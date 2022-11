Weihnachtsempfehlungen 1 – Ellen Kositza

Ich mache (wie in jedem Jahr) den Auftakt mit unseren Weihnachtsempfehlungen - eingeteilt in die Kategorien Schönes, Wahres und Gutes.

Schö­nes – Oskar Zwint­scher ist einer der lei­der fast ver­ges­se­nen Künst­ler aus der Zeit der „Lebens­re­form“ rund um die Jahr­hun­dert­wen­de 1900. Was für ein wun­der­schö­ner Kata­log! Hil­ke Wag­ner, Direk­to­rin des soeben aus­stel­len­den Alber­ti­nums, beklagt zurecht: „Die west­deut­sche Nach­kriegs­kunst­his­to­rio­gra­phie war über­wie­gend selbst­re­fe­ren­ti­ell, sie schau­te wenig (und schaut noch immer viel zu wenig) hin­über in den Osten Deutsch­lands – und so blieb man­cher Künst­ler bis heu­te von der brei­ten Öffent­lich­keit kom­plett ignoriert.“

Scha­de und pein­lich! Die titel­ge­ben­de, halb roman­ti­sche, halb avant­gar­dis­ti­sche „Dame mit Ziga­ret­te“ (1904) ist nur eines von Zwint­schers Meis­ter­wer­ken. Die­ser Maler war einer, der die Stim­mun­gen sei­ner Zeit aus­lo­te­te. Blät­ternd gerät man ins Staunen!

Sein Ölge­mäl­de Der Sie­ger (1915) ist so eines, das heu­te ver­stört. Wir sehen einen blon­den, nack­ten und mus­ku­lö­sen Recken, links und rechts ein Schwert füh­rend. Vor dem Hel­den kau­ert eine rot­haa­ri­ge Mut­ter, den Säug­ling an die Brust führend.

Zwint­scher wur­de 1870 im säch­si­schen Bor­na gebo­ren, er starb 1916 in Dres­den-Losch­witz. Sei­ne ihn fast drei­ßig Jah­re über­dau­ern­de Ehe­frau Ade­le hat er in sei­nen Bil­dern x‑fach ver­ewigt. Der Maler beherrsch­te sicht­bar die alt­meis­ter­li­che Kunst – teil­wei­se wen­de­te er sie unter „völ­ki­schen“ Vor­zei­chen an.

In die­sem Kata­log wer­den auch Weg­ge­fähr­ten und Ver­wand­te von Zwint­scher doku­men­tiert und abge­bil­det: Klimt, Böck­lin, Stuck, Voge­l­er und vie­le andere.

Wer mich kennt, weiß, daß ich gern Bil­der aus sol­chen Kata­lo­gen ent­neh­me, einen schö­nen Rah­men fin­de und die Dru­cke dann auf­hän­ge. Es sei zur Nach­ah­mung empfohlen!

Das Dresd­ner Alber­ti­num zeigt noch bis zum 15. Janu­ar 2023 Zwint­schers Bil­der. Die Aus­stel­lung wird dann (Frühling/Sommer 23) nach Wies­ba­den umziehen.

(Staat­li­che Kunst­samm­lun­gen Dres­den (Hrsg.): Welt­flucht und Moder­ne. Oskar Zwint­scher in der Kunst um 1900. 305 S., 42 € – hier bestel­len.)

– – –

Wah­res – Am liebs­ten täte ich sagen: Schenkt die­ses Buch Euren klei­nen Brü­dern, Euren Nich­ten und Enkeln! Damit die nach­wach­sen­de Genera­ti­on wenigs­tens einen Hauch von Ahnung erhält, was die unmit­tel­ba­re Nach­kriegs­zeit für all jene Deut­schen bedeu­te­te, die eben nicht „befreit“, son­dern nur „besiegt“ wur­den! Kei­ne Fra­ge: Lang­wei­lig wür­de die­ses Buch nie. Jede ein­zel­ne Sei­te läßt den Leser erzittern.

Aber es ist eben nicht jugend­frei. Die grau­sa­me Wahr­heit über das Schick­sal der „Wolfs­kin­der“, die nach dem Früh­ling 1945 ver­las­sen durch die Wäl­der des Bal­ti­kums wil­der­ten, ist recht bese­hen jun­gen Lesern nicht zumutbar.

Was geschah im Janu­ar 1945 rund um die ost­preu­ßi­sche Enkla­ve Königs­berg? Allein rund 100.000 Leu­te, groß­teils Zivi­lis­ten, ster­ben in den ers­ten Tagen der rus­si­schen Offen­si­ve. Bei der Flucht über das zuge­fro­re­ne Fri­sche Haff kre­pie­ren min­des­tens 40.000 wei­te­re Men­schen. Die­se Zah­len sind schier unvorstellbar.

Eine Rol­le spie­len hier auch hun­dert­fach erfro­re­ne Säug­lin­ge, wider­wär­tigs­te Ver­ge­wal­ti­gungs­or­gi­en und, ja, auch Kan­ni­ba­lis­mus. Läu­se, Krät­ze und Ruhr sind omni­prä­sent, aber spie­len fast eine Nebenrolle.

Der renom­mier­te His­to­ri­ker Chris­ti­an Har­ding­haus hat die Geschich­te der Ursu­la Dorn (*1935) auf­ge­schrie­ben, die das Königs­ber­ger Dra­ma über­leb­te. Es ist kei­ne Weih­nachts­ge­schich­te. Es han­delt von Flucht, Angst, Ver­lust, Ent­beh­rung und Trauma.

Es han­delt von Höl­len­qua­len. Es ist eine sehr deut­sche Geschich­te. Wer etwas aus­hält, muß das lesen.

(Chris­ti­an Har­ding­haus: Das Wolfs­mäd­chen. Flucht aus der Königs­ber­ger Kriegs­höl­le 1946, 255 S., 22 € – hier bestel­len.)

– – –

Gutes – Ich ken­ne die soge­nann­te Migran­ten­li­te­ra­tur ganz gut. Meist gefällt sie mir nicht. Das gilt sogar für aus­ge­wie­se­ne Sprach­künst­ler wie Fer­i­dun Zai­mo­g­lu. Ich kann die gan­ze Kla­via­tur nicht lei­den. Dabei bil­de ich mir ein, dif­fe­ren­zie­ren zu kön­nen: Fat­ma Ayd­e­mirs Debüt Ell­bo­gen fand ich ziem­lich gut, ihren viel­fach beach­te­ten Nach­fol­ge­ro­man Dschin­ns hin­ge­gen völ­lig klischeeüberladen.

Der Debüt­ro­man des Exi­li­ra­ners und Ber­li­ner Bar­be­trei­bers Bez­had Karim Kha­ni hin­ge­gen hat mich gepackt. Hier wird nicht gejam­mert. Hier geht es zur Sache. Es geht um eine Rumpf­fa­mi­lie, ein Vater mit zwei Söh­nen, die Mut­ter ist zu Tode gefol­tert worden.

Die­se Leu­te lan­den über Umwe­ge in Deutsch­land an. Sie wer­den hier weder geh­aßt noch aus­ge­schlos­sen oder gemobbt. Sie bekom­men ihre Chan­cen. Die bei­den Söh­ne Nima und Saam wer­den den­noch nicht dem Buch­sta­ben des Grund­ge­set­zes fol­gen. Sie wer­den kri­mi­nell, auf unter­schied­li­che Arten. Nima wird als smar­ter Dro­gen­händ­ler mit hüb­scher deut­scher Freun­din stets unterm Radar der Insti­tu­tio­nen flie­gen. Die pro­gres­si­ven Eltern der Freun­din sind total froh über die­sen mensch­li­chen Zuge­winn. Der Vater freut sich, mit einem ech­ten Ira­ner mal exo­tisch zu kochen, die Mut­ter flir­tet offen mit Nima.

Saam ist weni­ger geschmei­dig. Er gerät in völ­lig schie­fe Fahr­was­ser. Bei ihm geht es um Mord und Tot­schlag. Dabei ist Saam gar kein Schlech­ter. Man rutscht so rein, in Deutschland!

Ah, ein Gangs­ta-Kri­mi? Nein, das ist es eben nicht. Dazu ist er viel zu sub­til. Auch, ja, zu zart, aber auf männ­li­che Art.

Saam leg­te sich die Gold­ket­te mit dem Zara­thus­tra-Amu­lett um den Hals, rich­te­te die Rolex so, dass sie seit­lich aus dem Ärmel lug­te. Er setz­te die­sen Psych­o­blick auf, bei dem man nicht wuss­te, ob er einen abste­chen wür­de oder nicht. Und man sah, daß er es auch nicht wußte.

Die­ser Roman ist span­nend, lite­ra­risch her­vor­ra­gend, gar kunst­voll erzählt. Was heißt „authen­tisch“? Man kann´s schwer erklä­ren, aber hier kön­nen wir es lesen.

(Behzad Karim Kha­ni: Hund Wolf Scha­kal, 288 S. 24 € – hier bestel­len.)