang des Jah­res erschie­nen war und sicher nicht ganz zufäl­lig eilig ins Unga­ri­sche über­setzt wur­de. Das Buch konn­te bereits Mit­te Juni in Buda­pest vor­ge­stellt wer­den, von kei­nem Gerin­ge­ren als Ger­ge­ly Gulyás, Kanz­ler­amts­mi­nis­ter und Orbáns rech­te Hand; als deut­scher Ver­tre­ter saß Wer­ner Pat­z­elt an sei­ner Sei­te. Nicht aus­zu­schlie­ßen, daß auch Dohn­any­is unga­ri­sche Wur­zeln bei der schnel­len Ein­füh­rung behilf­lich waren.

Orbán jeden­falls nann­te es „ein außer­or­dent­lich wert­vol­les Buch“, das er auf­grund der „Klar­sicht, mit der von Dohn­anyi die inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen betrach­tet und ana­ly­sier­te“ gleich zwei Mal gele­sen, ja ver­schlun­gen habe. Der Ber­li­ner Dia­log bestä­tigt die­se Aussage.

Was ist das für ein Buch? Und war­um hat es noch so wenig Auf­merk­sam­keit gefun­den? Sicher, auf sei­nem Schutz­um­schlag prangt der Auf­kle­ber „Spie­gel Best­sel­ler“ – ein Zei­chen für den Hun­ger der deut­schen Leser­schaft nach alter­na­ti­ven Deu­tun­gen – und es wur­de in allen gro­ßen Gazet­ten bespro­chen, wenn auch über­wie­gend ableh­nend, und es wäre wohl regel­recht ver­ris­sen wor­den, hät­te es nicht eine Beiß­hem­mung vor der Lebens­leis­tung eines 93-jäh­ri­gen Sozi­al­de­mo­kra­ten gege­ben, der seit den 60er Jah­ren im Polit­ge­sche­hen die­ses Lan­des mit­misch­te, etwa als Staats­se­kre­tär, Minis­ter, Ham­bur­ger Bür­ger­meis­ter und enger Ver­trau­ter von Brandt, Schmidt und Genscher.

Dohn­anyi ist Zeit­zeu­ge. Wenn er aus dem Näh­käst­chen plau­dert, dann soll­te man lau­schen. Spä­tes­tens wenn er sich den geo­po­li­ti­schen Nar­ra­ti­ven der eige­nen Par­tei, ja des gesam­ten amtie­ren­den Polit­kom­ple­xes wider­setzt, soll­te man die Ohren spitzen.

Und wenn wir dann bereits im Vor­wort lesen:

Deutsch­land und Euro­pa sind heu­te in Fra­gen der Sicher­heit und der Außen­po­li­tik nicht sou­ve­rän. Es sind die USA, die in Euro­pa die Rich­tung vorgeben,

dann wis­sen wir, daß die wei­te­re Lek­tü­re lohnt. Man begreift an die­sen Stel­len auch, daß Dohn­any­is Lebens­leis­tung ihn vor der media­len Demon­ta­ge schützt, daß über­haupt nur einer wie er, ein Gran­de, ein Unan­tast­ba­rer, es sich leis­ten kann offen­siv gegen den media­len und poli­ti­schen Main­stream anzu­schrei­ben, ohne ver­nich­tet oder min­des­tens als „rechts“ dis­kre­di­tiert zu wer­den. Kurz: das Buch ver­dient – noch ohne, daß wir eine Zei­le gele­sen hät­ten – unse­re ganz beson­de­re Aufmerksamkeit!

Es steht frei­lich unter einem Vor­be­halt, unter einer ungüns­ti­gen his­to­ri­schen Kon­stel­la­ti­on. Dort, wo es um Ruß­land oder die Ukrai­ne geht, unter­stellt Dohn­anyi den Rus­sen eine prin­zi­pi­el­le Frie­dens­ab­sicht, hält er einen Angriffs­krieg Ruß­lands für nahe­zu aus­ge­schlos­sen. Weni­ge Wochen nach Ver­öf­fent­li­chung schien die­se Posi­ti­on Maku­la­tur, man konn­te das unbe­que­me Buch erleich­tert bei­sei­te­le­gen und den Autor nun einen Starr­kopf zei­hen, da er doch auf sei­ner Hal­tung beharrte.

Tat­säch­lich hat­te Dohn­any­is Opti­mis­mus eine Kon­di­ti­on, die ihm durch die Hin­ter­tür wie­der recht gab. Es sei die Auf­ga­be deut­scher und euro­päi­scher Poli­tik und Diplo­ma­tie gewe­sen, Ruß­land jeg­li­ches Inter­es­se an einer Aggres­si­on zu neh­men, aber gera­de das sei lang­fris­tig durch die Ost­erwei­te­rung der NATO und kurz­fris­tig durch die Zuge­ständ­nis­se an die Ukrai­ne nicht gesche­hen – hier­in lie­ge die Mit­ver­ant­wor­tung des Wes­tens, Euro­pas, der NATO und der USA.

Dohn­any­is Prä­mis­se geht von knall­har­ten „natio­na­len Inter­es­sen“ aus, die auch hin­ter „schwam­mi­gen Begrif­fen“ wie der „Wer­te­ge­mein­schaft“ lagern. Er begrün­det sie aus der His­to­rie und der jewei­li­gen Geo­gra­phie, die natio­na­le Cha­rak­te­re und Men­ta­li­tä­ten erschaf­fen, his­to­ri­sche Pfa­de vor­ge­ben, und wer die­se mut­wil­lig ver­letzt, wer also sei­ner natio­nal­his­to­ri­schen Natur durch mut­wil­li­ge poli­ti­sche Ent­schlüs­se zuwi­der han­delt und die­se Wege ver­läßt, ris­kiert nicht nur, von den Träg­heits­kräf­ten der Geschich­te über­rollt zu wer­den, er pro­vo­ziert auch mas­sen­haf­tes Leid und Chaos.

Umge­kehrt kommt es in der Poli­tik dar­auf an, die his­to­ri­schen Kon­ti­nui­tä­ten, die geschicht­lich gewach­se­nen Unter­schie­de zu beach­ten, wes­halb es etwa illu­sio­när sei, Xi oder Putin, Chi­na oder Ruß­land – die auf eben­je­nen Pfa­den wan­deln – durch Sank­tio­nen oder Dro­hun­gen von ihrem Weg abzu­brin­gen: es gibt „Pfad­ab­hän­gig­kei­ten“.

Das gilt natür­lich auch für Ungarn mit sei­ner tau­send­jäh­ri­gen his­to­ri­schen und sprach­li­chen Sin­gu­la­ri­tät und das gilt selbst­ver­ständ­lich eben­so für Deutsch­land. Die­ser Fall liegt frei­lich etwas kom­pli­zier­ter, denn „der Holo­caust und die deut­sche Schuld“ haben die his­to­ri­sche Kon­ti­nui­tät unter­bro­chen, haben die auf sie zulau­fen­de vor­he­ri­ge Geschich­te, das Erbe, von der Gegen­wart abge­trennt, wes­halb Deutsch­land auch das ein­zi­ge Land Euro­pas sei, das an „inne­rem Zwei­fel“ lei­det. Seit­her ringt das Land um eine neue Identität.

Ver­fas­sungs­pa­trio­tis­mus ist laut Dohn­anyi zu sehr ein Leicht­ge­wicht, um ein Natio­nal­be­wußt­sein begrün­den zu kön­nen. Was uns heu­ti­ge Deut­sche tat­säch­lich aus­macht, das sind die „for­ma­le Rechts­staat­lich­keit“, ein „mer­kan­ti­lis­ti­sches Wirt­schafts­sys­tem“ und die „Tra­di­ti­on föde­ra­lis­ti­scher Struk­tu­ren“. Unse­re deut­sche Iden­ti­tät liegt in der Wirt­schafts­po­li­tik und im „wett­be­werbs­fä­hi­gen Sozi­al­staat“, des­sen Tra­di­ti­on auch über die Holo­caust-Schran­ke zurück­reicht. Dies zu erhal­ten, das ist das natio­na­le Inter­es­se der Deutschen.

Die­se Inter­es­sen füh­ren zwangs­läu­fig zu Inter­es­sen­kon­flik­ten mit ande­ren natio­na­len Inter­es­sen, ins­be­son­de­re in Zei­ten der Glo­ba­li­sie­rung, also einer zuneh­men­den Ver­net­zung und gegen­sei­ti­gen Abhän­gig­keit. Der Natio­nal­staat bleibt dabei das Fun­da­ment, nur er besitzt die

not­wen­di­ge demo­kra­ti­sche Legi­ti­ma­ti­on zum natio­na­len und inter­na­tio­na­len Handeln.

Doch ist die Sou­ve­rä­ni­tät des deut­schen Natio­nal­staa­tes gefähr­det und in Fra­ge gestellt, außen- und innen­po­li­tisch. Zum einen durch die hege­mo­nia­le Stel­lung der USA in Europa –

„Euro­pa muß sich end­lich ein­ge­ste­hen: Wir Euro­pä­er sind Objekt US-ame­ri­ka­ni­schen geo­po­li­ti­schen Inter­es­ses und waren nie wirk­lich Ver­bün­de­te, denn wir hat­ten nie ein Recht auf Mitsprache“ –

und die Kom­pe­tenz­über­ga­be an die Euro­päi­sche Uni­on und Euro­päi­sche Kommission –

kla­re natio­na­le Füh­rung, kei­ne Ein­mi­schung der EU-Kom­mis­si­on, die Unter­neh­men müs­sen im Mit­tel­punkt stehen -,

zum ande­ren durch die inne­re Auf­wei­chung der Demo­kra­tie, etwa durch die demo­kra­tisch nicht legi­ti­mier­ten und unge­nü­gend gesteu­er­ten „Kräf­te des Welt­mark­tes“ oder die zuneh­men­de Mora­li­sie­rung und Wer­te-Ori­en­tie­rung in der Politik.

Dohn­anyi wid­met sich vor allem dem außen­po­li­ti­schen Aspekt. Die Euro­pä­er sind Opfer der US-ame­ri­ka­ni­schen Geo­po­li­tik, deren habi­tu­el­le Kon­fron­ta­ti­on zu Ruß­land nahe­zu 150 Jah­re zurück­reicht, seit Geor­ge Kennan Ruß­land zum „Evil Empi­re“ erklär­te. Genui­nes euro­päi­sches, ins­be­son­de­re deut­sches Inter­es­se sei jedoch eine Koope­ra­ti­on mit Ruß­land, die­se wer­de aus­drück­lich seit Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges von den USA sys­te­ma­tisch behin­dert. Ame­ri­ka setzt sei­ne geo­po­li­ti­schen Inter­es­sen seit dem 19. Jahr­hun­dert, seit man sich als „excep­tio­nal nati­on“ ver­steht, seit der Mon­roe-Dok­trin, durch.

Um das zu sehen, müs­se man durch die huma­ni­tä­ren Flos­keln, die „Wer­te­ge­mein­schaft“, die „his­to­ri­sche Freund­schaft“ durch schau­en. Roo­se­velt sah im erstar­ken­den Deutsch­land eine poten­ti­el­le Gefahr und näher­te sich Eng­land an, das nun als eine Art Platz­hal­ter ame­ri­ka­ni­scher Inter­es­sen in Euro­pa agier­te. Auch der Kriegs­ein­tritt im April 1917 geschah nicht aus huma­ni­tä­ren Gründen …

Dohn­anyi gräbt sich tief in die Geschich­te ein. Er kann auch eige­ne Erfah­run­gen ein­brin­gen. Ein scho­ckie­ren­des Schlüs­sel­er­leb­nis scheint eine NATO-Übung Ende der 70er Jah­re gewe­sen zu sein, als die USA nach ange­nom­me­nen rus­si­schen Land­ge­win­nen auf deut­schem Boden mit tak­ti­schen Nukle­ar­waf­fen reagier­ten, ohne die deut­sche Regie­rung, die er bei die­sem Manö­ver ver­trat, auch nur infor­miert zu haben.

Um in einer inter­es­sen­ge­lei­te­ten Außen­po­li­tik bestehen zu kön­nen, genü­ge es nicht, nur die eige­nen Inter­es­sen zu ver­ste­hen, man müs­se auch die der stra­te­gi­schen Part­ner und Geg­ner ver­ste­hen und ein­kal­ku­lie­ren, man muß „Ruß­land-Ver­ste­her“, „Ame­ri­ka-Ver­ste­her“ und „Chi­na-Ver­ste­her“ werden.

Die jet­zi­gen Kon­flik­te beru­hen auf einem Unver­ständ­nis der rus­si­schen Posi­ti­on. Immer­hin habe Ruß­land immer wie­der und über Jahr­hun­der­te die schmerz­haf­te Erfah­rung machen müs­sen, vom Wes­ten her ange­grif­fen wor­den zu sein. Der Zusam­men­bruch des Sowjet­rei­ches stell­te einen schwe­ren Schlag für das Selbst­be­wußt­sein dar.

In die­ser Pha­se waren die wört­li­chen Zusa­gen des ame­ri­ka­ni­schen Außen­mi­nis­ters Baker, kei­ne NATO-Oster­er­wei­te­rung jen­seits der deut­schen Gren­ze anzu­stre­ben, die Gor­bat­schow ihm im Kon­text der deut­schen Wie­der­ver­ei­ni­gung abge­run­gen hat­te, essen­ti­ell. Doch hielt man nicht Wort. Die ein­ma­li­ge his­to­ri­sche Chan­ce auf einen dau­er­haf­ten Frie­den wur­de ver­tan. Die­ser kann nur mit und nicht gegen Ruß­land garan­tiert wer­den. Statt Diplo­ma­tie und wirt­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit setzt der Wes­ten ame­ri­ka­ni­sche Inter­es­sen durch, brüs­kiert Mos­kau durch die Ost­erwei­te­rung und das NATO-Ver­spre­chen an die Ukrai­ne, besteht auf Sank­tio­nen und Konfrontation.

Umge­kehrt „grün­det die euro­päi­sche Sicher­heit fak­tisch aus­schließ­lich auf der NATO, das heißt letz­ten Endes auf der Ver­tei­di­gungs­stra­te­gie der USA“, der Bock wird zum Gärt­ner gemacht. Man müs­se sich von der „Illu­si­on der Freund­schaft“ befrei­en und sich „als sou­ve­rä­ner Part­ner ‚alli­anz­neu­tral‘ in der Welt­po­li­tik posi­tio­nie­ren.“ Käme es näm­lich zu einem mili­tä­ri­schen Kon­flikt zwi­schen den bei­den Groß­mäch­ten, dann wür­de er zuerst kon­ven­tio­nell auf euro­päi­schem Boden aus­ge­tra­gen wer­den, die hier sta­tio­nier­ten Atom­waf­fen sind für den Schutz Euro­pas über­flüs­sig, nicht aber zum Schutz der USA:

Wir wis­sen, daß wir in einem Krieg mit Ruß­land sogar als Sie­ger nur der Ver­lie­rer sein können!

Im zwei­ten Teil sei­nes Buches wid­met sich Dohn­anyi der EU. Ihm schwebt ein gaul­lis­ti­sches Modell des „Vater­lan­des der Vater­län­der“, eine „evo­lu­tio­när fort­schrei­ten­de Kon­fö­de­ra­ti­on“ vor, ein supra­na­tio­na­les Gebil­de lehnt er hin­ge­gen ab. In einem wei­te­ren his­to­ri­schen Exkurs geht Dohn­anyi den Anfän­gen der Poli­tik des Zen­tra­lis­mus nach, an deren Ende heu­te von der Ley­en und Ves­ta­ger stehen.

Es gilt, den Natio­nal­staat inner­halb der Uni­on zu stär­ken und nicht einem Traum von „Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Euro­pa“ nach­zu­hän­gen. Gera­de die Inter­na­tio­na­li­sie­rung – so sei­ne inter­es­san­te Vol­te – ver­lan­ge nach der Stär­kung der Nati­on, denn der Welt­markt, die gegen­sei­ti­gen wirt­schaft­li­chen Abhän­gig­kei­ten ver­än­dern die innen­po­li­ti­schen Bedin­gun­gen und bedür­fen daher ver­stärk­ter natio­na­ler Rege­lung, um „die wirt­schaft­li­che und sozi­al­po­li­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät zurück­zu­ge­win­nen.“ Die Welt­markt­kräf­te sei­en auch eine Gefahr für die Demo­kra­tie, denn sie gehen nicht vom Volk aus, sind nicht gewählt, bedür­fen der natio­na­len Kontrolle.

Nur der ein­zel­ne Natio­nal­staat ist … in der Lage, die demo­kra­ti­sche Fein­steue­rung der oft schmerz­haf­ten und unbe­lieb­ten sozi­al­po­li­ti­schen Ant­wor­ten auf die Fol­gen der Inter­na­tio­na­li­sie­rung durchzusetzen.

Vor allem Deutsch­land und Frank­reich, als Säu­len, sei­en gefor­dert. Dohn­anyi schreibt der Ampel ins Stammbuch:

Wer Deutsch­lands öko­no­mi­sche Ent­wick­lung behin­dert, zer­stört die EU.

Der EU-Kom­mis­si­on hin­ge­gen hält er vor, die Wett­be­werbs­fä­hig­keit Euro­pas zu behin­dern. Die Zah­len bele­gen: im inter­na­tio­na­len Block­ver­gleich schnei­det Euro­pa am schlech­tes­ten ab, wich­tigs­ter Grund dafür sei die ver­fehl­te Poli­tik der Euro­päi­schen Gemein­schaft. Sie den­ke nicht glo­bal und ersti­cke wirt­schaft­li­che Initia­ti­ve durch ihre „inner­eu­ro­päi­sche Wett­be­werbs­po­li­tik“, statt­des­sen müs­se man über den Bin­nen­markt hin­aus­den­ken. Einem supra­na­tio­na­len euro­päi­schen Gebil­de erteilt er eine Absage;

nur das Gebil­de des Natio­nal­staa­tes kann der unent­behr­lich demo­kra­ti­sche Bau­stein auch inter­na­tio­na­ler Zusam­men­schlüs­se sein.

Mehr noch, Dohn­anyi hält – ähn­lich wie Slo­ter­di­jk – ein Plä­doy­er für die klei­ne Ein­heit, schließ­lich kön­ne man die diver­gie­ren­den Ent­wick­lun­gen nicht übersehen:

Einer­seits schaf­fen Wirt­schaft und Finan­zen öko­no­misch gro­ße Räu­me, ande­rer­seits wird aber von den Bür­gern gera­de des­we­gen ein ver­trau­ens­voll demo­kra­ti­sches Fun­da­ment zuneh­mend in klei­ne­ren Räu­men gesucht.“ Gera­de die klei­nen Ein­hei­ten sta­bi­li­sie­ren die euro­päi­sche Demo­kra­tie stär­ker als „ gro­ße euro­päi­sche Insti­tu­tio­nen, die viel zu weit weg sind, um das vol­le Ver­trau­en zu gewähren.

Von daher ent­wi­ckelt Dohn­anyi auch ein bes­se­res Ver­ständ­nis für Län­der wie Polen und Ungarn, deren Geschich­te, Spra­che, Befind­lich­kei­ten, his­to­ri­sche Pfa­de zu wenig gekannt und berück­sich­tigt wer­den. Euro­pa brau­che die natio­na­le Viel­falt – nicht Ein­heit­lich­keit, nicht Gleich­heit – um bestehen zu können.

Auch an die­sen Wor­ten dürf­te Vik­tor Orbán sei­ne Freu­de gehabt haben. Wie in nahe­zu allen Grund­po­si­tio­nen stellt sich Dohn­anyi quer zum poli­ti­schen Main­stream in Deutsch­land und Euro­pa. Daß die­se Ein­sich­ten aus dem sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Herz­land kom­men, macht sie umso bri­san­ter und wert­vol­ler. Der alte Mann der SPD hat ein wesent­li­ches und muti­ges Buch hin­ter­las­sen, des­sen The­men- und Gedan­ken­fül­le hier nur ange­deu­tet wer­den konn­te. Es läßt sich mühe­los in die Rei­he der gro­ßen geo­po­li­ti­schen Wer­ke ein­ord­nen und hat eine lan­ge, inten­si­ve Dis­kus­si­on verdient.

– – –

Klaus von Dohn­anyi: Natio­na­le Inter­es­sen. Ori­en­tie­rung für deut­sche und euro­päi­sche Poli­tik in Zei­ten glo­ba­ler Umbrü­che, 238 Sei­ten, 22 Euro – hier bestel­len.