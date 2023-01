Kritik der Woche (42): In den Häusern der anderen

Am 29. Januar zogen Hunderte Oberschlesier mit schlesischen und deutschen Fahnen durch Schwientochlowitz (Świętochłowice).

Sie erin­ner­ten in der alt­ehr­wür­di­gen Berg­manns­stadt im Koh­le­pott zwi­schen Beu­then (Bytom), Ruda (Ruda Śląs­ka) und Königs­hüt­te (Chor­zów) an den 78. Jah­res­tag der »ober­schle­si­schen Tragödie«.



So wird die wil­de Ver­trei­bung über­wie­gend deutsch­stäm­mi­ger Bewoh­ner der geschichts­träch­ti­gen Regi­on durch die sowje­ti­sche Rote Armee und pol­ni­sche Kom­mu­nis­ten genannt.

Ähn­li­che Gedenk­ak­tio­nen, zum Teil mit Blas­or­ches­tern, gab es in Beu­the­ner Orts­tei­len wie Stol­lar­zowitz und Fried­richs­wil­le. Neben dem Erin­ne­rungs­marsch in Schwi­en­toch­lo­witz gibt es vor allem dort wei­te­re Aktio­nen, um an die Ver­bre­chen im Früh­jahr 1945 zu erin­nern (hier ein sehens­wer­ter aktu­el­ler Kurz­be­richt, Beginn 9:42 Min.).

Daß sich an der­lei erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Aktio­nen neben Polen und »Schlon­zaken« ins­be­son­de­re Deut­sche betei­li­gen, liegt dar­an, daß in der heu­ti­gen Woi­wod­schaft Schle­si­en, die in etwa das alte Ober­schle­si­en ohne Oppeln und Umge­bung umfaßt (Opo­le ist eine eige­ne Woi­wod­schaft), 1945 nicht voll­stän­dig Tabu­la rasa gemacht wurde.

Zwar wur­de auch dort das Gros der Deut­schen ver­trie­ben. Aber meh­re­re Hun­dert­tau­send Deut­sche durf­ten oder muß­ten (weil sie bspw. unab­kömm­lich im Berg­werk waren) blei­ben. Bis heu­te hat sich auch des­halb vor allem in Beu­then, Schwi­en­toch­lo­witz und in Tei­len von Kat­to­witz eine akti­ve deut­sche Min­der­heit hal­ten kön­nen, die eine leben­di­ge Kultur‑, Volks­tums- und Erin­ne­rungs­po­li­tik betreibt – erwar­tungs­ge­mäß gegen vie­le Widerstände.

Außer­halb die­ser Regi­on sticht ins­be­son­de­re die »deut­sche Hoch­burg« Oppel­ner Land her­vor, wo etli­che Orte rund um die Haupt­stadt der Woi­wod­schaft Opo­le offi­zi­ell zwei­spra­chig sind, und das heißt: Min­des­tens 20 Pro­zent der Ein­woh­ner hat­ten bei der letz­ten Volks­zäh­lung ange­ge­ben, deutsch zu sein. (Die Ergeb­nis­se der jüngs­ten Volks­zäh­lung lie­gen noch nicht vor; es droht der Ver­lust eini­ger deutsch-pol­ni­scher Zweisprachigkeiten).

Das alles steht in schrof­fem Gegen­satz zur min­der­heits­deut­schen Situa­ti­on in ande­ren ehe­mals deut­schen Gebie­ten wie Nie­der­schle­si­en, Lebus oder West­pom­mern. Dort war die Ver­trei­bung total und betraf von 1945 bis 1949 bis zu 99 Pro­zent der Deutschen.

Es ver­wun­dert also nicht, daß in Ober­schle­si­en (Woi­wod­schaft Schle­si­en + Woi­wod­schaft Oppeln) wei­ter­hin deut­sche Spu­ren vor­han­den sind. Es ver­wun­dert schon eher, daß auch in jenen Gebie­ten, wo die Ver­trei­bung und die Ent­deut­schungs­po­li­tik der pol­ni­schen Kom­mu­nis­ten noch umfas­sen­der war, sich noch heu­te deut­sche Spu­ren gehal­ten haben.

Die­sen wid­met sich die Lie­gnit­zer Schrift­stel­le­rin Karo­li­na Kus­zyk (Jg. 1977) in ihrem unver­zicht­ba­ren Werk In den Häu­ser der ande­ren: Die deut­sche Über­set­zung erschien 2022; das pol­ni­sche Ori­gi­nal Ponie­mieckie (etwa: Post-Deut­sch/­ehe­mals Deutsch) bereits 2019. Es lös­te in Polen leb­haf­te, teils über­aus emo­tio­nal geführ­te geschichts­po­li­ti­sche Debat­ten aus.

Der Grund ist all­ge­mein­ver­ständ­lich: Kus­zyk the­ma­ti­siert meh­re­re Tabus, kri­ti­siert die pol­ni­sche Erin­ne­rungs­po­li­tik und geht offen auf Ver­trei­bun­gen und ande­re Ver­bre­chen ein.

Das heißt nicht, daß es an poli­tisch kor­rek­ten Merk­wür­dig­kei­ten man­gelt. Ob die­se jedoch an Kus­zyk lie­gen oder am deut­schen Über­set­zer Bern­hard Hart­mann, ist für den Rezen­sen­ten ohne soli­de Kon­tak­te zum Ch. Links Ver­lag nicht zu eruieren.

Fest steht jeden­falls, daß es bizarr wirkt, wenn kon­se­quent War­schau und Kra­kau geschrie­ben wird, obwohl Wars­za­wa und Kraków erz­pol­ni­sche Städ­te sind, wohin­ge­gen man sich bei den über Jahr­hun­der­te gewach­se­nen ehe­mals deut­schen Städ­ten Lie­gnitz und Bres­lau auf Leg­ni­ca und Wro­cław fest­ge­legt hat.

Das wäre in etwa so, als wür­de in einem Ita­li­en­buch Mai­land (statt Mila­no) und Nea­pel (statt Napo­li) plat­ziert wer­den, wohin­ge­gen man Bozen kon­se­quent als Bol­za­no und Meran kon­se­quent als Mer­ano auf­tre­ten las­sen wür­de. Die Logik erschließt sich – zumin­dest mir – nicht.

Blen­det man der­lei sprach­po­li­ti­sche Fra­ge­zei­chen aus, ist das Buch ein fes­seln­des Pan­op­ti­kum »post­deut­scher« Geschich­te in Nord- und West­po­len. Ober­schle­si­en, wo noch heu­te bis zu 200.000 Deut­sche leben, wird aus­ge­blen­det; Karo­li­na Kus­zyk fokus­siert sich strin­gent auf die kom­plett oder fast kom­plett ent­deutsch­ten Gebiete.

Kus­zyk lei­tet für pol­ni­sche Durch­schnitts­le­ser und deut­sche poli­tisch kor­rek­te Leser pro­vo­zie­rend ein: Gehe es um die pol­ni­sche Deut­schen­po­li­tik 1945 ff., gäbe es bis­her nur eine »lücken­haf­te und durch poli­ti­sche Instru­men­ta­li­sie­run­gen ver­zerr­te« Geschichte.

Die pol­nisch-kom­mu­nis­ti­sche Til­gung aller »Spu­ren des Deutsch­tums« macht sie zu ihrem Gegen­stand – und Gegen­stand heißt hier buch­stäb­lich, daß sie sich ansieht, was zwi­schen Stet­tin und Bres­lau an deut­schem Bestand übrig­ge­blie­ben ist und wie die ab 1945 neu ange­sie­del­ten Polen damit umgin­gen, von Por­zel­lan über bestimm­te Küchen- oder Arbeits­uten­si­li­en bis hin zu deut­schen Friedhöfen.

Sie unter­sucht, was es für die gezwun­ge­nen Neu­sied­ler aus Lem­berg oder Wil­na bedeu­te­te, wenn sie sich »in den Hin­ter­las­sen­schaf­ten eines eben noch ver­fein­de­ten Vol­kes ein neu­es Leben« auf­zu­bau­en hat­ten. Auch dies fand oft unter Gewalt bzw. Gewalt­an­dro­hun­gen statt: Von 1944 bis 1948 wur­den min­des­tens andert­halb Mil­lio­nen Ost­po­len aus den nun­mehr sowje­ti­schen Gebie­ten ver­trie­ben und mal wild, mal orga­ni­siert in die nun­mehr pol­ni­schen West­ge­bie­te gebracht.

Karo­li­na Kus­zyk läßt in bezug auf die­se West­ge­bie­te – also aus deut­scher Sicht: Ost­ge­bie­te – kei­nen Zwei­fel dar­an, daß sie das pol­nisch-natio­na­le »Pro­pa­gan­da­nar­ra­tiv von der Rück­kehr auf urei­ge­nes Ter­ri­to­ri­um« ver­wirft, auch »Wie­der­ge­won­ne­ne Gebie­te« akzep­tiert sie als Ter­mi­nus nicht.

Wert­frei ent­schei­det sie sich in der Regel für die Bezeich­nung des »ehe­mals Deut­schen« in Polen. Und das betrifft mehr Men­schen, als man den­ken könn­te: Fast ein Drit­tel aller Polen sol­len – Stand aller­dings 1995 – in ehe­mals deut­schen Häu­sern leben.

Die­se wur­den ganz unter­schied­lich behan­delt. Es gibt, so beschreibt es Kus­zyk, »deut­sche Häu­ser, denen es schlecht erging, weil sie von Men­schen bewohnt wur­den, die sie behan­del­ten wie die Sol­da­ten einer sieg­rei­chen Armee die Frau­en des Fein­des«. Und es gab und gibt Häu­ser, die gehegt und gepflegt, in den letz­ten Jah­ren zudem oft­mals mühe­voll saniert wurden.

Daß vie­le Häu­ser ver­fie­len und nicht gepflegt, son­dern aus­ge­nom­men wur­den, lag auch an der jah­re­lan­gen Unkennt­nis dar­über, wie der end­gül­ti­ge Grenz­ver­lauf zwi­schen Polen und Deutsch­land aus­se­hen wür­de. Man repa­rier­te nichts oder nur das Aller­not­wen­digs­te, weil man fürch­te­te, schon bald wie­der wei­ter­zie­hen zu müs­sen. Hin­zu kam das osten­ta­ti­ve Gefühl der Fremd­heit: Für einen Lem­ken aus einem ent­le­ge­nen Wei­ler im ehe­ma­li­gen Süd­ost­po­len war Nie­der­schle­si­en natur­ge­mäß eine klei­ne Welt­rei­se und oft­mals ein Kulturschock.

Karo­li­na Kus­zyk gelingt es, empha­tisch vor­zu­ge­hen. Sie spielt kein Leid gegen­ein­an­der aus, son­dern erin­nert in einer klu­gen Vor­ge­hens­wei­se über­haupt wie­der an jenes Leid, das heu­te oft aus­ge­blen­det oder aus ideo­lo­gi­schen Grün­den ver­schwie­gen wird.

Für bun­des­deut­sche Leser, deren Geschichts­bild links­li­be­ral geprägt ist, mag es dabei regel­recht scho­ckie­rend wir­ken, wenn Kus­zyk von einer »Plün­de­rei« an ehe­mals Deut­schem berich­tet, »bei der ganz Polen mit­mach­te«. Sie bezeich­net es sogar als »Ursün­de«, »mit der die wah­re Geschich­te mei­ner ehe­mals deut­schen Hei­mat begann«.

Für bun­des­deut­sche Leser, die eher kon­ser­va­ti­ven Geschichts­bil­dern zuneigt sind, ist es der­weil von beson­de­rem Inter­es­se, wie die Ver­trie­be­nen­po­li­tik der alten BRD unter­sucht wird. Das Leid der Hei­mat­ver­trie­be­nen wur­de in Wäh­ler­stim­men über­setzt, und Eri­ka Stein­bach war für die CDU/CSU über Jahr­zehn­te der gut geöl­te Motor die­ser poli­ti­schen Über­set­zung (und: Neu­tra­li­sie­rung) kol­lek­ti­ver Leiderfahrung.

Die­se Erfah­rung ende­te für vie­le Ver­trie­be­nen und Aus­sied­ler nicht in der »neu­en Hei­mat«, die oft­mals eine »kal­te« war. Auch dar­über berich­tet Karo­li­na Kus­zyk mit viel Ein­füh­lungs­ver­mö­gen und Sachkenntnis.

Letz­te­re beweist sie auch, als sie non­kon­for­me Phä­no­me­ne der Gegen­wart skiz­ziert. So berich­tet sie von einem kon­ser­va­ti­ven Jour­na­lis­ten Wojciech Cejrow­ski, der vor­schlug, man möge Stet­tin an Deutsch­land geben und im Gegen­zug Kriegs­re­pa­ra­tio­nen erhal­ten, wor­auf­hin deutsch­stäm­mi­ge Polen eine Face­book­sei­te »Szc­ze­cin jest nie­miecki« grün­de­ten, in der sie die­se Aus­sa­ge auf­grif­fen und für eine Grenz­kor­rek­tur plädierten.

Neben die­sen Son­der­fäl­len beschreibt Karo­li­na Kus­zyk eine all­ge­mei­ne Neu­ori­en­tie­rung an ver­gan­ge­ne Epo­chen: Post­kar­ten aus alten (deut­schen) Zei­ten wür­den heu­te bei Polen eben­so gefragt sein wie Stadt­füh­run­gen mit dem Fokus auf das Eins­ti­ge, das ab 1945 dem ver­ord­ne­ten Ver­ges­sen anheim­ge­fal­len war.

Vor­sich­tig opti­mis­tisch sieht Kus­zyk denn auch, daß der »ambi­va­len­te Reiz« ehe­mals deut­scher Regio­nen »erhal­ten bleibt und uns wei­ter dar­an erin­nert, dass das Eige­ne und das Frem­de hier zwei Gesich­ter ein und des­sel­ben sind«.

Karo­li­na Kus­zyks Buch ist dabei im bes­ten Sin­ne auf­klä­rend und Wis­sen ver­mit­telnd. Wer es gele­sen hat, ver­steht nicht nur die »ehe­mals deut­sche« Situa­ti­on bes­ser, son­dern auch jene der Polen, die heu­te dort leben und selbst kei­ner­lei Anteil an der wil­den respek­ti­ve orga­ni­sier­ten Aus­sied­lung der Deut­schen haben.

Eine Mar­gi­na­lie schließ­lich ist noch erwäh­nens­wert: Karo­li­na Kus­zyk ärgert sich über die Unkennt­nis jün­ge­rer Polen, was die deut­sche Vor­ge­schich­te des heu­ti­gen West- und Nord­po­lens anbe­langt. Vie­le Schü­ler wüß­ten nicht, daß bei­spiels­wei­se nie­der­schle­si­sche Städ­te von Deut­schen errich­tet wur­den und daß Polen oft­mals erst seit mehr als 70 Jah­ren dort leben. Gemäß der Maxi­me, vor der eige­nen Haus­tür zuerst zu keh­ren, muß man hier ergän­zend ein­wer­fen: Wie­vie­le jun­ge Deut­sche wis­sen das?

Sub­jek­ti­ve Bei­spiel­fal­le: Als ich einem – unpo­li­ti­schen, gleich­wohl aka­de­misch gebil­de­ten – Freund enthu­si­as­miert von einem Ober­schle­si­en­auf­ent­halt berich­te­te, wuß­te die­ser nicht, wo die­ses Ober­schle­si­en denn lie­gen könn­te, geschwei­ge denn, daß dort heu­te noch hun­dert­tau­sen­de Deutsch­stäm­mi­ge leben. Das fin­de medi­al nicht statt. (Was stimmt.)

Das ist frei­lich kein Ein­zel­fall. Unkennt­nis herrscht aller­or­ten, und wer inter­es­siert sich denn im patrio­ti­schen Lager im all­ge­mei­nen oder in der AfD im beson­de­ren für die Lage der deut­schen Min­der­heit zwi­schen Oppeln und Kat­to­witz? Will hei­ßen: außer­halb der Zei­len der Volks­tums­zeit­schrift Der Eck­art?

Man soll­te das nicht falsch ver­ste­hen: Das ist kein Plä­doy­er für eine rach­süch­ti­ge Polen­po­li­tik sei­tens der deut­schen Rech­ten. Im Gegen­teil: Eine Aus­söh­nung und Ver­tie­fung der Zusam­men­ar­beit ist von­nö­ten, eine Annä­he­rung und Über­win­dung jewei­li­ger chau­vi­nis­ti­scher Vor­ur­tei­le geboten.

Eine sol­che freund­li­che Neu­jus­tie­rung deutsch-pol­ni­scher Ver­qui­ckun­gen darf aber nicht auf Kos­ten der deut­schen Min­der­heit erfol­gen. Wenn die pol­ni­sche Rech­te anti­deut­sche Res­sen­ti­ments repro­du­ziert, darf das kri­ti­siert wer­den, auch wenn man ansons­ten – je nach Nei­gung – bei der Regie­rungs­rech­ten um PiS oder der rech­ten Oppo­si­ti­on um Kon­fe­derac­ja posi­ti­ve Anknüp­fungs­punk­te sieht.

Karo­li­na Kus­zyk: In den Häu­ser der ande­ren. Spu­ren deut­scher Ver­gan­gen­heit in West­po­len, 2022, 400 S., 25 € – hier bestel­len.