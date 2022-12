Reichsbürger und “Verfassungswende”

Die Reichs­bür­ger und Anhän­ger einer Ver­fas­sungs­wen­de sind hoff­nungs­los dem Fetisch des Geset­zes­buch­sta­bens und der Sym­bol­kraft von Urkun­den, Päs­sen und Auto­num­mern­schil­dern ver­fal­len. Wäh­rend ihre „Ver­fas­sungs­wen­de“ eine ent­stell­te, ver­schwö­rungs­theo­re­ti­sche Kari­ka­tur der meta­po­li­ti­schen Recon­quis­ta dar­stellt, sind ihre sezes­sio­nis­ti­schen Ansät­ze eine gefähr­li­che Zerr­form der Stra­te­gie der Samm­lung. Auch hier wird ver­sucht, über die blo­ße „Aus­ru­fung“ eines Staa­tes, König­reichs u.ä., also durch das Evo­zie­ren sym­bo­li­scher Feti­sche, eine poli­ti­sche Enti­tät zu beschwö­ren. Das Ergeb­nis ist pri­mär ein hoher Auf­merk­sam­keits­wert, der den Fokus der Bou­le­vard­me­di­en auf die­se „exo­ti­sche Sek­ten­welt“ lenkt. Soll­te das Expe­ri­ment nicht, wie die meis­ten Kom­mu­nen, rasch an sich und sei­nen Akteu­ren schei­tern, ist es für die Repres­si­on ein Leich­tes, die­ses Potem­kin­sche Dorf umzustoßen.

Die­se Notiz war Teil der Arbeit an mei­nem Buch über rech­te Stra­te­gie, in wel­chem ich auch zahl­rei­che „Non­stra­te­gien“ – also undurch­dach­te, nicht klar for­mu­lier­te und in sich wider­sprüch­li­che Ansät­ze auf­lis­te. Eine davon ist die „Ver­fas­sungs­wen­de“ der Reichsbürger.

Mar­vin T. Neu­mann hat das Wesen der Reichs­bür­ger hier gut zusam­men­ge­faßt. Sie glau­ben, mit der „for­ma­len Aner­ken­nung des recht­li­chen Fort­be­stands des preu­ßisch-deut­schen Kai­ser­reichs“ eine Wun­der­waf­fe gefun­den zu haben, mit der sie die lin­ke Kul­tur­he­ge­mo­nie mit einem Schlag besei­ti­gen könn­ten. Neu­mann erkennt klar, dass die „Vor­stel­lung einer gesamt­po­li­ti­schen Meta­mor­pho­se durch recht­li­chen Akt libe­ra­ler nicht sein könne“.

Auch stra­te­gisch ist die­ser Ansatz absurd. Ich will im fol­gen­den vier Miss­ver­ständ­nis­se und stra­te­gi­sche Schwach­stel­len der Reichs­bür­ger anfüh­ren. (Dabei wer­de ich auf die kon­kre­te Fra­gen der lega­len Ver­fas­sung der Bun­des­re­pu­blik nicht ein­ge­hen, weil es dar­um schlicht nicht geht.)

1. Die Ver­fas­sung als Fetisch – Die Anhän­ger der “Ver­fas­sungs­wen­de” ver­ste­hen den Zusam­men­hang zwi­schen Lega­li­tät und Legi­ti­mi­tät nicht. Die for­ma­le Gesetz­mä­ßig­keit – ob einer Ver­ord­nung oder einer Ver­fas­sung – ist von der mora­li­schen, mythi­schen und phi­lo­so­phi­schen Recht­fer­ti­gung der Macht­aus­übung zu trennen.

Die Legi­ti­ma­ti­on einer Herr­schaft kann zwar durch legis­ti­sche Män­gel beschä­digt wer­den. Doch eine Herr­schaft, die den sozia­len Frie­den wahrt und das Volk zufrie­den­stellt, kann locker vie­le die­ser „legis­ti­schen Män­gel“ weg­ste­cken. „Auc­to­ri­tas non veri­tas facit legem“. Nicht „Wahr­heit“ und juris­ti­sche Rich­tig­keit, son­dern poli­ti­sche Macht steht hin­ter dem Gesetz.

Die­se Macht wie­der­um steht auf dem Fun­da­ment der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie, wel­che die Auto­ri­tät der Herr­schen­den ver­bürgt. Der Auto­ri­täts­ver­lust der Alt­par­tei­en in der BRD hat kla­re Grün­de: Ihre anti­deut­sche Bevöl­ke­rungs- und Iden­ti­täts­po­li­tik las­sen das Ver­trau­en schwinden.

Die „Ver­fas­sungs­wend­ler“ igno­rie­ren die­ses The­ma jedoch weit­ge­hend und atta­ckie­ren statt­des­sen grund­los und blind­lings die Ver­fas­sung. Sie sehen im Grund­ge­setz ent­schei­den­de legis­ti­sche Män­gel und schrei­ben ihm zugleich eine „magi­sche Wir­kung“ zu. Dabei spielt die­ses Doku­ment in öffent­li­chen Debat­ten und im Bewusst­sein des Vol­kes zu Recht nur eine gerin­ge Rolle.

Das Grund­ge­setz ist nicht die Ursa­che für Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, Gen­der­ideo­lo­gie oder die ver­fehl­te Euro­ret­tungs­po­li­tik. Die lin­ke Dis­kurs­herr­schaft und Defi­ni­ti­ons­macht, die es so anti­deutsch wie mög­lich inter­pre­tie­ren, sind Urhe­ber des Unter­gangs. Sie legi­ti­mie­ren die herr­schen­de Poli­tik und müs­sen daher von der Oppo­si­ti­on ins Visier genom­men werden.

Selbst­ver­ständ­lich kann man immer Aspek­te und Aus­le­gun­gen des Grund­ge­set­zes kri­ti­sie­ren. Wür­den jedoch die Alt­par­tei­en heu­te eine „Ver­fas­sungs­re­form“ durch­füh­ren und den herr­schen­den Zeit­geist juris­tisch fest­schrei­ben, wür­den sich die meis­ten Rech­ten wohl noch nach dem Grund­ge­setz zurücksehnen.

Den Reichs­bür­gern geht es aber gar nicht um den Inhalt des Grund­ge­set­zes. Es ist ein “revo­lu­tio­nä­rer Hebel.” Das Doku­ment wird zu einem Fetisch, der schein­bar die Grund­la­ge der geg­ne­ri­schen Macht dar­stellt. Wenn es fällt, so der Trug­schluss, dann fällt alles in sich zusam­men. Die­se “poli­ti­sche Abkür­zung” soll den Auf­bau meta­po­li­ti­scher Macht durch die lang­wie­ri­ge Arbeit auf der Stra­ße und im Par­la­ment ersparen.

Eine Besei­ti­gung des Grund­ge­set­zes ist für eine Reform des Staats­we­sen nicht nötig – abge­se­hen davon, dass jedes Bestre­ben in die­se Rich­tung auto­ma­tisch extre­mis­tisch und de jure staats­feind­lich ist. Jeder Aspekt einer Poli­tik der Remi­gra­ti­on ist mit dem Grund­ge­setz ver­ein­bar. Ja, sie ist sogar viel eher mit die­sem Doku­ment ver­ein­bar, da Remi­gra­ti­on Staats­gren­zen, Staats­volk und Demo­kra­tie schützt, wäh­rend die links­li­be­ra­len Kon­zep­te mit ihrer glo­ba­len Migrations‑, Kli­ma- und Wirt­schafts­po­li­tik in man­nig­fa­cher Wei­se die Grund­la­ge der Demo­kra­tie und des Rechts­staa­tes gefährden.

Auch eine sou­ve­rä­ne deut­sche Poli­tik und eine Strei­chung der berüch­tig­ten Feind­staa­ten­klau­sel wider­spre­chen nicht per se dem Grund­ge­setz. Eine rech­te Regie­rung mit einer kon­ser­va­ti­ven Kul­tur­he­ge­mo­nie im Rücken könn­te jeder­zeit ohne gro­ßen Auf­wand sym­bo­lisch ex post die Iden­ti­tät von Bun­des­re­pu­blik und Deut­schem Reich erklären.

Doch die poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Gestal­tungs­macht ist vor und zu die­sen Akten not­wen­dig. Sie wird nicht durch sie magisch her­vor­ge­ru­fen, wie die “Ver­fas­sungs­wend­ler” denken.Das ist die “Ver­fas­sungs­wen­de”. Tat­säch­lich geht es auch bei die­ser “Non-Stra­te­gie” um Meta­po­li­tik und Überzeugungsarbeit.

2. Sinn­lo­se Totalopposition

Wären 90% der Deut­schen der Ansicht, dass das Grund­ge­setz ille­gi­tim sei, dann wür­de sich die­ser Wil­le auf die eine oder ande­re Wei­se Bahn bre­chen. Die “Ver­fas­sungs­wend­ler” arbei­ten in ihrem fried­li­chen “Auf­klä­rungs­mo­dus” an die­sem Ziel.

Die Negie­rung der Ver­fas­sung ist jedoch stets der maxi­ma­le Ansatz zur Dele­gi­ti­mie­rung eines Sys­tems. Meist sind nur weni­ge Radi­ka­le zu die­sem geis­ti­gen Schritt bereit – unab­hän­gig davon, ob die Kri­tik auf Fak­ten beruht. Die stra­te­gi­schen Schwä­chen die­ses Ansat­zes sind offen­sicht­lich. Nur die exal­tier­tes­ten, radi­kals­ten Rand­be­rei­che des rech­ten Lagers sind dazu bereit.

Doch selbst die­se leh­nen viel­mehr die Poli­tik der Alt­par­tei­en und deren Inter­pre­ta­ti­on des Grund­ge­set­zes ab als das Doku­ment selbst. Die Ver­fas­sungs­wen­de ist für sie schlicht der schein­bar bes­te Aus­weg auf eine poli­ti­sche Wen­de zu einer ande­ren Migrations‑, Iden­ti­täts- und Kuturpolitik.

Tat­säch­lich ist die ver­irr­te Extrem­po­si­ti­on der Reichs­bür­ger als poli­ti­scher “Claim” für den Auf­bau von meta­po­li­ti­schem Ein­fluss völ­lig untaug­lich. Die Posi­ti­on ist unnö­tig pro­vo­kant, inhalt­lich ver­stie­gen und daher natur­ge­mäß kaum anschluss­fä­hig. Sie steht nach dem “Framing” des Main­streams für Cha­os, Träu­me­rei, Exal­tiert­heit und Wahnsinn.

Die real­exis­tie­ren­den Reichs­bür­ger machen dem Main­stream die­ses „Framing“ jedoch leicht. Nimmt man an, daß AfD wie Reichs­bür­ger als Oppo­si­ti­ons­be­we­gun­gen von einer Sys­tem­kri­se glei­cher­ma­ßen pro­fi­tie­ren, so ergibt sich ein kla­res Bild. Laut offi­zi­el­len Zah­len gibt es zwan­zig­tau­send Reichs­bür­ger­sym­pa­thi­san­ten. Die­sen ste­hen der­zeit etwa zehn Mil­lio­nen poten­ti­el­le AfD-Wäh­ler gegen­über, und somit machen die Reichs­bür­ger 0,2% des rech­ten Wäh­ler­po­ten­ti­als aus.

Wenn die Reichs­bür­ger durch eine all­ge­mei­ne Pola­ri­sie­rung der Lage auch nur zehn Pro­zent der deut­schen Wahl­be­rech­tig­ten errei­chen wür­den, hät­te die AfD in die­sem Sze­na­rio bereits fünf­zig Pro­zent. Kurz­um: Bevor in einer kri­sen­haf­ten Lage eine kri­ti­sche Mas­se von Bür­gern zur radi­ka­len „Ver­fas­sungs­wen­de“ bereit wäre, wäre schon lan­ge vor­her die AfD in der Mehr­heit, und hät­te die­ser “Non-Stra­te­gie” durch eine kon­ser­va­ti­ve Reform den Boden entzogen.

Die “Ver­fas­sungs­wen­de” ist also in jeder Hin­sicht unnö­tig. Wenn man poli­tisch und meta­po­li­tisch in der Lage wäre, sie durch­zu­set­zen, bräuch­te man sie längst nicht mehr. Da aber jede Mehr­heit für das (unnö­ti­ge) Maxi­mal­ziel einer Ver­fas­sungs­wen­de unmög­lich ist, besteht jeder­zeit die Gefahr, dass ihre Anhän­ger auf einen Abweg geraten.

3. Kipp­fi­gur zwi­schen Meta­po­li­tik und Militanz

Das Dilem­ma der Reichs­bür­ger ähnelt dem der Alten Rech­ten. Ihr Ziel ist so unpo­pu­lär und zeit­fremd, dass jede Umset­zung auf meta­po­li­ti­schem und par­tei­po­li­ti­schem Wege aus­sichts­los erscheint. So bleibt nur das Schie­len auf die Kri­se als “game changer”.

Soll­te sich jedoch die Legi­ti­ma­ti­ons­kri­se der Alt­par­tei­en durch die „Ver­wer­fun­gen“ ihrer Poli­tik inten­si­vie­ren, wer­den rechts­po­pu­lis­ti­sche und neu­rech­te Akteu­re den oppo­si­tio­nel­len Pro­test dominieren.

Aus die­sem Grund muß der Reichs­bür­ger eben­so wie der Alt­rech­te in ihnen eine exis­tenz­be­dro­hen­de Kon­kur­renz sehen. Es han­delt sich in sei­nen Augen daher „bezahl­te Agen­ten“, oder „fei­ge Igno­ran­ten“, wel­che die, ein­zig rele­van­te „Ver­fas­sungs­fra­ge“, die schlag­ar­tig „alles klä­ren wür­de”, ignorieren.

Die­se Hal­tung iso­liert die Reichs­bür­ger wei­ter. Aus der Iso­la­ti­on wach­sen Ohn­macht und Ver­zweif­lung. Das sind die idea­len Brut­stät­ten für mili­tan­te Husa­ren­stü­cke. Die “Non-Stra­te­gie” der Ver­fas­sungs­wen­de kann zwar auch gewalt­frei ver­tre­ten wer­den. Da sie das der­zei­ti­ge Sys­tem als voll­kom­men ille­gi­tim betrach­tet, ist sie jedoch stets bereit für ein Kip­pen in die Gewalt.

In der Regel ver­harrt man aber im „Prep­per-Modus“. Das heißt, man hofft und war­tet auf einen „auto­ma­ti­schen Zusam­men­bruch“ des Sys­tems. Danach könn­te dann die “fer­ti­ge” Reichs­re­gie­rung die Macht übernehmen.

Wie bei jeder ande­ren Mili­tanz­stra­te­gien führt hier nicht meta- und par­tei­po­li­ti­sche Arbeit zur Gestal­tungs­macht, son­dern phy­si­sche Gewalt. Der Unter­schied besteht ledig­lich dar­in, daß man die­se nicht selbst aus­üben will, son­dern auf Black­outs, Migran­ten­auf­stän­de und ähn­li­ches “hofft”. Stellt sich die­ser ersehn­te Total­zu­sam­men­bruch aber nicht ein (und das tut er in der Regel nie), so liegt der Schluß nahe, selbst die Kri­se auszulösen.

Dar­aus erge­ben sich kon­kre­te Umsturz- und Ter­ror­plä­ne. Die­se sind meist infan­ti­le Groß­pro­jek­te, ein im stil­len Käm­mer­lein geplan­ter, ohn­mäch­ti­ger Macht­rausch, der in Plan­spie­len mit inexis­ten­ten Divi­sio­nen ope­riert. Die „Ter­ror­bri­ga­den des Prin­zen“ dürf­ten nach der­zei­ti­gem Wis­sens­stand dem Ver­suchs­sta­di­um nicht ein­mal nahe gekom­men sein.

Frag­lich ist auch, wie­vie­le die­ser Plä­ne auf Lock­spit­zel­tä­tig­kei­ten von VS-Agen­ten zurück­zu­füh­ren sind. Wir müs­sen jedoch klar fest­hal­ten, dass die Non-Stra­te­gie der Ver­fas­sungs­wen­de immer ein Poten­ti­al zur Mili­tanz hat. Sie ist daher, wie die gesam­te Leit­stra­te­gie der Mili­tanz, nicht nur aus stra­te­gi­scher, son­dern auch aus ethi­scher und demo­kra­ti­scher Sicht abzu­leh­nen. War­um ist sie den­noch ver­hält­nis­mä­ßig populär?

4. Der psy­cho­lo­gi­sche Nährboden

Die Grün­de für eine gewis­se Popu­la­ri­tät der “Ver­fas­sungs­wen­de”, die sich im rech­ten Lager lie­gen auf der Hand. Wo ande­re Pro­po­nen­ten nur kom­ple­xe Theo­rien, aus­ufern­de Ana­ly­sen und müh­se­li­ge Lang­zeit­pro­jek­te vor­wei­sen kön­nen, lie­fern die Reichs­bür­ger eine „sil­ber­ne Patro­ne“ und einen “theo­re­ti­schen Diet­rich”. Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, Gen­der­ideo­lo­gie, Euro­ret­tungs­po­li­tik – all das ergibt schlag­ar­tig Sinn, wenn die BRD eine feind­se­li­ge GmbH wäre.

Ent­zö­ge man die­ser GmbH die Basis, also das Grund­ge­setz, läge das ver­hass­te Sys­tem dar­nie­der. Der polit­me­dia­le Kom­plex von Böh­mer­mann bis Baer­bock, die glo­ba­len Finanz­struk­tu­ren und die Migra­ti­ons­lob­by von „woke capi­tal“ – all das muss nicht müh­sam ent­floch­ten werden.

Als deus ex machi­na dient die “Ver­fas­sungs­wen­de”, wel­che in den Phan­ta­sien der Ver­tre­ter meist selbst auch einen mythi­schen Cha­rak­ter annimmt. Die berühm­te „Unter­schrift“ Donald Trumps, die Reichs­bür­ger durch eine Pro­test­ak­ti­on beim Reichs­tag bewir­ken woll­ten, ist ein Exem­pel dafür. Die Ver­fas­sungs­wen­de wirkt für den ver­zwei­felts­ten und ohn­mäch­tigs­ten Teil der poli­ti­schen Oppo­si­ti­on wie eine Dro­ge. „Hopi­um“ nann­te ein ame­ri­ka­ni­scher You­Tuber die wir­ren The­sen der Q‑A­non-Bewe­gung. Auch die “Ver­fas­sungs­wen­de” dient als Hoff­nungs­pil­le für Desillusionierte.

Dabei hüllt sie sich in allen Umsturz­phan­ta­sien immer noch in den Man­tel der Lega­li­tät, und ist damit der deut­schen Staats­fröm­mig­keit wie auf den Leib geschnei­dert. Die peni­ble Akri­bie, mit der Reichs­bür­ger Aus­wei­se dru­cken, Regie­run­gen auf­stel­len, Hoch­ver­rä­ter­pro­zes­se pla­nen etc. ist wie ein lega­lis­ti­sches Man­tra. Damit ver­si­chern sie sich ihrer schein­ba­ren “Recht­mä­ßig­keit” und Geset­zes­treue. Bei aller Umsturz­sehn­sucht wei­sen sie damit kei­nen Fun­ken ech­ter revo­lu­tio­nä­rer Ener­gie auf. Blick man auf die poli­ti­schen Inhal­te man­cher Ver­fas­sungs­ent­wür­fe, zeigt sich eine libe­ral-kon­ser­va­ti­ve Nost­al­gie. Auch hier liegt eine Par­al­le­le zur Q‑A­non-Bewe­gung. Die­se will zurück in die 50er oder 80er Jah­re der USA. Man­che Reichs­bür­ger seh­nen sich nach den gol­de­nen 70ern des vor­letz­ten Jahrhunderts.

Die Hand­voll “Ver­fas­sungs­wend­ler”, die aus inne­rem Antrie­be an die Not­wen­dig­keit und Mög­lich­keit einer „Abwick­lung“ der BRD glau­ben, fan­den das Gros ihrer Anhän­ger daher in den ideo­lo­gisch reak­tio­nä­ren, stra­te­gisch und welt­an­schau­lich unge­bil­de­ten, gleich­zei­tig aber prak­tisch radi­ka­len und poli­tisch ent­täusch­ten Tei­len der Oppo­si­ti­on. Dass sie weder in meta­po­li­ti­scher noch in par­la­men­ta­ri­scher Arbeit einen Weg zum Erfolg sehen, macht ihre The­sen beson­ders in Kri­sen­zei­ten der­sel­ben populär.

Eben­falls ana­log zur Q‑A­non-Bewe­gung ent­bin­det dies die Reichs­bür­ger auch von der müh­se­li­gen oppo­si­tio­nel­len Auf­bau­ar­beit. Gegen­über dem Rest des rech­ten Lagers fühlt man sich als Eli­te, die ein­zig radi­kal genug ist, die „ent­schei­den­de Fra­ge“ zu stel­len. Auch den theo­re­ti­schen Eli­ten des rech­ten Lagers fühlt man sich über­le­gen, weil man über ein „eso­te­ri­sches Geheim­wis­sen“ ver­fügt. Man hat ein kla­res Welt- und Feind­bild und glaubt zu wis­sen, was die “Wur­zel allen Übels” ist.

Damit ver­fü­gen die Reichs­bür­ger über die Res­sour­ce, an der es dem gesam­ten rech­ten Lager man­gelt: einem simp­len und prä­zi­sen Plan zur Ret­tung. Dass die­ser völ­lig absurd ist, ändert nichts an der beru­hi­gen­den Wir­kung, die er für ein dis­pa­ra­tes, füh­rungs- und plan­lo­ses oppo­si­tio­nel­les Lager haben kann. Die Grün­de für die rela­ti­ve Beliebt­heit der Ver­fas­sungs­wen­de ist mei­ner Mei­nung nach dem­nach aus­schließ­lich in psy­cho­lo­gisch begrün­de­ten Sehn­süch­ten zu suchen.

Zusam­men­fas­send stellt die­se Non­stra­te­gie also nicht nur kei­nen gang­ba­ren Weg zum Ziel des rech­ten Lagers dar. Sie ist eine kolos­sa­le Ver­geu­dung an Zeit und Res­sour­cen. Dar­über­hin­aus scha­det sie auch durch ihren unnö­tig extre­men Ansatz und ihren inhä­ren­ten Hang zur Mili­tanz jeder seriö­sen Arbeit.

Gera­de auf­grund der grel­len Phan­tas­te­rei­en, die sie begüns­tigt, ist sie das idea­le Opfer für Repres­si­on und media­le Dämo­ni­sie­rung. Schlim­mer noch als Furcht oder Ableh­nung ist für eine poli­ti­sche Bewe­gung die Lächer­lich­keit. Und der gibt sich jeder preis, der mit der Ver­fas­sungs­wen­de asso­zi­iert wird.

Man ver­ste­he mich nicht falsch: Die his­to­ri­sche und juris­ti­sche Gene­se der Bun­des­re­pu­blik und ihr lega­ler Sta­tus sind als For­schungs­fra­gen durch­aus inter­es­sant; jedoch sind dies mei­ner Ein­schät­zung nach kei­ne poli­ti­schen Fra­gen, die zur Mobi­li­sie­rung für Akti­vis­mus oder Wahl­kampf geeig­net wären. Als meta­po­li­ti­sches Nar­ra­tiv ver­sagt die Ver­fas­sungs­fra­ge. Sie ist in der Tat eine „Wun­der­waf­fe“, jedoch liegt sie in den Hän­den unse­rer Geg­ner. Sie stellt die deut­sche Vari­an­te des Q‑A­non-Kri­sen­kults dar, in der legis­ti­scher Aber­glau­be und Büro­kra­tie­fe­ti­schis­mus als zen­tral­eu­ro­päi­sches Spe­zi­fi­kum hinzukommen.

Einer­seits plä­die­re ich für „kri­ti­sche Soli­da­ri­tät“ mit mög­li­chen unschul­di­gen Repres­si­ons­op­fern bei Nan­cy Fae­sers „Putsch von oben“ und für eine Kri­tik an ihrer poli­ti­schen Instru­men­ta­li­sie­rung. Die über­schie­ßen­den Repres­si­ons­maß­nah­men gegen die “Rent­ner Armee Frak­ti­on” sind mit aller Ver­ve in ihrer Lächer­lich­keit zu kritisieren.

Gleich­zei­tig müs­sen wir aber unduld­sam und kom­pro­miss­los gegen die “Non-Stra­te­gie” der Ver­fas­sungs­wen­de vor­ge­hen. Dabei gilt es selbst­kri­tisch zu erken­nen: Auch unser Ver­sa­gen als rech­te Par­tei­po­li­ti­ker, Akti­vis­ten, Theo­re­ti­ker und Intel­lek­tu­el­le ist der Grund für die Exis­tenz die­ses Milieus. Gäbe es einen sicht­ba­ren Plan, eine wahr­nehm­ba­re Orga­ni­sa­ti­on und Zusam­men­ar­beit des gesam­ten rech­ten Lagers, kurz – gäbe es eine rech­te Hoff­nung, dann wäre die­ser “Non-Stra­te­gie” längst der psy­cho­lo­gi­sche Nähr­bo­den entzogen.

Es gibt kei­ne “Abkür­zung” zur Macht. Es gibt kei­ne “sil­ber­ne Patro­ne” und kei­ne magi­sche Vol­te, die uns von der lang­wie­ri­gen Orga­ni­sa­ti­on und dem Schick­sal der “Poli­tik als Beruf” erlöst. Der Zustand der Bun­des­re­pu­blik ist kei­ne simp­le „Fremd­herr­schaft“, son­dern eine spe­zi­fi­sche anti­deut­sche Form der „Selbst­herr­schaft“ durch eine hoch­ideo­lo­gi­sche auto­chtho­ne Kaste.

Die muß erkannt und mit poli­ti­schen Mit­teln über­wun­den wer­den. Bei die­ser Auf­ga­be ist der Quer­schlä­ger der „Ver­fas­sungs­wen­de“ nicht nur nutz­los, son­dern hin­der­lich. (Hier mein Video zum sel­ben Thema.)