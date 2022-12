Desintegriert

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wir sind auf Gemein­schaft oder Gesell­schaft ange­wie­se­ne Wesen, in die­sem Sin­ne tat­säch­lich „zoon poli­ti­kon“. Es ist not­wen­dig, daß wir aktiv Ver­ant­wor­tung über­neh­men, so, wie wir uns dar­auf ver­las­sen wol­len, daß die Gemein­schaft für uns Ver­ant­wor­tung über­nimmt, ins­be­son­de­re dann, wenn wir hil­fe­be­dürf­tig sind.

Schon immer schuf der Mensch daher Struk­tu­ren, die die Gemein­schaft und das Indi­vi­du­um tru­gen. Die res publi­cae beding­ten Poli­tik. In der moder­nen Gesell­schaft wur­den aus per­sön­li­chen und kon­kret zwi­schen­mensch­li­chen Ver­bin­dun­gen der Früh­zeit die distan­ziert sach­lich-ratio­na­len und ver­recht­lich­ten der Gegen­wart. Anpas­sun­gen und Ver­än­de­run­gen sol­len bei uns um der Gerech­tig­keit wil­len über demo­kra­ti­sche Pro­zes­se gere­gelt werden.

Kurz: Wir hän­gen trotz Ent­frem­dung und Abstän­dig­keit alle mit drin, irgend­wie. Der eine mehr, der ande­re weni­ger, aber alle sind auf gesell­schaft­li­che Akte und Ver­ein­ba­run­gen im enge­ren oder wei­te­ren Sin­ne ange­wie­sen. Spä­tes­tens in der Not wird uns das bewußt, und wir mel­den dann irgend­wo Bedürf­nis­se – oder wie es neu­deutsch häß­lich heißt – „Bedar­fe“ an.

Weit­ge­hend kann man sich dar­auf ver­las­sen, daß die unmit­tel­ba­re Exis­tenz- und Gesund­erhal­tung des Ein­zel­nen schon gewähr­leis­tet ist, selbst für AfD­ler, selbst für Rech­te. – Aber dar­über hin­aus? Wie weit soll­te man poli­tisch mitlaufen?

Gibt es tat­säch­lich einen in der akti­ven Mit­wir­kung lie­gen­den Sinn und Zweck? – Ich kann das immer weni­ger erken­nen. Man muß sich nicht erst neben den enger und enger gezo­ge­nen Lini­en bewe­gen, um sich als ange­fein­det und per se aus­ge­schlos­sen zu erleben.

Mag sein, der Rechts­staat funk­tio­niert noch leid­lich, wenn man die finan­zi­el­len Mit­tel und den Lang­mut auf­bringt, sich der Advo­ka­ten und Gerich­te zu bedie­nen; mag sogar sein, die „Demo­kra­tie“ ermög­licht grund­sätz­lich ein dyna­misch anpas­sungs­fä­hi­ges Modell, aber sie ist in der der­zeit prak­ti­zier­ten und nament­li­chen in der deut­schen Gestalt eine Farce:

Daß die Par­tei­en, ins­be­son­de­re die sich dezi­diert als „demo­kra­tisch“ bezeich­nen­den, sich den Staat zur Beu­te gemacht haben, stimmt abso­lut. Sie sind der schwin­den­den Zahl klei­ner und gro­ßer Leis­tungs­trä­ger ange­wanzt und betrei­ben durch­weg Selbst­für­sor­ge und Kli­en­tel­po­li­tik. So funk­tio­nier­te Poli­tik immer, einer­lei wo und wie; ver­mut­lich läuft es anders nicht. Über­flüs­sig, das zu bedau­ern oder zu kri­ti­sie­ren. Und wenn man zu einer Ver­sor­gungs­kli­en­tel gehört, mag man sich zur Demo­kra­tie in bun­des­deut­scher Vari­an­te ja gern bekennen.

Nur: Wer als Beken­ner des „demo­kra­ti­schen“ Sys­tems in des­sen Appa­rat ein­tritt, wird zum einen kor­rum­piert und gerät zum ande­ren unwei­ger­lich in schlech­te Gesell­schaft. Er beginnt, ein deka­den­tes und para­si­tä­res Leben auf Kos­ten ande­rer zu füh­ren. Das gilt nicht für bestimm­te öffent­lich Beschäf­tig­te, die wich­ti­ge Struk­tu­ren der Gesell­schaft bewah­ren und ver­bes­sern; eben­so­we­nig für zweck­dien­lich ein­ge­setz­te Beam­te und not­wen­di­ge tech­ni­sche wie Ver­wal­tungs­be­ru­fe in der Exe­ku­ti­ve, aber durch­aus für einen Groß­teil der Legis­la­ti­ve inner­halb der reprä­sen­ta­ti­ven Demo­kra­tie und für deren jeweils rie­si­gen Troß im Bun­des­tag und in den Län­der­par­la­men­ten. Hier wal­ten die Par­tei­en wie Polit­fir­men. Wenn „Volks­ver­tre­ter“ zudem gleich­zei­tig in der Exe­ku­ti­ve und in der Legis­la­ti­ve pla­ziert sind, kann von Checks and Balan­ces nicht die Rede sein.

Pro­ble­ma­ti­scher aber: Weil in der „Herz­kam­mer“ der Demo­kra­tie, der Legis­la­ti­ve, die ein­zig leben­di­ge Oppo­si­ti­on – in Gestalt der so zwei­fel­haf­ten wie not­wen­di­gen AfD – nur wider­wil­lig gedul­det wird und ledig­lich den Zweck erfül­len soll, vom Block der „Demo­kra­ten“ bla­miert, beschämt und ver­un­glimpft sowie wei­test­ge­hend als polit­pa­tho­lo­gisch iso­liert zu wer­den, ist das gesam­te Sys­tem diskreditiert.

Wenn aber gera­de die AfD sich ihrer­seits dann als noch demo­kra­ti­scher als die „Demo­kra­ten“ zu geben ver­sucht, ent­behrt dies nicht einer unfrei­wil­lig bit­te­ren Komik, mit der sich die­se ansons­ten wacke­re Par­tei der Aus­ge­schlos­se­nen selbst der Lächer­lich­keit preis­gibt. Mit Erich Käs­t­ner: „Nie sollt ihr so tief sin­ken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken!“

Neben­bei: Ob die Pos­se um den „Reichs­bür­ger-Putsch“ und die damit ohne ech­te Not alar­mis­tisch aus­ge­lös­te Bedro­hungs­hys­te­rie min­des­tens ein­zel­ne Funk­tio­nä­re zum Nach­den­ken dar­über anregt, woher über­haupt der Impuls zu einer Geg­ner­schaft rüh­ren mag?

Ver­mut­lich gel­ten alle, die nicht umstands­los folg­sam sind und den zur Staats­dok­trin erho­be­nen Wokeis­mus beju­beln, als poli­tisch behin­dert. Selbst­ver­ständ­lich ist Gewalt abzu­leh­nen, aber es soll­te nach ihren Grün­den gefragt wer­den. Ein wich­ti­ger dürf­te der berech­tig­te Ein­druck sein, gar nicht mehr gehört zu wer­den und vom Dis­kurs hämisch aus­ge­sperrt zu sein. Den immer kom­pro­miß­lo­ser agie­ren­den Exe­ku­tiv­or­ga­nen ist Rigo­ro­si­tät nicht fremd. Sie gewähr­leis­ten den Aus­schluß miß­lie­bi­ger Kräf­te. Wür­den die ein­be­zo­gen, ergä­be sich eine leben­di­ge Dis­kus­si­on jen­seits des Unheim­li­chen. Da dies ver­wehrt ist, wer­den aus Geg­nern und Kon­kur­ren­ten offen­bar Feinde.

Um als Feind zu gel­ten, muß man nicht zu einer „rechts­ter­ro­ris­ti­schen Ver­schwö­rung“ gehö­ren; es reicht bei­spiels­wei­se aus, für eine Bil­dungs­sys­tem ein­zu­tre­ten, daß im Gegen­satz zu der­zei­ti­ger Dys­funk­tio­na­li­tät wie­der ech­tes Wis­sen und Kön­nen ver­mit­telt. Ein sol­ches Ansin­nen gilt schon des­we­gen als gefähr­lich, weil es dazu tat­säch­lich revo­lu­tio­nä­rer Ver­än­de­run­gen in Struk­tu­ren und Ziel­stel­lun­gen bedürf­te, wäh­rend als grund­ver­ein­bart gel­ten soll, ver­stärkt mit eben jenen Metho­den fort­zu­fah­ren, die über Jahr­zehn­te in das Dilem­ma hineinführten.

Wenn sich alle selbst­er­klärt „demo­kra­ti­schen“ Par­tei­en zu einer Block­par­tei ver­ei­nig­ten, läge das im Zuge der ten­den­zi­el­len Gleich­schal­tung der soge­nann­ten Mit­te nicht nur nahe, son­dern es wür­de am gegen­wär­ti­gen poli­ti­schen Pro­zeß nichts Wesent­li­ches ändern. Zudem erleich­ter­te es die Kor­rup­ti­on, die in gro­ßen Demo­kra­tien – nicht nur jener Indi­ens – gera­de­zu als kon­sti­tu­ie­ren­des Ele­ment gel­ten kann.

Höckes Wort vom „Gesin­nungs­staat“ trifft zu. Es geht längst nicht mehr um den pro­duk­ti­ven Wider­streit der Mei­nun­gen und Auf­fas­sun­gen im Sin­ne einer „offe­nen Gesell­schaft“, son­dern nun­mehr um Bekennt­nis­se, Beschwö­rungs­for­meln, Phra­sen und Flos­keln. Wer die­sen mitt­ler­wei­le fest­ge­leg­ten Codes nicht kri­tik­los nach­zu­spre­chen bereit ist, steht drau­ßen vor der Tür und rich­tet ohne­hin nichts aus. Sei­ne Ver­tre­ter, also am ehes­ten AfD-Abge­ord­ne­te, hän­gen in den Ple­nar­ses­seln durch und erfah­ren, wie sie vom Block neu­tra­li­siert wer­den. Ihre Anträ­ge wer­den zumeist nicht mal in die Aus­schüs­se über­wie­sen; spä­tes­tens dort schei­tern sie dann. Was bleibt? Hier und da mal in die Medi­en durch­drin­gen kön­nen. Bis auch das ver­wehrt sein wird.

Das Wort vom „deep sta­te“ erscheint gleich­falls zutref­fend – nicht in einem eso­te­ri­schen, son­dern im unmit­tel­bar tat­säch­li­chen Sin­ne: Man schaue sich die Struk­tu­ren dar­auf­hin an. Die Par­tei­en, im Weber­schen Sin­ne Stel­len­jä­ger, haben über ihre Funk­tio­nä­re sowie ihre Ver­bän­de und Ver­ei­ne das gesam­te Sys­tem durchsponnen.

Sie, so Weber,

repar­tie­ren (…) im Wege des Pro­por­zes die Ämter fried­lich unter­ein­an­der, und man­che unse­rer ‘revo­lu­tio­nä­ren’ Ver­fas­sungs­ent­wür­fe, so z. B. der ers­te für Baden auf­ge­stell­te, woll­te dies Sys­tem auf die Minis­ter­stel­len aus­deh­nen und behan­del­te so den Staat und sei­ne Ämter als rei­ne Pfründnerversorgungsanstalt.

Das Begriff der „Zivil­ge­sell­schaft“ ver­sucht das zu ver­schlei­ern. Alle Kräf­te die­ser soge­nann­ten Zivil­ge­sell­schaft sind mit Par­tei­en ver­quickt, alle „Akti­vis­ten“ und Enthu­si­as­ten sind Par­tei­gän­ger oder min­des­tens die Wäh­ler ihrer Ver­sor­ger. Das nun vorm Hin­ter­grund des „rech­ten Ver­schwö­rungs­ter­rors“ ver­mut­lich for­ciert durch­zu­brin­gen­de „Demo­kra­tie­för­der­ge­setz“ wird die Agit­Prop-Orga­ni­sa­tio­nen finan­zi­ell noch kom­for­ta­bler ausstatten.

Mag sein, pro­duk­ti­ve Oppo­si­ti­on ist eher mög­lich und wirk­sam außer­halb des Sys­tems. Schon sich her­aus­zu­hal­ten und sei­ne Ver­ant­wor­tung im unmit­tel­ba­ren Umfeld wahr­zu­neh­men ist ehren­wer­ter, als sich im Par­tei­en­staat zu engagieren.

Nicht immer gleich glo­ba­le Pro­ble­me lösen wol­len, son­dern: Wer nur ein Leben ret­tet, so der Tal­mud, ret­tet die gan­ze Welt. Und wer nur auf­merk­sam sei­nem Nächs­ten hilft und sein Han­deln vor Gott oder kri­tisch gegen­über sich selbst ver­ant­wor­ten kann, leis­tet mehr als die groß­spre­che­ri­schen Beken­ner am Rednerpult.

Man ler­ne viel­leicht von den Migran­ten: Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten bil­den, also mitt­ler­wei­le fremd im eige­nen Land und weit­ge­hend des­in­te­griert, aber des­we­gen gera­de nicht des­in­ter­es­siert im Umkreis des eige­nen Wir­kungs­krei­ses nach Prin­zi­pi­en der Red­lich­keit und ein­fa­chen Anstän­dig­keit – Schwer genug! – am „gehei­men Deutsch­land“ arbeiten.

Letzt­lich trös­tet: Es liegt nicht alles in unse­rer Hand.