Gründungsmythos und Auftrag der AfD

Eine Par­tei muß sich an ihren Wahl­er­geb­nis­sen und an der Umset­zung ihres Pro­gramms mes­sen las­sen. Bei den Wahl­er­geb­nis­sen sieht es gut aus; von klei­nen Aus­rut­schern abge­se­hen, ist die AfD durch­gän­gig in allen Par­la­men­ten ver­tre­ten. Bei der Mit­ge­stal­tung der Poli­tik sieht es mau aus.

Das liegt an den beson­de­ren Umstän­den, mit denen die AfD zu kämp­fen hat: kei­ne Unter­stüt­zung aus dem Estab­lish­ment, alle wesent­li­chen Medi­en gegen sich, dro­hen­de Ver­fas­sungs­schutz­be­ob­ach­tung und kein Koali­ti­ons­part­ner in Sicht. Ange­sichts des­sen ist es eine beacht­li­che Leis­tung, daß die AfD es über­haupt so weit gebracht hat.

Wo stan­den die 1979 gegrün­de­ten Grü­nen nach zehn Jah­ren? Seit 1983 waren sie im Bun­des­tag ver­tre­ten, 1985 regier­ten sie in Hes­sen mit, 1989 in Ber­lin, Koali­ti­ons­part­ner war jeweils die SPD. Bis zur Regie­rung im Bund dau­er­te es noch ein­mal fast zehn Jah­re, bis zu einer Koali­ti­on mit der CDU wei­te­re zehn Jah­re. Spä­tes­tens nach 30 Jah­ren waren alle Schran­ken, die ein­mal errich­tet wor­den waren, abge­baut. 2011 konn­ten sie den ers­ten Minis­ter­prä­si­den­ten stellen.

Der Ver­gleich mit der AfD liegt nahe, weil die Grü­nen bis zur Grün­dung der AfD die ein­zi­ge Par­tei mit dau­er­haf­tem Erfolg waren, deren Lizen­sie­rung nicht durch Alli­ier­ten erfolgt war.

Der ent­schei­den­de Unter­schied zwi­schen Grü­nen und AfD ist, daß die Grü­nen schon kurz nach ihrer Grün­dung von der SPD als Chan­ce auf eine »Mehr­heit dies­seits der Uni­on« (Wil­ly Brandt) wahr­ge­nom­men wur­den. Das traf sich damals gut, denn die SPD hat­te gera­de den Bruch der Regie­rungs­ko­ali­ti­on durch die FDP erlebt und sah in den Grü­nen die Chan­ce, lang­fris­tig aus der FDP-Gefan­gen­schaft herauszukommen.

Inso­fern darf es nicht ver­wun­dern, daß die AfD mit einer ähn­li­chen Inten­ti­on gegrün­det wur­de – eine Mehr­heit dies­seits der lin­ken Par­tei­en SPD, Grü­ne und Links­par­tei zu schaf­fen. Ver­bun­den waren die­se Hoff­nun­gen mit Illu­sio­nen über die poten­ti­el­len Ver­bün­de­ten CDU und FDP, von denen man dach­te, daß die­se wie­der zu sich selbst fin­den wür­den, wenn sich die Chan­ce dazu ergäbe.

Nie­mand kann sich an alles erin­nern, was vor zehn Jah­ren geschah. Inso­fern ist klar, daß spä­tes­tens jetzt bei der AfD die Mythen­bil­dung ein­setzt. Unter der Über­schrift »Raus aus der Sezes­si­ons­fal­le. Zur Ambi­va­lenz des AfD-Grün­dungs­my­thos« wird gera­de flei­ßig an einem Mythos gestrickt.

Die AfD sei unter dem Vor­satz, »anders zu sein, Poli­tik anders machen zu wol­len«, ange­tre­ten. Das sei die zum Grün­dungs­my­thos erho­be­ne Maxi­me, auf die man die Mit­glie­der ein­ge­schwo­ren habe. Wenn der Autor, der Ber­li­ner AfD-Poli­ti­ker Frank-Chris­ti­an Han­sel, dann Slo­ter­di­jks Inter­pre­ta­ti­on der alt­tes­ta­men­ta­ri­schen Erzäh­lung von der »tota­len Mit­glied­schaft« zitiert, wird klar, daß hier ein Popanz auf­ge­baut wird, der die eige­ne The­se um so plau­si­bler erschei­nen las­sen soll. Denn jede poli­ti­sche Par­tei »ist eine Maschi­ne zur Fabri­ka­ti­on kol­lek­ti­ver Lei­den­schaf­ten« (Simo­ne Weil), dar­in unter­schei­det sich die AfD zu kei­nem Zeit­punkt von den ande­ren Parteien.

An der Erzäh­lung von der Grün­dung der AfD als bewuß­te Exklu­si­on aus dem poli­ti­schen Sys­tem sind daher Zwei­fel ange­bracht. Denn immer­hin waren die Grün­dungs­vä­ter der AfD – Kon­rad Adam, Alex­an­der Gau­land und Bernd Lucke – alle­samt kei­ne unbe­schrie­be­nen Blät­ter, son­dern ehe­ma­li­ge Mit­glie­der der CDU, die sich ganz bewußt als Regu­la­tiv zum Poli­tik­be­trieb, aber nicht als Feind der Christ­de­mo­kra­tie inszenierten.

Die Äuße­run­gen sind in die­ser Hin­sicht ein­deu­tig. Bernd Lucke schweb­te als Ide­al eine Art 80er-Jah­re-CDU vor, und Alex­an­der Gau­land hat mehr­fach dar­auf hin­ge­wie­sen, daß ein Pro­jekt wie die AfD natür­lich gegrün­det wor­den sei, um die CDU »von außen zu beein­flus­sen – wenn es von innen nun mal nicht ging«.

Das klingt alles nicht nach »Selbst­ex­klu­si­on« und der Her­aus­bil­dung einer »mög­lichst unüber­wind­li­chen Innen-Außen-Dif­fe­renz«, son­dern nach einem völ­lig nor­ma­len Hin­weis auf die Unter­scheid­bar­keit von den ande­ren Bewer­bern, die sich ja nur vom eige­nen Ide­al ent­fernt hat­ten. Exklu­si­on (und damit Sezes­si­on) fand nur inso­fern statt, daß man es in einer neu­en Par­tei ver­su­chen wollte.

Zudem war man sich dar­in völ­lig einig, daß man in der bes­ten aller mög­li­chen Wel­ten leben wür­de, wenn nur bestimm­te Fehl­ent­schei­dun­gen in bezug auf den Euro nicht getrof­fen wor­den wären. Die Par­tei soll­te kein Out­law sein, son­dern ein Ange­bot an die CDU, von der man hoff­te, daß sie sich erman­nen wür­de, wenn sich eine Macht­op­ti­on eröff­ne­te. Vor­ge­dacht wur­de die Alter­na­ti­ve in CDU-Krei­sen, die mit Ange­la Mer­kel nicht ein­ver­stan­den waren.

Durch die Erfur­ter Reso­lu­ti­on, so Han­sel, sei eine zusätz­li­che Bin­nen­dif­fe­ren­zie­rung ent­stan­den, die sich radi­kal gegen »inner­par­tei­lich unter­stell­te Abweich­ler­ten­den­zen in Rich­tung einer FDP 2.0 oder CDU 2.0« gerich­tet habe. Der Autor unter­stellt dem dar­aus ent­stan­de­nen »Flü­gel«, daß die­ser sich nicht mehr mit dem Bekennt­nis zum »eigent­li­chen Selbst­ver­ständ­li­chen« zufrie­den­ge­ge­ben, son­dern die Abgren­zung der Par­tei vom eige­nen »Par­tei­estab­lish­ment« gefor­dert habe.

(Zur Erin­ne­rung der Tenor der Erfur­ter Reso­lu­ti­on: »Die Bür­ger haben uns gewählt, weil sie hof­fen, daß wir anders sind als die eta­blier­ten Par­tei­en: demo­kra­ti­scher, patrio­ti­scher, muti­ger.«) Mit ande­ren Wor­ten: Der »Flü­gel« habe den Grund­kon­sens zer­stört und die AfD erst in die Sack­gas­se geführt, in der sie sich heu­te befindet.

Daß es sich dabei eben­falls um einen Mythos han­delt, bele­gen die Ver­su­che Luckes, den von ihm inten­dier­ten Grün­dungs­im­puls zu ret­ten, indem er begann, die Par­tei für Leu­te zu öff­nen, die ganz offen­sicht­lich mit Selbst­ex­klu­si­on nichts am Hut hat­ten. Vor allem Hans-Olaf Hen­kel wäre hier zu nen­nen, der, nach den Wor­ten Gau­lands, aus der AfD eine »libe­ra­le Par­tei« machen wollte.

In die­sem Zusam­men­hang fiel auch die For­de­rung, man müs­se »die Rech­ten« aus der AfD »wie­der aus­schwit­zen«, um »mit­tel­fris­tig erfolg­reich zu blei­ben«. Geäu­ßert hat­te sie im Okto­ber 2014 Hein­rich Weiss, Auf­sichts­rats­chef eines Maschi­nen­bau­un­ter­neh­mens mit Mil­li­ar­den­um­satz, der von Hans-Olaf Hen­kel in die AfD geholt wor­den war. Die Erfur­ter Reso­lu­ti­on stamm­te aus dem März 2015. Für Han­sel hin­ge­gen ist klar, daß Björn Höcke, der im März 2020 vom »Aus­schwit­zen« sprach, für die inner­par­tei­li­che Eska­la­ti­on ver­ant­wort­lich ist.

Inso­fern ist es auch nicht ver­wun­der­lich, daß Han­sel dar­aus eine Art von selbst­ver­schul­de­tem Teu­fels­kreis kon­stru­iert. Die­se Höcke zuge­schrie­be­ne Hal­tung sei näm­lich schuld am »öffent­lich insze­nier­ten Dau­er­tri­bu­nal durch das Par­tei­en- und Medi­en­kar­tell mit der Dro­hung der Verfassungsschutzbeobachtung«.

Han­sel spricht – um kei­ne Unklar­heit auf­kom­men zu las­sen, wer der Schul­di­ge sei – von »Insze­nie­rung mit ange­lei­te­ter Regie­füh­rung«, mit der die bür­ger­li­che Mit­te von der AfD abge­schreckt wer­den soll. In den geschwol­le­nen Wor­ten Han­sels: »Hier also fin­det die inte­gra­le Selbst­ein­schwö­rung ihr logi­sches Pen­dant im Außen, denn im Parteien­system wird dem empor­schie­ßen­den Neu­ling, der sich selbst im Sin­ne onto­lo­gi­scher Dif­fe­renz absetzt, kon­se­quent der Platz im Dies­seits der Haupt­tri­bü­ne des ›demo­kra­ti­schen Spek­trums‹ ver­wei­gert und die spie­gel­bild­li­che tota­le Aus­gren­zung geprobt.«

Mit ande­ren Wor­ten: Die AfD ist selbst schuld, daß die Ver­fas­sungs­schutz­be­ob­ach­tung droht, wenn sie sich von jeman­dem wie Höcke zu einer ande­ren Poli­tik ver­lei­ten läßt, obwohl die­ser die »Spiel­re­geln der Poli­tik« nicht ver­stan­den habe. Daß die Poli­tik ihre eige­nen Regeln hat, ist unbe­strit­ten, die Kon­se­quenz, die der Autor dar­aus zieht, nicht: Wer mit­spie­len wol­le, sei gezwun­gen, »ent­we­der die Funk­ti­ons­be­din­gun­gen zu akzep­tie­ren – oder es zu las­sen, und dann ledig­lich Umwelt des Sys­tems zu sein, also drau­ßen zu bleiben«.

Das klingt so, als wären die aktu­el­len Spiel­re­geln ein Natur­ge­setz, wonach jeder, der die Din­ge anders sieht, vom Ver­fas­sungs­schutz behel­ligt, in kei­ne Talk­show mehr ein­ge­la­den und vom poli­ti­schen Dis­kurs aus­ge­schlos­sen wird. Wenn das die Spiel­re­geln sind, steht der­je­ni­ge, der sich ihnen unter­wirft, als Ver­lie­rer fest. Denn die­se Spiel­re­geln haben die­je­ni­gen gemacht, die ihre Macht damit zu ver­tei­di­gen geden­ken. Nicht ohne Grund haben die Par­tei­en die Maß­ga­be des Grund­ge­set­zes, daß sie bei der »poli­ti­schen Wil­lens­bil­dung des Vol­kes« mit­wir­ken, so aus­ge­legt, daß dar­aus ein Par­tei­en­staat ent­stan­den ist, der sei­ne Pfrün­de zu ver­tei­di­gen weiß.

Inso­fern ist die Schluß­fol­ge­rung, die Han­sel zieht, eine Kapi­tu­la­ti­on: »Was in der Grün­dungs­pha­se not­wen­dig und rich­tig war im Sin­ne einer iden­ti­täts­stif­ten­den Ein­schwö­rung und zur inner­par­tei­li­chen pro­gram­ma­ti­schen Klä­rung, soll­te nach zehn Jah­ren sta­bi­ler Selbst­ver­ge­wis­se­rung jetzt über­wun­den wer­den, damit wir uns nach den Funk­ti­ons­be­din­gun­gen des Sub­sys­tems bewe­gen und mit die­ser Bewe­gung unse­re ande­re Poli­tik in das Zen­trum des Sys­tems implementieren.«

Auch das klingt wie­der geschwol­len, meint aber nichts ande­res, als daß man es jetzt genau­so machen soll­te wie die­je­ni­gen, die deut­lich zum Aus­druck gebracht haben, daß sie das nicht zulas­sen werden.

Han­sel geht aber noch wei­ter, wenn er sagt, daß das Anders­sein der AfD nur noch eine Art Folk­lo­re sei, weil man ja in Wirk­lich­keit längst in sei­nem Ver­hal­ten zu einer Alt­par­tei gewor­den sei.

Aber stimmt es, daß die »Rekru­tie­rung von Nach­wuchs, Mit­ar­bei­tern, Funktions‑, Amts- und Man­dats­trä­gern« bei der AfD genau­so läuft wie bei den ande­ren Par­tei­en? Ist es nicht viel­mehr so, daß die AfD abge­trennt ist vom nor­ma­len Arbeits­markt? Daß sie um die weni­gen Köp­fe, die es in ihrem Umfeld gibt, eine Form der Selbst­kan­ni­ba­li­sie­rung betreibt, weil da nichts nach­wächst? Ist es nicht so, daß sie einen Hau­fen Leu­te mit­schleppt, die sich in einem Bereich, in dem das Leis­tungs­prin­zip nicht gilt, weil die Steu­er­gel­der unab­läs­sig spru­deln, pudel­wohl fühlen?

Und auch bei den Par­tei­funk­tio­nä­ren ist alles anders als bei den Alt­par­tei­en. Attrak­tiv sind ledig­lich Man­da­te auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne sowie in der EU. Denn hier gibt es eine ver­nünf­ti­ge Rela­ti­on zwi­schen anstän­di­ger Ent­schä­di­gung und öffent­li­cher Stig­ma­ti­sie­rung. Auf allen ande­ren Ebe­nen ist, bei ähn­li­chem Risi­ko, nicht viel zu holen, so daß es Schwie­rig­kei­ten berei­tet, bei den Kom­mu­nal­wah­len die Lis­ten voll zu bekommen.

Über all die Din­ge, die Han­sel in sei­nem Bei­trag anführt, kann man sicher strei­ten. Es gibt unter­schied­li­che Erfah­run­gen, die Par­tei funk­tio­niert in den Bun­des­län­dern unter­schied­lich, und eine bür­ger­li­che Rich­tung ist in der AfD solan­ge legi­tim und auch not­wen­dig, solan­ge sie nicht ver­sucht, ein Mono­pol zu errich­ten. Wor­über man aber nicht strei­ten kann, ist die Fra­ge, in wel­chem poli­ti­schen Umfeld die AfD agie­ren muß.

Wenn die AfD öffent­lich und wahr­nehm­bar ihren »Exit aus der Sezes­si­ons­fal­le« ver­kün­de, so Han­sel, eröff­ne das den ande­ren Par­tei­en die Mög­lich­keit, ihre »Brand­mau­ern ein­zu­rei­ßen«, und das »poli­ti­sche Spiel« kön­ne begin­nen: das Aus­lo­ten inhalt­li­cher Schnitt­men­gen und die dar­aus resul­tie­ren­de Zusam­men­ar­beit. Mit der For­mu­lie­rung, daß die Poli­tik ein »Spiel« sei, ent­larvt sich der Autor als jemand, der die grund­sätz­li­che poli­ti­sche Kate­go­rie nicht begrif­fen hat, die Unter­schei­dung von Freund und Feind (Carl Schmitt).

Es ist die­se Hal­tung, die es dem Geg­ner so leicht macht, die AfD trotz ihrer beacht­li­chen Stim­men­ge­win­ne zu mar­gi­na­li­sie­ren – die Illu­si­on, daß die ande­ren Par­tei­en mit ähn­lich heh­ren Zie­len ange­tre­ten sei­en und daß die Ableh­nung der AfD durch eine Art Selbst­rei­ni­gungs­pro­zeß zu über­win­den sei.

Es ist eine wun­der­li­che Auf­fas­sung von Poli­tik, daß man sich zum Spie­len trifft. Das haben die Alt­par­tei­en bes­ser ver­stan­den: Die AfD ist der Feind, der ver­nich­tet wer­den muß. Und das wol­len sie nicht, um die Demo­kra­tie vor der AfD zu schüt­zen, son­dern um ihre eige­ne Macht zu verteidigen.

Wer das nicht ver­stan­den hat, soll in die Ver­wal­tung gehen oder Bücher schrei­ben, in der Poli­tik hat er nichts ver­lo­ren. Poli­tik ist kein Spiel, Poli­tik ist Kampf (Max Weber). So wird er von der Gegen­sei­te auch geführt, und es fragt sich, war­um die AfD immer wie­der davon aus­geht, daß die ande­ren Par­tei­en es nicht ernst mei­nen könnten.

Mit dem »Exit aus der Sezes­si­ons­fal­le« hat der Autor aber dan­kens­wer­ter­wei­se eine meta­po­li­ti­sche Grund­fra­ge berührt. Es ist nicht so sehr die Fra­ge, wo die AfD steht (denn die kann offen­sicht­lich sehr unter­schied­lich beant­wor­tet wer­den), als viel­mehr die Fra­ge, wo sie ste­hen soll­te. Die Fra­ge des Stand­orts lei­tet sich immer von der Lage­be­stim­mung ab.

Wie ist es um Deutsch­land bestellt? Genügt es, wenn ich mich als Juni­or­part­ner zur Ver­fü­gung stel­le, weil es nur einer Kurs­kor­rek­tur bedarf, um wie­der in die rich­ti­ge Rich­tung zu fah­ren? Oder braucht es eine Wen­de, weil die kom­plet­te Rich­tung nicht stimmt? Und: Wer die Wen­de will, muß durch den Wind, anders geht es nicht.

Es liegt in der Natur der Sache, daß jemand, der nicht Teil des par­tei­po­li­ti­schen Milieus ist, die­se Fra­gen anders beant­wor­tet als der­je­ni­ge, der mitt­ler­wei­le dazu­ge­hört. Denn natür­lich prägt die Teil­ha­be an der Macht, auch wenn es nur der Kat­zen­tisch ist, der immer­hin die Aus­sicht auf die reich­ge­deck­te Tafel bie­tet. Die­ser Pro­zeß ist mit dem Wort »Kor­rup­ti­on« nur unzu­rei­chend beschrie­ben, da es nicht nur um Vor­teils­nah­me, son­dern auch um die Ände­rung der Gestimmt­heit geht.

Kann gelin­gen, was Han­sel for­dert, »die post­na­tio­na­le Über­win­dung Deutsch­lands in einer zen­tra­lis­ti­schen EU«, die Belas­tung des Lan­des mit »Euro­ret­tung, Kli­ma­ret­tung und Flücht­lings­ret­tung« und den »öko- und kli­ma­so­zia­lis­ti­schen Umver­tei­lungs-Glo­ba­lis­mus« mit par­tei­po­li­ti­schem Wohl­ver­hal­ten zu stop­pen? Oder braucht es dafür nicht eine ganz grund­sätz­li­che Ände­rung der poli­ti­schen Prä­mis­sen, eine ganz ande­re Poli­tik als die­je­ni­ge, die von den Par­tei­en in die­sem Land seit eh und je ver­tre­ten wird?

Die Fra­ge wird sich jeder selbst beant­wor­ten müs­sen. Wem es nur dar­um geht, »Deutsch­land wie­der wett­be­werbs­fä­hig und als sol­ches über­haupt zukunfts­fest zu machen« (Han­sel), der mag sich in dem Moment, in dem er mit­spie­len darf, am Ziel sei­ner Träu­me wäh­nen. Alle ande­ren wer­den wis­sen, daß die­se poli­ti­schen Zie­le nur gegen die Alt­par­tei­en durch­zu­set­zen sein wer­den, weil es dazu der natio­na­len Sou­ve­rä­ni­tät bedarf, die die­se längst aus ihrer poli­ti­schen Agen­da gestri­chen haben. Wer die deut­schen Inter­es­sen als beson­de­re Inter­es­sen ver­tre­ten will, steht in dem denk­bar größ­ten Gegen­satz zu den­je­ni­gen, die nur das All­ge­mei­ne ken­nen, dem sie alles unterordnen.

Solan­ge aber das eige­ne Wohl­be­fin­den über dem Ziel steht, in Deutsch­land poli­tisch grund­sätz­lich etwas anders zu machen, um unse­ren Kin­dern eine Welt zu hin­ter­las­sen, in der sie frei und sou­ve­rän als Deut­sche leben dür­fen, wer­den die ande­ren gewin­nen. Die Mar­gi­na­li­sie­rung der AfD wäre dabei nur eine Fuß­no­te, aber eine, die rück­bli­ckend viel­leicht ein­mal als letz­te Alter­na­ti­ve in die Geschichts­bü­cher ein­ge­hen wird.

Bis­lang hat sich die AfD recht wacker geschla­gen. Es wur­de ihr durch die Brand­mau­ern der ande­ren Par­tei­en leicht gemacht, weil es kein Ange­bot gab, dem sie hät­te wider­ste­hen müs­sen. Das wird, mit zuneh­men­der Stär­ke der AfD, anders wer­den. Erst dann kommt die eigent­li­che Cha­rak­t­er­prü­fung für sie: ob sie näm­lich der Ver­lo­ckung wider­ste­hen kann, ein gleich­be­rech­tig­ter Teil der Beu­te­ge­mein­schaft der Par­tei­en zu wer­den, und ob sie die inne­re Span­nung bis zu dem Moment hal­ten kann, in dem sie in der Lage ist, den ande­ren die Bedin­gun­gen für eine Zusam­men­ar­beit zu diktieren.