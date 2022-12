Sammelstelle für Gedrucktes (59): Antifa als Spiel

Die Beweis­last­um­kehr sieht so aus, wie die FAZ (v. 9.12.2022) vermeldet:

Eine

Ände­rung des Dis­zi­pli­nar­rechts [soll] dafür sor­gen, dass Beam­te mit ver­fas­sungs­feind­li­cher Gesin­nung schnel­ler aus dem Dienst ent­fernt wer­den kön­nen. Künf­tig soll hier­für kein Gerichts­ur­teil mehr erfor­der­lich sein,

und das heißt: Jeder, dem künf­tig unter­stellt wird, »ver­fas­sungs­feind­lich« auch nur zu den­ken (denn hier steht: »Gesin­nung«), müß­te dann fort­an selbst nach­wei­sen, daß dem nicht so ist.

Man müß­te ihm ver­fas­sungs­wid­ri­ges Den­ken gar nicht erst nach­wei­sen; die Herr­schaft des Ver­dachts wür­de insti­tu­tio­na­li­siert und getreu der Devi­se »Schla­ge einen, erzie­he Tau­send« das staats­be­diens­te­te Per­so­nal final ruhig gestellt.

Wür­de dies von Fae­ser umge­setzt, wür­de mich die Erklä­rung poli­tik­wis­sen­schaft­li­cher For­scher inter­es­sie­ren, wie­so das rein gar nichts mit dem gefürch­te­ten »Maß­nah­me­staat« Ernst Fra­en­kels zu tun haben soll.

Wir erin­nern uns in der gebo­te­nen Kür­ze: Der Tota­li­ta­ris­mus­for­scher Fra­en­kel defi­nier­te den »Maß­nah­me­staat« als einen sol­chen, der die eige­nen Geset­ze und Ver­fas­sungs­nor­men igno­riert (bzw.: ideo­lo­gisch moti­viert über­geht), sobald eine Ange­le­gen­heit als »poli­tisch« anrü­chig bis feind­lich defi­niert würde.

Der »Maß­nah­men­staat« koexis­tiert dabei expli­zit mit dem »Nor­men­staat«, also jenem Bereich, in dem die Geset­ze wei­ter­hin kon­se­quent ange­wen­det wer­den, weil die poli­ti­sche Natur der Gesell­schaft davon nicht berührt wird.

Kon­se­quent wei­ter­ge­dacht wür­de das all den anti­fa­schis­ti­schen Stif­tun­gen, Watch-Blogs und Akti­vis­ten einen wei­te­ren unge­heu­er­li­chen Macht­zu­wachs ermög­li­chen. Ihre »Exper­ti­se« in Form von Anschul­di­gun­gen und Unter­stel­lun­gen hät­ten dann das Poten­zi­al, beruf­li­che Exis­ten­zen zu zerstören.

Denn wie soll man vor anti­fa­schis­ti­schen Häschern nach­wei­sen, daß man nicht »ver­fas­sungs­feind­lich« denkt, wenn bereits jed­we­der Hauch von patrio­ti­scher Welt­sicht durch die ideo­lo­gi­schen Para­me­ter des Anti­fa­schis­mus öffent­lich­keits­wirk­sam und nach­hal­tig als »ver­fas­sungs­feind­lich« denun­ziert wird?

Ein unglei­ches Spiel ent­stün­de, des­sen Spiel­re­geln von vorn­her­ein so kon­zi­piert wür­den, das man es nicht gewin­nen kann.

Apro­pos Anti­fa­schis­mus, apro­pos Spie­le, apro­pos die Bun­des­re­pu­blik wäre »nicht zu toppen«.

Bei so viel Zurüs­tung zum Maß­nah­men­staat und einer auf ideo­lo­gi­scher Linie gebrach­ten Zivil­ge­sell­schaft will der eins­ti­ge »Erb­feind« Frank­reich wohl nicht hintanstehen.

Auch links des Rheins pro­du­ziert der anti­fa­schis­ti­sche Furor Schlag­zei­len, die zu lesen einen schmerz­lich dar­an erin­nern, daß 2022 zwar ver­rückt war, die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen aber nahe­le­gen, daß es mit 2023 kein bes­se­res Ende neh­men wird.

Kon­for­mis­ti­sche Rebel­len, also Pseu­do­ra­di­ka­le, die im wesent­li­chen Main­stream-kom­pa­ti­bel sind und des­sen Posi­tio­nen ver­stie­gen auf die Spit­ze trei­ben, ohne frei­lich aus dem Kor­sett des Main­streams aus­zu­bre­chen, gibt es hier wie dort, und in der Advents- bzw. Weih­nachts­zeit lieb­äu­geln wohl sogar Anti­fas mit dem Gedan­ken, Zeit in wär­men­der Gemein­sam­keit zu verbringen.

Womit wir beim The­ma »Spie­le­aben­de« ange­kom­men wären; ein The­ma, das bei den einen Freu­de aus­löst, bei den ande­ren Schau­dern und Ent­set­zen. Frank­reich gibt nun Anlaß für letzteres.

Denn dort wur­de mili­tan­ter Anti­fa­schis­mus nun zum Spiel und Spaß für die gan­ze Fami­lie. Das Schwei­zer Por­tal Wat­son (v. 6.12.2022) berich­tet:

Das Kar­ten­spiel «Anti­fa Le Jeu» ist ein Simu­la­ti­ons­spiel, bei dem man anti­fa­schis­ti­sche Grup­pen lei­ten und Aktio­nen durch­füh­ren muss. Jeder Spie­ler schlüpft dabei in eine Rol­le eines anti­fa­schis­ti­schen Akti­vis­ten, der gegen Rechts­ex­tre­mis­mus, Ras­sis­mus und Sexis­mus vor­ge­hen muss. Eines der mög­li­chen Sze­na­ri­en: Du musst als Akti­vist gegen eine Neo­na­zi-Ban­de vor­ge­hen, die ver­sucht, dei­ne Regi­on einzunehmen,

ein Sze­na­rio, das in Frank­reich natür­lich eben­so abwe­gig ist wie in der BRD.

Aber über­all gibt es die post­mo­der­ne Life­style-Lin­ke, die den Popanz ver­meint­li­cher rech­ter Gefah­ren benö­tigt: einer­seits für die ideo­lo­gi­sche Selbst­recht­fer­ti­gung und Exis­tenz­be­grün­dung, ande­rer­seits als mate­ri­el­le Grund­la­ge eige­ner beruf­li­cher Karrierewege.

So mag es nicht ver­wun­dern, daß das anti­fa­schis­ti­sche Kar­ten­spiel den kon­for­mis­ti­schen Rebel­len von Anti­fa-Grup­pen als Ein­kom­mens­quel­le dient:

Das Spiel ist von lang­jäh­ri­gen anti­fa­schis­ti­schen Akti­vis­ten, dem Kol­lek­tiv La Hor­de, kon­zi­piert und dem Her­stel­ler zufol­ge von rea­len Ereig­nis­sen inspi­riert worden,

wobei wir alle wis­sen, was »rea­le Ereig­nis­se« im lin­ken Kon­text dar­stel­len: Pro­jek­tio­nen, Ima­gi­na­tio­nen, Simulationen.

Die ers­te Auf­la­ge des Spiels (sie­he Foto) war in kür­zes­ter Zeit ver­grif­fen, eine zwei­te Auf­la­ge eben­so. Nach öffent­li­chem Druck aus Krei­sen des Ras­sem­ble­ment Natio­nal und eini­ger Kon­ser­va­ti­ver wur­de das Spiel von der Platt­form FNAC genom­men; aber das spielt kei­ne Rol­le: Das Spiel ist ohne­hin aus­ver­kauft und fällt als Weih­nachts­ge­schenk aus; es ist erst ab Janu­ar wie­der lieferbar.

Wes­halb über­haupt berich­ten? Nun: Die Far­ce um die­ses Spiel ver­deut­licht bereits auf den ers­ten Blick zweierlei:

Ers­tens zeigt sie, daß anti­fa­schis­ti­scher Akti­vis­mus, der eine ent­spre­chen­de Mili­tanz her­vor­ruft, dies- wie jen­seits des Rheins hege­mo­ni­al ist; es gehört zum guten Ton, gegen »Faschis­ten« und »Rech­te« zu agi­tie­ren, und »Faschis­ten« und »Rech­te« sind alle, die gegen die Sprach- und Ver­hal­tens­re­geln der anti­fa­schis­ti­schen Sit­ten­po­li­zei verstoßen.

Zwei­tens ver­deut­licht die Far­ce den zeit­ge­nös­si­schen Cha­rak­ter des orga­ni­sier­ten Anti­fa­schis­mus als Appen­dix des Main­streams. Wo kei­ne grund­le­gen­den Fra­gen mehr for­mu­liert, kei­ne sys­te­ma­ti­schen Ant­wor­ten mehr gesucht und die herr­schen­de Macht nicht mehr in Fra­ge gestellt wird, nimmt Anti­fa­schis­mus die Form eines Spiels an; Oppo­si­ti­on wird gefahr­los simu­liert, der »Kampf gegen rechts« zur ein­zi­gen Sinn­stif­tung erhoben.

Man fühlt sich als rebel­lisch, und man ist ja auch ein »Rebell«, jemand der »auf­be­gehrt«: nur tut man dies eben zeit­geist- und regie­rungs­treu gegen einen insze­nier­ten Feind, des­sen eine Gesell­schaft in suk­zes­si­ver Auf­lö­sung und Neu­for­mie­rung bedarf, um über­haupt mobi­li­sie­ren­de Momen­te zu erleben.

Als Sze­ne, die den links­li­be­ra­len par­tei­über­grei­fen­den Kon­sens mit trägt, exe­ku­tiert man den Wil­len der Herr­schen­den, legi­ti­miert ideo­lo­gisch das Bestehen­de und erweist sich so als fest ver­or­tet im Gefü­ge des hege­mo­nia­len Kon­for­mis­mus, des­sen unap­pe­tit­lichs­te Ver­ge­gen­ständ­li­chung man darstellt.

Es wäre an der Zeit, das Spiel zu been­den. Doch rea­lis­ti­scher scheint indes die fort­schrei­ten­de Total­durch­drin­gung aller (ver­meint­lich) unpo­li­ti­scher Lebens­be­rei­che durch anti­fa­schis­ti­sche Ideo­lo­ge­me, beglei­tet durch fort­schrei­ten­de Ent­wick­lun­gen hin zum »Maß­nah­men­staat«, der den patrio­ti­schen Sün­den­bock im ent­grenz­ten Kampf gegen rechts als Mobi­li­sie­rungs- und Emo­tio­na­li­sie­rungs­jo­ker nutzt.

Das Anti­fa-Kar­ten­spiel ist dabei nur ein win­zi­ges Mosa­ik­stein­chen im Gesamt­ge­fü­ge, aber als beson­de­re Far­ce steht es sinn­bild­lich für die all­ge­mei­ne, gesamt­ge­sell­schaft­li­che – drü­ben wie hüben.