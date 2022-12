Weihnachtsempfehlungen (4): Götz Kubitschek

Lese in Uwe Tell­kamps neun­hun­dert Sei­ten umfas­sen­den Roman Der Schlaf in den Uhren auf die­sel­be Wei­se, wie man Wege geht, die man kennt: ver­traut und über­ra­schungs­los. Er nimmt dies und das auch so wahr, er wirft den­sel­ben Blick auf die Din­ge. Aber: Er ver­mit­telt es meis­ter­lich, notiert es gültig.

Der zwei­te Durch­gang, noch ein­mal von vorn nach hin­ten, ohne Aus­las­sun­gen, führt bereits durch bekann­te­res Gelän­de – man erin­nert sich an Pas­sa­gen, sieht sie anbran­den, taucht ein. Da ist etwa die Schil­de­rung, wie zäh man auf Tho­mas Manns Zau­ber­berg ansaß, den end­lich erbeu­tet zu haben in der DDR zugleich einen Raum öff­ne­te und eine Pflicht auf­er­leg­te: die, den Schatz zu tei­len. Es gab War­te­lis­ten für den Pri­vat­ver­leih, das Buch wur­de behan­delt wie ein rohes Ei.

Die Jagd führt bei Tell­kamp über vier Sta­tio­nen: Ein Ver­lag kün­dig­te eine Neu­auf­la­ge an, die Nach­richt ver­brei­te­te sich wie ein Torf­brand, unter­ir­disch schwe­lend, dann offen. Man setz­te sich auf die Lis­te der Vor­mer­kun­gen, stand am Tag der Aus­lie­fe­rung vor der Buch­hand­lung in der Warte­schlange (dem »unsterb­lichs­ten aller plan­wirt­schaft­li­chen Tie­re«) und ging leer aus, weil die Auf­la­ge heil­los über­zeich­net war. Auch der zwei­te Ver­such über einen der »Buck­li­gen«, also auf Bück­wa­re spe­zia­li­sier­ten Schwarz­händ­ler, schei­ter­te, eben­so der drit­te, weil der Anti­quar in letz­ter Sekun­de mit den Wor­ten »Ich kann mich gegen Umsatz weh­ren, jun­ger Mann« den Ver­kauf verweigerte.

Aber dann:

Die Staats­ka­pel­le Dres­den brach zu einer Tour­nee durch die Sowjet­uni­on auf. Niklas, der als Ver­trau­ens­arzt mit­reis­te, brach­te aus dem Mos­kau­er ›Meschduna­rod­na­ja kni­ga‹ (›Inter­na­tio­na­les Buch‹) ein Exem­plar des ›Zau­ber­bergs‹ mit, hin­ten war der Preis ein­gestem­pelt: 1 Rubel, 25 Kope­ken. […] Das Buch wur­de abge­schrie­ben und abge­tippt, wobei das Abtip­pen mög­lichst auf bun­des­deut­schem Blau­pa­pier zu erfol­gen hat­te, man konn­te damit sie­ben Kopien anfer­ti­gen, nicht nur zwei oder höchs­tens drei wie auf dem Koh­le­pa­pier der Papier­wa­ren­hand­lung Matthes.

War­um die­se Mühe, die­se Jagd, woher die Über­zeu­gung, daß die­se Lek­tü­re und ihre Ver­brei­tung unter den Freun­den etwas Not­wen­di­ges sei? Tell­kamp schil­dert Lese­ta­ge und Bücher­aben­de, an denen man das, was man geschil­dert fand, zu über­tra­gen begann auf die eige­ne Lage. Etwa, wenn Niklas, der Exem­plar-Erbeu­ter, über das Zau­ber­berg-Kapi­tel »Die gro­ße Gereizt­heit« zu räso­nie­ren beginnt:

Wie aus einer Kri­se, kei­ner wis­se so recht, wie, ein bis­her fried­li­ches Volk in Zank und Streit ver­fal­le, sich spal­te in Gut und Böse, in auf­ge­klär­te Demo­kra­ten und Pack, wie Zei­tun­gen ten­den­zi­ös wür­den und es noch nicht ein­mal bemerk­ten, wie Kul­tur- und Medi­en­schaf­fen­de ihre Leser oder Zuschau­er zu erzie­hen sich anmaß­ten und es eine Kluft, plötz­lich?, gebe zwi­schen der Polit­kas­te und dem Volk, jeden­falls doch beacht­li­chen Tei­len von beiden.

Was ist das? Das ist die aller his­to­ri­schen Zeit ent­ho­be­ne, also jetzt und immer wie­der zeit­ge­mä­ße Beleuch­tung von Gereizt­heit und Riß, von Unver­söhn­lich­keit und vom wohl not­wen­di­gen, also nicht ver­hin­der­ba­ren Bruch. Und wenn ein paar Sät­ze wei­ter bei Tell­kamp dann von Wahr­heits­krüm­mung und Wahr­heits­steue­rung die Rede ist, von Wahrheitsunter­drückung und Wahr­heits­fär­bung, dann haben wir den Roman und die in die­ser Sze­ne geschil­der­te Zeit verlassen:

Dann ist es der 13. Novem­ber 2022, und wir ste­hen vor der Kreuz­kir­che am Por­tal B an, um – wie stets am Volks­trau­er­tag – das Deut­sche Requi­em von Brahms zu hören. Aber bevor wir die Kir­che betre­ten dür­fen, müs­sen wir uns in der War­te­schlan­ge auf ein Pla­kat zuschie­ben, das neben dem Ein­laß befes­tigt wor­den ist und die Wahr­heits­steue­rung des evan­ge­li­schen Bis­tums Dres­den-Mei­ßen sozu­sa­gen als The­sen-Anschlag präsentiert.

Auf grü­nem Grund ste­hen in wei­ßen Buch­sta­ben die Sät­ze: »2022 ist nicht 1989. Wir leben in kei­ner Dik­ta­tur«, und wie immer fällt auf, wie sehr ein Demen­ti erst den Ver­gleich, der kei­nes­falls gezo­gen wer­den darf, ins Bewußt­sein rückt.

Die eigent­li­che Gegen­ge­schich­te zur Jagd nach dem Zau­ber­berg fin­det sich aber im Brief eines Lesers aus Mün­chen. Er schrieb, daß ihn die Kist­chen und Schränk­chen zunächst erfreut hät­ten, in denen der ein oder ande­re Nach­bar aus der Biblio­thek der ver­stor­be­nen Eltern Bücher zur Mit­nah­me aus­stel­le. Bloß habe das Schu­le gemacht, und dies habe nicht nur das Siech­tum der Anti­qua­ria­te beschleu­nigt: Es sei außer­dem mitt­ler­wei­le mög­lich, mit dem VW-Bus durch die Stra­ßen Schwa­bings zu tuckern und

her­nach eine bil­dungs­bür­ger­li­che Biblio­thek heim­zu­schlep­pen, in der es an nichts mehr fehlt und die zusam­men­zu­tra­gen ein­mal drei Jahr­zehn­te gedau­ert hat.

Er habe an einem ein­zi­gen Nach­mit­tag die voll­stän­di­ge Stock­hol­mer Aus­ga­be der Wer­ke Tho­mas Manns ein­ge­sackt und vom sel­ben Autor die Gesam­mel­ten Wer­ke ste­hen­las­sen, die in der DDR 1955 erschie­nen seien.

Wie es die nach Schwa­bing ver­schla­gen hat? Kei­ne Ahnung. Jeden­falls: Sie stand nach drei Tagen immer noch her­um, aber schon ein­ge­reg­net. Also Altpapier.

– – –

Uwe Tell­kamp: Der Schlaf in den Uhren, Roman: 900 Sei­ten, 32 € – hier unbe­dingt bestel­len.