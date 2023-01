Faktenlage (20/1): Konservative Schattenspiele in der Union

Am 31. Janu­ar wird Fried­rich Merz ein Jahr Par­tei­vor­sit­zen­der der CDU sein. In der Uni­on ver­ban­den vie­le mit ihm die Hoff­nung einer kon­ser­va­ti­ven Pro­fil­schär­fung. In der AfD blick­te man mit etwas Sor­ge auf eine CDU, die sich in der Oppo­si­ti­ons­rol­le ein neu­es rech­tes Mar­ken­pro­fil schafft und damit wesent­li­che Mobi­li­sie­rungs­dy­na­mi­ken – die über Jah­re der AfD zum Erfolg ver­hal­fen – neu­tra­li­siert wer­den könnten.

Struk­tu­rel­le, inhalt­li­che und pro­gram­ma­ti­sche Ver­än­de­run­gen in der CDU blie­ben jedoch aus. Merz scheint sich zwar im öffent­li­chen Dis­kurs stär­ker als sei­ne Vor­gän­ge­rin Mer­kel auch auf gewis­se Pola­ri­sie­run­gen und Zuspit­zun­gen ein­zu­las­sen („Pascha“ Debat­te) aber hat zugleich auch schnell ver­stan­den, wie die media­le Macht inner­halb einer links­li­be­ra­len Hege­mo­nie ver­teilt ist. Von der CDU-Basis wird er geliebt, vom Par­tei­esta­b­lish­ment jedoch gehasst.

Sein erklär­tes Ziel, die AfD in der Wäh­ler­gunst zu hal­bie­ren ist weder in den Umfra­gen noch aus den letz­ten Land­tags­wah­len erkenn­bar gelun­gen. Die kon­ser­va­ti­ven Täu­schungs­ope­ra­tio­nen der CDU schei­nen die AfD-Anhän­ger nicht zu beein­dru­cken, was ange­sichts der inzwi­schen stark gefes­tig­ten und loya­len Stamm­wäh­ler­ba­sis der AfD auch nicht überrascht.

Die AfD-Anhän­ger­schaft zeigt die gerings­te Wech­sel­wahl­be­reit­schaft im Ver­hält­nis zu allen ande­ren Par­tei­en. 42% der AfD-Anhän­ger – und damit der höchs­te Wert gegen­über allen ande­ren Wäh­ler­schaf­ten – geben als alter­na­ti­ve Wahl­prä­fe­renz „Kei­ne Par­tei“ an. Ande­re Par­tei­en haben also kaum noch Zugriff auf die gefes­tig­ten Wäh­ler­struk­tu­ren der AfD.

Nach der Sil­ves­ter­nacht und den poli­ti­schen Signa­len aus der Uni­on ist das links­li­be­ra­le Estab­lish­ment in hel­le Auf­re­gung gera­ten. Die Ber­li­ner CDU-Frak­ti­on brach­te im Abge­ord­ne­ten­haus eine Anfra­ge zu den Vor­na­men der Tat­ver­däch­ti­gen ein, da in den offi­zi­el­len Kri­mi­nal­sta­tis­ti­ken seit Jah­ren die eth­ni­sche Her­kunft nicht mehr genannt wird. Zahl­rei­che Funk­tio­nä­re und Man­dats­trä­ger ver­such­ten die CDU als Avant­gar­de einer neu­en migra­ti­ons­po­li­ti­schen Debat­te zu positionieren.

Im Kreis­tag von Baut­zen stimm­ten CDU-Kreis­rä­te gemein­sam mit der AfD für einen Antrag, der aus­län­di­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge von Inte­gra­ti­ons­leis­tun­gen aus­schlie­ßen soll, sofern die­se in der Bun­des­re­pu­blik kein gül­ti­ges Auf­ent­halts­recht haben. Lin­ke Beob­ach­ter fürch­ten nun ein­mal mehr, dass die Brand­mau­er der Uni­on gegen­über der AfD brö­ckeln könn­te und wir schon bald die ers­ten Schwarz-Blau­en Koali­tio­nen erle­ben werden.

Manch einer in der AfD mag nun auf im Osten begin­nen­de Ent­wick­lun­gen hof­fen, wo aus zunächst prag­ma­ti­schen und kom­mu­nal begrenz­ten Bünd­nis­sen mög­li­cher­wei­se auch Mehr­heits- und Gestal­tungs­op­tio­nen für die AfD mit der CDU auf Lan­des­ebe­ne ent­ste­hen könnten.

Bene­dikt Kai­ser hat an ande­rer Stel­le schon aus­ge­führt, dass sich die AfD der­ar­ti­gen Macht­fra­gen nur mit gesun­der Skep­sis und Illu­si­ons­lo­sig­keit näh­ren soll­te. Ich will nach­fol­gend skiz­zie­ren, war­um die kon­ser­va­ti­ven Leer­stel­len der Uni­ons­par­tei­en nicht ein­fach nur die fal­sche Abbie­gung unter Mer­kel waren, son­dern die Uni­on nie eine struk­tu­rell kon­ser­va­ti­ve Par­tei gewe­sen ist und die Prio­ri­tä­ten und Schwer­punk­te in der Ziel­grup­pen­adres­sie­rung der Uni­on immer schon auf eine größt­mög­li­che Macht­ak­ku­mu­la­ti­on inner­halb der fle­xi­blen Bewe­gungs­räu­me der poli­ti­schen Mit­te aus­ge­rich­tet waren.

Die Debat­ten um das kon­ser­va­ti­ve Pro­fil sind in der Uni­on nicht neu. Allein die viel­fäl­ti­gen Posi­ti­ons­pa­pie­re von Funk­ti­ons­trä­gern in den letz­ten Jahr­zehn­ten dürf­ten in den Archiv­be­stän­den des Kon­rad-Ade­nau­er-Hau­ses bereits gan­ze Regal­rei­hen fül­len. Immer wie­der star­te­te der ver­meint­lich kon­ser­va­ti­ve Flü­gel der Uni­on neue Anläu­fe zur pro­gram­ma­ti­schen Iden­ti­täts­de­bat­te der Par­tei. Immer wie­der haben sie verloren.

Dabei ging es jedoch nur sel­ten um einen ech­ten sub­stan­zi­el­len Kon­ser­va­tis­mus, der auch intel­lek­tu­ell und kul­tu­rell auf­ge­rüs­tet wer­den konn­te, son­dern vor allem ab der Jahr­tau­send­wen­de nur noch um ver­ein­zel­te wirt­schafts­po­li­ti­sche Akzen­tu­ie­run­gen und ein wenig mehr Law and Order in der innen­po­li­ti­schen Sicher­heits­po­li­tik. Alex­an­der Grau schrieb 2020 im Cice­ro zurecht:

Im Grund beschränk­te sich der Kon­ser­va­ti­vis­mus der Uni­on auf ein klein­bür­ger­lich-bie­de­res Lebens­ge­fühl zwi­schen Rei­hen­haus, Mit­tel­klas­se­wa­gen und Wohn­zim­mer­schrank­wand. Jeden intel­lek­tu­el­len Auf­wand scheu­te man aus gutem Grund. Er hät­te unter Umstän­den zu bösen Ergeb­nis­sen geführt. Etwa zu der Ein­sicht, dass kon­ser­va­tiv sein und eine kri­tik­lo­se Affir­ma­ti­on wohl­stands­schaf­fen­den Fort­schritts auf Dau­er nicht zusammenpassen.

Die Gleich­gül­tig­keit gegen­über dem kon­ser­va­ti­ven Pro­fil ver­lief für die Uni­on in der alten Bun­des­re­pu­blik immer recht risi­ko­arm. Neben ihr gab es kaum par­tei­po­li­ti­sche Pro­jek­te, die ihr lang­fris­tig Kon­kur­renz hät­ten machen kön­nen. Die Ver­trie­be­nen­ver­bän­de begnüg­ten sich mit rei­ner pas­si­ver Erin­ne­rungs­po­li­tik und katho­li­sche Kir­chen­mi­lieus hat­ten den Nie­der­gang der alten Zen­trums­par­tei vor Augen, um zu sol­chen poli­ti­schen Feld­ver­su­chen auf Abstand zu gehen.

Der Groß­teil des rech­ten Wäh­ler­po­ten­ti­als sam­mel­te sich stets unter der Fah­ne der Uni­ons­par­tei­en und nicht wie man anneh­men könn­te in eini­gen rech­ten Kleinstparteien.

Selbst die Repu­bli­ka­ner waren zwar unter ihren Funk­ti­ons­trä­ger über­wie­gend ehe­ma­li­ge Uni­ons-Mit­glie­der. Die Wäh­ler­schaft war jedoch eher das Pro­dukt der ers­ten Zer­falls­pro­zes­se bei­der gro­ßen Volks­par­tei­en CDU und SPD, was sich allein schon in der sozio­struk­tu­rel­len Zusam­men­set­zung ab dem Ende der 80er Jah­re zeigte.

Für die Uni­ons­wäh­ler­schaft reich­te es immer die Par­tei des Wohl­stands, der Markt­wirt­schaft und der siche­ren Mit­te zu sein. Der frü­he­re CDU-Gene­ral­se­kre­tär Hei­ner Geiß­ler sprach schon in den 80er Jah­ren davon, dass die Uni­on mit jedem gewon­ne­nen Wäh­ler am rech­ten Rand im Gegen­zug drei Wäh­ler in der poli­ti­schen Mit­te ver­lie­ren würde.

Auch die von Kohl geprie­se­ne „geis­tig-mora­li­sche Wen­de“ ist bekann­ter­ma­ßen ein rei­nes Fei­gen­blatt gewe­sen und konn­te nie eine ernst­haf­te und mehr­heits­fä­hi­ge Gegen­vi­si­on zum links­li­be­ra­len Pro­gres­si­vis­mus aufbauen.

Ange­la Mer­kels Öff­nung der Uni­on für die neue lin­ke Mit­te war weni­ger von einer ideo­lo­gi­schen Über­zeu­gung die­ser Frau als viel­mehr einem prag­ma­tisch-stra­te­gi­schen Kal­kül geprägt. Die Par­tei war hoff­nungs­los über­al­tert. Schon ab dem Jahr 2000 war klar, dass mit jeder Legis­la­tur mehr CDU-Wäh­ler verster­ben als an poten­ti­el­len Neu- und Erst­wäh­lern nach­wach­sen würden.

Inzwi­schen ist die Alters­struk­tur ange­sichts der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung jedoch die Trumpf­kar­te der Uni­on, die ihr zumin­dest die struk­tu­rel­len Mehr­hei­ten über 20% sichert. Mer­kel schaff­te es zugleich die CDU auch für weib­li­che Wäh­ler­schaf­ten attrak­ti­ver zu machen. Ins­be­son­de­re die Frau­en Ü65 gewan­nen star­ke Sym­pa­thien für Mer­kel. Die­se Grup­pe allein ist als Wäh­ler­schaft schon grö­ßer als die kom­plet­te Alters­ko­hor­te zwi­schen 18–25 Jahren.