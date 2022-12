Der Schriftsteller Helmut H. Schulz ist verstorben

Am 11. Dezember ist der Schriftsteller Helmut H. Schulz einundneunzigjährig in Berlin verstorben. Die Trauerkarte traf heute ein.

Ich selbst wur­de durch Armin Moh­ler auf Schulz auf­merk­sam. Moh­ler emp­fahl vor allem die Erzäh­lun­gen sowie die bei­den Roma­ne Dame in Weiß und Das Erbe und über­ließ mir kurz vor sei­nem Tod aus dem Bestand sei­ner berühmt-berüch­tig­ten Dos­sier-Map­pen unter ande­rem die­je­ni­ge über Schulz.

Mit Schulz sprach ich 2001 erst­mals über mög­li­che Neu­aus­ga­ben bei Antai­os. Aber der Ver­lag war damals noch nicht kräf­tig genug. Es hat also bis in den Mai die­ses Jah­res gedau­ert, bis wir in der Rei­he Mäan­der end­lich die sie­ben gran­dio­sen Erzäh­lun­gen aus den Bän­den Stun­de nach zwölf und Zeit ohne Ende her­aus­ge­ben konnten.

Schulz war mit der Qua­li­tät der ver­le­ge­ri­schen Arbeit und der Ergän­zung des Buchs durch ein Autoren­por­trät Moh­lers aus dem Jah­re 1991 so zufrie­den, daß er unse­rem Ver­lag tes­ta­men­ta­risch die dau­er­haf­ten Rech­te an die­sen Erzäh­lun­gen, aber auch an den bei­den oben erwähn­ten Roma­nen über­schrieb. Wir wer­den das Werk von Hel­mut H. Schulz also wei­ter­hin pflegen.

In Geden­ken an Schulz ver­öf­fent­li­chen wir nun Moh­lers Autoren­por­trät – abge­druckt 1991 in den von Hans-Diet­rich San­der her­aus­ge­ge­be­nen Staatsbriefen.

– – –

Der Erzäh­ler Hel­mut H. Schulz

Ein Por­trät von Armin Mohler

Der 1931 in Ber­lin gebo­re­ne Schrift­stel­ler Hel­mut H. Schulz hat zwi­schen 1964 und 1989 in der DDR zehn Bücher ver­öf­fent­licht und mit ihnen beacht­li­che Auf­la­gen erreicht. In West­deutsch­land aber ist er bis heu­te fast unbe­kannt geblie­ben. In den hier ver­öf­fent­lich­ten Dar­stel­lun­gen der DDR-Lite­ra­tur taucht sein Name nicht auf, und die bestell­ten bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Ken­ner die­ser Lite­ra­tur ver­wech­sel­ten ihn beharr­lich mit dem zehn Jah­re älte­ren Max Wal­ter Schulz, den sie von sei­ner Tätig­keit als Direk­tor des Lite­ra­tur­in­sti­tuts Johan­nes R. Becher in Leip­zig her kann­ten. Gele­sen wur­de er nur von Leu­ten, die zufäl­lig in DDR-Zeit­schrif­ten auf Erzäh­lun­gen von ihm stie­ßen, von der Lek­tü­re gepackt waren und sich nun die Bücher von Hel­mut H. Schulz zu beschaf­fen suchten.

Das war nicht leicht. Über die Libres­so-Buch­lä­den, die in den west­deut­schen Groß­städ­ten die DDR-Lite­ra­tur ver­trie­ben, waren sie nur zähe zu bekom­men. Sowohl die Bücher der DDR-Staats­schrift­stel­ler wie auch die der Dis­si­den­ten lagen dort in Hal­den auf—die einen wegen der Poli­tik, die ande­ren wegen der Devi­sen. H. H. Schulz-Bücher hin­ge­gen muß­te man sich erst bestel­len und wochen­lang auf sie war­ten: Oft wur­den sie als „ver­grif­fen“ gemel­det, selbst wenn sie drü­ben noch zu haben waren. Ganz offen­sicht­lich war die­ser Schulz ein Mann zwi­schen den Fron­ten, aus einem Niemandsland.

Auch ich wur­de durch Zufall auf H. H. Schulz auf­merk­sam, im Jahr 1977. Damals hat­te ich in der Welt die Kolum­ne „Zeit­schrif­ten­kri­tik“ inne und blät­ter­te mit stei­gen­der Lan­ge­wei­le in einem Sta­pel von DDR-Zeit­schrif­ten. Man wur­de dort nicht nur durch Mar­xis­mus-Leni­nis­mus beläs­tigt, son­dern auch durch manie­rier­te Inner­lich­keit, die bloß der Kon­tra­punkt dazu war. Da stieß ich in Heft 1977/4 von Sinn und Form auf die Erzäh­lung „Meschkas Enkel“ von einem Hel­mut H. Schulz, las mich fest und wuß­te nach der Lek­tü­re, daß ich einen gro­ßen Erzäh­ler ent­deckt hat­te. Die Geschich­te spielt im DDR-All­tag und ist von eigen­ar­ti­ger Span­nung. In kleis­tisch lapi­da­rer Spra­che wer­den ein­fa­che Leu­te vor­ge­führt, die sich sim­pel äußern — welch kom­pli­zier­te (und durch­aus moder­ne) Gefüh­le und Gedan­ken sie bewe­gen, wird dar­an ables­bar, wie sie sich zuein­an­der ver­hal­ten und anein­an­der vor­bei­re­den. Kei­ne Regie­be­mer­kun­gen, kein Geschwätz, kei­ne Abfla­chun­gen in All­ge­mein­hei­ten. Ich spür­te, daß ich etwas recht sel­ten Gewor­de­nes in der Hand hielt: eine rei­ne Erzählung.

So mach­te ich mich eines Tages dar­an, mir auf ver­wi­ckel­ten Wegen die Bücher die­ses Autors zu beschaf­fen (sei es auch nur in Foto­ko­pie), denn ich woll­te alles lesen, was er bis­her geschrie­ben hat­te. Nach der Lek­tü­re der ers­ten vier Bän­de von Schulz (in Wirk­lich­keit waren es die Bän­de 2 bis 5; sein fast ver­schol­le­ner Erst­ling war mir damals noch nicht bekannt) war ich so über­zeugt von ihm, daß ich beschloß, für die­sen Autor die Trom­mel zu rüh­ren und ihn in der Bun­des­re­pu­blik bekannt zu machen. Ich hielt das für mög­lich, weil ich damals fes­ter Mit­ar­bei­ter der Welt, also einer der mei­nungs­bil­den­den über­re­gio­na­len Zei­tun­gen, war.

Ein ers­ter Schritt gelang. Am 5. Mai 1979 berich­te­te ich in der Welt über die vier zwi­schen 1973 und 1977 erschie­ne­nen Bücher von Schulz (vgl. die Lis­te sei­ner Bücher). Grund­ton der Bespre­chung war:

… wir haben sie mit einem Gewinn gele­sen, den uns die Lek­tü­re eines gleich­alt­ri­gen west­deut­schen Autors schon lan­ge nicht mehr ein­ge­bracht hat.

Gezeich­net hat­te ich mit einem Pseud­onym, da ein so hohes Lob ohne­hin schon drü­ben Ver­däch­te wecken muß­te. Es war ja in einem Blatt zu lesen, das damals (und auf lan­ge noch) die DDR nur in Anfüh­rungs­stri­chen nann­te. Mehr davon woll­te ich dem mir unbe­kann­ten Autor nicht auf­bür­den. Leit­li­nie der Vor­stel­lung von Schulz war, ihn als etwas Drit­tes zwi­schen den kom­mu­nis­ti­schen Staats­au­toren einer­seits und den Dis­si­den­ten („Samis­dat-Schrift­stel­ler aus Hon­ecker-Land“ schrieb ich) auf der ande­ren Sei­te her­vor­zu­he­ben. Die Kant und Kuba waren mir fremd — die Bier­mann und Bahro hin­ge­gen kann­te ich nur zu gut. Von die­ser Art Links­li­be­ra­len gab es in der Bun­des­re­pu­blik schon eine Menge.

An die­ser Unter­schei­dung lag mir viel, da ich mich seit 1975 öffent­lich dar­auf fest­ge­legt hat­te, daß das deut­sche Natio­nal­ge­fühl zum min­des­ten im Volk der DDR die ent­schei­den­de Kraft geblie­ben sei. Die übli­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen über die DDR gin­gen mir nicht tief genug — sie waren mir zu sehr Ideen­streit zwi­schen Lin­ken und Libe­ra­len. Die Fra­ge­stel­lung, ob die deut­schen Sta­li­nis­ten „Sozia­lis­mus“ und „Huma­nis­mus“ ver­ra­ten hät­ten, war mir zu aka­de­misch. Für mich als Rech­ten war die ent­schei­den­de Fra­ge, ob sich der in der DDR unter­nom­me­ne Ver­such einer Total­re­gle­men­tie­rung aller Lebens­be­rei­che (was das Drit­te Reich in die­sem Aus­maß gar nicht erst ver­sucht hat) gegen tief ein­ge­ras­te­te Men­ta­li­tä­ten, gegen anthro­po­lo­gi­sche Gege­ben­hei­ten durch­set­zen könne.

Die Prä­sen­ta­ti­on in der Welt schrieb den Büchern von Schulz die Fähig­keit zu, die DDR „von ganz oben, sozu­sa­gen aus der Stra­to­sphä­re“ zu sehen:

Da Schulz den All­tag der DDR schil­dert, kom­men bei ihm auch Kom­mu­nis­ten vor. Im Sprin­ger – einem Inge­nieur, Chef eines Erd­öl-Bohr­trupps, der Kar­rie­re-Stu­fen über­springt —zeich­net er sogar einen Erfolgs­men­schen aus der Füh­rungs­schicht. Aber er zeich­net ihn weder als Teu­fel noch als Engel, son­dern als Men­schen mit all sei­nen Wider­sprü­chen. Vor allem aber: Die­se Men­schen mit kom­mu­nis­ti­schen Ideen und staats­tra­gen­der Tätig­keit sind zwar selbst­ver­ständ­li­che Bestand­tei­le die­ser mit­tel­deut­schen Welt —aber eben­so selbst­ver­ständ­lich tre­ten neben ihnen ande­re auf, die genau das Gegen­teil sind. Und mehr noch: In all die­sen Men­schen, auch den Kom­mu­nis­ten, wer­den immer wie­der Kräf­te wach, die den Ein­zel­nen etwas tun (oder nicht tun) las­sen, was zu jeder Ideo­lo­gie oder Geschichts­phi­lo­so­phie im Gegen­satz steht. Der gesell­schaft­lich-zeit­li­che Bereich ver­schränkt sich so irri­tie­rend mit dem über­zeit­li­chen, zeit­lo­sen, wie es nun ein­mal das Cha­rak­te­ris­ti­kum jeder Wirk­lich­keit ist.

Mit die­ser Auf­fas­sung der Wirk­lich­keit hat­te ich mir, ohne es zu wol­len, jede wei­te­re Wer­be-Mög­lich­keit für Hel­mut H. Schulz in der Welt blo­ckiert. Damals war Gün­ter Zehm in der Welt die abso­lu­te Auto­ri­tät für alle DDR-Fra­gen: Er kam von dort, hat­te dort als poli­tisch ver­däch­tig im Knast geses­sen, was ihm Authen­ti­zi­tät und Auto­ri­tät ver­lieh —außer­dem genoß der glän­zen­de Jour­na­list das beson­de­re Ver­trau­en von Axel Sprin­ger. An sich stan­den wir gut mit­ein­an­der, doch als Zehm nach der Rück­kehr von einer Rei­se mei­ne Schulz- Bespre­chung las, war er gereizt und gab zu ver­ste­hen, daß er sie nicht hät­te durch­ge­hen las­sen. So dif­fe­ren­ziert Zehm bei jedem ande­ren The­ma war — in Sachen DDR kann­te er nur Polarisierungen.

Das nächs­te Buch von H. H. Schulz erschien erst zwei Jah­re spä­ter: sein Meis­ter­werk Das Erbe (1981), ein Genera­tio­nen-Roman, wel­cher in gro­ßem Bogen das Schick­sal einer Fami­lie vom wil­hel­mi­ni­schen Reich über die Wei­ma­rer Repu­blik und das Drit­te Reich bis zum geteil­ten Deutsch­land der 70er Jah­re nach­zeich­net. Ich war von der Objek­ti­vi­tät die­ses Buches fas­zi­niert, die so kraß von den beflis­se­nen Ver­zer­run­gen ver­gleich­ba­rer west­deut­scher Fami­li­en­chro­ni­ken absticht, und schick­te an die Welt eine lan­ge Besprechung.

Zur Kon­trol­le mei­nes Urteils sand­te ich Das Erbe an Ernst Rudolf Huber, der sich mit sei­ner monu­men­ta­len Deut­schen Ver­fas­sungs­ge­schich­te als der bedeu­tends­te Ken­ner jenes his­to­ri­schen Bogens erwie­sen hat. Er dank­te mir

für den Schulz­schen Roman, den ich gleich gele­sen habe —end­lich ein Buch, das man, ohne sich zu zwin­gen, in einem Zug lesen kann und das man nicht ver­gißt. Ein schon an sich erstaun­li­ches Buch; umso erstaun­li­cher, daß es ‚drü­ben‘ erschei­nen kann…

Doch die Bespre­chung in der Welt erschien und erschien nicht; Zehm ließ einen Abdruck nicht zu. Nach einem hal­ben Jahr Schwei­gen, ver­such­te er das zu begrün­den mit der Behaup­tung, das Buch sei „bie­ders­ter Soz-Rea­lis­mus, ver­gleich­bar etwa einem Wil­ly Bredel“.

Von nun an konn­te ich die Bücher von Hel­mut H. Schulz nur noch in klei­ne­ren Zeit­schrif­ten für Anspruchs­vol­le anzei­gen und ihm man­chen Kopf als Leser gewin­nen. Zum Durch­bruch in die Öffent­lich­keit reich­te das nicht.

Viel­leicht war es unsin­nig, einen so zwi­schen die Kate­go­rien fal­len­den Autor wie Hel­mut H. Schulz der soge­nann­ten öffent­li­chen Mei­nung der Bun­des­re­pu­blik andie­nen zu wol­len – einen Autor, dem Mora­lis­mus das letz­te aller Anlie­gen ist. Schließ­lich agier­ten sowohl die Anhän­ger wie die Geg­ner des SED-Staa­tes hoch­mo­ra­lisch gegen­ein­an­der, und zwar im Namen der glei­chen Moral – wobei der eine dem ande­ren vor­warf, die­se Moral ver­ra­ten zu haben. Kein Wun­der, daß dann die Ver­ei­ni­gung zum min­des­ten im Vor­der­grund als Gesin­nungs-Wech­sel mit straf­rich­ter­li­cher Nach­hil­fe insze­niert wurde.

Von einem Autor wie Schulz hät­te man ler­nen kön­nen, daß Mit­tel­deutsch­land weit effek­ti­ver umge­spa­tet wur­de, als man das mit Ideo­lo­gien und roher Gewalt tun kann. Von den drei rei­fen Roma­nen, die Schulz bis­her vor­ge­legt hat – Der Sprin­ger (1976), Das Erbe (1981), Dame in Weiß (1982) – han­deln die bei­den ers­ten von sozia­len Auf­stie­gen im Ulb­richt-Hon­ecker-Staat, die sich an einer unsicht­ba­ren Mau­er totlaufen.

Zwar hat Schulz die in die­sen Roma­nen auf­tre­ten­den Sta­si-Leu­te nicht als sol­che benen­nen dür­fen. Wer jedoch die bei­den Bücher acht­sam las, erkann­te schon damals den eigent­li­chen Antrieb die­ses Staa­tes: eine per­ver­se Ver­flech­tung zwei­er mensch­li­cher Urtrie­be, des Nei­des und der Träg­heit (d. h. Bequem­lich­keit), die zum Ersti­ckungs­tod der DDR führ­te. Die­ses Weg­blei­ben der Luft rich­te­te tie­fe­re Schä­den an, die außer­halb des Gesichts­krei­ses von Poli­to­lo­gen und Juris­ten liegen.

Daß Schulz mit die­sen Roma­nen und mit poli­tisch auf­ge­la­de­nen Erzäh­lungs­bän­den wie Stun­de nach zwölf (1985) und Zeit ohne Ende (1988) an die (DDR-)Öffentlichkeit tre­ten konn­te, hat einen ein­fa­chen Grund: Er ist die Extrem­form eines Nur-Erzäh­lers. Er schreibt ent­we­der Roma­ne oder Erzäh­lun­gen – „essay­is­ti­sche“ Pro­sa gibt es nicht von ihm, weil er zu jeder Pro­duk­ti­on von All­ge­mein­hei­ten unfä­hig ist. Das ist die Wur­zel sei­ner Meis­ter­schaft in der Ver­ge­gen­wär­ti­gung der deut­schen Geschich­te unse­res Jahrhunderts.

Schulz ist weder für noch gegen etwas —er sieht etwas, und er sucht das Gese­he­ne mög­lichst „rund“, „ganz“ dar­zu­stel­len. (Auf gebil­det: Er sucht die Wirk­lich­keit in ihrer Kom­ple­xi­tät zu fas­sen.) Es geht ihm nicht dar­um, aus der Geschich­te eine Leh­re abzu­lei­ten. Dazu paßt, daß Schulz nie eine Theo­rie über die eige­ne Art des Schrei­bens ent­wi­ckelt hat, obwohl das heu­te ein „muß“ für Schrift­stel­ler ist. (Ein pro­mi­nen­ter mit­tel­deut­scher Autor, der lan­ge schon in West­deutsch­land lebt und die Schulz­schen Bücher schätzt, sag­te nach per­sön­li­chem Ken­nen­ler­nen: „Mit dem kann man ja nicht ein­mal über Lite­ra­tur reden…“) Ein sol­cher Autor ist schwer faß­bar für die Über­wa­chungs­diens­te —im Fall Schulz schei­nen sie oft erst nach Erschei­nen eines Buches und den Reak­tio­nen im Leser­kreis ein „Ach so“-Erlebnis gehabt zu haben.

Hin­zu kommt, daß die Dar­stel­lung der DDR und ihrer Gesell­schaft auf dem Hin­ter­grund der deut­schen Geschich­te nicht das ein­zi­ge The­ma des Erzäh­lers Schulz ist. Es wird auf ver­wir­ren­de Art durch­kreuzt von zwei ande­ren The­men. Aus jenem geschicht­li­chen Hin­ter­grund hat sich ein Stück, das Drit­te Reich, in recht inten­si­ver Wei­se ver­selb­stän­digt. Man ent­sinnt sich, daß Schulz 1931 gebo­ren ist und also den Zusam­men­bruch die­ses Rei­ches in dem Alter erlebt hat, in dem sich dra­ma­ti­sche Umbrü­che am tiefs­ten ein­prä­gen. Der drit­te gro­ße Roman von Schulz, Dame in Weiß, spielt wäh­rend jenes Zusam­men­bruchs; die Dame des Titels ist eine frü­he­re Frau­en­schafts­füh­re­rin, die ihre Ver­gan­gen­heit nicht so schnell ver­ges­sen kann, und mit einem aben­teu­er­li­chen Rudel von Halb­wüch­si­gen wird der Roman zugleich ein Denk­mal der Flakhelfer-Generation.

Es ist kein Zufall, daß im Schulz­schen Werk die stärks­ten Erzäh­lun­gen im fahl­ro­ten Unter­gang des Natio­nal­so­zia­lis­mus spie­len: die Edel­weiß­pi­ra­ten-Sto­ry „Rula­man“ (in Zeit ohne Ende) und vor allem die in der Auf­lö­sung der Ost­front spie­len­de Geschich­te „Das Leben und das Ster­ben“ (in Stun­de nach zwölf), der Man­fred Bie­ler pro­phe­zeit hat, sie wer­de im nächs­ten Jahr­hun­dert als eine der gro­ßen Erzäh­lun­gen unse­res Jahr­hun­derts ange­se­hen werden.

Neben DDR und Drit­tem Reich nimmt sich das drit­te Erz­the­ma von Schulz zunächst pri­va­ter aus. Ange­fan­gen bei Meschkas Enkel, zieht es sich durch eine gan­ze Rei­he von Schulz­schen Büchern hin­durch: Ein klei­ner Jun­ge lebt in der Obhut sei­ner Groß­el­tern, weil es den Eltern wäh­rend eini­ger Jah­re nicht mög­lich ist, sich um ihr Kind zu küm­mern. Man ist, im Zei­chen des land­läu­fi­gen Psy­cho­lo­gis­mus, ver­lockt, auf ein „trau­ma­ti­sches Erleb­nis“ zu tippen.

Aber auch hier­in ist für Hel­mut H. Schulz die Welt nicht so sim­pel wie für so man­che Zeit­ge­nos­sen. Die­ser Kna­be, auf den wir in sei­nen Roma­nen und Erzäh­lun­gen immer wie­der sto­ßen, fühlt sich bei sei­nen Groß­el­tern nicht aus­ge­setzt, son­dern behü­tet und gebor­gen; sie ver­kör­pern für ihn die Her­kunft, das selbst­ver­ständ­lich stüt­zen­de Erbe. Die Eltern hin­ge­gen füh­ren ihn ins Leben hin­ein: Der Vater ist das geis­ti­ge Aben­teu­er, das aus dem Chtho­ni­schen her­aus­führt ins aus­grei­fen­de Ord­nen —so wie die Mut­ter weni­ger die Behü­te­rin ist, als die Frau mit ihrer beson­de­ren Welt. Die Lie­be zu den Groß­el­tern ist weder klei­ner noch grö­ßer als die zu den Eltern, son­dern von ganz ande­rer Art.

Die drei Grund­the­men von Hel­mut H. Schulz – DDR, Drit­tes Reich, Leben zwi­schen Groß­el­tern und Eltern – sind eng inein­an­der ver­strickt. Dies ist sozu­sa­gen das Mar­ken­zei­chen von Schulz, macht den selt­sa­men Reiz sei­ner Erzähl­welt aus. In der Recht­fer­ti­gung sei­nes Vetos gegen jede posi­ti­ve Her­vor­he­bung von Hel­mut H. Schulz in den Spal­ten der Welt such­te Gün­ter Zehm 1981 eines die­ser The­men als blo­ße Tak­tik eines gehor­sa­men DDR-Unter­ta­nen zu entlarven:

Was Schul­zes ‚poli­ti­sche Kühn­hei­ten‘ betrifft, so gehen sie nicht über das hin­aus, was die (Ost)NPD schon seit Jahr und Tag behaup­ten darf. Die­se (Ost)NPD und ihr ‚Ver­lag der Nati­on‘ die­nen der SED dazu, ehe­ma­li­ge Nazis mit der neu­en Lage halb­wegs zu ver­söh­nen und sie für den ‚Auf­bau‘ einzuspannen.

Das mag für die Zen­so­ren eines der Moti­ve gewe­sen sein, wes­halb sie die Bücher von Schulz in der uns bekann­ten Form frei­ga­ben (auch wenn die Zen­sur­vor­gän­ge, wie wir heu­te wis­sen, längst nicht so metho­disch und ratio­nal ablie­fen, wie das die west­li­chen DDR-Kri­ti­ker damals meinten).

Daß bei Hel­mut H. Schulz selbst der Antrieb aus einer tie­fe­ren Schicht kam, daß sei­ne drei Haupt­the­men in ihrer Ver­flech­tung für ihn unaus­weich­lich waren und sind, zei­gen sei­ne bei­den ers­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen nach dem Fall der Mau­er: In der Form haben sie sich dras­tisch geän­dert — die Pro­blem­stel­lung ist die glei­che geblieben.

Die For­mu­lie­rung von den „bei­den ers­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen nach dem Fall der Mau­er“ ist übri­gens unge­nau. Nur eine von ihnen ist wirk­lich erschie­nen: die an Umfang klei­ne­re. Die ande­re, weit umfang­rei­che­re, war zwar bereits offi­zi­ell ange­kün­digt, ein Teil von ihr ist bereits gesetzt, die wirt­schaft­li­che und sons­ti­ge Kri­se der bis­he­ri­gen DDR-Ver­la­ge hat jedoch zunächst die Ver­öf­fent­li­chung unmög­lich gemacht, sogar die recht­li­chen Ver­hält­nis­se schei­nen unklar zu sein. Wir spre­chen vom Pon­te-Roman. Der Schrei­ben­de hat zwar Ein­blick in den Satz und (soweit vor­han­den) in das Manu­skript erhal­ten, sieht sich jedoch nicht imstan­de, ein Urteil über die­ses als opus magnum ange­leg­te Werk abzu­ge­ben. Der Grund ist, daß er drei­er­lei nicht weiß: ob der Roman über­haupt erschei­nen wird – dann, wenn ja, wann er erschei­nen wird – und schließ­lich, drit­tens, ob er dann in sei­ner heu­ti­gen Form oder völ­lig umge­ar­bei­tet erschei­nen würde.

Belas­sen wir es also bei zwei Fest­stel­lun­gen. Inhalt­lich ist der Pon­te-Roman, an dem Schulz seit eini­gen Jah­ren arbei­tet, der Ver­such einer umfas­sen­den und abschlie­ßen­den Aus­sa­ge zur DDR anhand einer fik­ti­ven Bio­gra­phie eines erfun­de­nen hohen Wür­den­trä­gers des Ulb­richt-Hon­ecker-Staa­tes. For­mal unter­schei­det sich der Roman dadurch von allen bis­he­ri­gen Ver­öf­fent­li­chun­gen von Schulz, daß er nicht mehr „rea­lis­tisch“, son­dern in einer Kunst­spra­che geschrie­ben ist: näm­lich im „pika­res­ken“ Stil nach Art des baro­cken Schel­men­ro­mans. (Wobei man ver­mu­ten kann, daß sich Schulz zu die­ser Kunst­form ent­schloß, weil ursprüng­lich eine Ver­öf­fent­li­chung unter dem SED-Regime vor­ge­se­hen war — dem kam jedoch der Fall der Mau­er zuvor.)

Wirk­lich erschie­nen ist von Hel­mut H. Schulz seit dem Fall der Mau­er nur eine Erzäh­lung von 159 Sei­ten mit dem Titel Göt­ter­däm­me­rung (1990). Der Blick­fang auf dem Umschlag ist das Foto einer nächt­lich lodern­den Flam­me. Dazu paßt, daß in die­ser Erzäh­lung die bei­den andern Zen­tral­the­men von Schulz, Drit­tes Reich und Künst­li­che Fami­lie, eng inein­an­der ver­wo­ben sind. Schulz hat noch in kei­nem andern sei­ner Bücher die über­mäch­ti­ge Kind­heits­er­fah­rung vom Unter­gang des Reichs sei­ner Groß­el­tern und Eltern so inten­siv Bild wer­den las­sen. Daß das auch dies­mal mehr als eine tak­ti­sche Fin­te ist, läßt sich dar­an able­sen, daß in die­sem Band kei­ne Spur jenes wat­ti­gen Betrof­fen­heits­jar­gons zu fin­den ist, mit der sich der Bun­des­bür­ger die Erin­ne­rung an jene Welt mit ihren Höhen und Tie­fen vom Hal­se zu hal­ten pflegt. Auf die ande­re übli­che Pro­phy­la­xe, die Schnod­de­rig­keit, läßt Schulz sich eben­falls nicht ein. Auch hier geht er einen drit­ten Weg.

Wie der Pon­te-Roman ist auch die­ser schma­le­re Band for­mal ein Aus­bruch aus der von Hel­mut H. Schulz bis­her so meis­ter­haft gehand­hab­ten Erzähl­tech­nik des moder­nen Rea­lis­mus. Aller­dings ersetzt er sie hier nicht, wie im Pon­te, durch eine Kunst­spra­che, son­dern durch­setzt sie mit einem kon­tras­tie­ren­den Ele­ment: Zita­te aus der Edda und den Sagas wer­den ein­mon­tiert. Dem sechs­jäh­ri­gen Jun­gen, durch des­sen Augen und Ohren der Leser die Erzäh­lung auf­nimmt, wer­den von der Groß­mutter (S. 8)

alle die alten Geschich­ten von Asen und Men­schen, von Wanen und Rie­sen ins Herz gepflanzt, als han­del­te es sich um Rea­li­tä­ten und nicht um Mythen. Sie fie­len wie Früch­te vom Baum der Erkennt­nis in mei­nen Kopf, nis­te­ten sich ein und blie­ben für immer. Mir oblag es, die geschau­te mit der geträum­ten Welt zu verknüpfen.

Die Sze­ne ist ein Hof in der Nähe der Ostsee:

Bäu­me, Gras, Was­ser, Him­mel und Wol­ken, Tie­re und mensch­li­che Heim­stät­ten waren greif­bar nahe und dem Gleich­nis zugänglich.

Der groß­zü­gi­ge, güti­ge Groß­va­ter Karl Sta­del­hoff wird für den Kna­ben zu Asa-Thor, der lis­tig-aben­teu­er­li­che Onkel Georg nimmt die Züge von Loki an, und bei ihren sel­te­nen Besu­chen ver­wan­delt sich die Mut­ter in die von allen umwor­be­ne Freya…

Ist wirk­lich alles dem Wan­del unter­wor­fen? Auf S. 46 liest man:

Ein Baum ist nicht nur Holz für den Zim­mer­mann, son­dern Gestalt und Woh­nung eines Geis­tes, wie auch die gan­ze Welt gleich­nis­haft in der Welt­esche unter­ge­bracht ist.

Doch das länd­li­che Idyll an der See ver­mag nicht alles unter sei­ne Gleich­nis­se zu zwin­gen. Die Schlo­te der gro­ßen Städ­te recken sich in der Fer­ne, und als Asa-Thor geschla­gen dort­hin zieht, wird er wie­der zum Hand­werks­meis­ter Karl Sta­del­hoff. Zwi­schen die pathe­ti­schen Sze­na­ri­en der Edda schie­ben sich die nüch­tern geschil­der­ten Lebens­läu­fe der ein­zel­nen Mit­glie­der die­ser Groß­fa­mi­lie, die sich aus Rie­sen zurück­ver­wan­deln in Städ­ter, Büro­men­schen, Par­tei­ge­nos­sen. In sol­chen Bil­der­fol­gen läßt uns Schulz die Ris­se durch ein Reich spü­ren, das mit dem Anspruch auf­ge­tre­ten war, Land und Stadt, Macht und Geist, Erbe und Zukunft zu versöhnen.

Die Erzäh­lung Göt­ter­däm­me­rung vom Hel­mut H. Schulz endet mit einer hin­ter­sin­ni­gen Poin­te. Kurz vor dem Zusam­men­bruch des Drit­ten Rei­ches wird „Onkel Loki“ — man weiß nicht, ob er wirk­lich ein Bluts­ver­wand­ter ist—zum letz­ten Zieh­va­ter des zum Halb­wüch­si­gen her­an­ge­reif­ten Kna­ben Buri und zieht mit ihm durch die bren­nen­den deut­schen Städ­te. Der Zieh­va­ter-Onkel küm­mert sich bei die­ser Wan­de­rung unter Bom­ben­ha­gel mehr um die umsich­ti­ge Vor­be­rei­tung sei­ner erfolg­rei­chen Nach­kriegs­exis­tenz als um sei­nen Zögling.

Buri wird im Ruhr­ge­biet im Kel­ler eines bom­bar­dier­ten Hau­ses ver­schüt­tet und erst nach neun Tagen wun­der­ba­rer­wei­se geret­tet. Als er im Laza­rett erwacht, sitzt – ein zwei­tes Wun­der – sei­ne Mut­ter wei­nend an sei­nem Bett. Die Erzäh­lung endet mit den Sätzen: