Endspiel Deutschland

Garagenkneipe: Wir sitzen an der Werkbank, rings an den Wänden hängen die Schraubenschlüssel und Bohrmaschinen, die Feilen und Zangen und Beile.

Auf dem Kalen­der­blatt tanzt eine bar­bu­si­ge Asia­tin an einer lang­stie­li­gen Ast­sä­ge wie an einer Stan­ge. Es ist noch das Blatt vom Sep­tem­ber, »das bes­te im Kalen­der, ich laß es hän­gen bis nach Weih­nach­ten«. Klar.

Es gibt Bier, Vita-Cola und Nord­häu­ser Dop­pel­korn, dazu Bre­zeln und Pfef­fer­bei­ßer. Auf einem Han­dy läuft die Par­odie auf die Kli­ma­kids, die ein Gemäl­de beschä­di­gen, an der Wand fest­kle­ben und panisch dar­über reden, ob der Scha­den von der Ver­si­che­rung gedeckt sei.

»Wir leben«, steht da, »in einer Psych­ia­trie mit offe­nem Voll­zug: Die schwe­ren Fäl­le sit­zen auf der Regie­rungs­bank, der Nach­wuchs klebt auf der Stra­ße.« Boomerhumor.

Das Gesprächs­the­ma ist die gro­ße Poli­tik im Rah­men des Dorf­le­bens: All­tags­be­rich­te, kei­ne Abs­trak­ti­on. Man kriegt von einer Putz­ko­lon­ne berich­tet, die in der Kreis­stadt nachts im Kran­ken­haus die OP-Räu­me wie­nert, Schicht ab drei­und­zwan­zig Uhr, meist bis vier, halb fünf, pau­schal entlohnt.

Jeden­falls, so wird’s berich­tet, rech­nen die sich das alle jetzt durch, mit dem Bür­ger­geld. Und dann wird nicht mehr geputzt, oder: nur noch schwarz.

Die sind doch bekloppt, sind die, total bekloppt.

(Der, wel­cher sich empört, meint die schwe­ren Fäl­le, nicht die Putzfrauen.)

Sag doch mal was, weil, irgend­wann arbei­tet ja gar kei­ner mehr.

Also gut, was erzäh­len. Am bes­ten am The­ma vor­bei, obwohl, viel­leicht doch nicht.

Ich habe neu­lich von einem Afgha­nen gehört, die Geschich­te ist ver­bürgt, ich sprach mit dem Sach­be­ar­bei­ter, der rief bei mir an. Der Afgha­ne also, er ist etwa so alt wie wir, und er ist seit drei Jah­ren in die­ser Klein­stadt in Thü­rin­gen, und zwar mit drei Frau­en und elf Kin­dern. Nie­mand weiß so ganz genau, wie die zusam­men­hän­gen, Urkun­den gibt es nicht, das Amt ver­fährt großzügig. Die­se ›Fami­lie‹ lebt in einer Vil­la, nie­mand arbei­tet, alles wird bezahlt: die Mie­te, der Strom, die Hei­zung, das Essen, die Han­dys, der Flach­bild­schirm, die Fahr­ten, die Sanie­rung der Zahnreihen …

Die Auf­zäh­lung wird unter­bro­chen. Einer der Män­ner am Tisch behaup­tet, er wird ver­re­cken, wenn er nur noch einen ein­zi­gen Ton von die­ser gan­zen Schei­ße hört.

Paß auf, du über­lebst schon, aber die Sache geht noch wei­ter. Der Fami­lie ist es in Thü­rin­gen zu kalt, vor allem jetzt so. Des­we­gen leben zwei Frau­en und acht Kin­der mitt­ler­wei­le in Anda­lu­si­en. Es gibt da wohl eine Bewe­gungs­frei­heit in der EU, auch für sol­che Leu­te. Der Witz ist: Das Häus­chen im Süden, das bezah­len auch wir.

»Leck mich.« Ist aber so. Und weil die erst vor­hin am Schreib­tisch absol­vier­te Lek­tü­re noch sehr prä­sent ist, las­sen sich Zah­len nach­schie­ben: daß näm­lich zu den andert­halb Mil­lio­nen, denen wir »Schutz« gewäh­ren, sau­be­re eins Kom­ma null acht Mil­lio­nen Ukrai­ner dazu­ge­kom­men sind, bin­nen weni­ger Mona­te, und das sind nur die regis­trier­ten. Von Janu­ar bis Okto­ber haben hun­dert­ach­zig­tau­send Leu­te Asyl in Deutsch­land bean­tragt, vier­zig Pro­zent mehr als im Vorjahr.

Ins­ge­samt wer­den es zwei­hun­dert­tau­send bis Ende Dezem­ber, min­des­tens. Unge­fähr ein­mal Mag­de­burg. Zwei. Hun­dert. Tau­send. Krie­gen alle die deut­sche Staats­bür­ger­schaft, wenn sie wol­len. Also zusätz­lich. Die alte kön­nen sie sowie­so behalten.

Hof­fent­lich behal­ten sie sie. Dann kön­nen wir ihnen die deut­sche wie­der ent­zie­hen und sie leich­ter abschieben.

Wer hat das gesagt? Das war ja rich­tig schlau, eine rich­ti­ge Macht­phan­ta­sie! Aber kei­ner hat zuge­hört. Nie­mand ver­reckt, nie­mand dreht durch, obwohl hier stän­dig irgend­ei­ner behaup­tet, daß es gleich soweit sei mit ihm. Die revo­lu­tio­nä­ren Anfäl­le blei­ben aus, weil auf dem Bild­schirm über dem Regal mit den Schrau­ben- und Nagel­fä­chern gera­de eine Sze­ne in Zeit­lu­pe wie­der­holt wird, wäh­rend eine Schieds­rich­te­rin mit durch­ge­drück­ten Knien vor dem Video­as­sis­ten­ten stramm­steht. Dann malt sie ein Vier­eck in die Luft und pfeift und gibt das Tor.

Es ist ein Tor für Deutsch­land, aber es zählt nicht viel, weil auf dem Nach­bar­platz die Japa­ner die Spa­ni­er nie­der­ma­chen. Fuß­ball ist jetzt scheiß­egal, sagt jemand, aber das stimmt auch wie­der nicht, denn das, was auf dem Platz pas­siert, paßt zu dem, was neben dem Platz läuft, und zwar nicht nur neun­zig Minu­ten lang, son­dern twentyfour-seven,

Irgend­wann, die Gara­gen­stun­de ist um, Deu­sch­land fliegt nach Hau­se (also nicht gleich), kei­nen wun­dert das, kei­nen regt das mehr auf. Kurz bevor wir abrü­cken, reka­pi­tu­liert der Gast­ge­ber noch den Abend:

Du, wegen dem Tür­ken oder was weiß ich, mit den drei Wei­bern: Wir müs­sen was tun, ich ver­re­cke gleich.

Jaja. Aber für über­mor­gen sind wir erst­mal wie­der verabredet.