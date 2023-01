Reichelt – Auffangstellung oder Brückenbauer?

Skep­tisch in bezug auf Rei­chelt und Co. könn­te man also schlie­ßen, daß er ein klas­si­scher Ver­prell­ter und Selbst­ver­mark­ter ist. Sei­ne zwei­fel­los bemer­kens­wer­te Schaf­fens­kraft und Dyna­mik stellt er in den Dienst gegen den Macht­fak­tor Links­li­be­ra­lis­mus; so kann er die rela­tiv »rech­te« Flan­ke der Mit­te wie­der besetzen.

Zu befürch­ten ist aber die imma­nen­te Sehn­sucht jedes Ver­prell­ten, der eben gera­de kei­ne Kipp­fi­gur sein möch­te: Ein sol­cher Ver­prell­ter strebt danach, wie­der ein­ge­baut, das heißt als Per­sön­lich­keit mit Aus­strah­lung akzep­tiert und gedul­det zu wer­den – wie anno dazu­mal, vor der Skan­da­li­sie­rung der Ver­hal­tens­wei­sen zu Mitarbeiterinnen.

So schürt Rei­chelt kon­stant Unmut sei­ner Leser ob des Links­drifts des Main­streams, be­fähigt und ermu­tigt sie aber nicht, selbst poli­tisch han­delnd in Erschei­nung zu tre­ten oder sich poli­tisch in der authen­ti­schen Oppo­si­ti­on zu organisieren.

Im Gegen­teil: Weil die Logik und oft­mals auch die Spra­che des fal­schen Gan­zen wei­ter­ge­tra­gen wer­den und man nur wohl nur an ober­fläch­li­chen Teil­kor­rek­tu­ren gegen die Ampel fest­hält, sorgt man als vor­ge­se­he­ne Oppo­si­ti­ons­platt­form sogar poten­zi­ell für mehr Stabilität des media­len Main­streams und lie­fert Reso­nanz­räu­me für eine ver­meint­li­che Post-Mer­kel-Uni­on. (Inter­es­sant wäre die Ent­wick­lung der Rei­chelt-For­ma­te, wür­de die CDU/CSU plötz­lich mit der FDP koalie­ren. Blie­be dann noch viel übrig vom Angriff auf die Herrschenden?)

Aus non­kon­for­mer Sicht schei­nen mir die Rei­chelt-Medi­en dem­zu­fol­ge von einem Dop­pel­cha­rak­ter gekenn­zeich­net zu sein. Einer­seits erwei­tert man den Rah­men des Sag­ba­ren und berich­tet auf unkon­ven­tio­nel­le, offen­si­ve Wei­se (und das oft vor Ort). Ande­rer­seits agiert man – bewußt oder unbe­wußt – als dyna­mi­sches Vor­feld­me­di­um eines Teils der Christ­de­mo­kra­tie im Kampf gegen den Links­drift der Ampel.