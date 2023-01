Faktenlage (20/2): Konservative Schattenspiele der Union

Sie konn­te sich somit gegen­über neu­en Wäh­ler­mi­lieus und alter­na­ti­ven Koali­ti­ons­op­tio­nen öff­nen. Schwarz-Grü­ne Bünd­nis­se sind schon lan­ge nicht mehr nur poli­ti­sche Expe­ri­men­tier­fel­der, son­dern in vie­len Bun­des­län­dern bereits die admi­nis­tra­ti­ve Normalität.

2018 konn­te sich jeder vier­te Uni­ons­an­hän­ger vor­stel­len alter­na­tiv auch die Grü­nen zu wäh­len. Unter Mer­kel ver­stand es die Uni­on, dass unter den Bedin­gun­gen eines Fünf-Par­tei­en­sys­tems und zuneh­mend frag­men­tier­ten Sozi­al­mi­lieus, Wah­len für die gro­ßen Volks­par­tei­en nicht mehr über die fes­ten und gebun­de­nen Stamm­wäh­ler­schaf­ten gewon­nen wer­den, son­dern über dyna­mi­sche Wechselwählerschaften.

Heu­te rech­nen Demo­sko­pen bei der Uni­on nur noch mit einer fes­ten Stamm­wäh­ler­schaft von ca. 20%. In den 80er Jah­ren lag die­ser Wert noch bei weit über 30%. Auch in der poli­ti­schen Selbst­ver­or­tung ihrer Wäh­ler­schaft scheint sich das Mit­te-Rechts Lager in der Uni­on zuneh­mend zu marginalisieren.

Zwar sieht sich die Uni­ons-Anhän­ger­schaft immer noch leicht rechts der Mit­te, aber spä­tes­tens mit dem Auf­kom­men der AfD hat sich auch hier ein erhöh­tes Abgren­zungs­be­dürf­nis nach rechts gezeigt, wodurch die CDU mit ihrer Wäh­ler­schaft zusam­men wei­ter in die lin­ke Mit­te gewan­dert ist. 1981 ver­or­te­ten sich noch 38% der West­deut­schen als rechts der Mit­te. Heu­te sind es nur noch knapp 10%.

Für eine Stu­die der Kon­rad Ade­nau­er Stif­tung gaben 68% an, dass sie die CDU nicht mehr wäh­len, weil die Par­tei nicht mehr auf der „Höhe der Zeit“ agiert. Nur 12% hin­ge­gen mein­ten, dass die CDU vor allem ihr christ­lich-kon­ser­va­ti­ves Pro­fil ver­lo­ren habe und sie des­we­gen die Par­tei nicht mehr wähl­ten. Unter den sta­bi­len Uni­ons-Anhän­gern gibt eben­falls nur noch eine Min­der­heit an, dass das Ver­tre­ten von „kon­ser­va­ti­ven Wer­ten“ für sie ein ent­schei­den­des Kri­te­ri­um für die Wahl­un­ter­stüt­zung der CDU sei.

Bei den Sinus Milieu­a­naly­sen muß­te die CDU bei den Bun­des­tags­wah­len 2017 vor allem in ihren sozia­len Kern­grup­pen federn las­sen, die noch am ehes­ten als tra­di­tio­nell-kon­ser­va­tiv beschrie­ben wer­den kön­nen. Sowohl in der bür­ger­li­chen Mit­te als auch dem Kon­ser­va­tiv-Eta­blier­ten Milieu muss­te sie teil­wei­se zwei­stel­li­ge Ver­lus­te hinnehmen.

Der Kampf um die eigent­li­che gesell­schaft­li­che Mit­te der Gesell­schaft wird jedoch schon lan­ge nicht mehr im kon­ser­va­ti­ven Raum, son­dern im Drei­eck der pro­gres­siv- und wohl­stands­ori­en­tier­ten lin­ken Milieus geführt, wo die Uni­on am stärks­ten mit den Grü­nen kon­kur­riert. Nicht umsonst haben auch die Grü­nen ihr Image und ihre Wahl­kampf­füh­rung so weit umge­stellt, dass sie auch für klas­si­sche CDU-Milieus als Alter­na­ti­ve in Fra­ge kämen.

Zuletzt zeig­ten sich bei den Uni­ons­par­tei­en auch immer mehr Ver­wund­bar­kei­ten in Rich­tung der lin­ken Par­tei­en. Anders als auch man­che AfD-Funk­tio­nä­re behaup­ten, ist und waren die Uni­ons­par­tei­en nie eine geschlos­se­ne kon­ser­va­ti­ve For­ma­ti­on, son­dern immer an einer Art „Medi­an-Wäh­ler“ ausgerichtet.

Etwas anders sieht das Bild jedoch im Osten der Repu­blik aus. Seit der Wen­de ver­lor die CDU knapp die Hälf­te ihrer Wäh­ler­schaft. Ledig­lich in Sach­sen-Anhalt behielt sie einen recht robus­ten Stamm­wäh­ler­kern, der grö­ße­ren Schwan­kungs­brei­ten wider­ste­hen konn­te. Zwi­schen 2014 bis 2021 gin­gen 69,2% der Gesamt­ver­lus­te in Rich­tung der AfD.

Ins­be­son­de­re in der CDU-Hoch­burg Sach­sen, wo man in den 90er Jah­ren mit dem Minis­ter­prä­si­den­ten Kurt Bie­den­kopf abso­lu­te Mehr­hei­ten errei­chen konn­te, fürch­tet man nun um den Ver­lust von sämt­li­chen Mehr­heits­op­tio­nen, wenn alle poten­ti­el­len Koali­ti­ons­part­ner der CDU im Zwei­kampf mit der AfD zer­rie­ben wer­den. Im Osten zeigt sich sehr deut­lich, dass die AfD natür­lich auch Ergeb­nis der Brü­che und Schwä­chen in der kon­ser­va­ti­ven Bin­dungs­kraft der CDU ist.

Etwas anders sieht die Lage jedoch in den CDU-West­ver­bän­den aus. In Bay­ern oder Baden-Würt­tem­berg haben die Wäh­ler­wan­de­run­gen der letz­ten Land­tags­wah­len ein­deu­tig in Rich­tung der Grü­nen gewie­sen. Die Wech­sel­be­reit­schaft eines heu­ti­gen Uni­ons­an­hän­gers ist im Bun­des­schnitt 6x wahr­schein­li­cher in Rich­tung einer Mit­te-links Par­tei als in Rich­tung der AfD.

Der AfD-Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Maxi­mi­li­an Krah sprach im letz­ten „Am Ran­de der Gesell­schaft“ Pod­cast in Schnell­ro­da davon, dass die Erfolgs­be­din­gung des euro­päi­schen Rechts­po­pu­lis­mus der Nie­der­gang der euro­päi­schen Christ­de­mo­kra­tie sein wird. Die­se The­se ist zunächst naheliegend.

Nach dem Zer­fall des Ost­blocks fehl­te den Christ­de­mo­kra­ten das anti­kom­mu­nis­ti­sche Feind­bild, die Kir­chen­bin­dung nahm über­all ab und der post­ma­te­ria­lis­ti­sche Wer­te­wan­del bewirk­te eine neue pro­gres­si­ve Offen­heit. Die christ­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­en­fa­mi­lie war dadurch ori­en­tie­rungs­los und stra­te­gisch hand­lungs­un­fä­hig. Im Gegen­satz zu ihren Par­tei­pen­dants in ande­ren euro­päi­schen Län­dern hat die CDU ihre Wäh­ler und Anhän­ger mit auf die Rei­se in den links­li­be­ra­len Main­stream genommen.

Der Auf­stieg der AfD hat ihr zwar ohne Fra­ge Ris­se in das Mau­er­werk zuge­fügt. Den­noch war die Uni­on soweit anpas­sungs­fä­hig an den Zeit­geist, um sich auch in der lin­ken Mit­te wähl­bar zu machen. Dass der Lei­dens­druck der CDU so groß wer­den wür­de, dass sie sich auch AfD-Bünd­nis­sen öff­nen wür­de, kann maxi­mal für Ost­deutsch­land spe­ku­liert wer­den. Im Rest der Repu­blik wür­de sich für sie aktu­ell kein stra­te­gi­scher Vor­teil dar­aus zie­hen lassen.

Zugleich wür­de ich die Mar­gi­na­li­sie­rung der Christ­de­mo­kra­tie nicht zwangs­läu­fig in einen Kau­sal­zu­sam­men­hang mit dem viel­schich­ti­gen Phä­no­men des Rechts­po­pu­lis­mus set­zen. In den 80er Jah­ren war es vor allem die SPD, die über den Auf­stieg der Repu­bli­ka­ner jubel­te, da sie angeb­lich das kon­ser­va­ti­ve Wäh­ler­spek­trum der Uni­on demo­bi­li­sie­ren wür­de. Spä­tes­tens als die Repu­bli­ka­ner jedoch auch über­durch­schnitt­li­che Erfol­ge im Ruhr­pott und eini­gen Ber­li­ner Arbei­ter­sied­lun­gen fei­ern konn­te ver­ging auch der SPD das Lachen.

Ähn­lich ver­hält es sich mit der AfD. Geo­gra­phisch betrach­tet gewinnt die AfD vor allem in den Regio­nen mit frü­he­ren star­ken Indus­trie­sek­to­ren und einer brei­ten Arbei­ter­schaft. Die klas­si­schen CDU-Hoch­bur­gen sind für die Par­tei jedoch noch nicht zu kna­cken, wie sich selbst im Osten an Bei­spie­len wie dem Nor­den Sach­sen-Anhalts oder dem thü­rin­gi­schen Eichsfeld beob­ach­ten lassen.

Man­che Demo­sko­pen ver­mu­ten, dass die hohen Zuströ­me für die AfD aus dem Nicht­wäh­ler­spek­trum auch zu gro­ßen Tei­len aus ver­lo­ren gegan­ge­nen SPD-Anhän­ger­schaf­ten der 2000er Jah­re stam­men könn­ten. Nur etwas mehr als 20% der Nicht­wäh­ler wer­den auch als dau­er­haf­te Wahl­ver­wei­ge­rer ein­ge­stuft. Der Rest hat in der Ver­gan­gen­heit durch­aus an demo­kra­ti­schen Abstim­mungs­pro­zes­sen teil­ge­nom­men. Aller­dings ist die For­schungs­la­ge hier­zu noch zu dünn, als dass man kon­kre­te Rück­schlüs­se auf län­ger zurück­lie­gen­des Wahl­ver­hal­ten der Nicht­wäh­ler tref­fen könnte.

AfD und CDU-Wäh­ler­schaft wei­sen in ver­ein­zel­ten sozio­struk­tu­rel­len Merk­ma­len gewis­se Ähn­lich­kei­ten auf. Das Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al für die AfD ist hier zwar begrenzt, aber nicht uner­reich­bar. Für die CDU dient ihre kon­ser­va­ti­ve Sub­stanz im Elek­to­rat jedoch nur noch als Anhäng­sel. Sie braucht ihre kon­ser­va­ti­ven Milieus nur noch als sta­bi­li­sie­ren­de Teil­men­ge einer alten Traditionswählerschaft.

Die tat­säch­li­chen Wachs­tums­op­tio­nen hat die Uni­on jedoch längst in der lin­ken Mit­te iden­ti­fi­ziert, wor­auf sich im Bund und im Wes­ten auch ihre Bünd­nis­stra­te­gie aus­rich­ten wird. CDU und CSU sind Macht­ma­schi­nen, die aus den alten Illu­sio­nen einer sta­bi­len Wohl­stands- und Mit­tel­schichts­ge­sell­schaft her­aus poli­tisch über­le­ben. Ihre Wäh­ler zei­gen sich mit am gesell­schaft­lich zufrie­dens­ten, öko­no­misch sta­bils­ten und sind allein durch die Alters­struk­tur nur bedingt wech­sel­wil­lig in Rich­tung rech­ter Alternativangebote.

Den­noch müs­sen wir fest­hal­ten, dass die CDU es schaff­te über Jahr­zehn­te rech­te Wäh­ler­po­ten­ti­al zuver­läs­sig zu inte­grie­ren, obwohl sie die­sen nie ein ernst­haf­tes Ange­bot bie­ten konn­te. Die hei­mat­lo­sen kon­ser­va­ti­ven Milieus haben selbst­ver­ständ­lich in der AfD eine adäqua­te Wahl­al­ter­na­ti­ve gefun­den und soll­ten dem­entspre­chend auch als Mobi­li­sie­rungs­fak­tor Berück­sich­ti­gung fin­den. Doch zur Wahr­heit gehört dazu, dass Uni­on und AfD lang­fris­tig zwei recht unter­schied­li­che stra­te­gi­sche Wege verfolgen.

Die Uni­on steht an der engen Front­li­nie im Kampf um die links­li­be­ra­le Mit­te, wo sie sich im immer enge­ren Aus­tausch mit SPD und Grü­nen befin­det. Und die AfD hofft auf eine wei­te­re Auf­zer­rung und Absetz­be­we­gung kon­ser­va­ti­ver Milieus, um dar­aus eine eigen­stän­di­ge Samm­lungs­be­we­gung zu for­men, die den poli­ti­schen Raum rechts der Mit­te in Allein­ver­tre­tung bean­spru­chen kann. Die Chan­ce für die AfD liegt in die­ser Mis­si­on aller­dings nicht in der unmit­tel­ba­ren For­mie­rung neu­er rein demo­sko­pi­scher Mehr­heits­ver­hält­nis­se, son­dern in einer meta­po­li­ti­schen Mobil­ma­chung und Akti­vie­rung ihres eige­nen siche­ren poli­ti­schen Gelän­des, dass zunächst nur als Druck­mit­tel fun­gie­ren kann, um dar­aus ein satis­fak­ti­ons­fä­hi­ges Fun­da­ment für den Kul­tur­kampf aufzubauen.