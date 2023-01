Behzad Karim Khani und die Schuld der “Biodeutschen” (2)

Der “Dis­kurs” dar­über voll­zieht sich in drei Argu­men­ta­ti­ons­mus­tern, die inein­an­der über­ge­hen und zum Teil gleich­zei­tig bespielt werden:

Auf Stu­fe 1 ist der “gro­ße Aus­tausch” eine “rechts­ex­tre­me Ver­schwö­rungs­theo­rie”, die von patho­lo­gi­schen Ras­sis­ten hal­lu­zi­niert wird. Auf Stu­fe 2 wird ein­ge­räumt, daß so etwas wie ein “demo­gra­phi­scher Wan­del” exis­tiert, dies sei aber nicht wei­ter schlimm, weil wir alle nur Men­schen sind und die Ein­wan­de­rer zu grund­ge­setz­treu­en Bür­gern einer “bun­ten” Repu­blik “inte­griert” wer­den. Auf Stu­fe 3 schließ­lich wird in die Offen­si­ve gegan­gen: Ja, der “Gro­ße Aus­tausch” fin­det statt, und ihr habt es nicht anders verdient.

Kha­ni agi­tiert unver­hoh­len auf Stu­fe drei:

Viel­leicht soll­ten wir ein­se­hen, dass, wenn man für die Idee ras­si­scher Rein­heit einen Welt­krieg anzet­telt, man sich nach des­sen Nie­der­la­ge gezwun­gen sehen könn­te, ein Ein­wan­de­rungs­land zu wer­den. Immer­hin teil­ten auch die Sie­ger­mäch­te unser Miss­trau­en die­ser Gesell­schaft gegen­über. Und viel­leicht soll­ten wir an der Stel­le auch mal über­le­gen, wer hier wem was schul­det. Wer hier mit wem wie redet. (…)

Was er hier sagt, ist im sach­li­chen Kern völ­lig rich­tig, abge­se­hen vom Phan­tas­ma des “ari­schen Alb­traums”, das der Recht­fer­ti­gung der Über­nah­me dient:

Was sicher ist: Wir sind hier. Nicht nur für Ihre Ren­ten­kas­sen, son­dern weil wir dafür sor­gen, dass der ari­sche Alb­traum in die­sem Land nie­mals Rea­li­tät wird. Dafür, dass die­se Rea­li­tät so weit ent­fernt liegt, dass selbst Nazis sie offen­bar auf­ge­ge­ben haben, so, wie wir alle die Idee die­ses sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Gesamt­schul- und Mit­tel­schicht-Mit­ein­an­ders auf­ge­ge­ben haben. Ohne extre­me Gewalt, die jene Hit­ler­deutsch­lands in den Schat­ten stellt, wird jener Alb­traum sich nicht erfül­len. Die­ser Zahn ist end­gül­tig gezogen.

Was blie­be, wären nur noch klei­ne Rück­zugs­schar­müt­zel, “die nie­de­re Gemein­heit des Ein­zel­nen, die immer wie­der ihren Weg fin­det, sich immer wie­der Bah­nen bricht und dabei den Unwil­len der Deut­schen bloß­legt.” Bei­spie­le dafür sei­en “faschis­ti­sche Chats der Poli­zei”, “NSU-Taten” oder die “1000 regis­trier­ten, frem­den­feind­li­chen Anschlä­gen just in dem Jahr, wo man sich par­al­lel Orden der soge­nann­ten Will­kom­mens­kul­tur an die Brust hef­te­te.” Letz­te­res ist eine ziem­lich unauf­rich­ti­ge Kla­ge, wenn zugleich das Aus­maß der Migran­ten­ge­walt – und kri­mi­na­li­tät ver­schwie­gen wird, die immer­hin auch Gegen­stand sei­nes eige­nen Romans ist.

Kha­ni wähnt sich in einem Land, in dem ein deut­scher “Innen­mi­nis­ter bun­des­weit Pla­ka­te auf­hän­gen lässt, auf denen wir in unse­ren Mut­ter­spra­chen dazu ange­hal­ten wer­den sol­len, gegen Bezah­lung dahin zurück­zu­ge­hen, wo wir her­ge­kom­men sind” (schön wär’s, aber das ist nur ver­zerr­te Ber­li­ner Bla­sen­re­zep­ti­on). Er echauf­fiert sich über die “hun­dert­tau­send­fach ver­kauf­ten Aus­ga­ben von Thi­lo Sar­ra­zins Büchern” und sei­nen “ekel­haft stump­fen Bauch­ge­fühl­ras­sis­mus”, ganz so, als hät­te Sar­ra­zin kei­ner­lei ratio­na­le Argu­men­te geliefert.

Es pas­sie­ren ein­fach merk­wür­di­ge Din­ge, wenn man Mil­lio­nen Men­schen aus frem­den Kul­tur­krei­sen in einem his­to­risch sehr kur­zen Zeit­raum in einem Land mit hoher Bevöl­ke­rungs­dich­te ansie­delt, das sei­nen Selbst­be­haup­tungs­wil­len weit­ge­hend ver­lo­ren hat und von einer post- und anti­na­tio­na­len Eli­te regiert wird.

All dies ver­linkt Kha­ni geo­po­li­tisch mit “der Unter­stüt­zung der ame­ri­ka­ni­schen Krie­ge gegen unse­re Län­der”, der sich die Deut­schen eben­falls schul­dig gemacht hät­ten. “Unse­re” Län­der sagt er, und berauscht sich dabei an der Vor­stel­lung, daß unser Land bald auch das Land sei­ner Leu­te sein wird. Soll­te es soweit kom­men, und ich darf es erle­ben, wäre ich gespannt, ob die ver­schie­de­nen Migran­ten­grup­pen dann in einem fried­vol­len Mul­ti­kul­ti­pa­ra­dies koexis­tie­ren oder sich nicht doch eher in neue eth­no­kul­tu­rell akzen­tu­ier­te Ver­tei­lungs­kämp­fe stür­zen werden.

An sei­ner eige­nen Per­son und sei­nem eige­nen Ton­fall scheint Kha­ni kei­ner­lei “nie­de­re Gemein­heit” wahr­zu­neh­men. In süf­fi­san­tem Ton­fall fei­ert er das “Abster­ben” der Deut­schen und den Tri­umph sei­ner eige­nen demo­gra­phi­schen Schicht, mit einer bei­nah geno­zi­dal anmu­ten­den Scha­den­freu­de. “Völ­kerster­ben von sei­ner schöns­ten Sei­te”, wie der ähn­lich gewi­ckel­te Denis Yücel schon 2011 schrieb.

Wen wun­dert es, wenn Deut­sche auf der­glei­chen mit “Unwil­len” reagieren?

Unse­ren Autor offen­bar, der in sei­ner eige­nen eth­no­zen­tri­schen Per­spek­ti­ve befan­gen ist, dabei jedoch objek­tiv gese­hen wenig Grund zur Kla­ge hat. Gemes­sen an alten bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Maß­stä­ben ist er her­vor­ra­gend “inte­griert”. Er konn­te in Deutsch­land das Gym­na­si­um besu­chen, einem Stu­di­um nach­ge­hen, eine Bar in der Haupt­stadt eröff­nen, wur­de dazu ein­ge­la­den, auf dem Wett­be­werb um den Inge­borg-Bach­mann-Preis zu lesen. Dem Ver­neh­men nach hat er ein “groß­ar­ti­ges” lite­ra­ri­sches Talent, und ver­mut­lich beherrscht er das Deut­sche bes­ser als ein gro­ßer Teil der Deutschen.

Und den­noch geht aus sei­ner Pole­mik ganz klar her­vor, daß er auch nach bei­na­he vier­zig Jah­ren in Deutsch­land eine eth­ni­sche Iden­ti­tät hat, die deut­lich zwi­schen “Ihr” und “Wir” unter­schei­det, die sich nicht nur scharf von den “Bio­deut­schen” abgrenzt, son­dern ihrer Exis­tenz und Iden­ti­tät feind­se­lig und unem­pa­thisch gegenübersteht.

Man kann Kha­nis gan­ze Argu­men­ta­ti­on im Grun­de auf die Recht­fer­ti­gung sei­ner eth­no­kul­tu­rel­len Inter­es­sen redu­zie­ren. Kei­ne Waf­fe funk­tio­niert in Deutsch­land bes­ser als das Bespie­len des Schuld­kom­ple­xes. Damit bringt man die Almans zuver­läs­sig zum Kuschen. Sie dient, wie über­all anders auch (denn wir haben es nicht nur mit einem deut­schen, son­dern einem gesamt­west­li­chen Pro­blem zu tun), der Durch­set­zung von Machtansprüchen.

Auch Kha­ni benutzt sie zur Beschä­mung, Ernied­ri­gung, Ein­schüch­te­rung, in einer hem­mungs­lo­sen und nuan­cen­be­frei­ten Art, die mich zwei­feln ließ, ob wir es hier mit einer Par­odie oder einer bewuß­ten Über­trei­bung zu tun haben.

Ich den­ke jedoch, daß man dem Autor zuviel der Ehre erweist, wenn man hier einen sub­ti­le­ren Hin­ter­sinn ver­mu­tet. Wahr­schein­li­cher ist, daß er die­se grob­schläch­ti­ge und ver­zer­ren­de Erzäh­lung von der deut­schen Schuld auch tat­säch­lich glaubt. Sie ver­stellt sei­nen Blick auf die Rea­li­tät, ver­schafft ihm jedoch ein gutes Gewis­sen und stärkt sei­ne per­sön­li­che Agen­da und Identität.

Und auch hier erweist er sich iro­ni­scher­wei­se als her­vor­ra­gend inte­griert. Denn die Dok­trin von der ein­zig­ar­ti­gen deut­schen Schuld, die nur durch die Preis­ga­be des eige­nen Lan­des, des eige­nen Vol­kes, der eige­nen Kul­tur gesühnt wird, lernt man nicht Tehe­ran, son­dern ist eine durch und durch bun­des­deut­sche Ideo­lo­gie, poli­tisch erwach­sen aus dem Saat­gut der Umer­zie­hung und psy­cho­lo­gisch aus dem Umschlag des Natio­nal­chau­vi­nis­mus in den Natio­nal­ma­so­chis­mus durch das Trau­ma des Krieges..

Die­se Dok­trin hat eine sehr unter­schied­li­che, ja gegen­sätz­li­che Wir­kung auf Auto­chtho­ne und Ein­wan­de­rer gezei­tigt, und das über Genera­tio­nen hin­weg. Natio­nal­kon­ser­va­ti­ve haben frü­her ger­ne das Argu­ment ver­tre­ten, daß es völ­lig ver­ständ­lich sei, wenn sich aus­län­di­sche Jugend­li­che nicht in ein Land inte­grie­ren (gemeint war: assi­mi­lie­ren) wol­len, das kei­nen Stolz (außer den “Schuld­stolz”), kein Selbst­wert­ge­fühl und kei­ne Iden­ti­tät mehr kennt. Das war nicht ver­kehrt, aber sie haben über­se­hen, daß Migran­ten aus die­ser Dok­trin auch einen gewis­sen Vor­teil zie­hen können.

Ein Deut­scher ist, wer deut­sche Schuld fühlt. Das ist ein Kri­te­ri­um, bei­na­he so hand­fest wie die leib­li­che Abstam­mung. Deut­sche wer­den durch die Schuld-Dok­trin beschämt und demo­ra­li­siert, Migran­ten wer­den durch sie ermu­tigt, ihre Inter­es­sen umso unver­schäm­ter gegen­über ihrem geknick­ten Wirts­volk durchzusetzen.

Die Ent­wick­lung der letz­ten Jahr­zehn­te hat gezeigt, daß die Migran­ten umso aggres­si­ver und nar­ziss­ti­scher wur­den, je bun­ter, welt­of­fe­ner, tole­ran­ter und unter­wür­fi­ger die Deut­schen sich gaben. Es ist schlicht und ein­fach irre, das “Schei­tern” des “Zusam­men­le­bens” immer noch den letz­te­ren in die Schu­he schie­ben zu wol­len, wie es auch Kha­ni allen Erns­tes tut:

Über­all sagt Deutsch­land uns, dass es mit uns nicht leben will, aber an dem Schei­tern nicht die Schuld tra­gen möchte.

“Deutsch­land” sagt den Migran­ten unauf­hör­lich, daß es mit ihnen “leben” will, und den “Bio­deut­schen”, daß es mit ihnen leben muß, ohne Alter­na­ti­ve. So jeden­falls, wenn man unter “Deutsch­land” den deut­schen Staat, das deut­sche Poli­ti­ker­kar­tell, die deut­schen Medi­en, die deut­schen Insti­tu­tio­nen, die deut­schen Behör­den und die deut­schen Kir­chen ver­steht. Wer “ver­wei­gert” sich denn hier wirk­lich “der Ver­ant­wor­tung”? Was für eine Art von Pro­jek­ti­on, um sich selbst zu ent­las­ten, betreibt Kha­ni hier?

In der Tat wagen die Deut­schen kaum noch, die Din­ge beim Namen zu nen­nen und der Rea­li­tät ins Gesicht zu sehen. Obwohl es eigent­lich eher maka­ber als komisch ist, haben wir alle herz­lich gelacht über den RBB-Jour­na­lis­ten, der sich um Kopf und Kra­gen rede­te, als er sich genö­tigt sah, die Fra­ge nach den “Tätern” der Sil­ves­ter­kra­wal­le zu beantworten.

Mode­ra­to­rin: Wer sind denn die Täter, was weiß man denn dazu zur Stunde? Tho­mas Ros­tek: Von den Tätern zu spre­chen, ist in sol­chen Kon­tex­ten immer ein biß­chen schwie­rig. Tat­säch­lich ist es so, daß, ähm, die Gewerk­schaft der Poli­zei sich dazu bereits geäu­ßert hat, und gesagt hat, es sei­en “grup­pen­dy­na­mi­sche Pro­zes­se”, also ein gesamt­ge­sell­schaft­li­cher gro­ßer Druck, der geherrscht haben soll, anläß­lich jetzt nach zwei Jah­ren Pan­de­mie, daß man da eben ver­sucht, ähm, ähm, genau, daß man an Pyro­tech­nik eben auch leicht ankommt, und daß dort eben, äh, das zu gro­ßen Pro­ble­men geführt habe.

Das ist reprä­sen­ta­tiv für das Deutsch­land, in dem Kha­ni lebt und Kar­rie­re machen konn­te, und kein fik­ti­ves Immer-noch-Nazi-Land, in dem hart­nä­cki­ge Schuld­ab­wehr herrscht, die Innen­mi­nis­ter akti­ve Remi­gra­ti­ons­kam­pa­gnen betrei­ben und ras­sis­tisch unter­drück­te Migran­ten schuld­los in die Rol­le von Sün­den­bö­cken gedrängt werden.

Kha­ni selbst sitzt in die­sem Deutsch­land oben­auf, was er auch weiß, wenn er sich genüß­lich auf der Sei­te der mora­li­schen, poli­ti­schen und demo­gra­phi­schen Sie­ger der Geschich­te prä­sen­tiert. Wenn aber “der Zahn end­gül­tig gezo­gen” ist, dann tre­tet man nur mehr nach unten, tre­tet man nur mehr das, was ohne­hin schon am Boden liegt. Aber da liegt doch nur der ewi­ge Nazi mit Ari­er­wahn, der Gas­kam­mer­mör­der, der Gast­ar­bei­ter­aus­beu­ter, der sin­gu­lä­re bio­deut­sche Ver­bre­cher, der Kolo­nia­list, egal, wie vie­le Genera­tio­nen er zu spät gebo­ren ist! Den kann man getrost bespu­cken und ver­höh­nen und ver­en­den lassen.

Nach­dem er sei­ne Schuld- und Beschul­di­gungs­ka­no­ne leer­ge­bal­lert hat, beteu­ert der Autor:

Ver­ste­hen Sie mich nicht falsch. Das alles recht­fer­tigt nichts. Nicht unse­re Roh­heit, die den stump­fen Gewalt­ex­zes­sen unse­rer Kin­der ein Nähr­bo­den gewor­den ist. Nicht die Obs­zö­ni­tät unse­rer Ableh­nung. Nicht unse­re Ideen­lo­sig­keit, unse­re Per­spek­tiv­lo­sig­keit, Lust­lo­sig­keit, unse­re Teil­nahms­lo­sig­keit. Nicht unser geduck­tes Knur­ren und nicht die geball­ten Fäus­te in unse­ren Hosen­ta­schen. Aber viel­leicht hilft es, unser gesun­des Miss­trau­en und unse­ren feh­len­den Respekt vor dem Staat und sei­nen Reprä­sen­tan­ten zu begreifen.

Nun, wenn er nichts recht­fer­ti­gen will, war­um trägt er dann so dick und gehäs­sig auf? Die ansatz­wei­se Selbst­kri­tik wirkt wie ein Ali­bi, und er ist erneut unauf­rich­tig, wenn er die Kli­en­tel, die er ver­tei­digt, als unge­recht behan­del­te Mar­gi­na­li­sier­te zeich­net, die “geduckt” ihren Zorn in sich hin­ein­fres­sen und ihre Fäus­te in den Hosen­ta­schen ver­ste­cken. Das ist offen­sicht­li­cher Quatsch, und ich neh­me dem Autor nicht ab, daß er das sel­ber glaubt. Die Wahr­heit ist, daß sie die­sem Staat frech auf der Nase her­um­tan­zen und aufs Maul hau­en, und das ist nicht erst seit gestern.

Es gibt in die­sem Land indes eine gan­ze Men­ge ande­rer Men­schen, die eben­falls “gesun­des Miss­trau­en” und berech­tig­ten Groll gegen­über dem “Staat und sei­nen Reprä­sen­tan­ten” ent­wi­ckelt haben, und die viel übler und kon­se­quen­ter ran­ge­nom­men wer­den als Migran­ten in diver­sen Sil­ves­ter­näch­ten. Da wäre ich gespannt, ob Kha­ni bereit wäre, sich die Mühe zu machen, zu begrei­fen, was die Grün­de dafür sind.