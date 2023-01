Kritik der Woche (41): Polens Zwischenkrieg

Ein Groß­po­len von der Ost­see bis zum Schwar­zen Meer, bis­her allein Polens ewi­ger Traum, sei die Chan­ce für ein kon­ser­va­ti­ves Euro­pa, für die Ret­tung des Abend­lan­des. Daß die­se Idee von Deut­schen mit­ge­tra­gen wird, ist nicht nur erst- und ein­ma­lig in unse­rer Geschich­te, es zeigt auch den Defä­tis­mus, der sich in eini­gen Krei­sen mitt­ler­wei­le breit­ge­macht hat, und es ist ein trotz Pro­fes­so­ren- oder Dok­to­ren­ti­tel wirk­lich­keits­fer­ner, geschichts­ver­ges­se­ner Defä­tis­mus, der in kei­nem ande­ren Volk als dem unse­ren – und erst recht nicht in Polen selbst – mög­lich wäre.

Ste­fan Scheil arbei­tet indes­sen gründ­lich wei­ter an sei­nem Geschichts­werk. Wie kaum ein ande­rer deut­scher His­to­ri­ker kon­zen­triert er sich. Er hat es nicht nötig, sich wie Lehr­stuhl­in­ha­ber in Moden oder bei gera­de aktu­el­len Jah­res­ta­gen mit flink geschrie­be­nen Büchern auf dem Markt einzufügen.

Er bleibt beharr­lich und legt immer wei­ter Bücher zur Geschich­te der Diplo­ma­tie der Vor­kriegs­zeit vor, dar­un­ter zuletzt die Detail­stu­die Abschre­ckungs­plä­ne. Der Haupt­be­richt Joa­chim von Rib­ben­trops als deut­scher Bot­schaf­ter in Lon­don vom Dezem­ber 1937 (Aachen: Heli­os Ver­lag 2020).

Nun erschien sein höchst aktu­el­les Polens Zwi­schen­krieg. In detail­lier­ter Erwei­te­rung sei­nes Gesamt­wer­kes zur euro­päi­schen Diplo­ma­tie – in der, wie es Scheil im Gegen­satz zu vie­len sei­ner Kol­le­gen rich­tig sieht, das Deut­sche Reich ja nur einer unter meh­re­ren Mit­spie­lern und Ver­ant­wort­li­chen war – erforscht Scheil nun­mehr stär­ker Polens Blick­win­kel und Spiel inner­halb der Diplo­ma­tie zwi­schen 1918 und 1939. Und er räumt unter Hin­zu­zie­hung einer unglaub­li­chen Akten‑, Lebens­er­in­ne­rungs- und Lite­ra­tur­fül­le ein­mal mehr auf mit jenem ver­klä­ren­den Glau­ben an ein ver­meint­lich fried­lie­ben­des Polen, das 1939 über­fal­len wurde.

Scheil beginnt sei­ne Stu­die mit der Wie­der­errich­tung des pol­ni­schen Staa­tes, rezi­piert bedeu­ten­de For­schun­gen für die Zeit zuvor, etwa Roland Gehr­kes Der pol­ni­sche West­ge­dan­ke bis zur Wie­der­errich­tung des pol­ni­schen Staa­tes nach Ende des Ers­ten Welt­krie­ges, und kann zei­gen, daß vie­les schon lan­ge ange­legt war in pol­ni­schen Träu­men. Und so spricht er die

fak­ti­sche Eli­mi­nie­rung der exis­tie­ren­den eth­ni­schen Min­der­heit auf dem Weg von Inte­gra­ti­ons- und Verdrängungsmaßnahme

eben­so an wie, daß

der pol­ni­sche Natio­na­lis­mus in den Jah­ren 1921 bis 1939 in den ukrai­ni­schen Gebie­ten der Repu­blik einen vor­her nicht vor­han­de­nen ukrai­ni­schen Natio­na­lis­mus erzeugte,

erwähnt, wie

Ukrai­ner, Litau­er und Weiß­rus­sen […] polo­ni­siert, die Deut­schen und die Juden mög­lichst außer Lan­des getrie­ben werden

soll­ten, zeigt – wie­der aktu­ell – den us-ame­ri­ka­ni­schen Ein­fluß auf die pol­ni­sche Regie­rung und stellt die stän­di­gen For­de­run­gen und ver­schie­dens­ten Denk­schrif­ten füh­ren­der pol­ni­scher Poli­ti­ker nach der schließ­lich 1945 erreich­ten Oder-Nei­ße-Linie lan­ge vor 1939 heraus.

Scheil berich­tet aus der von Groß­machtideen bestimm­ten pol­ni­schen Innen­po­li­tik, stellt uns nicht nur Pił­sudskis noch an die Rea­li­tä­ten gebun­de­ne, vor allem aber krie­ge­risch erfolg­rei­che Poli­tik vor, son­dern auch die vie­ler sich selbst über­schät­zen­der pol­ni­scher Poli­ti­ker, Bot­schaf­ter, Jour­na­lis­ten, His­to­ri­ker, und zeigt dabei jene Nai­vi­tät eines Lan­des, das sich in das »bri­tisch-fran­zö­si­sche Spiel« glaub­te auf Augen­hö­he ein­bin­den zu kön­nen und eben doch nur – wie schon unter Napo­le­on – Spiel­ball die­ser Groß­mäch­te wur­de und blieb. Polen hat nie durch­dacht, war­um es nicht bereits auf dem Wie­ner Kon­greß als Staat wie­der­her­ge­stellt wor­den war und war­um es dann, von den Sie­ger­mäch­ten gedul­det, 1918 mit sei­nen will­kür­li­chen Gren­zen bestehen durfte.

Scheil arbei­tet das, was sich Polen vor­mach­te, anhand von offe­nen wie ver­deck­ten diplo­ma­ti­schen Gesprä­chen, Geheim­di­plo­ma­tie und Ver­trä­gen genau her­aus, schil­dert dabei auch Polens Kriegs­wil­len. Mehr muß nicht über den Inhalt ver­ra­ten werden.

Ein Kri­tik­punkt darf fol­gen: So soll­te Scheil bes­ser dar­auf ach­ten, daß die in Fuß­no­ten gekürz­te Lite­ra­tur auch im Ver­zeich­nis zu fin­den ist und Zita­te, etwa Zei­tungs­ar­ti­kel oder Reden, aus dem Ori­gi­nal und nicht aus Lebens­er­in­ne­run­gen oder Sekun­där­li­te­ra­tur unge­prüft zitiert wer­den – für einen Ein­zel­for­scher natür­lich kaum zu bewäl­ti­gen, bei der Fül­le, die Scheil sowie­so bereits meis­tert. Es gelingt ihm stets, sei­nen Stoff nicht nur zu ord­nen und mit über­ra­schen­den Zita­ten und Quel­len auf­zu­war­ten, son­dern zugleich an den Leser zu den­ken und span­nend zu schreiben.

Es ist zu wün­schen, daß Scheils Wer­ke in Zukunft bei einem Ver­lag und in einer Form erschei­nen, und es ist zu hof­fen, daß Ste­fan Scheil auch in den fol­gen­den Jah­ren sei­ne wich­ti­gen The­men for­schend aus­wei­ten kann – in der uns His­to­ri­kern not­wen­di­gen Unab­hän­gig­keit, Genau­ig­keit und Brei­te des Lesens, Nach­den­kens und Quellenstudiums.

– – –

Ste­fan Scheil: Polens Zwi­schen­krieg. Der Weg der Zwei­ten Repu­blik von Ver­sailles nach Glei­witz, 2022. 318 S., 25,95 € – hier bestel­len.