Wohlstand und Endverbrauch

Im späten Jahr 1989 betrat ich in einer Gruppe so euphorisierter wie irritierter DDR-Landsleute einen West-Discounter, mit hundert D-Mark ausgestattet.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Unmit­tel­bar erschloß sich mir, was das bedeu­te­te – „Super-Markt“: Prä­senz einer Über­fül­le an Waren, von Back­werk, Fleisch- und Wurst­ber­gen über alle Früch­te der Welt bis zu High­tech-Arti­keln, für uns unüber­schau­bar, aber offen­bar hier dau­er­ver­füg­bar vor­han­den, die Rega­le mor­gens so über­bor­dend gefüllt wie abends und wie jeden Tag in jedem Jahr, per­ma­nen­te preis­re­gu­lier­te All­ge­gen­wart von allem.

Dio­ge­nes Laer­ti­os: „Wie vie­le Din­ge gibt es doch, die ich nicht brau­che!“ Aber irgend­wer, vie­le, vie­le bedür­fen ihrer wohl und mei­nen das Zeug nötig zu haben.

Mag sein, daß der Mensch – der „Bun­des­bür­ger“ – sich das nur so wün­schen konn­te und daß wir Ost­ler es uns nun eben­so wün­schen woll­ten – als Höhe­punkt der Mensch­heits­ent­wick­lung vom dar­ben­den Jäger und Samm­ler über den um sein Brot rin­gen­den Bau­ern und durch die Jahr­zehn­te der pau­pe­ri­sier­ten Pro­le­ta­ri­er genau hier­her in die­ses grell aus­ge­leuch­te­te Schla­raf­fen­land mit sei­nen vaku­um­ver­schweiß­ten Schin­ken und all den ste­ri­li­sier­ten Joghurts und Pud­dings, noch dazu in unüber­schau­ba­rer Viel­falt der Sor­ten und Marken.

Und tat­säch­lich: Bei aller Reiz­über­flu­tung fühl­ten sich mei­ne DDR-Land­leu­te wie gesegnet.

Hat­te Niklas Luh­mann nicht so treff­lich den Sozia­lis­mus vom Kapi­ta­lis­mus unter­schie­den, indem er mein­te, hier stün­den Waren nach den Men­schen, dort aber die Men­schen nach den Waren an? Die Bun­des­re­pu­blik – ein West­pa­ket, das wir auf­rei­ßen konn­ten, wenn wir erst das Geld dazu hat­ten. Für vie­le ein irres Erlebnis.

Ja, wir kann­ten das aus der Wer­bung, und wir wuß­ten, daß die adi­pö­sen Ame­ri­ka­ner noch viel grö­ße­re Ein­kaufs­wa­gen ihre stra­ßen­lan­gen Super­markt-Rega­le ent­lang­scho­ben, um dort zent­ner­schwer aller Welt Waren zu laden, aber nun, als wir, hun­dert West­mark wohl­ver­wahrt in der Tasche, damit direkt kon­fron­tiert waren, erleb­ten wir nicht nur einen Kul­tur­schock, wie es so banal hieß, wir erkann­ten, ohne es zunächst auf den Begriff brin­gen zu kön­nen, sofort, was die­ses West­land zusam­men­hielt – mehr als Frei­heit, Demo­kra­tie und Men­schen­rech­te näm­lich der Kon­sum im Kingsize-Format.

Und sicher­lich war ich nicht der ein­zi­ge, der empfand:

Wenn das so läuft, wenn der Welt bzw. der Natur über einen sol­chen Ton­na­gen-Stoff­wech­sel die Res­sour­cen per­ma­nent abge­zapft und weg­ver­daut wer­den – Mal abge­se­hen vom dazu erfor­der­li­chen Welt­ver­kehr! – und wenn das nicht nur akzep­tiert, son­dern als selbst­ver­ständ­lich, ja als Glück, Heil und Segen emp­fun­den wird, dann kann das nicht gut­ge­hen, und zwar für den Men­schen nicht, der auf sei­ne Eigen­schaft als End­ver­brau­cher geschrumpft wird, erst recht aber nicht für die Boden­schät­ze, die Bio­sphä­re und die Mitgeschöpfe.

Vor einer sol­chen Lebens­art des Tur­bo-Ver­brau­chens warn­ten nicht nur die alten Reli­gio­nen, Mythen und Mär­chen und ein wesent­li­cher Teil der Phi­lo­so­phie, son­dern gleich­falls die ele­men­ta­re Erzie­hung der ein­fa­chen Leu­te kraft gesun­den Men­schen­ver­stan­des. Hier aber im Wes­ten schien das nor­mal: Pack den Wagen so voll wie nur mög­lich, nimm, was du kau­fen kannst. Im Osten galt man als unver­schämt gie­rig, wenn man an der Fleisch­the­ke mehr als drei, vier Kote­letts ver­lang­te; hier war man Traum­kun­de, wenn man gleich zwan­zig forderte.

Sicht­lich hin­gen in die­sem per­fek­tio­nier­ten Prin­zip West alle mit drin, die feis­ten Bür­ger eben­so wie ihre sich alter­na­tiv und öko­lo­gisch geben­de Nach­kom­men­schaft. Ultra­grü­ne sind heut eben nicht mit dem SUV, son­dern mit Las­ten­rä­dern unter­wegs, ihrem bevor­zug­ten Vehi­kel für Shop­ping-Tou­ren. Das hier war der Tem­pel, dem sie alle dien­ten und der sie sei­ner­seits zum Dienst zwang, der SUPER-MARKT. Welch tref­fen­der Begriff.

Zu dem, was in Rega­len zu sehen war und bil­lig-nut­tig um Auf­merk­sam­keit buhl­te, kam all das ande­re, das Jet­ten durch die Welt, die Pau­schal­rei­sen mit ihren All-inclu­si­ve-Freß­buf­fets in der Hotel­le­rie des Südens, üppig dank nied­ri­ger Per­so­nal­kos­ten, das Dik­tat des Auto­mo­bils als angeb­lich stärks­tes Sym­bol von Frei­heit und Sta­tus und nicht zuletzt die selbst im edlen Gewand prä­sen­te Dege­ne­riert­heit vie­ler Men­schen, die bei ober­fläch­li­chem Chic selbst aus­sa­hen wie straff in Kunst­darm gepreß­tes mür­bes Mortadella-Fleisch.

Die Demo­kra­tie und die Sozi­al- und Rechts­staat­lich­keit des Dis­coun­ter-Staa­tes wur­den als exzel­len­tes Ergeb­nis der Geschich­te betont. Man hört das über­sat­te Auf­sto­ßen dabei mit: Wohl­stand statt Sozia­lis­mus! Dar­in soll­te der immense Gewinn für uns, die all­zu schlan­ken Kin­der des Man­gels, lie­gen, genau danach soll­ten wir Ent­rech­te­ten und Bevor­mun­de­ten im Osten so wacker ver­langt haben.

Wir begrif­fen, daß Frei­heit, Recht und Demo­kra­tie, die als ethi­sche Voll­endung der Geschich­te geprie­sen wur­den, zual­ler­erst die poli­ti­schen Mecha­nis­men waren, die den XXL-Ver­brauch uti­li­ta­ris­tisch-öko­no­misch regel­ten. Demo­kra­tie also als „Herr­schaft der blo­ßen Zahl“, als „abs­trak­te Ega­li­tät“, als „Nivel­le­ment“, wie sie von Ernst Troeltsch auf­ge­faßt wurde.

Wür­de, Men­schen- und Frei­heits­rech­te waren die Eti­ket­ten, die von der Poli­tik auf den Wanst die­ser Ver­brauchs­ge­sell­schaft gepflas­tert wur­den, die sich im Kon­su­mie­ren selbst verbrauchte.

Daß sie dabei selbst­ge­recht und selbst­ge­fäl­lig war, hat­ten wir vor der soge­nann­ten Wen­de gewußt, inso­fern zu erle­ben war, wie der Wes­ten über den Osten sprach – nicht nur wegen der poli­ti­schen Dif­fe­renz der Sys­te­me, in der wir in den Augen der angeb­lich frei­en Welt eine poli­ti­sche unter­ent­wi­ckel­te Art von Nicht­de­mo­kra­ten dar­stell­ten, son­dern in Abschät­zig­keit auch gegen­über unse­rem ver­meint­lich mate­ri­ell so arm­se­li­gen Dasein als Kleinstverbraucher.

Wir waren ab 1990 Bei­tritts­ge­biet. Wir kamen als deut­sche Wirt­schafts­mi­gran­ten. Im Som­mer waren die West­bot­schaf­ten in Prag und War­schau unser Lam­pe­du­sa und Les­bos gewe­sen. Zum einen waren wir, zur Dank­bar­keit ver­pflich­tet, dem wirt­schaft­lich viel stär­ke­ren Teil des eins­ti­gen Vater­lan­des kraft Abstim­me­rei bei­getre­ten, zum ande­ren aber über­haupt erst­mals direkt in den Welt­markt mit ein­be­zo­gen. Mit allen Chan­cen und Risiken.

Und um den Preis, daß unser klei­ne­res, viel schwä­che­res Land mit dem, was es gera­de so noch zu bie­ten hat­te und was als ver­dammt wenig galt, unter den Ham­mer kam. Treu­hän­de­risch, wie es hieß. Wir hat­ten ein­zu­se­hen: Das war zwin­gend so und nur so nötig, wenn wir als Deut­sche jetzt nach west­deut­schem Wohl­stands­prin­zip mit­ma­chen wollten.

Und das woll­ten wir ja wohl. Anders: Der geschicht­li­che Ver­lie­rer hat sich nun mal aus­zu­lie­fern und vor allem nicht so zim­per­lich anzu­stel­len. Wir hat­ten ja erlebt: Was in der DDR und im Ost­block – aus wel­chen his­to­ri­schen Ursa­chen her­aus auch immer – so ver­sucht wor­den war, das lief nun mal nicht, das war viel­mehr mit Unrecht, Sta­si, Mau­er und Sta­chel­draht und Hun­dert­tau­sen­den Rus­sen im Land ver­bun­den; aber hier im Wes­ten lief es beein­dru­ckend, und der Erfolg gab dem Prin­zip doch augen­fäl­lig recht. Und statt trau­ri­ger Rus­sen gab’s ver­dammt coo­le Ame­ri­ka­ner, Bri­ten, Fran­zo­sen und Kana­di­er im Land.

Wir wur­den über­nom­men, unse­re zer­fal­len­den Innen­städ­te ret­te­te das Kapi­tal der Immo­bi­li­en­wirt­schaft, der Lebens­stan­dard glich sich an, der Hori­zont wur­de glo­bal gewei­tet. Fast gleich­zei­tig began­nen der mas­sen­haf­te Ein­satz der Per­so­nal­com­pu­ter und dann deren Ver­net­zung, die schließ­lich die gan­ze Welt ein­fing. Ist schon ein Sozia­lis­mus mit Inter­net kaum vor­stell­bar, so erst recht kei­ner mit Ama­zon und Zalando.

Kol­la­te­ral­schä­den:

Die Gebur­ten­ra­te in Ost­deutsch­land brach sofort ein, das Leben in unse­ren irgend­wie kib­buz-ähn­li­chen LPG-Dör­fern erstarb in weni­gen Jah­ren, es ent­völ­ker­ten sich gan­ze Land­stri­che, und vor allem brach die für die Frei­heit not­wen­di­ge Indi­vi­dua­li­sie­rung einst bewähr­te Bin­dun­gen auf, so daß wir in zehn Jah­ren nahe­zu voll­stän­dig ver­ein­zelt und ent­so­li­da­ri­siert leb­ten, uns aber um so mehr auf die Ver­sach­li­chun­gen und Ver­recht­li­chun­gen im „stäh­ler­nen Gehäu­se“ (Max Weber) des Ratio­na­len ver­las­sen mußten.

Die Plat­ten­bau­ge­bie­te, in denen die jun­gen DDR-Fami­li­en gewohnt hat­ten, wan­del­ten sich zu Alters- und Migran­ten­be­zir­ken, und außer­halb der Städ­te wur­de es ganz still im Osten, denn das Leben auf dem Lan­de erstarb. Aber wir sug­ge­rier­ten uns, daß es letzt­lich allen bes­ser ging. Mate­ri­ell. Wie Hel­mut Kohl ver­spro­chen hat­te. Nur war mit den blü­hen­den Land­schaf­ten so ein kal­tes Schwei­gen ein­ge­zo­gen, und jeder leb­te in sei­nem mit Bau­markt-Mate­ri­al auf­ge­bes­ser­ten Domi­zi­al für sich.

Nach den Insek­ten star­ben in den Mono­kul­tu­ren und aus­ge­putz­ten Land­schaf­ten die Sing­vö­gel weg. Öko­lo­gisch sah es tat­säch­lich nach dem Ende der Geschich­te aus. Frü­her, im ande­ren Vater­land, kam es noch ganz wesent­lich auf die Ergeb­nis­se der Ern­ten an; jetzt war dank Welt­markt immer alles vor­han­den. Mehr als genug! Den viel­fäl­ti­gen Arten- und Sor­ten­reich­tum hat­te Bio­mas­se abge­löst. Über­haupt galt: Quan­ti­tät stets vor Qualität.

Zum Phi­lo­so­phie­ren blieb kei­ne Zeit; wir hin­gen mit drin: Mit­ge­fan­gen, mit­ge­han­gen! Die SED-Fol­ge­par­tei PDS ver­wal­te­te noch polit­folk­lo­ris­tisch den demo­gra­fi­schen DDR-Rest­be­stand, der poin­tie­ren­de Schwät­zer Gre­gor Gysi wur­de dabei zum klei­nen Volks­tri­bun der klei­nen Ost­ler und strei­chel­te deren See­le, bis er mit ihnen weg­al­ter­te. Ein sym­pa­thisch wir­ken­der geist­rei­cher Maul­held. Als er ein ein­zi­ges Mal ech­te Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men hat­te, als Ber­li­ner Wirt­schafts­se­na­tor, bemerk­te er, daß das nichts für ihn war und kor­ri­gier­te die­sen Feh­ler sogleich, um wie­der frei lamen­tie­ren und iro­ni­sie­ren zu kön­nen. Vorbei.

Eigen­ar­tig nur, wie die West­ge­sell­schaft drei­ßig Jah­re nach dem Zuge­winn des Ostens selbst von einer Art poli­ti­schen Depres­si­on erfaßt wur­de und die Grund­la­gen der eige­nen wirt­schaft­li­chen und Sozi­al­er­fol­ge beargwöhnte.

Plötz­lich galt die Leis­tungs­ge­sell­schaft, in die sich vor­her jeder mit Mumm hin­ein­zu­zwin­gen hat­te („Lehr­jah­re sind kei­ne Her­ren­jah­re!“), als nicht mehr zumut­bar und zu selek­tiv, das Zurück­blei­ben der Schwä­che­ren als Dis­kri­mi­nie­rung und die Aus­beu­tung der Welt­res­sour­cen als ethisch ver­werf­lich. Immer weni­ger ging es um die kapi­ta­lis­ti­sche Basis, son­dern um deren Kom­pen­sa­ti­on durch einen qua­si­so­zia­lis­ti­schen Über­bau und eine umver­tei­len­de Transfer-Gesellschaft.

Der kun­ter­bun­te Waren­fe­ti­schis­mus wur­de ver­däch­tig, das Auto, ja sogar die frü­her lebens­er­hal­ten­de Kuh avan­cier­ten zu gefähr­li­chen Kli­ma­kil­lern, der auf fos­si­ler oder gar ato­ma­rer Grund­la­ge pro­du­zie­ren­de Ener­gie­sek­tor galt als schlim­mes Teu­fels­werk. Und mit der Umwer­tung all die­ser Wer­te wur­den gleich­zei­tig die gesam­te Geschich­te und das ver­trau­te Selbst­ver­ständ­nis umge­wor­fen wie miß­li­e­big gewor­de­ne Denk­ma­le. Den Reich­tum aber woll­te man behal­ten; man woll­te nur bes­ser nicht mehr wis­sen, woher er rührte.

Was ihn im Wes­ten ganz ent­schei­dend begrün­det hat­te, der har­te leis­tungs­ori­en­tier­te Kapi­ta­lis­mus der tat­sa­chen­ori­en­tier­ten Unter­neh­mer, der Natur­wis­sen­schaft­ler von Welt­ruf und der fin­di­gen Inge­nieu­re, erst recht der Kolo­nia­lis­mus, der damit angeb­lich ver­bun­de­ne Ras­sis­mus, die Aus­beu­tung der Arbeit und der Kahl­schlag der Bio­sphä­re, jahr­zehn­te­lang mit stol­zen Sym­bo­len ver­klärt, gal­ten nun als his­to­ri­sche Ver­bre­chen, und es soll­te mit „Fair Trade“, „Mehr Bio!“, Vega­nis­mus und vor allem all­um­fas­sen­der Gerech­tig­keit und Inklu­si­on gegen­ge­steu­ert wer­den, mög­lichst inno­va­tiv und mit der gan­zen end­lich gesun­den­den Welt im „Team“.

So welt­vor­bild­lich sich der Wes­ten etwa sech­zig Jah­re lang dar­ge­stellt hat­te, so schul­dig soll­te er sich jetzt fühlen.

Ver­ges­sen schien, wel­che Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten es einst für den leis­tungs­wil­li­gen Selbst­über­win­der gab, gera­de wenn er als bis­lang Unter­pri­vi­le­gier­ter sich von der Dyna­mik ange­spornt fühl­te. Nein, man soll­te sich nichts mehr erst ver­die­nen müs­sen, son­dern per se das Not­wen­di­ge zuge­reicht bekom­men, weil es einem, so die poli­ti­sche Kon­struk­ti­on, von vorn­her­ein doch zustand. Trans­fer­ge­sell­schaft. Es reich­te neu­er­dings, „Bedar­fe“ anzu­mel­den, selbst wenn man nichts leis­ten konn­te oder woll­te. Jedem kam Wür­de zu, gera­de dem Faulpelz.

Der „Wokeis­mus“ betrieb die­se ver­meint­li­che Revo­lu­ti­on mit sek­ten­ar­ti­gem Fana­tis­mus, über­form­te Kul­tur und Spra­che mit sei­ner Ideo­lo­gie, und sogleich schlos­sen sich die Welt­re­gie­run­gen ihm an. Über­all schien ein schlech­tes Gewis­sen auf­ge­bro­chen wie eine jahr­hun­der­tal­te Lebens­lü­ge. Nicht allein der deut­sche Natio­nal­so­zia­lis­mus galt jetzt als staats­ter­ro­ris­tisch, er lei­te­te sich eher her als per­ver­se Fol­ge eines Prin­zips, das neu­er­dings als schon viel lang­fris­ti­ger und grund­sätz­lich als ver­werf­lich iden­ti­fi­ziert wur­de, schon von der Indus­tria­li­sie­rung und der Herr­schaft des wei­ßen Man­nes her.

Nur noch wer far­big war oder aus dem geschun­de­nen Süden kam, konn­te als genu­in gut gel­ten und durf­te sich daher alle For­de­run­gen an uns Schul­di­ge erlauben.

Die Bot­schaft der Erweck­ten: Von Anfang an hat­ten Mensch und Mensch­heit in ihren Grund­ori­en­tie­run­gen auf Leis­tung, Über­win­dung von Geg­nern und Kon­kur­ren­ten und den damit ver­bun­de­nen Unter­schei­dun­gen, als „Dis­kri­mi­nie­run­gen“, falsch gele­gen, und genau das galt es jetzt kon­se­quent und final zu kor­ri­gie­ren. Rich­te­te man dem Men­schen nur men­schen­wür­di­ge Umstän­de ein, wür­de er end­lich gut.

Zur Hei­lung soll­te die Welt nur­mehr als Eine-Welt, als bun­te, viel­fäl­ti­ge und diver­se Welt gel­ten, ja, es soll­te künf­tig immer bun­ter, viel­fäl­ti­ger, diver­ser, also immer welt­of­fe­ner und damit end­lich, end­lich und immer­dar gerech­ter und sowie­so noch demo­kra­ti­scher wer­den, wes­halb es die Poli­tik eben um der Gerech­tig­keit wil­len ange­zeigt fand, die Geschun­de­nen und Benach­tei­lig­ten des „glo­ba­len Südens“ zur Teil­ha­be ein­zu­la­den, sie als wert­vol­le Fach­kräf­te auf­zu­fas­sen oder min­des­tens her­an­zu­bil­den, war doch für ihre Not und das Ver­sa­gen ihrer Staa­ten ein­deu­tig der jahr­hun­der­te­lan­ge euro­päi­sche Irr­weg im Sin­ne einer nicht anders als durch selbst­lo­se Flücht­lings­hil­fe aus­zu­glei­chen­den Schuld verantwortlich.

Kei­ne Moh­ren-Apo­the­ken oder gar Neger­küs­se mehr zulas­sen, und die Ben­in-Bron­zen umge­hend nach Afri­ka zurück, auch wenn es sich dabei um das Blut­me­tall afri­ka­ni­scher Skla­ven­händ­ler han­del­te, was Baer­bock und Roth so nicht gleich zu über­bli­cken vermochten.

Mehr noch, die Migran­ten, denen man auf dem Mit­tel­meer qua­si ret­tungs­schwim­mend ent­ge­gen­kom­men soll­te und denen die Gren­zen offen­ste­hen muß­ten, berei­cher­ten unse­re Kul­tur ent­schei­dend mit ihrer viel­fäl­ti­gen Iden­ti­tät, wäh­rend wir uns der unse­ren gefäl­ligst zu schä­men hat­ten und Süh­ne – Mea cul­pa, mea cul­pa, mea maxi­ma cul­pa! – so dring­lich wie ver­spä­tet gebo­ten war, indem wir es ver­mie­den, Deutsch­land als Nati­on zu verstehen.

Noch mehr als der gesam­te Wes­ten war Deutsch­land, so die ein­dring­li­che Dau­er­pro­pa­gan­da, durch Schuld, Schuld, Schuld erle­digt. Wer die­sem dümm­li­chen Pau­schal­ur­teil wider­sprach und Dif­fe­ren­zie­run­gen for­der­te, war ein Ewig­gest­ri­ger und such­te nach einer Hei­mat, die es bes­ser nicht mehr geben soll­te, weil sie sich als schäd­lich, ja furcht­bar erwie­sen hatte.

Aber:

Die Rega­le sind trotz Umwelt­be­wußt­sein und neu­er Ganz­heit­lich­keit, trotz Bio-Sie­geln und Kreis­lauf­wirt­schaft, trotz Lie­fer­ket­ten­ge­setz und ethi­scher Läu­te­run­gen noch üppi­ger bestückt, die Tech­nik ist noch fas­zi­nie­ren­der, die Ent­frem­dung wuchs im Infor­ma­ti­ons­zeit­al­ter, das jeden mit jedem ver­netzt und alles Welt­wis­sen „teilt“, ins Uner­meß­li­che, und letzt­lich wur­de im vol­lem Bewußt­sein, mit dem Kli­ma die Welt ret­ten zu müs­sen, 2022 glatt noch mehr Koh­le ver­brannt als je zuvor.

Ver­brau­cher­zu­wäch­se: Die afri­ka­ni­sche Bevöl­ke­rung wird von der­zeit 1,4 Mil­li­ar­den auf 2,5 Mil­li­ar­den im Jahr 2050 wach­sen; bis 2100 wer­den 4,7 Mil­li­ar­den in Afri­ka leben. Nur wie und mit wel­chen Fol­gen, wenn allein der kar­ge Wüs­ten­staat Niger, der Mit­te des 20. Jahr­hun­derts nur 2,5 Mil­lio­nen Men­schen zähl­te, jetzt 25 Mil­lio­nen Ein­woh­ner hat und bis zum Ende des Jahr­hun­derts mini­mal 165 Mil­lio­nen? Der Staat Niger jeden­falls wird sie nicht ernähren.

Gemein­sam mit uns schie­ben jetzt bereits Mil­lio­nen migran­ti­scher Mit­bür­ger die Ein­kaufs­wa­gen die lan­gen Super­markt­re­ga­le ent­lang, zwangs­be­glückt zudem von Demo­kra­tie, Recht und Frei­heit, die ihnen wenig bedeu­ten, solan­ge nur die Zutei­lun­gen stimmen.

Nein, die Welt wird nicht zu ret­ten sein, die Natur, so wie wir sie vor drei­ßig, vier­zig Jah­ren noch kann­ten, schon gar nicht. Im Gegen­teil. Auch grü­ne Inno­va­tio­nen grei­fen tief in Res­sour­cen, Natur und Umwelt ein. Eine tat­säch­li­che Wen­de wäre nur denk­bar über Ver­zicht, Demut und Redu­zie­run­gen. Die aber sind nicht nur den grün-woken Hedo­nis­ten so unmög­lich wie den sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Pro­fi­shop­pern, son­dern gene­rell eine anthro­po­lo­gi­sche Unmög­lich­keit, die nur in Zei­ten von Not und Man­gel über­wun­den wur­de. Zudem ste­hen Beschrän­kun­gen der Wachs­tums­lo­gik von Markt und Finanz­wirt­schaft entgegen.

Alain de Benoist wen­det ein:

„Wir müs­sen erken­nen, daß wir nicht aus der aktu­el­len Kri­se her­aus­kom­men, indem wir uns allein auf tech­no­lo­gi­sche Inno­va­tio­nen ver­las­sen. (…) Der Vor­herr­schaft der Wirt­schaft ein Ende zu set­zen, bedeu­tet, der Vor­stel­lung ein Ende zu set­zen, daß man alles kau­fen und ver­kau­fen kann. Es bedeu­tet, der Pro­fit­lo­gik, der Kapi­tal­ak­ku­mu­la­ti­on, dem Wahn­sinn der Ren­di­te, dem Kult der Effi­zi­enz um jeden Preis, dem Waren­fe­ti­schis­mus und der Zins­axio­ma­tik ein Ende zu set­zen. (…) Nie­mand kann dau­er­haft auf Kre­dit von nicht erneu­er­ba­rem Kapi­tal leben.“

Und die unter­ge­gan­ge­ne DDR, aus der wir damals mit unse­ren Stoff­beu­teln in der Hand schüch­tern den Markt der Dis­coun­ter bei­tra­ten? Hät­te genau­so gehan­delt wie der Wes­ten, hät­te eben­so ver­braucht und ver­schlis­sen, wür­de ihr nur das gro­ße Besteck dafür zur Ver­fü­gung gestan­den haben.

Daß sie dar­über nicht ver­füg­te, sicher­te uns das ver­ges­se­ne Erleb­nis von Maß und Beschrän­kung, das uns als letz­te Gene­ra­ti­on glück­li­cher­wei­se präg­te. Der Kal­te Krieg hat­te einen eigen­wil­li­gen Sta­gna­ti­ons­raum gebo­ten, eine vor­über­ge­hen­de Reser­va­ti­on für das ein­fa­che Leben.