Netzfundstücke (145) – Asyl und Speicher

Die Asyl­kri­se ist zurück. Fast unbe­ach­tet schos­sen die Zah­len in sol­che Höhen, daß mitt­ler­wei­le das Maxi­mum der Auf­nah­me­ka­pa­zi­tä­ten erreicht ist:

Laut Bun­des­amt für Migra­ti­on und Flücht­lin­ge (BAMF) kamen mit 23.918 Aus­län­dern, die Erst­an­trä­ge auf Asyl gestellt haben, so vie­le nach Deutsch­land wie seit sechs Jah­ren nicht mehr. Zuletzt war die­ser Wert Im Novem­ber 2016 mit 24.574 knapp über­trof­fen worden,

berich­te­te die Wochen­zei­tung Jun­ge Frei­heit am 8. Novem­ber. Bis­her, von Janu­ar bis Okto­ber, wur­den die­ses Jahr 181.612 Anträ­ge gestellt. Aller­dings sind in die­sen Zah­len kei­ne ukrai­ni­schen Flücht­lin­ge ent­hal­ten, denn die­se brau­chen kei­nen Asyl­an­trag zu stel­len, son­dern erhal­ten sofort einen Schutz­ti­tel sowie Grund­si­che­rung. Laut UNCHR sind Stand 29. Novem­ber 7.891.977 Ukrai­ner als Flücht­lin­ge in Euro­pa regis­triert, davon rund eine Mil­li­on in Deutschland.

Zeit­gleich möch­te Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser Mil­lio­nen von gedul­de­ten Asyl­be­wer­bern die Ein­bür­ge­rung in Deutsch­land erleich­tern. Wir ste­hen vor einem Pul­ver­faß, das den Gescheh­nis­sen aus 2015 gleich­kommt – sogar durch die seit 2015 ein­ge­wan­der­ten und nie aus­ge­wie­se­nen poten­ziert –, nur Bewe­gung will dar­aus kei­ne entstehen.

2015 war das noch anders, damals schien alles offen: Man hat­te das Gefühl, die Wei­chen umle­gen, dem Kahn eine ande­re Rich­tung geben zu kön­nen. Heu­te regiert die Läh­mung. Man ist vor­wärts­ge­kom­men, hat Räu­me erobert, sich im bun­des­deut­schen Polit­be­trieb fest­ge­setzt, aber unterm Strich bleibt ein fader Bei­geschmack: Ohn­mäch­tig schaut man dar­auf, daß die Wel­le, die 2015 über uns her­ein­brach, über­all ein­ge­si­ckert ist und nun die sozia­le und volks­wirt­schaft­li­che Dyna­mik ent­fal­tet, die man pro­phe­zeit hatte.

Sie­ben Jah­re Demons­tra­tio­nen, Kund­ge­bun­gen und Akti­vis­mus, vom Sys­tem geschluckt. Jan-Phil­lip Tadsen, Migra­ti­ons­po­li­ti­scher Spre­cher der AfD im Schwe­ri­ner Land­tag, läßt sich indes von die­ser sys­te­mi­schen Träg­heit nicht beir­ren und ver­sucht wei­ter­hin, Bewe­gung in die Din­ge zu bringen.

Dazu gehört sein Bemü­hen, die unhalt­ba­ren Zustän­de in der Schwe­ri­ner Asyl­un­ter­kunft Stern Buch­holz auf­zu­de­cken, und somit die erneu­te Über­las­tung des Sys­tems sicht­bar zu machen:

Ob dar­aus neue Bewe­gung in die Din­ge kommt? Frag­lich, aber immer­hin ein Baustein.

2015, 2020, 2022: Asyl, Coro­na, Gas – jedes Jahr mit sei­nen eige­nen Kri­sen. Die Aus­wir­kun­gen von 2015 wer­den erst in Jah­ren ihre gesam­te Dimen­si­on zei­gen; Coro­na läßt vor allem durch die chi­ne­si­sche Zero-Covid-Poli­tik und die Nach­wir­kun­gen der strik­ten Maß­nah­men in Euro­pa die Welt­wirt­schaft immer noch Stol­pern, der­weil der Krieg in der Ukrai­ne die Kar­ten zur Ener­gie­ver­sor­gung neu gemischt hat.

Die Jah­re der Sorg­lo­sig­keit sind durch die­ses Drei­er­ge­spann defi­ni­tiv been­det wor­den und in Euro­pa bangt man ob der Unsi­cher­hei­ten der Ener­gie­ver­sor­gung über die Win­ter­mo­na­te. Die Gas­spei­cher sol­len es rich­ten, doch auf den war­men Novem­ber folgt nun ein kal­ter Dezem­ber­auf­takt und alles sieht danach aus, daß die­ses Jahr kein mil­des Weih­nach­ten ins Haus steht.

Dem­entspre­chend lee­ren sich die deut­schen Gas­spei­cher: auf die mona­te­lan­gen Zuwäch­se folgt die Ent­lee­rung. Nach dem jüngs­ten Gas­preis­kol­laps zie­hen auch die­se wie­der an. Noch bewegt die Situa­ti­on sich nicht außer­halb des Gewöhn­li­chen, jedoch kann sich das auf­grund des feh­len­den Dau­er­flus­ses rus­si­schen Gases schnell ändern.

Wer den Über­blick über die deut­sche Gas­ver­sor­gung (Gas­spei­cher­stand, Gas­im­port und Gas­ver­brauch) behal­ten möch­te, der wird beim Nord­deut­schen Rund­funk fündig:

GASSPEICHER IN DEUTSCHLAND: SO HOCH IST DER FÜLLSTAND

Und als Zuga­be noch ein »Quick­ta­ke« des Wirt­schafts­ma­ga­zins Bloom­berg, der die Pro­blem­si­tua­ti­on kurz zusam­men­faßt. Erneut wie­der ein Bei­trag in Eng­lisch: Lei­der bekommt es das deut­sche Fern­se­hen nur sel­ten auf die Rei­he, Repor­ta­gen und Doku­men­ta­tio­nen zu pro­du­zie­ren, die nicht maß­los mora­lin­sauer auf­ge­la­den sind, wes­we­gen ich mich zum wie­der­hol­ten Mal dazu genö­tigt sehe, auf Aus­län­di­sches zurück­zu­grei­fen. Sie mögen es mir verzeihen.