Last und Werk und Stunde

Aber jeder weiß, daß die­ser Mann seit­her Tag für Tag einen schwe­ren Stein zu wäl­zen hat, den Hang hin­auf, und daß es ihm nie gelingt, trotz aller Schin­de­rei, die­sen Stein dort oben abzu­le­gen. Jedes­mal reicht die Kraft nicht aus, ums Ver­re­cken reicht sie nicht für die letz­ten paar Meter, und der Stein gerät ins Rut­schen und pol­tert den Abhang wie­der hinunter.

Dem Sisy­phos bleibt auch am nächs­ten Tag nichts ande­res übrig, als sich erneut hin­ter sei­ne Last zu stemmen.

Die­se täg­lich ver­geb­li­che Arbeit, von den Göt­tern als Stra­fe ver­hängt, ist zum Sinn­bild gewor­den für vie­les, was der Mensch trei­ben muß. Fast jeder durch­lebt das Wäl­zen gan­ze Jah­re lang, die meis­ten leis­tens, ohne daß sie einen Begriff vom Mythos hät­ten – sie erzäh­len die Geschich­te vom Sisy­phos ohne zu spre­chen nach und könn­ten sie nicht benennen.

Ist das Benen­nen­kön­nen eine Erleich­te­rung? Wie lebt es sich, wenn das Absur­de sich zeigt, plötz­lich aus­ge­spro­chen, so, als kratz­te man eine Schei­be vom Eis frei? Leben gera­de wir hier nicht Jahr für Jahr kopf­schüt­telnd, zutiefst empört, weil wir wis­sen, wie das heißt? Und wäl­zen wir nicht trotz­dem täg­lich unse­ren Stein, zurecht­kom­mend, bienenfleißig?

Die Fra­ge lau­tet: Kann man wäl­zen, ohne damit zurechtzukommen?

Albert Camus leg­te 1942 sein heu­te bekann­tes­tes Buch vor, die Schrift Der Mythos des Sisy­phos. Er beschäf­tig­te sich dar­in mit der jäh durch­schie­ßen­den oder schlei­chend ein­träu­feln­den Erkennt­nis, daß wir den Stein wälz­ten, obwohl wir nicht mehr wüß­ten, wozu es gut sei – dabei ahnend, daß sich in unse­rem Leben an die­ser Grund­kon­stel­la­ti­on kaum mehr etwas wer­de ändern lassen.

Trost und Zuver­sicht konn­te für Camus ein Gott nicht spen­den, denn er glaub­te nicht. Er wuß­te bloß vom Tod als der einen ganz gewis­sen Gewiß­heit. Und so such­te er den Aus­weg im Men­schen selbst, in einem Per­spek­tiv­wech­sel, einer Ver­hal­tens­än­de­rung, einer Selbst­ret­tung jener Art, bei der man sich an den eige­nen Haa­ren aus dem Sumpf zieht.

Die­se Selbst­ret­tung dür­fe, so Camus, kei­nes­falls aus betäu­ben­der Betrieb­sam­keit bestehen. Recht hat er: Es gibt (und wir ken­nen!) For­men sys­te­mi­scher Zuver­sicht, die schlim­mer als Ver­zweif­lungs­or­gi­en sind: schlau und so glatt, pro­fes­sio­nell und taxie­rend, oppo­si­tio­nell betei­ligt am Fal­schen, aus­blen­dend zufrie­den – mün­dend in Verbrämung.

Was aber sonst, wie könn­te es gehen? Camus riet zu einem Drei­schritt: Erken­ne die Lage, in dir den Sisy­phos, im Lebens­voll­zug den Stein; nimm die Lage an, als unaus­weich­li­ches Schick­sal; revol­tie­re in ihr gegen sie, denn aus der Erkennt­nis und der Unaus­weich­lich­keit erwach­se die Frei­heit dazu, sie mache den Stein zur Auf­ga­be. Und so steht der Vor­schlag im Raum, daß wir uns Sisy­phos als glück­li­chen Men­schen den­ken soll­ten, denn er mache den Stein zu etwas ihm Zuge­hö­ri­ges, ohne das er nicht sei, wer er sei.

Was für ein Auf­wand, um aus der Käl­te wie­der in die Wär­me zu gelan­gen! Und über­haupt: Soll also Glück jetzt unse­re Kate­go­rie sein? Im Zara­thus­tra schreibt Nietzsche:

Trach­te ich denn nach Glü­cke? Ich trach­te nach mei­nem Werke!,

und das ist ein ganz ande­rer Weg­wei­ser, einer, der den kal­ten Stil vor­be­rei­tet, die Win­ter­wan­der­schaft, dem Rau­che gleich, und so wei­ter, ein Weg­wei­ser jeden­falls, der uns ange­mes­sen zu sein scheint. Bloß: Was das Werk sei, das dem Glück vor­ge­zo­ge­ne Werk, das müß­te doch ein­mal aus­ge­führt wer­den. Aber ver­mut­lich führt so etwas das Leben aus, und mit Zah­len auf Kon­ten und ande­ren Quan­ti­tä­ten mag es sehr wenig zu tun haben.

Es gibt in Ernst Jün­gers Erin­ne­run­gen an den Aus­bruch des Ers­ten Welt­kriegs jene Sze­ne, in der er, zusam­men mit einem Dach­de­cker auf dem Gie­bel sit­zend, die Ankunft des Post­bo­ten erlebt, der die Mobil­ma­chung ausruft.

Der Dach­decker hat­te gera­de sei­nen Ham­mer erho­ben, um einen Schlag zu tun. Nun hielt er mit­ten in der Bewe­gung inne und leg­te ihn ganz sacht wie­der hin. In die­sem Augen­blick trat ein ande­rer Kalen­der bei ihm in Gültigkeit.

Es muß an der Lek­tü­re­ge­stimmt­heit gele­gen haben, war­um sich das Bild vom nicht mehr aus­ge­führ­ten Schlag tief ein­bren­nen konn­te, tie­fer sogar als man­che Sze­ne aus dem Krieg selbst, von denen Jün­ger etli­che zusammentrug.

Es liegt wohl an der jähen Öff­nung: Ein Wort kann die eine Uhr anhal­ten und die ande­re in Gang set­zen, ein Wort kann genü­gen, und der Ham­mer wird zu einem frem­den Gegen­stand, der Schlag – ein Vor­gang von der Dau­er einer hal­ben Sekun­de – zu einer absur­den Tätig­keit, zu einer Hand­lung, die sich nicht mehr ein­fü­gen und nicht mehr aus­füh­ren läßt.

So etwas kann eine gro­ße Erleich­te­rung sein, kann dem Grü­beln ein Ende set­zen. Wozu noch Dächer decken? Manch­mal ist es soweit, dann läßt Sisy­phos den Stein links lie­gen oder zer­schlägt ihn oder tritt ihn zu Tale. Das ist unser Thema.

Von Götz Kubit­schk erschien zuletzt: Hin und wie­der zurück – hier ein­se­hen und bestel­len.