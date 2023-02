Stalingrad – 2. Februar 1943

Sie liegt süd­lich des Wol­ga­knies, wo der Strom sei­nen Lauf Rich­tung Süd­os­ten, dem Kas­pi­schen Meer zu, ändert. Hier am Hoch­ufer liegt jene Stadt, die unter dem Namen Sta­lin­grad blu­ti­ge Geschich­te schrieb.

Dem heu­ti­gen Besu­cher ver­mit­telt Wol­go­grad, wie die Stadt seit 1961 heißt, den Ein­druck einer nor­ma­len (sowjet-)russischen Groß­stadt, in der es an Gedenk­stät­ten für den Gro­ßen Vater­län­di­schen Krieg, die an den ent­schlos­se­nen Abwehr­kampf der Hel­den­stadt Sta­lin­grad erin­nern, nicht mangelt.

Deren bekann­tes­te krönt die über­ra­gen­de Figur der schwert­be­wehr­ten »Mut­ter Hei­mat« (russ. »Rodi­na-Mat’«), die sich mit gut 70 Metern Höhe her­risch auf dem Mama­jew-Hügel in den Him­mel reckt. Sie gemahnt des Opfers und des Sie­ges, des­sen 70. Jah­res­tag Ruß­land im Janu­ar 2013 fei­er­lich beging. Ihr zu Füßen liegt eine Gedenk­stät­te, die in sowje­ti­scher Beton- Monu­men­ta­li­tät an die Kämp­fe der Jah­re 1942/43 erinnert.

Vom Mama­jew-Hügel, der »Höhe 102«, aus genießt der Besu­cher heu­te eine glän­zen­de Aus­sicht über die Kraft­wer­ke, Schlo­te, Brü­cken und Indus­trie­an­la­gen, die das Wol­ga­ufer säu­men. In jener Land­schaft aus Hoch­öfen und Fabri­ken, die nach Wes­ten hin in die baum- und strauch­lo­se Step­pe über­geht, ver­lor sich ab dem Sep­tem­ber 1942 die deut­sche 6. Armee, die mit dem Auf­trag am Don auf­ge­bro­chen war, die Metro­po­le an der Wol­ga »unter die Wir­kung unse­rer schwe­ren Waf­fen« (Wei­sung Nr. 41) zu brin­gen, um sie als Indus­trie­stand­ort und Ver­kehrs­kno­ten aus­zu­schal­ten und damit den Nach­schub über die Wol­ga abzu­schnü­ren. Befoh­len war die Ein­nah­me der Stadt nicht.

Wäh­rend die Wehr­macht im Som­mer 1941 mit drei kampf­kräf­ti­gen Hee­res­grup­pen (Nord, Mit­te und Süd) die Zie­le Lenin­grad, Mos­kau und die Don-Linie angriff, waren die Ver­lus­te des Win­ters 1941/42 der­art gra­vie­rend und uner­setz­lich gewe­sen, daß im Som­mer 1942 nur noch eine angriffs­fä­hi­ge Hee­res­grup­pe ins Feld zog.

Die­se Hee­res­grup­pe Süd unter Gene­ral­feld­mar­schall von Weichs soll­te den Kau­ka­sus errei­chen und die Ölfel­der am Kas­pi­schen Meer neh­men. Allein: Auf­trag und Mit­tel stan­den nicht in Ein­klang, zumal die Her­aus­for­de­run­gen des Rau­mes unzu­tref­fend beur­teilt wor­den waren. Erschwe­rend kam hin­zu, daß die Sowjets die Feh­ler des vor­an­ge­gan­ge­nen Som­mer­feld­zugs ver­mie­den, das heißt, sie ent­zo­gen sich der Umfas­sung in die Tie­fe des Rau­mes, so daß deut­scher­seits weder der rus­si­sche Wider­stand nach­hal­tig gebro­chen noch die vor­ge­ge­ben Zie­le erreicht wer­den konnten.

Wäh­rend ab dem Spät­som­mer 1942 nur ein dün­ner Schlei­er die über­dehn­te lin­ke Flan­ke der Hee­res­grup­pe Süd sicher­te, ver­biß sich die 6. Armee immer stär­ker im Kampf um die Ort­schaft Sta­lin­grad, der zwi­schen Walz­stra­ßen und Hoch­öfen, in den Miets­ka­ser­nen von Stock­werk zu Stock­werk und in der Kana­li­sa­ti­on erbit­tert tobte.

Jedoch war die ursprüng­lich pan­zer­star­ke Armee für die­se Form des Gefechts im bebau­ten Gelän­de weder aus­ge­rüs­tet noch im beson­de­ren Maße aus­ge­bil­det, so daß das Rin­gen um Sta­lin­grad die Kampf­kraft der Armee auf­zehr­te. Schon in den Som­mer­mo­na­ten zeig­te das deut­sche Mate­ri­al, wie wenig es den beson­de­ren Bean­spru­chun­gen des rus­si­schen Kli­mas wider­stand, weni­ger noch im herbst­li­chen Schlamm und im win­ter­li­chen Frost.

Zudem offen­bar­ten sich die Ver­bin­dungs­li­ni­en der 6. Armee als über­dehnt und zu schwach, um die aus­rei­chen­de Ver­sor­gung der Armee zu gewähr­leis­ten. Ent­spre­chend ging kei­ne aus­ge­ruh­te und nach Kriegs­stär­ke­nach­wei­sung umfas­send für die kal­te Jah­res­zeit aus­ge­rüs­te­te und ver­pfleg­te Trup­pe in den win­ter­li­chen Kampf um Sta­lin­grad, son­dern eine stra­pa­zier­te Armee, der es aber nicht an Moral und Kampf­geist mangelte.

Seit Janu­ar 1942 führ­te mit dem Gene­ral der Pan­zer­trup­pen Pau­lus ein Offi­zier den Ober­be­fehl, der sich zwar in Stabs­ver­wen­dun­gen und als Leh­rer an der Kriegs­schu­le bewährt hat­te, bis­her jedoch nicht als Truppenführer.

Wäh­rend Hit­ler (➞ Mün­chen: Feld­herrn­hal­le) schon im August wähn­te, Sta­lin­grad sei »qua­si« genom­men, erwies sich die­se Behaup­tung ange­sichts des hart­nä­cki­gen sowje­ti­schen Wider­stands, als halt­los. Viel­mehr absor­bier­te die Sta­lin­grad-Front zuneh­mend Kräfte.

Die Schlacht um Sta­lin­grad ist immer in den Kon­text der Ope­ra­tio­nen der Hee­res­grup­pe Süd (spä­ter A und B/Kaukasus) ein­ge­bet­tet zu betrach­ten, nur vor die­ser Folie fin­det man zumin­dest eine Ant­wort für den Ver­bleib der Armee im Raum Sta­lin­grad nach Beginn der sowje­ti­schen Offen­si­ve am 19. Novem­ber 1942: näm­lich um geg­ne­ri­sche Kräf­te zu binden.

Mit jener Offen­si­ve ziel­te die Rote Armee auf den unte­ren Don und die Stadt Ros­tow, um die rund 1,2 Mil­lio­nen Mann, die bis zum Kau­ka­sus zer­streut waren, abzu­schnei­den und zu ver­nich­ten. Die Ope­ra­ti­on gegen die 6. Armee ist nur ein Teil­aspekt die­ses gigan­ti­schen Rin­gens. Indem am 23. Novem­ber die Spit­zen der bei­den Stoß­ar­meen bei Kalatsch, etwa 100 Kilo­me­ter west­lich Sta­lin­grads zusam­men­tra­fen, war die 6. Armee eingeschlossen.

Den Antrag von 6. Armee und Hee­res­grup­pe, der ein­ge­kes­sel­ten Armee Hand­lungs­frei­heit zu gewäh­ren, um den Aus­bruch gege­be­nen­falls nach eige­ner Lage­be­ur­tei­lung durch­füh­ren zu kön­nen, beschied Hit­ler abschlä­gig, nach­dem Göring und die Luft­waf­fe beteu­ert hat­ten, daß die Luft­ver­sor­gung (der 6. Armee) mög­lich sei. Jedoch, die Luft­waf­fe ver­moch­te an kei­nem Tag das erfor­der­li­che Mini­mum an Ver­pfle­gung, Pfer­de­fut­ter, Betriebs­stof­fen und Muni­ti­on für die Ver­sor­gung von 250 000 Mann und zig­tau­send Pfer­den einzufliegen.

Wäh­rend nun die zer­nier­ten Trup­pen in den Trüm­mern der Stadt oder in der öden Step­pe um ihr Leben ran­gen, unter­nahm Feld­mar­schall von Man­stein einen Ent­satz­an­griff – Ope­ra­ti­on »Win­ter­ge­wit­ter« der nicht bis zu den Ein­ge­schlos­se­nen durch­drang und am 23. Dezem­ber abge­bro­chen wer­den muß­te. Dies besie­gel­te das Geschick der Trup­pen im Kes­sel. Seit­dem schritt die Aus­zeh­rung der Ein­ge­schlos­se­nen bei strengs­tem Frost und mini­ma­ler Ver­pfle­gung rasant fort. Unge­zähl­te Sol­da­ten erfro­ren oder star­ben an Ent­kräf­tung, Ver­wun­de­te ver­en­de­ten unbe­han­delt, unverpflegt.

Zum Aus­bruch war die Armee man­gels Betriebs­stoffs eben­so unfä­hig wie zum Durch­hal­ten. Dem­ge­mäß lag nach Weih­nach­ten 1942 die Fra­ge der Kapi­tu­la­ti­on auf der Hand, doch hat­te bis­her kein Groß­ver­band der deut­schen Wehr­macht jemals kapi­tu­liert – undenk­bar also.

Das Ende ist bekannt: Nach­dem schließ­lich im Janu­ar die Flug­plät­ze ver­lo­ren waren und kei­ne Ver­sor­gung mehr statt­fand, starb die Armee bis zur Kapi­tu­la­ti­on am 3. Febru­ar dahin. Feld­mar­schall Pau­lus ergab sich bereits per­sön­lich mit sei­nem Stab Tage zuvor am 31. Janu­ar im Kel­ler des Kauf­hau­ses »Uni­ver­mag«, wo heu­te ein Muse­um an das Ereig­nis erin­nert. Jenen, die ent­kräf­tet in die Gefan­gen­schaft mar­schier­ten, war ein här­te­res Los beschie­den als Pau­lus, nur weni­ge überlebten.

Rund 100 000 Namen gefal­le­ner deut­scher Sol­da­ten tra­gen die Stein­qua­der des deut­schen Sol­da­ten­fried­hofs von Rossosch­ka, 40 Kilo­me­ter west­lich Wol­go­grads. In unmit­tel­ba­rer Nähe ruhen die rus­si­schen Gefal­le­nen auf einem der weni­gen rus­si­schen Fried­hö­fe auf dem Ter­ri­to­ri­um der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on, ließ doch Sta­lin alle Kriegs­grä­ber ein­ebe­nen, um die unge­heu­ren Ver­lus­te gegen­über der Bevöl­ke­rung zu ver­schlei­ern. Hier stößt der Besu­cher heu­te auf eine der Hin­ter­las­sen­schaf­ten der Schlacht um die Wol­ga­me­tro­po­le, die der 6. Armee zum Grab gewor­den war.

Wie vie­le Tote – Deut­sche und Sowjets – im Boden Sta­lin­grads ihre letz­te Ruhe fan­den, bleibt offen, oder eine Fra­ge der Berech­nung. Nimmt man die in Gefan­gen­schaft ver­stor­be­nen Kämp­fer der 6. Armee hin­zu, so mögen es 250 000 Mann blu­ti­ge Ver­lus­te gewe­sen sein. Eine enor­me Zahl, zumal sich hin­ter jedem Gefal­le­nen ein Schick­sal, Müt­ter, Ange­hö­ri­ge ver­ber­gen, und den­noch nur ein Bruch­teil jener Mil­lio­nen von Toten, die der Zwei­te Welt­krieg hinterließ.

Was macht Sta­lin­grad zu einem so bedeu­tungs­schwe­ren Ort? Gemein­hin gilt die Nie­der­la­ge an der Wol­ga als Wen­de­punkt des Krie­ges – weit gefehlt, denn den Kul­mi­na­ti­ons­punkt des Ost­feld­zugs mar­kiert jener 5. Dezem­ber 1941, als der deut­sche Angriffs­schwung nicht mehr aus­reich­te, um Mos­kau zu neh­men. Von Stund an schlug das Pen­del des Gesche­hens uner­bitt­lich zurück.

Und den­noch ver­folgt uns der mythi­sche Name Sta­lin­grads bis zum heu­ti­gen Tage. Zahl­lo­se Sach­bü­cher, Roma­ne – Hun­de, wollt ihr ewig Leben? (1957) – und Kino­fil­me, wie Vils­mai­ers Sta­lin­grad (1992) behan­deln das Sujet. Sta­lin­grad ist und bleibt damit der Schick­sals­ort der Ostfront.

Wäh­rend die Ver­lus­te des ers­ten Ruß­land­win­ters nur in das Bewußt­sein der ver­ant­wort­li­chen Mili­tärs dran­gen, sti­li­sier­te der NS-Staat den Opfer­tod der 6. Armee mit unend­li­chem Pathos. Erst­mals war nicht mehr von Front­ver­kür­zun­gen oder der­glei­chen die Rede, son­dern vom Unter­gang einer gan­zen Armee, die aller­dings, ihrem Eid getreu, bis zul etzt hel­den­haft gekämpft hatte.

Ähn­lich wie der Name Ver­duns für den Ers­ten Welt­krieg, gewann der Name Sta­lin­grads für den Zwei­ten eine Wir­kungs­macht, die über die tat­säch­li­che Bedeu­tung des mili­tä­ri­schen Gesche­hens weit hin­aus­geht. Sta­lin­grad wur­de in der Memo­ria zum Syn­onym für die deut­sche Nie­der­la­ge im Osten und damit den Wen­de­punkt des Krieges.

Schick­sal aller­dings war die­se Nie­der­la­ge nicht, viel­mehr stellt sie das Ergeb­nis zahl­rei­cher Lage­fehl­be­ur­tei­lun­gen und gra­vie­ren­der Füh­rungs­feh­ler dar.

– – –

Die­ser Bei­trag, ver­faßt von Dirk Reitz, ist dem Staats­po­li­ti­schen Hand­buch ent­nom­men, und zwar dem Band Deut­sche Orte – hier ein­se­hen und erwer­ben.