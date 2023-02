Winterakademie in Schnellroda – Oasen und Netze

Hun­dert­vier­zig Gesich­ter, grup­piert und ein­zel­ne, man­che wen­den sich, jeder, der da ist, hat sei­ne Grün­de, da zu sein. Man wünscht sich den Teil­neh­mer, der zugleich liest und die­ses Lesen nicht zu ernst nimmt, son­dern die­ses Ange­le­se­ne mit dem Leben und der Intui­ti­on abzu­glei­chen weiß und die Wahr­neh­mung so schwer nimmt wie die Theorie.

Die Scheu: Sie rührt aus dem Unver­mö­gen zum raschen Gespräch, zum Small­talk, zur Zufrie­den­heit mit dem, was wie­der gelang. Einen gro­ßen Saal in einem Ort in der baum­lo­sen Pam­pa am Süd­zip­fel Sach­sen-Anhalts zu fül­len, ohne Schar­la­ta­ne­rie, son­dern so gut und ernst­haft vor­be­rei­tet und zuge­rüs­tet wie irgend möglich.

Es ist die Scheu zu genü­gen, die jeder kennt, der sich nicht selbst der Maß­stab ist.

Behag­lich die Gewohn­heit: die Anrei­se der Mann­schaft am Don­ners­tag­abend, der Auf­bau im lee­ren Saal, Tech­nik-Check, und in der Gast­stu­be gro­ße Por­tio­nen. Am Frei­tag­mor­gen um zehn die letz­te Bespre­chung, längst Rou­ti­ne, aber wich­tig, bevor jeder sei­nen Pos­ten bezieht.

Dann tru­delt es ein. Zehn Jah­re AfD, hun­dert Jah­re Par­tei­en­kri­tik – wen lock­te das? Eine Men­ge jun­ger Leu­te, gar nicht viel Par­tei, aber schon auch. Vor allem: jun­ge Leser, das merk­te man gleich, und aus vir­tu­el­len Pro­jek­ten sol­che, die sich hier mal wirk­lich tref­fen, um nicht zu sagen: ken­nen­ler­nen, so, wie man sich frü­her kennenlernte.

Drei ers­te Gesprä­che: mit einem jun­gen Mann, der sich tie­risch über eine Leh­re­rin auf­reg­te, weil sie ihm einen Vor­trag über die Nazis aus Schnell­ro­da auf­drück­te, zehn Minu­ten im Sozi-Unter­richt; half ihm das über, weil er ein paar fal­sche Fra­gen gestellt hat­te. Also forsch­te er los und fand kei­ne Nazis, son­dern mal was ande­res – und mel­de­te sich an.

Ein ande­rer lernt Gärt­ner. Erd­hän­de, Drau­ßen­ge­sicht. Sehr gut, das Gespräch über den Wech­sel aus Schu­le und Feld und den inten­si­ven Blu­me- und Gemü­se­an­bau auf klei­nen Flä­chen. Der Hof als Mit­tel­punkt für die Ver­sor­gung im Dorf und am Ran­de der Stadt – nicht der Net­to und der Rewe. Kur­ze Wege, sai­so­nal – die­sel­ben Grund­sät­ze wie vor Jahr­zehn­ten, man muß nichts dazu­er­fin­den, bloß machen muß es einer.

Der drit­te: auf­brau­send und deut­lich, als er sich zu Wort mel­de­te, um die Fra­ge zu stel­len, war­um wir alle­samt hier sei­en und nicht woan­ders. Kennt man: die Abwer­tung von Lek­tü­re und Debat­te vor dem Hin­ter­grund der Tat. Aber auch er war ja hier und nicht woan­ders. An sei­nen stei­len Tisch setz­te ich mich gleich zum Abend­brot – eine gute, wert­vol­le Stun­de unter jun­gen Män­nern, mit denen über die Auf­la­dung der Idee, den sozia­len Mythos, die Wie­der­be­las­tung des Lebens und die Abschät­zig­keit zu reden war. Sol­che müs­sen wiederkommen.

Wel­che nicht? Da gab es eine Pha­se, am ers­ten Aka­de­mie­tag, als am Abend vorn an der Büh­ne und neben­an in der Tre­sen­ecke sich Gespan­ne bil­de­ten und das Netz­werk sicht­bar und hör­bar wur­de: Flecht­ar­beit, Namen, Gewich­tung, Lis­te und List, dazu das Gewi­sche auf den Han­dys und die absur­de Vor­stel­lung, jeder sei an der­lei interessiert.

Natür­lich: Da wird ver­teilt und ange­bo­ten, aus­ge­han­delt und pla­ziert, und zwar mit Fol­gen! Aber das könn­te auch ganz woan­ders ablau­fen, dazu braucht’s kei­ne Aka­de­mie, und es läuft ja vor allem ganz woan­ders ab, zum Glück. Bloß ist man manch­mal schon beein­druckt und rat­los, wenn man mit­kriegt, wer fast nur noch das im Kop­fe hat.

Die Par­tei und ihr Vor­feld – mich brach­te das zu einer deut­li­chen Aus­sa­ge, von der ich noch nicht recht weiß, wel­che Kon­se­quenz sie for­dert. Jeden­falls: Wir haben hier unse­ren Abschnitt des Vor­felds vor der Par­tei zu schüt­zen. Wir haben uns viel­leicht sogar aus die­sem Funk­ti­ons­zu­sam­men­hang zu lösen. Man wirkt in die­sem Bild so anstei­gend – als kom­me der Gip­fel erst dann …

Im Gespräch mit dem Deutsch­land­ku­rier klingt es weni­ger blu­mig so:

Es geht nicht um Spen­den und um Stel­len­an­ge­bo­te für unse­re Leu­te. Soli­de Pro­jek­te wie unse­re sind auf die­se nahe­lie­gen­den Unter­stüt­zun­gen nicht ange­wie­sen. Ich bin eher dar­auf gespannt, ob die Par­tei begreift, daß zur grund­sätz­li­chen Oppo­si­ti­on auch ein grund­sätz­lich ande­res Ver­hal­ten dem Estab­lish­ment gegen­über gehört. Wenn auf einem Neu­jahrs­emp­fang im Bun­des­tag die ARD anwe­send ist, die Ver­tre­ter der frei­en Medi­en hin­ge­gen nicht, dann sind essen­ti­el­le Lek­tio­nen nicht gelernt worden.

Das not­wen­di­ge Übel Par­tei – die­ses Haupt­wort mit­samt sei­nem ret­ten­den Attri­but: So zog es sich nicht durch jeden Vor­trag, aber durch die Dis­kus­sio­nen heftig.

Die Par­tei und der Ver­fas­sungs­schutz, die Fra­ge nach dem Grün­dungs­my­thos der AfD und die nach der kata­stro­pha­len Per­spek­ti­ve einer demo­gra­phisch ins Frem­de gekipp­ten Demo­kra­tie, in der ein aus­ge­tausch­ter Sou­ve­rän zur Wahl schrei­tet; Vor­trä­ge über die Klas­si­ker der Par­tei­en­kri­tik, einer über die Pro­gram­ma­tik aller Vor­gän­ger der so erfolg­rei­chen AfD, von 1948 bis heu­te, dann die Ana­ly­se von Wäh­ler­po­ten­tia­len, plas­tisch anhand von Bal­ken und Tor­ten­stü­cken und stei­gen­den Kurven.

Man lern­te dazu. Und so ertrag­reich und nüch­tern wird es wei­ter­ge­hen mit dem, was wir kön­nen: oasi­ge Unterweisung.

– – –

Die Vor­trä­ge und Inhal­te der Win­ter­aka­de­mie kann man in knap­pe­rer Form nach­le­sen im 112. Heft der Sezes­si­on, das zum The­ma “Zehn Jah­re AfD” gera­de aus der Dru­cke­rei kam (hier bestel­len, unbe­dingt). Und man wird alle Vor­trä­ge und zwei Podi­en im Kanal Schnell­ro­da auf you­tube fin­den, nach und nach (hier ein­se­hen und abon­nie­ren).

Fan­gen wir an mit der Abschluß­run­de, dem poli­ti­schen Podi­um. Land (Kir­cher und Till­schei­der), Bund (Hart­wig) und freie Medi­en (Ben­dels), mode­riert von Erik Lehnert.