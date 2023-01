Netzfundstücke (147) – Schönhuber, Nolte, Mühle

Gern attes­tiert das patrio­ti­sche Milieu den öffent­lich-recht­li­chen Sen­de­an­stal­ten ein fort­schrei­ten­des Abdrif­ten in Rich­tung lin­ker Meinungsmache.

Zwar las­sen lin­ke Zuspit­zun­gen sich über die letz­ten Jah­re bei den ÖR durch­aus beob­ach­ten (sie­he Funk als jugend­li­ches Netz­an­ge­bot oder der Weg­fall letz­ter »kon­ser­va­ti­ver« Stim­men im Pro­gramm), aber zum gro­ßen Teil grün­det die Ein­schät­zung vom »immer schlim­me­ren GEZ-Fern­se­hen« auf nost­al­gi­scher Verklärung.

An einem Bei­trag der ARD-Sen­dung Pan­ora­ma aus dem Jahr 1989 über die Par­tei Die Repu­bli­ka­ner läßt sich bei­spiel­haft zei­gen, daß es nicht erst einer Anja Reschke bedurf­te, um das typi­sche links­li­be­ra­le »Framing« gegen Par­tei­en rechts der Mit­te in Stel­lung zu bringen.

Wenn auch in der Mach­art etwas ange­staubt, bedien­te man sich schon vor etwas mehr als 30 Jah­ren der glei­chen Scha­blo­nen, in die heu­te die AfD ein­ge­fügt wird. Auf­grund der gezeig­ten Bil­der sowie der Aus­schnit­te aus Franz Schön­hu­bers Reden ist »Stramm rechts: Schön­hu­ber und sein Pro­gramm« den­noch ein inter­es­san­tes Zeit­do­ku­ment und ver­deut­licht, daß der öffent­li­che Rund­funk schon lan­ge vor dem Auf­tre­ten der AfD als Abwie­ge­lungs­in­stru­ment gegen rech­te Oppo­si­ti­ons­kräf­te Ver­wen­dung fand.

»STRAMM RECHTS: SCHÖNHUBER UND SEIN PROGRAMM«

– – –

Der His­to­ri­ker Ernst Nol­te war eben­falls von die­ser Vor­ge­hens­wei­se der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Öffent­lich­keit betrof­fen. Im His­to­ri­ker­streit von 1986 stand er dem BRD-Haus­so­zio­lo­gen Jür­gen Haber­mas gegen­über, der sich mit Hil­fe der übli­chen Ver­däch­ti­gen zum mora­li­schen Inqui­si­tor auf­schwang und die in der Bun­des­re­pu­blik bereits vor­herr­schen­de Ten­denz, Ausch­witz zum nega­ti­ven Grün­dungs­my­thos der Repu­blik zu erhe­ben, end­gül­tig zementierte.

Auf die­sem von Haber­mas gefes­tig­ten Fun­da­ment konn­te der ers­te grü­ne Außen­mi­nis­ter Josch­ka Fischer im Gespräch mit Ber­nard-Hen­ri Lévy in der FAZ vom 18. Febru­ar 1999 konstatieren:

Alle Demo­kra­tien haben eine Basis, einen Boden. Für Frank­reich ist das 1789. Für die USA die Unab­hän­gig­keits­er­klä­rung. Für Spa­ni­en der Spa­ni­sche Bür­ger­krieg. Nun, für Deutsch­land ist das Ausch­witz. Das kann nur Ausch­witz sein. Die Erin­ne­rung an Ausch­witz, das »Nie-mehr-Ausch­witz«, kann in mei­nen Augen das ein­zi­ge Fun­da­ment der neu­en Ber­li­ner Repu­blik sein.

Nol­te wur­de nach der Nie­der­la­ge im His­to­ri­ker­streit vom aka­de­mi­schen Main­stream zuneh­mend iso­liert und publi­zier­te fort­an haupt­säch­lich in kon­ser­va­ti­ven Medi­en, unter ande­rem in der Sezes­si­on, obgleich er nicht müde wur­de zu beto­nen, daß nicht er sei­ne Ansich­ten geän­dert, son­dern die öffent­li­che Mei­nung in der Bun­des­re­pu­blik sich ver­scho­ben habe.

Am kom­men­den Mitt­woch, den 11. Janu­ar, wäre Nol­te 100 Jah­re alt gewor­den. Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek und IfS-Lei­ter Erik Leh­nert wid­men ihm daher ein eige­nes Lite­ra­tur­ge­spräch, das wie immer live auf You­Tube über­tra­gen wird.

Los geht es um 19:30 Uhr auf dem Kanal Schnell­ro­da. Ter­min vor­mer­ken und hier ein­schal­ten!

Im Hau­se Antai­os sind zwei Bücher Nol­tes erschienen:

Faschis­mus – von Mus­so­li­ni zu Hit­ler (hier bei Antai­os bestel­len) und

Am Ende eines Lebens­werks: Letz­te Reden 2011/2012 in der rei­he kapla­ken (hier eben­falls bei Antai­os zu haben).

Außer­dem ver­öf­fent­lich­te Antai­os 2009 eine Nol­te-Bio­gra­phie aus der Feder Sieg­fried Ger­lichs mit dem Titel Ernst Nol­te – Por­trait eines Geschichts­den­kers, die Sie hier erwer­ben können.

– – –

Zum Jah­res­an­fang noch Wer­bung in eige­ner Sache: Die Keh­re-Heft­vor­stel­lun­gen sind zurück, jedoch mit neu­em Ansatz und in neu­er Umgebung.

Ab sofort prä­sen­tie­ren wir die neu­es­te Aus­ga­be nicht mehr aus mei­nen eige­nen vier Wän­den, son­dern stel­len sie live im Bür­ger­treff­punkt »Müh­le Cott­bus« vor. Die aktu­el­le Aus­ga­be zum The­ma »Öko­fa­schis­mus« wer­den der Autor Vol­ker Zier­ke und mei­ne Wenig­keit am Don­ners­tag, den 12. Janu­ar, vor inter­es­sier­tem Publi­kum sezieren.

Beginn in der Müh­len­stra­ße 43 ist um 18:30 Uhr. Für die­je­ni­gen, die am Don­ners­tag nicht vor Ort sein kön­nen, wird die Ver­an­stal­tung auf­ge­zeich­net und kurz dar­auf hier bei You­Tube ver­füg­bar sein.

Wir freu­en uns über Ihr Kom­men! Und das prä­sen­tier­te Heft, “Öko­fa­schis­mus” wie erwähnt, kann hier bestellt wer­den.

An die­ser Stel­le gilt ein herz­li­ches Dan­ke­schön der Müh­le, die als Ort leben­di­ger Gegen­kul­tur in der Nie­der­lau­sitz wich­ti­ge Arbeit leis­tet. Lei­der ist auch die Müh­le von stei­gen­den Miet- und Ener­gie­kos­ten betrof­fen. Spen­den sind daher gern gese­hen und not­wen­dig, um die­sen wich­ti­gen Bür­ger­treff­punkt in der Cott­bu­ser Stadt­mit­te zu halten.

Also, hier die Müh­le unter­stüt­zen und rech­te Frei­räu­me offenhalten:

MÜHLE COTTBUS – EINEN BEITRAG LEISTEN…