Netzfundstücke (151) – Jünger, Blaugrün, Nemmersdorf

Am zurück­lie­gen­den Frei­tag, dem 17. Febru­ar, jähr­te sich der Todes­tag des deut­schen Jahr­hun­dert­schrift­stel­lers Ernst Jün­ger zum 25. Mal. Jün­gers beacht­li­ches Gesamt­werk doku­men­tiert ein Leben, das alles ande­re als in gera­den Bah­nen ver­lief: Auf den Sturm-und-Drang-Natio­na­lis­mus der 1920er Jah­re folg­te die inne­re Emi­gra­ti­on im Natio­na­lis­mus, die nach dem tota­len Zusam­men­bruch 1945 einem Hang zum Apo­li­ti­schen wich.

Dabei hat Jün­ger immer wie­der »kor­ri­gie­rend« in sein Werk ein­ge­grif­fen und Ände­run­gen vor­ge­nom­men. Die­se stie­ßen nicht immer auf Gegen­lie­be. Ins­be­son­de­re bei sei­nen poli­ti­sche­ren Lesern hin­ter­ließ so man­che »Kor­rek­tur« einen bit­te­ren Nach­ge­schmack: Dar­un­ter sein lang­jäh­ri­ger Sekre­tär Armin Moh­ler, was zu nach­hal­ti­gen Ver­stim­mun­gen zwi­schen bei­den füh­ren sollte.

Unge­ach­tet des­sen blieb Jün­ger zeit­le­bens und dar­über hin­aus immer ein Autor von her­aus­ra­gen­der Bedeu­tung für die deut­sche Rech­te, und nicht nur für die­se. Für die fran­zö­si­sche Nou­vel­le Droi­te spielt Jün­ger bis heu­te eine gewich­ti­ge Rolle.

Für Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek steht der Lieb­lings-Ernst-Jün­ger indes fest: Das Aben­teu­er­li­che Herz in sei­ner Erst­fas­sung – »der eigent­li­che lite­ra­ri­sche Sprung« in Jün­gers Werk, wie es Kubit­schek faßte.

Grund für IfS-Lei­ter Dr. Erik Leh­nert sei­nen Text aus der Fest­schrift Eine Spur hin­ter­las­sen zu Kubit­scheks 50. Geburts­tag, in dem er das im Aben­teu­er­li­chen Her­zen ent­hal­te­ne The­ma der »Tem­pe­ra­tur­er­hö­hung« reflek­tiert, anläß­lich des jün­ger­schen Todes­tags vorzutragen:

Für gewöhn­lich spa­re ich nicht mit Kri­tik an der »Öko-Poli­tik« der AfD, oder was man­cher Par­tei­prot­ago­nist dafür hält. Aber zu »10 Jah­re AfD« gehört auch, ehr­lich zu attes­tie­ren, daß über den ein oder ande­ren blau­en Par­tei­gän­ger und Man­dats­trä­ger, der sich der kon­ser­va­tiv-öko­lo­gi­schen Tra­di­ti­ons­li­ni­en bewußt ist, suk­zes­si­ve ein öko­lo­gi­sches, hei­mat­be­zo­ge­nes Bewußt­sein in die Par­tei ein­si­ckert, das einen Kon­tra­punkt zu ihrem übli­chen Indus­trie­fe­tisch setzt.

Ein Bei­spiel dafür ist die jüngs­te Land­tags­re­de des jun­gen AfD-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten in Nord­rhein-West­fa­len, Zacha­ri­as Schal­ley, in der er demons­triert, wie eine AfD-Umwelt­po­li­tik zu beset­zen wäre, die die­sen Namen ver­dient hät­te, sich dabei dem grü­nen Zeit­geist ver­wehr­te und an den eige­nen ideo­lo­gi­schen Kern anknüpf­te: Wider­stand gegen die homo­ge­ni­sie­ren­de Uni­ver­sa­lis­mus­wüs­te der Globalisierung.

Nach Kick­star­ter­an­stoß und einem wäh­rend der Umset­zung anwach­sen­den Umfang ist es nun end­lich erschie­nen: Die Befrei­ung von Nem­mers­dorf.

Hydra­chef Micha­el Schä­fer erklärt im Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast »Von rechts gele­sen«, war­um es die­se Bild­ge­schich­te brauch­te, wel­chen Sinn Gedenk­mär­sche haben und wie es zu der bebil­der­ten Umset­zung der tra­gi­schen Gescheh­nis­se in Nem­mers­dorf kam: