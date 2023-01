Zweite, besser dritte Reihe

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Den eigent­li­chen Job „in den Lini­en­ein­hei­ten“ erle­di­gen die Unter­of­fi­zie­re und der Grund­wehr­dienst, also die Gefrei­ten und Soldaten.

Wo es an der ner­vö­ses­ten Stel­le Euro­pas schnell mal ent­zünd­lich wur­de, gar dra­ma­tisch, wo es prin­zi­pi­ell um Leben und Tod gehen konn­te, ganz vorn, stan­den die Unter­char­gen, denen die Ver­ant­wor­tung über­tra­gen war. Lief’s schief, droh­te Mili­tär­k­nast in Schwedt.

War eine Heim­kind aus­ge­ris­sen oder ein Rus­se aus einer der Alp­traum-Kaser­nen der GSSD deser­tiert und dabei meist hin­rei­chend bewaff­net, woll­te ein DDR-Bür­ger kei­nen Umweg mehr über eine Aus­rei­se­an­trag in den Wes­ten neh­men, son­dern gleich Luft­li­nie durch, muß­ten „die da vor­ne“ es irgend­wie hin­be­kom­men, eben nicht nur „befehls­ge­mäß“, son­dern mög­lichst in Ver­mei­dung eige­ner furcht­ba­rer Schuld.

Hin­ten, im Batail­lons- und Regi­ments­stab, saßen die Offi­zie­re, die wohl ver­wal­te­ten, plan­ten und koor­di­nie­ren, viel­leicht sogar mal stra­te­gisch und tak­tisch irgend­was bedach­ten, aber eben den Kopf nicht hinhielten.

Alfred Preiß­ler von Borus­sia Dort­mund hat’s in ande­rem Zusam­men­hang tref­fend auf den Punkt gebracht: „Grau is’ im Leben alle Theo­rie – aber ent­schei­dend is’ auf’m Platz.“

Was wir an der deutsch-deut­schen Gren­ze erleb­ten, war glück­li­cher­wei­se nur der Kal­te Krieg, gewis­ser­ma­ßen ein so super­teu­res wie ver­schlei­ßen­des Spiel, aber nicht einer der Welt- oder ander­wei­tig hei­ßen Krie­ge. Dort star­ben die nie­de­ren Dienst­gra­de zuerst, so gewis­ser­ma­ßen die „Ver­ein­ba­rung“; sie kämpf­ten für die Hei­mat, wei­ter hin­ten konn­te man meist unge­fähr­de­ter die Heim­kehr erwarten.

Ernst Jün­ger war Stoß­trupp­füh­rer im Feu­er zwi­schen den Grä­ben und am Ende des Ers­ten Welt­kriegs Leut­nant. Ja, ich weiß, Jün­ger woll­te eigen­in­itia­tiv vorn dabei sein. Sei­ne Grün­de dafür hat er lebens­phi­lo­so­phisch beschrie­ben als Exis­ten­tia­list ganz eige­ner Art. Wir ver­ste­hen ihn, aber wer denn könn­te und woll­te ihm folgen?

Mein Groß­va­ter Mar­tin Bos­sel­mann, Land­ar­bei­ter, Jahr­gang 1906 und von 1939 bis 1945 durch­ge­hend Sol­dat, woll­te nicht unbe­dingt nach vorn, war’s aber, pflicht- und befehls­ge­mäß, bis zu einem Steck­schuß an den See­lower Höhen, der ihm einen Platz im Laza­rett­zug und damit im letz­ten Akt das Leben sicherte. –

Ins­ge­samt gilt, den ein­fa­chen Sol­da­ten, den Arbei­ter, den Hand­wer­ker und, ja, die Putz­frau auf­merk­sam zu ehren. Sie alle sind „vorn“.

Nach dem Wehr­dienst wur­de ich Leh­rer. Was im Beruf trotz der poli­tisch betrie­be­nen Regres­sio­nen von Bil­dung noch erreich­bar war, immer weni­ger näm­lich, wur­de in den Fach- und Klas­sen­räu­men vor der Tafel geleis­tet, in eige­ner Ver­ant­wor­tung, allein, die Kul­tus­bü­ro­kra­tie und ihre „Insti­tu­te“ stan­den dabei eher im Wege, als daß sie im Sin­ne der Sache auch nur irgend­wie hilf­reich zu wir­ken verstanden.

Im Gegen­teil: Es lief am bes­ten, wenn man ohne die wech­seln­den Moden gehor­chen­den Maß­ga­ben arbei­te­te oder bes­ser noch gegen sie an. Das war im Sin­ne eines ein­sa­men und daher unmit­tel­bar selbst­ver­ant­wort­lich zu gestal­ten­den Jobs nahe­zu immer mög­lich, anti­zy­klisch, denn es ließ sich glück­li­cher­wei­se nie­mand aus den Ämtern je sehen.

Bes­ser so. Sie blie­ben an ihren Espres­so-Auto­ma­ten und hiel­ten sich raus. Sie waren auf­ge­stie­gen, weil sie’s zwi­schen Tafel und Klas­se schlecht aus­ge­hal­ten hat­ten und in den viel­fäl­ti­gen spe­zi­fi­schen Anfor­de­run­gen und Aus­ein­an­der­set­zun­gen nicht bestanden.

Eine Ori­en­tie­rung half mir beruf­lich an Schu­len immer jene, die Albert Camus in „Die Pest“ gibt:

Dr. Rieux, der Held des Romans, bleibt auf sei­nem Pos­ten als Arzt. Weil er eben Arzt ist; auf „Struk­tu­ren“, gar auf „Team­work“ ver­läßt er sich nicht, schon gar nicht auf über­ge­ord­ne­te Behör­den; er denkt nicht mal dar­über nach. Er steht – im Absurden.

Aber er ver­sucht, so mensch­lich wie mög­lich zu han­deln, ohne Maß­ga­ben aus einer Befehls­ket­te, ohne poli­ti­sche Phra­sen und ideo­lo­gi­sches Gewäsch, sogar ohne Bezug zu irgend­ei­ner angeb­lich kom­ple­xen Situa­ti­on, son­dern ein­fach nur in der gegen­wär­tigs­ten Unmittelbarkeit.

Gera­de für Deutsch­land scheint bei zuneh­men­der Ideo­lo­gi­sie­rung der gesam­ten Gesell­schaft zu gel­ten: Wer ver­sagt, steigt auf. Bedin­gung dazu ist die Iden­ti­fi­zie­rung mit den poli­tisch längst wie­der zen­tral und ein­heit­lich aus­ge­ge­be­nen Paro­len. Nie­mand ist ver­wun­dert, nimmt die Kom­pe­tenz nach oben hin ab statt zu. Oder es wirkt die Fata­li­tät des Peter-Prin­zips.

Die auf­ge­bläh­ten pra­xis­fer­nen Minis­te­ri­en und all die dubio­sen Insti­tu­te der Bil­dungs­bü­ro­kra­tie sind mit schul­flüch­ti­gen Leh­rern besetzt. Es gibt tat­säch­lich genug gute Grün­de, den Anstren­gun­gen an den Schu­len bes­ser aus­zu­wei­chen, denn vie­le Kol­le­gen wer­den dar­an krank: Über­las­tungs­syn­drom.

Nur wird viel­fach nicht seit­lich aus­ge­wi­chen, was sou­ve­rän wäre, son­dern nach oben aus­ge­wi­chen, in die Büro­kra­tie und in die poli­ti­sche Admi­nis­tra­ti­on hin­ein. Wird man sogar links von der AfD irgend­wo Par­tei­mit­glied, schafft man’s flott zum Minis­ter, ohne auch nur irgend­wie als Pro­fi aus­ge­wie­sen zu sein. Man muß nur die poli­tisch ver­ord­ne­ten Bekennt­nis­se nachsprechen.

Auf Minis­ter­ebe­ne, so das arro­gan­te Selbst­ver­ständ­nis, wird bes­ser gewußt, was aller­dings nur unten ver­stan­den wer­den kann. – Und dank des Föde­ra­lis­mus gibt es in Deutsch­land eine Men­ge Ministerien.

Hin­ter den weni­gen Befä­hig­ten der zahl­rei­chen Par­la­men­te lagert der Sumpf, der „Marais“ der Hin­ter­bänk­ler, deren Kom­pe­tenz allein dar­in besteht, sich auf Lis­ten­par­tei­ta­gen durch­zu­kun­geln, dann die Legis­la­tu­ren irgend­wie zu über­ste­hen, dabei fet­te Diä­ten ein­zu­strei­chen, für ein paar sat­te Jah­re das höfi­sche Wohl­le­ben zu genie­ßen und bei den nächs­ten Wah­len die alten Seil­schaf­ten doch noch mal so zu mobi­li­sie­ren, daß dreis­ter­wei­se auf aber­ma­li­ges Glück in einer nächs­te Run­de Wich­tig­keit zu hof­fen ist.

Sol­len solch medio­kre Schwät­zer und Teil­le­g­asthe­ni­ker der heh­ren Idee der Legis­la­ti­ve ent­spre­chen oder gar in der Exe­ku­ti­ve in Ver­ant­wor­tung ste­hen, bedür­fen sie eines gan­zen Tros­ses soge­nann­ter Refe­ren­ten, die über hin­rei­chend Sach­ver­stand ver­fü­gen und jene Sät­ze bil­den, die dann am Pult ver­laut­bart wer­den. Wir erle­ben gera­de ein­drucks­voll, daß kaum ein Regie­rungs­mit­glied der Ber­li­ner Repu­blik für sich allein zu spre­chen wüßte.

Wie­der sind es befä­hig­te Dienst­leis­ter nie­de­ren und mitt­le­ren Ran­ges, die den vom Sys­tem hoch­be­zahl­ten Nar­ziß­ten souf­flie­ren, was sie ent­schei­den und ver­kün­den. – Schon hin­ter den hoch­wohl­ge­bo­re­nen Expo­nen­ten des alten Rei­ches wusel­te ein Heer von Schrei­bern sowie sophis­ti­schen Sach- und Rechts­kun­di­gen, die das Regnum gedank­lich tru­gen, das die Majes­tä­ten recht und schlecht nur symbolisierten.

Die mit den Federn am Hut leb­ten von denen mit der Feder in der Hand. Wer eige­ne Bedeu­tung wünsch­te, sie aber talent­frei nicht selbst erar­bei­te­te, bedurf­te immer der ver­schmitz­ten Hel­fer, die ihren Ver­stand und ihr Sprach­ver­mö­gen ver­kauf­ten, so wie Lands­knech­te ihren Mumm.

Dank einer star­ken Reichs­idee und iden­ti­täts­stif­ten­den Sym­bo­lik, dank nicht zuletzt der Reli­gi­on hat­te das noch Art, was heu­te, zumal in den Pro­vinz­par­la­men­ten und ‑regie­run­gen der Bun­des­län­der, nur­mehr als Kari­ka­tur unter Regen­bo­gen­be­flag­gung erscheint.

Haupt­auf­ga­be der intel­lek­tu­el­len Dienstleister:

Min­des­tens die Bla­ma­gen ver­mei­den, die der Dumm­heit immer dro­hen, ins­be­son­de­re wenn sie zur Herr­schaft gelangt. Bes­ten­falls wei­te­ren Auf­stieg des Herrn oder der hohen Dame sichern, den Abge­ord­ne­ten oder gar Minis­ter mit Geschick heil durch­kom­men las­sen, ihm stets Gesichts­wah­rung ermög­li­chen und Kom­pe­tenz vortäuschen.

Poli­ti­ker sind Nar­ziß­ten. In der Regel sind ihre Befä­hi­gun­gen so gering wie ande­rer­seits ihr Gel­tungs­drang enorm. Sol­che Figu­ren suchen die Büh­ne, wo sie fast zwangs­läu­fig frü­her oder spä­ter der Lächer­lich­keit preis­ge­ge­ben sind. Dies so lan­ge wie mög­lich zu ver­mei­den ist vor­dring­li­che Auf­ga­be der Refe­ren­ten, Pres­se­spre­cher und Spin Doctors.

Gelingt das nicht, fal­len die Dienst­leis­ter in Ungna­de. Sie haben zu lie­fern, was der Papp­ka­me­rad vorn selbst nicht zu erbrin­gen ver­mag, obwohl er im Stan­de der Wür­de des Amtes bald sogar selbst meint, er könn­te es. Wem von Lakai­en die Türen auf­ge­ris­sen wer­den, der meint schnell, er wäre im Schloß schon richtig.

Der beflis­se­ne Refe­rent, idea­ler­wei­se vita­ler und sen­su­ell hell­wa­cher Schnell­den­ker, nickt zu die­ser Illu­si­on und bestä­tigt den bizarr-schö­nen Irr­glau­ben – wis­send, am Ende steht fast jeder Poli­ti­ker als unfrei­wil­lig komi­sche und geschei­ter­te Figur da.

Was die Phy­sio­gno­mie schon andeu­te­te, beweist am Ende ein­drucks­voll die desas­trö­se Lebens­bi­lanz: Weit­ge­hend ver­sagt, trotz aller Ehrun­gen und auf­ge­steck­ter Orden.

Selbst Frau Mer­kel, jahr­zehn­te­lang das Gesicht der Ber­li­ner Repu­blik, hoch­ge­ehrt, bei­na­he als die Sphinx mit den cha­rak­te­ris­ti­schen Mund­win­keln gel­tend, ging die­sen Weg von der Schein­be­deu­tung zur komi­schen Kom­par­sin, die sie an sich trotz ihrer unbe­strit­te­nen Intel­li­genz immer war.

Lau­ter­bach wür­de als Land­arzt bei sei­nen Pati­en­ten in hoher Ach­tung ste­hen, Habeck wäre als Kin­der­buch­au­tor ver­mut­lich geschätzt, Mer­kel war auf ihrem Fach­ge­biet wohl eine pas­sa­ble Phy­si­ke­rin, aber das reicht die­sen Cha­rak­te­ren nicht; sie ver­lie­ren ihr Maß. Letzt­lich wer­den sie daher unwei­ger­lich zum Gespött der Leu­te, weil sie offen vor­füh­ren, was man sogar unter Ver­trau­ten ver­mei­den sollte.

Grö­ße mag wie­der­um nur jenen Weni­gen zukom­men, die den Kopf hin­hiel­ten, Nel­son Man­de­la bei­spiels­wei­se, einer der sel­te­nen ech­ten Hel­den. Fer­ner denen, die in schwie­rigs­ter Zeit zu füh­ren ver­stan­den und die so not­wen­di­gen wie ris­kan­ten Kor­rek­tu­ren vor­nah­men, Mar­ga­ret That­cher etwa, The Iron Lady. Selbst grau­sa­me Dik­ta­to­ren, extre­mer Ver­bre­chen schul­dig, haben immer­hin For­mat: Augus­to Pino­chet, der man­chen als Ret­ter, ande­ren als Schläch­ter Chi­les gilt.

Ja, es gibt Poli­ti­ker, die sich selbst­los als Die­ner einer gro­ßen Sache, als Anwalt ihres Vol­kes und ihrer Nati­on ver­stan­den haben und deren Werk mit Ernst gewür­digt wird, nur sind sol­che nament­lich in Demo­kra­tien sel­ten. Einer, der aus klei­nen Ver­hält­nis­sen kam, es ehr­lich mein­te, sich nicht berei­cher­te, den Prunk ver­mied und tugend­haft wirk­te, war Anto­nio de Oli­vei­ra Sala­zar.

Aber in unse­rer „Demo­kra­tie“?

Im Stan­de des Man­dats­trä­gers oder des hohen Amtes sind selbst Kre­tins ähn­lich sakro­sankt, wie es frü­her nur Edel­leu­te waren. Wenn­gleich die Macht por­tio­niert in der Befris­tung von Legis­la­tu­ren aus­ge­reicht wird, bil­den sich inner­halb die­ser Zeit­räu­me im Bund und in den Län­dern Hof­staa­ten her­aus, die ihrem Lebens­stil nach eben­so deka­dent erschei­nen wie einst in Duo­dez-Fürs­ten­tü­mern. Die Sta­tus­sym­bo­le und Vor­lie­ben sind ver­gleich­bar, die Maß­lo­sig­keit ist die­sel­be, eben­so all die Operetten-Lächerlichkeiten.

Sobald der Man­tel der Macht umge­legt ist, beginnt eine Meta­mor­pho­se zum Herr­schaft­li­chen, das Bediens­te­te braucht, die die­se Herr­schaft und damit das luxu­riö­se Aus­kom­men sichern, indem Befä­hig­te den Ange­bern Geist und Stim­me lei­hen. Das war immer so. Bei Ban­kett und Emp­fang regiert die Eitel­keit, in den Schreib­stu­ben der Zynis­mus darüber.

Kei­ner ist höher zu schät­zen als der „gemei­ne Mann“ oder die ein­fa­che Frau. Das ist kei­ne Sozi­al­ro­man­tik; und wenn es banal wäre, so ist’s eine wesent­li­che Bana­li­tät, die man nie ver­ges­sen soll­te. Mehr noch: Fehlt einem das Gen zum Macht­er­werb und zum Vor­drän­geln, dann ach­te man dar­auf, selbst mög­lichst unter den ein­fa­chen Leu­ten zu blei­ben, unter den „Erbärm­li­chen“, im „bas­ket of deplor­ables“, wie Hil­ary Clin­ton sie nannte.

Brechts Gedicht „Fra­gen eines lesen­den Arbei­ters“ ist längst aus den Schul­bü­chern ver­schwun­den. Nach wie vor aber sind die dar­in for­mu­lier­ten Fra­gen wesent­lich zu stel­len, auch jen­seits des his­to­ri­schen Mate­ria­lis­mus, mit dem Brecht lite­ra­risch experimentierte.

Spä­tes­tens seit Tho­mas Münt­zers Fürs­ten­pre­digt von 1524 bestand ein lin­ker Traum dar­in, die Macht im Staa­te möge dem gemei­nen Man­ne gege­ben wer­den. Es besteht eine gewis­se Lebens­weis­heit viel­mehr aber dar­in, die­se Macht bes­ser gar nicht zu wol­len. Sie kor­rum­piert nicht nur, sie birgt die Gefahr, als lächer­li­cher Wicht abzu­tre­ten. Das pas­siert einem red­li­chen Hand­wer­ker nie.