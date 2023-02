Das Leben, ein Traum?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

So dra­ma­tisch wir das unmit­tel­bar Gegen­wär­ti­ge erfah­ren, die Getrof­fen­hei­ten von Schmerz und Trau­er etwa, nivel­liert sich die­ses Dra­ma­ti­sche aber hin zum Bana­len, inso­fern sich offen­bar tat­säch­lich die ewi­ge Wie­der­kehr des Glei­chen voll­zieht und nichts zu erle­ben ist, was nicht viel­fach von allen ande­ren erlebt wur­de und wie­der und wie­der erlebt wer­den wird. Ödes Einer­lei, ob nun das Gute und Schö­ne oder das Häß­li­che, Böse und Grausame.

So beschrei­ben es die Tie­re von Nietz­sches „Zara­thus­tra“:

Alles geht, Alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, Alles blüht wie­der auf, ewig läuft das Jahr des Seins.

Alles bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut sich das glei­che Haus des Seins. Alles schei­det, Alles grüsst sich wie­der; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins.

In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mit­te ist über­all. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit.

Sieht man auf das Gro­ße, auf die Geschich­te und Beschaf­fen­heit des Uni­ver­sums und sei­ne grund­le­gen­den Geset­ze, erscheint man unwei­ger­lich all­zu win­zig, gera­de­zu ato­mi­siert, was sich aus­hal­ten läßt und aus­ge­hal­ten wer­den muß, wenn man in einem mäch­ti­gen Fluß der Kau­sa­li­tä­ten und Kon­tin­gen­zen so mit­t­reibt und allen­falls nach undeut­li­chen Zei­chen abzu­spü­ren ver­sucht, wohin es mit einem will.

Betrach­tet man hin­ge­gen das Über­sicht­li­che, etwa das Poli­ti­sche, so mutet es lächer­lich bis absurd an, ins­be­son­de­re der Ernst, mit dem ande­re es neh­men, weil sie mei­nen, ent­schei­dend davon abzu­hän­gen – oder glau­ben wol­len, von der einen oder ande­ren Rich­tung gar geret­tet zu wer­den, wenn deren jewei­li­ge Funk­tio­nä­re ver­kün­den, sie wüß­ten nun end­lich, nach Jahr­hun­dert­tau­sen­den Mensch­heits­ge­schich­te, wie Welt und Mensch zu hel­fen sei. Und zwar final und letzt­gül­tig. – Wenn nur erst mär­chen­haft das Böse nie­der­ge­run­gen wäre, gegen­wär­tig also Putin und das Kohlendioxid.

So wie das Uni­ver­sum von nur vier fun­da­men­ta­len Wech­sel­wir­kun­gen abhängt, dürf­te mei­ne unmit­tel­ba­re Exis­tenz an Zahl nicht viel mehr an Grund­be­dürf­nis­sen auf­wei­sen. Das meis­te, was rund­um auf poli­ti­schen Trans­pa­ren­ten hoch­ge­hal­ten wird, gehört über­haupt nicht dazu.

Ein­ge­stan­den, man ist der Poli­tik und ihren jewei­li­gen „Machen­schaf­ten“ (M. Heid­eg­ger) aus­ge­lie­fert, min­des­tens als Ver­wal­tungs­ob­jekt, und wenn es einem mög­lich ist, soll­te man ein­grei­fen. Aber gibt es wirk­lich ein nega­ti­ves Wer­te­ge­fäl­le zwi­schen einem irr­sin­nig unkon­zen­trier­ten Leben in der gegen­wär­ti­gen Medi­en­ge­sell­schaft des Jah­res 2022 und dem Dasein um 1910, wo auch immer man sich genau zur jewei­li­gen Zeit befände?

Leid und Schmerz sind durch die Zei­ten hin­weg in Kon­stanz die­sel­ben, allen­falls die Mög­lich­kei­ten der Betäu­bung und Regu­lie­rung andere.

Was wie­der­um neben der Zeit den Ort uns­rer jewei­li­gen Exis­tenz betrifft, so macht es selbst­ver­ständ­lich einen Unter­schied, ob ich in einer lich­ten, vom sol­ven­ten Papa bezahl­ten Woh­nung im Fried­richs­hain lebe oder auf einer Müll­kip­pe von Sao Pau­lo. Hier spü­re ich, was ich eigent­lich zum Leben brau­che, dort jedoch weniger.

Das Leben ein Traum? Min­des­tens stau­nen wir über das, was ist, auch dar­über, daß wir selbst gera­de da sind. Und bewah­ren uns gegen­über der mys­te­riö­sen Viel­falt des Sei­en­den ein waches Sen­so­ri­um, das gern über den Radi­us des soge­nann­ten Tat­säch­li­chen hin­aus Füh­lung neh­men möch­te und nach Gehal­ten­heit in einem alles Umgrei­fen­den und Umfas­sen­den sucht.

Epi­ku­rei­sche Trau­rig­keit bedingt nun mal meta­phy­si­sche Sehn­sucht oder reli­giö­se Heils­er­war­tung, und noch das ein­fachs­te Gemüt tran­szen­diert, selbst wenn es sich eine höhe­re Glück­se­lig­keit von einem Por­sche-Kauf oder dem nächs­ten Pokal­ge­winn durch den FC Bay­ern Mün­chen verspricht.

In der Rück­schau träu­men wir sowieso:

Was habe ich noch mit jenem Jun­gen gemein, der an irgend­ei­nem Win­ter­abend des Jah­res 1970 erschöpft sei­nen Schlit­ten von Rodel­berg nach Hau­se zog, sich freu­end auf ein behag­lich von Braun­koh­len­bri­ketts durch­wärm­tes Eltern­haus und auf das Abend­brot mit Wurst­stul­le und Tee mit Zitrone?

Der dort mit Pudel­müt­ze und in schnee­nas­ser Wol­le durch die lei­se fal­len­den Flo­cken sei­nen Schlit­ten zieht und nicht viel mehr über­blickt als die eng ver­trau­te Hei­mat sei­nes Dor­fes, sein Kin­der­zim­mer und das Bücher­re­gal, der sich von den Eltern abso­lut gebor­gen weiß und sich auf Weih­nach­ten freut, bin oder war das wirk­lich ich?

Und spä­ter: Der Unter­feld­we­bel im Kal­ten Krieg an der deutsch-deutsch-Gren­ze, der Stu­dent an der Karl-Marx-Uni­ver­si­tät in Leip­zig von 1985 bis 1990, also wäh­rend einer ande­ren tat­säch­li­chen Zei­ten­wen­de, was hat die­ser Mensch mit mir zu tun?

Alles, was damals am Rodel­berg, in der Kaser­ne und an einer DDR-Uni­ver­si­tät so wesent­lich schien, weil man jeweils mein­te, es gin­ge dort um alles, all das ver­blich doch voll­stän­dig und ist – abge­se­hen von ein paar dif­fu­sen Emo­tio­nen, Erkennt­nis­sen und Ori­en­tie­run­gen – völ­lig zu ver­nach­läs­si­gen. Selbst die ers­te so wich­ti­ge Lie­be ist abge­legt wie ein schwer­ver­käuf­li­ches Buch im hin­te­ren Regal eines Antiquariats.

Alle einst gül­ti­gen, für ewig gül­tig erklär­ten Wer­te, min­des­tens die poli­ti­schen, sind längst, längst ent­schie­den umge­wer­tet. Obwohl die Mäch­ti­gen damals doch mein­ten, dar­an alles, aber auch wirk­lich alles fest­ma­chen und jeden Men­schen ein­bin­den zu müs­sen. Aber: Alles ver­weht. Gut so.

Es geht nie und nir­gend­wo um alles. Es geht jedoch stets um einen selbst, aber der Men­schen sind schon im nähe­ren Umkreis so vie­le, daß es nahe­zu bedeu­tungs­los ist, was – neben all den ande­ren – ich selbst da emp­fin­den, mei­nen und glau­ben mag. Ich inter­es­sie­re die ande­ren kaum, und der ich ges­tern war, geht selbst mich heu­te bei­na­he eben­so­we­nig an.

Wer bin ich? Ein Lebe­we­sen, das unge­fragt wie alle ande­ren auf die Welt kam und zu leben ver­sucht, mit der dra­ma­ti­schen Zuga­be eines Bewußt­seins, das mir Distanz zu allem ermög­licht (oder auf­zwingt), also Wahr­neh­mun­gen, Beob­ach­tun­gen, immer neu zu revi­die­ren­de Erkennt­nis­se und Urtei­le, ohne die mei­ne Gat­tung offen­bar nicht durch­kommt – urtrie­big sehn­suchts­be­la­den, hoff­nungs­voll und genau des­we­gen immer wie­der am Dra­ma der Frei­heit ver­zwei­felnd. Tie­re wei­nen nicht, heißt es. Men­schen schon.

Bewußt­sein sagt sich so leicht­hin, aber: Es bleibt die Fra­ge, wie die Teil­chen und Ver­bin­dun­gen in unse­rem Gehirn – unse­rem Bewußt­seins-Raum – men­ta­le Zustän­de erzeu­gen. Selbst wenn man alles über die Phy­sik des Hirns wüß­te, so fän­de man dar­in nicht, wie sich der Geschmack von Scho­ko­la­de mani­fes­tiert oder die Emp­fin­dun­gen beim Betrach­ten eines Gemäl­des. Es ist das eine, die Phy­sik der Teil­chen zu begrei­fen, ganz etwas ande­res jedoch, dar­über zum Ver­ste­hen des Geis­tes zu kom­men. (Eine genaue Befas­sung mit Frank C. Jack­sons Gedan­ken­ex­pe­ri­ment „What Mary didn’t know“ lohnt sich nicht nur intellektuell.)

Alles bota­ni­sche und zoo­lo­gi­sche Leben ist in einer geschlos­se­nen para­die­si­schen Welt gebor­gen, nur unse­res steht dar­über hin­aus. Gleich­wohl seh­nen wir uns doch oft nach der ver­lo­re­nen Geschlos­sen­heit zurück … -

Reli­gi­on und Phi­lo­so­phie bie­ten dem, der über­haupt danach sucht und nicht ein­fach nur Stoff­wech­sel betreibt, Sinn­ge­bun­gen an. Grund­sätz­lich ähn­li­che. Viel mehr als die Hoff­nung bleibt selbst davon nicht. Und sogar wer Reli­gio­nen und gleich noch die Phi­lo­so­phien für sich ver­wirft, sucht den­noch wei­ter und wei­ter nach Grün­den und Sinn.

Oder sucht über­haupt irgend­was – und sei es in der selbst­ver­lo­ren ver­zwei­fel­ten Wei­se des Ril­ke­schen Pan­thers.

Typen, die sich in Redu­zie­run­gen und Abstän­dig­keit üben, haben ihre Hoff­nung nicht begra­ben, son­dern gewis­ser­ma­ßen gewen­det. Und sind den­noch nicht stark genug, sich nicht zu freu­en, wenn ihnen doch mal was Gutes wider­fährt. Über­haupt ein schö­ner Gedan­ke – die Wider­fahr­nis­se des Guten und der Gna­de als Pro­vo­ka­tio­nen für einen sich abge­här­tet wäh­nen­den Reaktionär.

Blei­ben noch Lite­ra­tur, Kunst und Musik, um über das rei­ne Jetzt hin­aus­zu­wei­sen. Bleibt das Ver­mö­gen, min­des­tens Noti­zen wie die­se fest­zu­hal­ten, belang­los viel­leicht, aber auf einem Stück Papier immer­hin phy­sisch einen selbst über­le­bend. Über­haupt die Spra­che: „Wir ster­ben. Das mag der Sinn des Lebens sein, Aber wir haben die Spra­che. Das mag das Maß unse­res Lebens sein.“ Sag­te Toni Mor­ri­son.

Etwas wenigs­tens fest­zu­hal­ten ver­su­chen, was in allem Irr­sal und Wirr­sal bit­te blei­ben, also Bestand haben möge.

Des­we­gen hän­gen wir an Sym­bo­len, an Schmuck, an Ritua­len und Tra­di­tio­nen, an Zei­chen und Abläu­fen, die, so wün­schen wir, bestehen mögen und uns nicht sofort ent­ris­sen wer­den, wie wir Besitz, Gesund­heit, Gemein­schaft nun mal ver­lie­ren können.

Wäh­rend Tat­toos frü­her Män­nern mit ris­kant aben­teu­er­li­cher Exis­tenz vor­be­hal­ten blie­ben, See­leu­ten und Kri­mi­nel­len etwa, las­sen sich heu­te selbst Zahn­arzt­hel­fe­rin­nen und Jung­leh­rer wel­che ste­chen. Als im Leben immer­hin weit­ge­hend unver­äu­ßer­li­cher Besitz wird der eige­ne Kör­per, der letz­te Rück­zugs­raum, mit magi­schen Zei­chen ver­ziert. Eine Art Weihehandlung?

Aber wenn du meinst, es gin­ge um nichts und alles Unbe­stän­di­ge wird dir ent­ris­sen, was fängst du dann selbst mit dir an? – Eine Ant­wort wäre: Stets her­aus­zu­fin­den ver­su­chen, was wirk­lich exis­ten­ti­ell ist. Wenn das fürs Eige­ne auch wenig sein mag, dann viel­leicht mit Blick auf die ande­ren, die Men­schen wie die Mit­ge­schöp­fe, weit mehr.

Hie­ße pro­be­wei­se: Suche die Fer­ne zum Poli­ti­schen, also zu dem, was Heid­eg­ger tref­fend unter Machen­schaf­ten faßt. Sieh dir das zwar auf­merk­sam an, weil dich aus die­ser Rich­tung mal der Schuß tref­fen kann, der dich erle­digt, aber enga­gie­re dich nicht, weil du so unwill­kür­lich in ganz schlech­te Gesell­schaft gerätst. Glau­be nicht andau­ernd an die wech­seln­den Ver­hei­ßun­gen im Diesseits.

Demons­trie­re nicht, han­de­le. Hal­te dich an die Hand­wer­ker und nicht an – Götz Kubit­scheks Begriff – die Maulwerker.

Viel­leicht gibt es einen nütz­li­chen Platz auf einem Bio-Hof, wo man Tie­ren was Fri­sches in die Rau­fe forkt. Oder man arbei­tet mit unglück­li­chen Men­schen, Sucht­kran­ken etwa, um denen Mut zu geben, doch noch jenes Stück Zeit­strahl wei­ter ent­lang zu balan­cie­ren, das ihnen blei­ben mag. Völ­li­ge Des­il­lu­sio­nie­rung in ver­meint­lich aske­ti­scher Abge­klärt­heit macht kalt, zynisch und arrogant.

Daß es auf weni­ger ankommt, als einem per­ma­nent glau­ben gemacht wird, mag ent­span­nen, aber das Leben selbst bleibt ein Risi­ko: Wel­che Kreb­se mögen in mir ticken? Wird der abbie­gen­de Las­ter mich auf mei­nem Fahr­rad beach­ten oder platt­ma­chen? Hält der fau­le Frie­den hier­zu­lan­de bis zu mei­nem Tod? „Wir wer­den gebo­ren mit dem Strick um den Hals. Erst ange­sichts des Todes wird der Mensch der Gefah­ren im Leben inne, die stumm und ver­schla­gen auf Schrit­te und Tritt ihn umlau­ern“, so Her­man Mel­ville in „Moby Dick“.

Obwohl von mir selbst wohl weni­ger abhängt als von den Umstän­den. Nur: Wenn man die Umstän­de nicht zu regie­ren ver­mag, so doch – in Gren­zen – sich selbst.

Das Leben, die Exis­tenz, ist kein Als-ob; die Poli­tik erst, das „Sys­tem“, zwingt uns ein teil alber­nes Rol­len­spiel auf. Ich bin da, ich exis­tie­re, und die Gesell­schaft teilt mich irgend­wo ein. Viel­leicht pas­se ich dort­hin, viel­leicht such­te ich genau die­sen Platz. Meist aller­dings nicht.

Also bleibt auch rechts nur, was Exis­ten­tia­lis­mus oder gar Libe­ra­lis­mus for­dern: Nimm – ver­dammt noch mal – dei­ne Ver­ant­wor­tung wahr und wer­de der, der du sein sollst. Nicht unbe­dingt ein Held, aber einer, der sich nicht von Flos­keln, Losun­gen und soge­nann­ten Grund­ver­ein­ba­run­gen den Schneid abkau­fen läßt. Kurz: Ver­mei­de die hoh­le Phra­se, die nament­lich die Ber­li­ner Repu­blik zur Hoch­kul­tur auf­bläst, und wer­de eigent­lich. Inner­halb des poli­ti­schen „Dis­kur­ses“ kann man das nur als Sezessionist.

Neben der Inschrift „Erken­ne dich selbst!“ soll sich auf einer Säu­le am Ora­kel von Del­phi auch For­de­rung befun­den haben: „Wer­de, der du bist!“ Heißt wohl: Der bist du nicht, der sollst du erst wer­den. Ja, auch politisch.