Oberschlesien, Januar 45 – Bericht einer Zwölfjährigen

Meine Tante Maria ist in hochbetagtem Alter gestorben. Bis zu ihrem Lebensende lebte sie in Groß Schimnitz, einem Dorf bei Oppeln in Oberschlesien.

Heu­te schreibt sich der Ort Zim­ni­ce Wie­l­kie. Er gehört zu Pros­kau (pol­nisch: Prós­ków) und hieß im 3. Reich, in das hin­ein auch mei­ne Mut­ter gebo­ren wur­de, super­deutsch „Groß Schimmendorf.“

Tan­te Maria – ich fand erst als gro­ßes Kind her­aus: es war nur eine Nenn-Tan­te! – war für mich stets ein Angel­punkt. Wir ver­brach­ten so vie­le Feri­en bei Tan­te Maria! Und es war immer aben­teu­er­lich und toll. Sie war, wie man heu­te sagen wür­de, ein­fach gut drauf. Warm und reso­lut, die­se schö­ne Mischung.

Mein Vater (1946 ver­trie­be­ner Nie­der­schle­si­er) schimpf­te als tem­pe­ra­ment­vol­ler Pole­mi­ker immer mit der Tan­te, daß es doch eine Schan­de sei, daß ihre Kin­der, obwohl Deut­sche, den­noch die deut­sche Spra­che nicht mehr beherrsch­ten – bis auf die eine Toch­ter, die „im Wes­ten“ lebte.

Der Papa fand, das sei doch ihre, Tan­te Mari­as, Auf­ga­be, die Spra­che zu tra­die­ren, auch zu Zei­ten, wo ihr Gebrauch selbst in pri­va­ten Räu­men behörd­lich ver­folgt wur­de. Ich erin­ne­re mich an zahl­rei­che Dis­kus­sio­nen zwi­schen dem Vater und Tan­te Maria, wo die Fet­zen flo­gen. Mei­ne gan­ze Fami­lie ist eben ago­nal veranlagt …

Zuletzt waren wir 2018 mit allen sie­ben Kin­dern dort, bei Tan­te Maria. Sie bewohn­te das letz­te Haus im Ort. Von dort sind es knapp zwei Kilo­me­ter, über immer noch traum­haf­te Feld­we­ge, vor­bei an Mar­terln bis zu Oder, in der man längst wie­der schwim­men kann. Die­ses male­ri­sche Gebiet war damals, Janu­ar und Febru­ar 1945, eine Hauptkampflinie.

Für mich bleibt Groß Schim­nitz ein Traum­ziel, ein Wur­zel­ort. Immer­hin der Ort, in dem mein Groß­va­ter Vin­zenz (als Reichs­bah­ner ein Zivi­list) 1945 auf grau­en­haf­tes­te Art vor den Augen mei­ner Groß­mutter Fran­zis­ka von Ange­hö­ri­gen der rus­si­schen Armee ermor­det wur­de: Er wur­de erschos­sen und dann von einem Pan­zer dem Erd­bo­den gleich­ge­macht. Vin­zenz hat­te sich mit Kol­le­gen in den umlie­gen­den Wäl­dern ver­steckt gehal­ten und war ins Dorf geschli­chen, um sein jüngs­tes von fünf Kin­dern (eben mei­ne Mut­ter Eli­sa­beth) anzu­schau­en. Ein Nach­bar hat­te ihn (sicher in Not) an die Rus­sen verraten.

Tan­te Maria war so fromm wie die meis­ten mei­ner Vor­fah­ren. Sogar mei­ne nie­der­schle­si­sche Ver­wandt­schaft (dort neig­te man eigent­lich eher dem Pro­tes­tan­ten­tum zu) war streng katho­lisch. „Bibel- TV“ und ähn­li­ches lief rund um die Uhr auf die­sem alt­mo­disch klei­nen Bild­schirm in der Küche; Maria war bibel­fest und zän­kisch zugleich.

Was übri­gens das „Deutsch­tum“ angeht – für sie, die im All­tag natür­lich pol­nisch sprach, umge­ben von lau­ter deutsch­stäm­mi­gen „Neu­po­len“ – war es ein wei­te­res Lebens­the­ma neben dem Katholischen.

Die Poler [kein Tipp­feh­ler] sagen so, die Deut­schen sagen so. Ich bin Schle­sie­rin. Wir sagen es so:…

Übri­gens sind die Enkel von Tan­te Maria mitt­ler­wei­le ganz gut im Deutsch­spre­chen. You­tube et al haben es mög­lich gemacht; inter­es­san­te Allianzen!

Als eine Art Tes­ta­ment hat mir Tan­te Maria auf mei­nen Wunsch einen klei­nen, beschei­de­nen Erleb­nis­be­richt ver­macht: Wie es war, damals, 1945, als sie zwölf Jah­re alt war. Das wird die his­to­ri­sche For­schung nicht umstür­zen; „nichts Neu­es unter der Sonne“.

Ich mag es den­noch ver­öf­fent­li­chen; es ist so direkt. Es weist auf Ver­ges­se­nes hin, das wir drin­gend erin­nern soll­ten. “Im Film sieht alles anders aus…”