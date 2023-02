Kritik der Woche (43): Nur ein falsches Wort

kon­sta­tiert der 1974 gebo­re­ne René Pfis­ter, USA-Kor­re­spon­dent des Spie­gels seit 2019, in sei­nem Buch Ein fal­sches Wort.

Als er sei­nen neu­en Job in Washing­ton D. C. antrat, regis­trier­te er noch mit Befrie­di­gung, wie sich der libe­ra­le Stadt­teil Che­vy Cha­se, in dem er wohn­te (Anteil der wei­ßen Bevöl­ke­rung 81 Pro­zent), mit Regen­bo­gen­fah­nen beflagg­te, »als Zei­chen des stum­men Pro­tests gegen den neu­en Nach­barn«, den repu­bli­ka­ni­schen Vize­prä­si­den­ten Mike Pence. Dies gab ihm »das Gefühl, nicht voll­ends in einer Spie­ßer­höl­le gelan­det zu sein«.

Es dau­er­te nur ein Jahr, bis ihm unbe­hag­lich zumu­te wur­de. In der ver­meint­lich »ordent­li­chen Schu­le« sei­nes Soh­nes wur­de nun dis­ku­tiert, ob sich »Wei­ße Dre­ad­locks wach­sen las­sen sol­len«. Der »Colum­bus Day« wur­de ein­sei­tig genutzt, um kolo­nia­le Greu­el anzu­pran­gern, was Pfis­ter erheb­lich irri­tier­te. Ein Schul­ka­me­rad riet sei­nem Sohn, lie­ber die Klap­pe zu hal­ten: »It will bring you into trouble.«

So kam der Autor auf die Spur jenes Phä­no­mens, das mit Schlag­wor­ten wie »Iden­ti­täts­po­li­tik«, »Woke­ness« oder »Can­cel Cul­tu­re« umschrie­ben wird. Er wand­te sich einem Geschäfts­mo­dell zu, das auch in Deutsch­land immer mehr Ver­brei­tung fin­det, und wur­de zum »libe­ra­len« Zen­tris­ten, der die Exzes­se der Lin­ken zwar kri­ti­siert, ihre Prä­mis­sen jedoch im Grun­de weit­ge­hend teilt und vor allem Angst vor einem Kip­pen nach rechts hat.

Des­halb haben sei­ne Aus­füh­run­gen für unser­ei­nen mit­un­ter eine gewis­se Komik. Wir haben es hier mit jeman­dem zu tun, der zum Bei­spiel ernst­haft glaubt, daß am 6. Janu­ar 2021 »das Kapi­tol gestürmt« und die »ame­ri­ka­ni­sche Demo­kra­tie« in Gefahr gebracht wur­de, der es für einen epo­cha­len Fort­schritt hält, daß der Anteil von Frau­en in der Spie­gel-Redak­ti­on im Lau­fe der letz­ten zwan­zig Jah­re ange­stie­gen ist, der denkt, daß es »rich­tig« sei, »den neu­en Namen und das neue Geschlecht« von Trans­men­schen zu »respek­tie­ren«, oder daß AfD-Wäh­ler anti­de­mo­kra­tisch sei­en und Rech­te die Mei­nungs­frei­heit bedro­hen würden.

»Die Demo­kra­tie« ist für Pfis­ter jene ver­nünf­tig-auf­klä­re­ri­sche Mit­te, in der sich gewis­se urba­ne Jour­na­lis­ten wäh­nen, die nun beteu­ern, »wir« wür­den den »pro­duk­ti­ven Streit« und den »offe­nen Dis­kurs« brau­chen, den die bösen, tota­li­tä­ren »Wokies« im Keim ersti­cken wol­len. In Wahr­heit wird hier eine älte­re lin­ke Intel­li­gen­zi­ja von einer neue­ren lin­ken Wel­le über­rollt, über­holt und abge­löst. Pfis­ter zwei­felt die (schein­bar) ega­li­tä­ren Zie­le der »Woken«, denen er »Unge­duld« attes­tiert, nicht an, er möch­te nur, daß der Weg dort­hin »lang­sam« und »schritt­wei­se« erfolgt, was er iro­ni­scher­wei­se mit einem Groß­teil der Main­stream-Repu­bli­ka­ner gemein­sam hat.

Daß die Träu­me von Mar­tin Luther King geschei­tert sind und statt des­sen Figu­ren wie Ibram X. Ken­di den »anti­ras­sis­ti­schen« Dis­kurs anfüh­ren, hat indes­sen schlicht und ergrei­fend damit zu tun, daß Ras­sen­un­ter­schie­de real sind.

Die Kon­se­quenz, die die »kri­ti­sche Ras­sen­theo­rie« dar­aus zieht, ist eine neue Art der ras­si­schen Hier­ar­chi­sie­rung, in der sich Wei­ße mora­lisch, poli­tisch und kul­tu­rell den »Peo­p­le of Color« unter­zu­ord­nen haben. Hin­zu kom­men die Tücken der »Inter­sek­tio­na­li­tät«, die inner­halb des lin­ken Spek­trums zu wüs­ten Macht­kämp­fen führen.

Pfis­ter regis­triert das mit ehr­li­chem Grau­sen, und sei­ne haar­sträu­ben­den Bei­spie­le für »Can­cel Cul­tu­re« beschrei­ben über­wie­gend Opfer aus dem lin­ken und libe­ra­len Spek­trum. Der woke Furor ber­ge die Gefahr, die Müh­len der Rech­ten zu wäs­sern, wie es in den USA gesche­hen ist. Die Lin­ke wür­de sich mit der »Iden­ti­täts­po­li­tik« ihr »Grab selbst schau­feln«. Schön wär’s. Aber die Wahr­heit ist, daß sich ihre Ideo­lo­ge­me und Sprach­re­ge­lun­gen prak­tisch über­all durch­set­zen und nir­gend­wo auf nen­nens­wer­ten Wider­stand stoßen.

Frei nach Niem­öl­ler (»Als sie die Kom­mu­nis­ten hol­ten, habe ich geschwie­gen, ich war ja kein Kom­mu­nist«) igno­riert Pfis­ter die Tat­sa­che, daß Rech­te und Kon­ser­va­ti­ve schon seit Jahr­zehn­ten »gecan­celt« wer­den, lan­ge bevor sich das Mes­ser sei­nem Teil der Sala­mi näher­te. »Woke­ness« ist kei­ne »neue« Ideo­lo­gie, son­dern nur die aktu­ells­te Zünd­stu­fe des­sen, was man seit den neun­zi­ger Jah­ren »poli­ti­sche Kor­rekt­heit« nannte.

Auf einem wacke­li­gen Zaun zwi­schen links und rechts hin- und her­ba­lan­cie­rend, fin­det Pfis­ter kei­nen fes­ten Stand­punkt, von dem aus man sich die­ser Ideo­lo­gie ernst­haft wider­set­zen könn­te. Sie mag zwar übel sein, aber noch grö­ße­re Bauch­schmer­zen berei­tet ihm effek­ti­ve Gegen­wehr von rechts, wie sie etwa der Fil­me­ma­cher Chris Rufo geleis­tet hat.

Das Pro­blem ist, daß sich die »Libe­ra­len« vom Schla­ge Pfis­ters nicht nur nicht weh­ren kön­nen, son­dern die­ser gan­zen Ent­wick­lung auch Vor­schub geleis­tet haben. Er selbst arbei­tet seit 2004 für den Todes­stern namens Spie­gel, der der von ihm kri­ti­sier­ten Ideo­lo­gie eine brei­te Platt­form bietet.

Aus sei­ner Per­spek­ti­ve gese­hen, mag die­ses Buch ein muti­ger Akt sein. Es kann aber auch als Fei­gen­blatt à la Fleisch­hau­er betrach­tet wer­den, und am Ende bleibt nicht viel mehr übrig als Gewin­sel Rich­tung links, es doch bit­te nicht mehr so bunt zu trei­ben. Wenn Pfis­ter schließ­lich schreibt, man sol­le nicht die Nase rümp­fen über die Wäh­ler Trumps und Höckes, »son­dern mit ihnen reden«, da »eine Tole­ranz, die nur das eige­ne poli­ti­sche Gesichts­feld respek­tiert«, »wert­los und öde« sei, dann möch­te man das Büch­lein, das ansons­ten eini­ge brauch­ba­re Infor­ma­tio­nen und Über­le­gun­gen ent­hält, nur noch an die Wand knallen.

– – –

René Pfis­ter: Ein fal­sches Wort. Wie eine neue lin­ke Ideo­lo­gie aus Ame­ri­ka unse­re Mei­nungs­frei­heit bedroht, 2022. 256 S., 22 € – hier bestel­len.