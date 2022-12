Weihnachtsempfehlungen (3) – Martin Sellner

Kositza und Kaiser haben vorgelegt, ich lege nach: Auch von mir gibt es in diesem Jahr wieder Weihnachtsempfehlungen.

Schö­nes – Die­ser Bild­band bün­delt mono­gra­phisch den Jugend­stil als Kunst­form und das Was­ser als künst­le­ri­schen Gegen­stand. Er geht auf eine Aus­stel­lung des Muse­ums Wies­ba­den zurück und ist, bei sol­chen Wer­ken enorm wich­tig, hoch­wer­tig gedruckt. In über 250 Wer­ken der letz­ten, prä­gen­den euro­päi­schen Stil­epo­che wird das liqui­de Medi­um aus ver­schie­de­nen Gesichts­punk­ten betrach­tet. Dazu wid­men sich die beglei­ten­den Auf­sät­ze, getreu der inter­dis­zi­pli­nä­ren Wir­kungs­kraft des Jugend­stils, Gemäl­den, Plas­ti­ken, Musik, Gesell­schaft und Archi­tek­tur. Letz­te­re sind beson­ders fas­zi­nie­rend. Zwei ech­te Jugend­stil­ju­we­le, das Mül­ler­sche Volks­bad in Mün­chen und der Spru­del­hof in Nau­heim, wer­den gewürdigt.

Das Was­ser kann sogar als Urele­ment des Jugend­stils begrif­fen wer­den, wie Betrach­tun­gen über die „geschwun­ge­ne Linie“ und die häu­fi­ge Dar­stel­lung von Fisch- und Was­ser­we­sen nahe­le­gen. Auch die Befruch­tung durch den öst­li­chen Japo­nis­mus, der die­sem Kunst­stil wohl das Exo­tisch-Befremd­li­che ver­leiht, wird bedacht.

Beson­ders schön sind die epo­che­ty­pi­schen Pla­ka­te, die eine Über­gangs­pha­se zwi­schen Stil und Ver­mark­tung, Wer­bung und Kunst mar­kie­ren. Der Her­aus­ge­ber Peter Fors­ter wid­met sich in einem Bei­trag auch der Lebens­re­form. Hier geht es um den revo­lu­tio­nä­ren, gesell­schaft­li­chen Auf­bruch, der mit dem Jugend­stil ver­schwis­tert war. Es fal­len Namen wie Karl Wil­helm Die­fen­bach und Ste­fan Geor­ge. Das Heil­bad und das Was­ser als magi­scher Lebens­quell und Ele­ment der Frei­kör­per­kul­tur waren ein inte­gra­ler Bestand­teil vie­ler Kom­mu­nen und Alter­na­tiv­be­we­gun­gen. Auch im heu­ti­gen „Eisbad“-Kult einer neu­en rech­ten „Lebens­re­form“ taucht das Was­ser wie­der auf, womit sich ein Kreis schließt. Ein schö­ner Bild- und Auf­satz­band, der gott­sei­dank, weit­ge­hend frei von poli­tisch kor­rek­ten Beleh­run­gen und ideo­lo­gi­schen Auf­dring­lich­kei­ten ist.

Peter Fors­ter (Hrsg.): Was­ser im Jugend­stil, 400 S., 56 €

– – –

Wah­res – Das Lager fin­det sich in einer selt­sa­men Rol­le wie­der. Gegen eine Kli­ma­be­we­gung, die in glo­ba­lis­ti­scher Mis­si­on, von den ent­spre­chen­den Eli­ten getra­gen, Ver­zicht und Deindus­tria­li­sie­rung for­dert, kip­pen vie­le ins Extrem eines fort­schritts­trun­ke­nen „Die­sel-Rech­ten“. Man fei­ert Kon­sum, Ver­brauch, ja Ver­geu­dung und macht sich zum Ver­tei­di­ger einer kapi­ta­lis­ti­schen Visi­on des ewi­gen Wachs­tums. Umso wich­ti­ger ist es, gera­de im Advent, Maß und Ziel der Rech­ten in Erin­ne­rung zu rufen.

In die­ser Auf­satz­samm­lung tut das Alain de Benoist, indem er die klas­sisch rech­te Posi­ti­on der Wachs­tums­kri­tik zusam­men­faßt. Die Essays wech­seln sich mit Inter­views ab und machen den Band sehr lese­freund­lich. Auf die ent­schei­den­de Kri­tik, die vie­le Rech­te dem Post­wachs­tum und dem Anti­pro­duk­ti­vis­mus ent­ge­gen­hal­ten, wird lei­der kaum ein­ge­gan­gen: wie ver­trägt sich die For­de­rung der Abrüs­tung und Ent­schleu­ni­gung mit der Ver­tei­di­gung natio­na­ler Inter­es­sen in der Welt­po­li­tik? Han­delt es sich hier um einen uto­pi­schen Wunsch­traum, der auf die frei­wil­li­ge Unter­stüt­zung und Mit­wir­kung aller ande­ren Natio­nen setzt? Dar­auf weiß Benoist sicht­lich kei­ne kla­re Ant­wort, doch die ent­schei­den­de Tat­sa­che macht er über­deut­lich: Ein Sys­tem, das im begrenz­ten Raum auf ewi­ges Wachs­tum setzt, kann nur schei­tern. Und, wir kön­nen hin­zu­fü­gen, eine Rech­te, die Kon­sum, Ver­brauch und Pro­duk­ti­on zu ihren zen­tra­len Wer­ten macht, wür­de ihre Mit­te verlieren.

Alain de Benoist: Nach dem Wachs­tum, 136 S., 16 €

– – –

Gutes – Der Best­sel­ler von Cixin Liu mach­te im Jahr 2017 Furo­re und den Autor zur Berühmt­heit. Ich kann die gesam­te „Trisolaris“-Triologie des Chi­ne­si­schen Schrift­stel­lers nur wärms­tens emp­feh­len. Das gilt auch beson­ders für jeden, die beim Gen­re „Sci­ence-fic­tion“ eher eli­tär die Nase rümp­fen. Selbst Kri­ti­ker wie Denis Scheck geste­hen Die drei Son­nen das Güte­sie­gel „lite­ra­risch wert­voll“ zu. Anders als bei west­li­cher Sci­ence-fic­tion, die oft indi­vi­du­ell und exis­ten­tia­lis­tisch anmu­tet, geht es hier um Poli­tik. Lius Buch ist pure und bru­ta­le Geo­po­li­tik in stel­la­ren Dimen­sio­nen. Es geht um das Frem­de, die Feind­be­stim­mung und die Not­wen­dig­keit der poli­ti­schen Befrie­dung nach Innen. Gera­de das macht das Buch in der der­zei­ti­gen Welt­la­ge so aktu­ell und spannend.

In epi­scher Brei­te, teils im Stil einer kai­ser­li­chen Chro­nik, erzählt Liu eine Saga, die von der chi­ne­si­schen Kul­tur­evo­lu­ti­on, über ökoter­ro­ris­ti­sche End­zeit­sek­ten bis­hin zu einer bizar­ren feind­li­chen Zivi­li­sa­ti­on der „Triso­la­ri­er“ führt. Wir erfah­ren war­um das Uni­ver­sum aus Sicht der „Astro-Sozio­lo­gie“ ein dunk­ler Wald ist, in dem gilt, um jeden Preis ver­bor­gen zu bleiben.

Im Gewo­ge galak­ti­scher Inter­es­sens­kon­flik­te und detail­ver­lieb­ter spiel­theo­re­ti­scher Sze­na­ri­en ver­schwin­den die Haupt­cha­rak­te­re nicht nur auf­grund ihrer, für west­li­che Ohren, ver­wech­sel­ba­ren chi­ne­si­schen Namen fast. Was im Gedächt­nis bleibt, ist der gro­ße Hand­lungs­strang. Und der ist unbarm­her­zig. Wie reagiert ein poli­ti­scher Kor­pus auf die dro­hen­de Aus­lö­schung? Weni­ge zeit­ge­mä­ße west­li­che Autoren wagen es, die­se Fra­gen der­art hart und teil­wei­se erschüt­ternd zu Ende zu den­ken wie Cixi­un Liu in die­sem Para­de­bei­spiel „har­ter“, mili­tä­ri­scher und düs­te­rer Sci­ence-fic­tion. Der Inhalt des Buches ist zwar nicht sehr weih­nacht­lich, aber auf­grund der Län­ge eig­net es sich den­noch gut für die kom­men­den Feiertage.

Cixin Liu: Die drei Son­nen, 592 S. 16,99 €