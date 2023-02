Faktenlage (21): Wahlanalyse Berlin 2023

Nach­dem die AfD 2021 mit 8% ein ent­täu­schen­des Ergeb­nis bei der Abge­ord­ne­ten­haus­wahl ein­fuhr, hoff­te man bei der gest­ri­gen Wie­der­ho­lungs­wahl, min­des­tens im zwei­stel­li­gen Bereich wie­der zu den 14% aus dem Jahr 2016 aufzuschließen.

Grö­ße­re Über­ra­schun­gen wur­den nicht erwar­tet. Zu spe­zi­ell, zu man­nig­fal­tig und unkal­ku­lier­bar sind die Wah­len in einer Haupt­stadt, in der die poli­ti­schen und kul­tu­rel­len Lebens­wel­ten zwi­schen Zen­trum- und Stadt­pe­ri­phe­rie in den Außen­be­zir­ken bereits stark auseinandergehen.

Somit sind am Ende 9,1% gewiss nicht das Ergeb­nis womit die AfD zufrie­den sein konn­te und wel­ches sie sich selbst auch nicht als Ziel­mar­ke gesetzt hat­te. Bezo­gen auf die letz­te Wahl ist das zwar eine Ergeb­nis­stei­ge­rung von 1,1%. Doch die Par­tei hat­te nicht nur ande­re Zie­le (Zwei­stel­lig­keit), son­dern stand unter dem Erwar­tungs­druck , die 6% Ver­lus­te von 2021 wenigs­tens ansatz­wei­se zu neu­tra­li­sie­ren und mit einem deut­li­chen Plus auszugleichen.

Das Hoch im Bun­des­trend der Par­tei (17%) ein­schließ­lich einer für die AfD güns­ti­gen The­men­la­ge in Ber­lin (Sicher­heit, Kri­mi­na­li­tät, Ein­wan­de­rung) nach der Neu­köll­ner Sil­ves­ter­nacht, hät­ten zumin­dest die 10%+X ver­mu­ten las­sen. Selbst der leich­te pro­zen­tua­le Stim­men­zu­wachs wird durch eine um 10% gesun­ke­ne Wahl­be­tei­li­gung am Ende sogar zu einem Ver­lust an abso­lu­ten Stimmen.

Die AfD ver­lor bei den abso­lu­ten Stim­men (außer im nord­öst­li­chen Pan­kow) in allen Wahl­be­zir­ken jeweils 100 bis 1.200 Wäh­ler. Ins­ge­samt hol­te die AfD 2021 noch knapp 145.000 abso­lu­te Stim­men. Jetzt sind es nur noch 137.000.

Wenn die AfD-Spit­zen­kan­di­da­tin Dr. Kirs­tin Brin­ker also am Wahl­abend und in der Pres­se­kon­fe­renz von einer „Sta­bi­li­sie­rung des Wäh­ler­po­ten­ti­als“ spricht, dann ver­kürzt sie dies natür­lich auf einen Betrach­tungs­zeit­raum der letz­ten zwei Jah­re. Das Wäh­ler­po­ten­ti­al soll­te sich bei einer recht jun­gen Par­tei wie der AfD immer noch anhand ihrer frü­he­ren Wahl­er­fol­ge mes­sen las­sen. In die­sem Fal­le von 2016.

Immer­hin konn­ten zumin­dest die zwei Direkt­man­da­te in den bei­den Mar­zah­n­er Bezir­ken durch Jea­nette Auricht und Gun­nar Lin­de­mann gehal­ten wer­den, wobei es auch dort sowohl bei den Erst- und Zweit­stim­men zu leich­ten abso­lu­ten Ver­lus­ten kam.

Aber kom­men wir zum gro­ßen Bild des Wahl­abends: Ber­lin ist schwarz gewor­den. Das dyna­mi­sche Momen­tum für die CDU, wel­ches sich schon in den vor­he­ri­gen Umfra­gen abzeich­ne­te, bestä­tig­te sich auch am Wahl­abend. Mit 28,5% und einem deut­li­chen Plus von über 10% war die CDU ohne Fra­ge der gro­ße Wahl­ge­win­ner des Abends. Bemer­kens­wert ist dabei, dass die CDU dabei offen­sicht­lich von vie­len Wäh­lern als Pro­test­wahl­al­ter­na­ti­ve und Unzu­frie­den­heits­ve­hi­kel gegen­über dem Rot-Rot-Grü­nen (RRG) Senat gese­hen wurde.

Die FDP muss­te mit 4,6% die fünf­te Wahl­nie­der­la­ge in Fol­ge hin­neh­men und schei­ter­te damit auch zum drit­ten Mal an einem Land­tags­ein­zug inner­halb von zwei Jah­ren. Der FDP fehlt inzwi­schen jeg­li­che poli­ti­sche Nischen­struk­tur. Das links­li­be­ra­le Lager wird von SPD und Grü­nen kan­ni­ba­li­siert, in der Mit­te geht man lie­ber zur CDU, und Liber­tä­re zei­gen sich inzwi­schen auch gegen­über der AfD offen. Der größ­te Wahl­ver­lie­rer bleibt jedoch die SPD, die in den Außen­be­zir­ken voll­stän­dig von der CDU geschluckt wur­de und im Zen­trum mit einem ideo­lo­gisch gefes­tig­ten links­grü­nen Milieu kaum mehr kon­kur­renz­fä­hig ist.

Der Lei­dens­druck der Ber­li­ner war groß, abzu­le­sen an his­to­risch schlech­ten Zufrie­den­heits­wer­te wie seit 2001 nicht mehr für die Regie­rung und auch die Bür­ger­meis­te­rin. Ab der Neu­köll­ner Sil­ves­ter­nacht konn­te die CDU den Umfra­ge­tur­bo star­ten. Ab dem neu­en Jahr ging es steil berg­auf, wäh­rend die bei­den Platz­hir­sche SPD und Grü­ne des regie­ren­den Senats unter 20% fielen.

Die Wech­sel­stim­mung kün­dig­te sich an. Die AfD konn­te jedoch nur mar­gi­nal und sehr kurz­fris­tig pro­fi­tie­ren von den Neu­köll­ner Ereig­nis­sen pro­fi­tie­ren. Die Christ­de­mo­kra­ten domi­nier­ten das zen­tra­le Heim­spiel-The­ma der AfD (Migra­ti­on) vom Jah­res­wech­sel bis zum Wahl­ter­min mit par­la­men­ta­ri­schen Anfra­gen zu den Vor­na­men der Tat­ver­däch­ti­gen über die „Pascha“- Debat­te bis hin zur klas­si­schen Law-and-Order Inszenierung.

Damit zün­de­te die CDU erst­mals den oppo­si­tio­nel­len Test­bal­lon, vor dem sich die AfD seit dem Antritt von Merz als CDU-Par­tei­vor­sit­zen­der fürch­te­te: eine Uni­on, die zwar ihr links­li­be­ra­les Mer­kel-Erbe objek­tiv nicht abstreift, aber die sich zumin­dest als kon­ser­va­ti­ve Schein­kraft zu insze­nie­ren weiß und damit inner­halb der glei­chen Poten­ti­al­räu­me wie die der AfD operiert.

Auch wenn die AfD zwar kei­ne signi­fi­kan­ten Wäh­ler­mas­sen an die CDU abtre­ten muß­te (mit 5.000 Stim­men hol­te die CDU noch den gerings­ten zuwach­sen­den Block aus dem AfD-Lager), zei­gen doch die Zufrie­den­heits­wer­te, Kom­pe­tenz­pro­fi­le und The­men­la­ge, dass CDU und AfD durch­aus um die Wäh­ler­mas­sen der Ber­li­ner Außen­be­zir­ke kon­kur­rier­ten, denen die Lebens­kul­tur des Stadt­zen­trums zuneh­mend fremd gewor­den ist.

Für bei­de Anhän­ger­schaf­ten spiel­ten Sicher­heit und Ord­nung eine wahl­ent­schei­den­de Rol­le und bei­de Wäh­ler­schaf­ten zeig­ten sich in einer ent­schie­de­nen Ableh­nung gegen­über dem Rot-Rot-Grü­nen Senat. Die CDU leg­te ihre Wahl­kam­pa­gne in einer kla­ren Abgren­zung zum Senat an und setz­te durch­aus auch auf ver­ein­zel­te ideo­lo­gi­sche Kon­fron­ta­ti­ons­in­sze­nie­run­gen, sowohl in der Migra­ti­ons­po­li­tik als aber auch städ­ti­schen All­tags­fra­gen, wie der Verkehrspolitik.

Das traf die AfD emp­find­lich und offen­bart eine struk­tu­rel­le Schwä­che der Par­tei. Dort wo eine Par­tei mit rea­lis­ti­scher Macht­per­spek­ti­ve auf das inhalt­li­che Zen­trum der AfD – näm­lich die Migra­ti­ons­kri­tik – zugreift, gelingt es der AfD nur schwer­lich ein kla­res Kon­trast­bild nach­zu­zeich­nen und Exklu­si­vi­tät aus­zu­strah­len. Frü­he­re Zah­len und Stu­di­en zei­gen, daß die Pro­test­wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung der AfD pri­mär ent­lang der Migra­ti­ons­fra­gen verlief.

Das Momen­tum der AfD leb­te von der inhalt­lich deut­li­chen Abgren­zung in der Migra­ti­ons­po­li­tik zu den ande­ren Par­tei­en. Nun mag man ein­wen­den, dass die Uni­on natür­lich kei­ne 180 Grad Wen­de in ihrer Migra­ti­ons­po­li­tik vor­ge­nom­men hat. Es geht aber um die Wahr­neh­mung des Durch­schnitts­wäh­lers und des­sen Wahl­ent­schei­dung ist von man­nig­fal­ti­gen Fak­to­ren wie welt­an­schau­li­chen Über­zeu­gun­gen, Milieu­zu­ge­hö­rig­kei­ten und eben auch tak­ti­schen Erwä­gun­gen geleitet.

Und vor allem das tak­ti­sche Kal­kül war auf das Ziel­sys­tem „Rot-Rot-Grün“ abzu­wäh­len aus­ge­rich­tet. Somit dürf­te ein ideo­lo­gisch eher unge­fes­tig­tes Pro­test­wäh­ler­mi­lieu, die CDU-Wahl als ein­fachs­tes Mit­tel zur Ziel­er­rei­chung betrach­tet haben.

Wie aber kann nun die AfD in einer urba­nen Metro­po­le wie Ber­lin pro­tes­t­ori­en­tier­te Wäh­ler­blö­cke gegen lin­ke Milieus mobi­li­sie­ren, ohne dabei von einer spon­ta­nen rhe­to­ri­schen Auf­rüs­tung und Zuspit­zung aus dem Uni­ons­la­ger aus­ge­sto­chen zu werden?

In der AfD gibt es bereits Dis­kus­sio­nen dar­über, ob die AfD im Wahl­kampf nicht zu hand­zahm und pas­siv auf­ge­tre­ten ist und sich somit die Deu­tungs­ho­heit über die eige­nen Schwer­punkt­the­men hat neh­men las­sen. Zwar ist die Par­tei mit Slo­gans wie „Hart aber gerecht“ auf den Pla­ka­ten auf­ge­tre­ten, aber konn­te dies mit einer eher poli­tisch-inhalt­lich zurück­hal­ten­den Spit­zen­kan­di­da­ten Dr. Kirs­tin Brin­ker kaum in ein kon­sis­ten­tes Gesamt­bild überführen.

Brin­ker scheint sich in der Rol­le als sach­ori­en­tier­te Fach­po­li­ti­ke­rin woh­ler zu füh­len und ist vom Gemüt auch weni­ger die gebo­re­ne Wahl­kämp­fe­rin, die weiß wel­che Tal­king-Points sie set­zen muss, um Nach­rich­ten­wer­te und Schlag­zei­len zu pro­du­zie­ren. Das ist die not­wen­di­ge Per­for­mance-Kri­tik, die sich der Ber­li­ner Lan­des­ver­band wird stel­len müssen.

Den­noch hal­te ich die The­se für gewagt, dass die AfD so schwach abschnitt, weil ihr Auf­tre­ten im Wahl­kampf – inner­halb ihrer Kern­the­men – zu defen­siv und mut­los gewe­sen wäre. Die CDU wird in ihrer Posi­tio­nie­rung kaum als die migra­ti­ons­kri­ti­sche­re Par­tei gegen­über der AfD wahr­ge­nom­men wer­den. Sehr wohl hat­te sie für die­ses The­ma aber das bes­se­re Auf­merk­sam­keits­ma­nage­ment betrieben.

Die Schwä­che lag also offen­sicht­lich in einer aus­blei­ben­den Remo­bi­li­sie­rung des 2016er Poten­ti­als, ein­schließ­lich der aus­ge­las­se­nen Chan­ce, die für sie eigent­lich güns­ti­ge Stim­mungs­la­ge wahl­kampf­tak­tisch rich­tig auszunutzen.

Die AfD ver­lor im Ver­gleich zu 2021 26.000 Leu­te an das Nicht­wäh­ler­la­ger. Nicht­wäh­ler­ver­lus­te deu­ten auf eine man­geln­de Mobi­li­sie­rungs­kraft hin. Aller­dings ist bei der Abge­ord­ne­ten­haus­wahl zu beden­ken, dass bei einer um 10% gesun­ke­nen Wahl­be­tei­li­gung alle Par­tei­en – ein­schließ­lich der CDU – an die Nicht­wäh­ler ver­lie­ren. Somit fällt es umso schwe­rer, beson­ders spe­zi­fi­sche Ursa­chen für die AfD-Ver­lus­te ans Nicht­wäh­ler­la­ger allein zu iden­ti­fi­zie­ren. Den­noch wird bereits heiß spe­ku­liert und natür­lich die The­se des zu defen­si­ven Wahl­kamp­fes bemüht.

Für die Wahl­for­schung sind Nicht­wäh­ler ein Mys­te­ri­um. Es fehlt häu­fig an grö­ße­ren empi­ri­schen Daten­grund­la­gen und Lang­zeit­trends. Eini­ge Grund­re­geln las­sen sich den­noch aufstellen.

Nicht­wäh­ler sind das ganz all­ge­mei­ne Ergeb­nis von fle­xi­bel und dyna­misch gewor­de­ner Par­tei­sys­te­me, die nicht mehr ent­lang robus­ter und fest­ge­bun­de­ner ideo­lo­gi­scher Koor­di­na­ten verlaufen.Nur ca. 14% der Nicht­wäh­ler wer­den laut For­sa Insti­tut auch als „dau­er­haf­te Nicht­wäh­ler“ ange­se­hen. Das heißt jene, die sich aus allen demo­kra­ti­schen Abstim­mungs­pro­zes­sen raus­ge­nom­men haben. Fast die Hälf­te wer­den als „spo­ra­di­sche Nicht­wäh­ler“ ein­ge­stuft, die also bei vor­her­ge­hen­den Wah­len durch­aus wäh­len waren und sich unter bestimm­ten Bedin­gun­gen auch vor­stel­len kön­nen bei einer kom­men­den Wahl abzustimmen. Nicht­wäh­ler sind durch­aus poli­tisch unzu­frie­de­ner, jün­ger und befin­den sich in ten­den­zi­ell nied­ri­ge­ren sozio­öko­no­mi­schen Statuslagen. Eine Mehr­heit der Nicht­wäh­ler von 63% ver­or­tet sich in der poli­ti­schen Mit­te. Damit sehen sich Nicht­wäh­ler sogar häu­fi­ger in der poli­ti­schen Mit­te als die Grup­pe der „Wäh­ler“ (54%). Sie sind dabei zu deut­lich gerin­ge­ren Antei­len links der Mit­te und zu ähn­li­chen Antei­len wie die Wäh­ler rechts der Mit­te posi­tio­niert. Bei der Abfra­ge zu poten­ti­el­len Par­tei­nei­gun­gen unter­schei­den sich Nicht­wäh­ler nur unwe­sent­lich von den elek­to­ra­len Ver­tei­lun­gen gegen­über der Grup­pe der Wähler.

Was die Debat­te um die Nicht­wäh­ler prägt, ist die Unge­wiß­heit und ihr spe­ku­la­ti­ver Cha­rak­ter. Will die AfD ernst­haft die Grün­de für ihre eige­nen Nicht­wäh­ler­ab­wan­de­run­gen oder man­geln­den Mobi­li­sie­run­gen ver­ste­hen, muß sie zwangs­läu­fig in die empi­risch gestütz­te Indi­vi­du­al­da­ten­ana­ly­se gehen und dar­aus Mus­ter und Struk­tu­ren model­lie­ren. Dies kann erleuch­ten­de, aber auch bana­le Erkennt­nis­se hervorbringen.

Bei den sozio­öko­no­mi­schen Daten zei­gen sich für die AfD bei der Ber­lin-Wahl kei­ne grö­ße­ren neu­en Beson­der­hei­ten. Die AfD baut wei­ter­hin auf ihrer Kern­struk­tur der Män­ner, Arbei­ter, mit­tel- bis nied­rig Gebil­de­ten und jenen im mitt­le­ren Alter. Bei der Alters­struk­tur konn­te die AfD etwas stär­ker mit +3% bei den Ü60 Jäh­ri­gen zule­gen. Jene Grup­pe die auch maß­geb­lich der CDU den Wahl­sieg besorg­ten. Die ideo­lo­gi­sche Pola­ri­sie­rung in Ber­lin wird durch­aus über Ban­de einer Gene­ra­tio­nen­fra­ge gespielt.

In den hip­pen und jun­gen Life­style Vier­teln von Ber­lin-Mit­te konn­ten die Grü­nen nach 2021 ihren Vor­sprung noch­mals aus­bau­en, wäh­rend sie in den Außen­be­zir­ken teil­wei­se deut­lich ver­lo­ren. Wäh­rend­des­sen zeig­te sich in den Außen­be­zir­ken die Revan­che der im Schnitt älte­ren Ur-Ber­li­ner gegen die lin­ke Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik in ihrer Stadt.

„Dit is halt Ber­lin wa?!“ mögen eini­ge Ein­hei­mi­sche meist in ver­klä­ren­der Absicht zu den Dys­funk­tio­na­li­tä­ten die­ser Stadt sagen. Und ja, Ber­lin ist auch poli­tisch eine beson­de­re Stadt.

Weni­ge Tage vor der Wahl wur­de die AfD im Bun­des­trend bei 17% gemes­sen. Die Migra­ti­on ist zum wich­tigs­ten sozia­len und poli­ti­schen Pro­blem gewor­den und hat laut You­Gov Umfra­ge sogar Kli­ma und Ukrai­ne ver­drängt. Die Ber­li­ner Wäh­ler woll­ten einem lin­ken Senat eine Quit­tung ver­pas­sen. Rechts­kon­ser­va­ti­ve Kern­the­men wie Inne­re Sicher­heit, Kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fung und Migra­ti­on waren die wich­tigs­ten The­men, in denen die AfD zugleich die stärks­ten Kom­pe­tenz­wer­te hat.

Inter­ne Kon­flikt­li­ni­en inner­halb der AfD kön­nen der­zeit aus der Öffent­lich­keit weit­ge­hend her­aus­ge­hal­ten wer­den und haben kaum mehr ein so gro­ßes Eska­la­ti­ons­po­ten­ti­al wie frü­her. Eine Woche vor der Wahl stieg auf­grund des 10-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums noch­mals die media­le Reso­nanz der Partei.

Trotz die­ser Aus­gangs­be­din­gun­gen schaff­te die AfD kei­ne signi­fi­kan­te Ergeb­nis­stei­ge­rung. Wenigs­tens konn­te man drei neue Man­da­te hin­zu­ge­win­nen. Lang­fris­tig wird sich die AfD-Ber­lin aber Gedan­ken machen müs­sen, wie man als rechts­kon­ser­va­ti­ve Groß­stadt­par­tei grund­sätz­lich und mit wel­chem Iden­ti­täts­pro­fil auf­tre­ten möchte.