Alfred de Zayas: “Dieser Krieg wird nicht enden.”

Unse­re Über­set­zung erfolg­te mit freund­li­cher Geneh­mi­gung des Autors. Der Ori­gi­nal­text ist hier erschie­nen.

Sey­mour Hershs Bele­ge, die auf die Urhe­ber­schaft der USA bezüg­lich der Spren­gung der Nord­stream-Pipe­lines hin­deu­ten, sind überwältigend.

In einer nor­ma­len Welt wür­de der­ar­ti­ges ers­tens eine Regie­rungs­kri­se aus­lö­sen, zwei­tens eine Ver­ur­tei­lung des Ter­ror­an­schlags durch den US-ame­ri­ka­ni­schen Kon­greß, drit­tens die For­de­rung einer inter­nen Unter­su­chung ille­ga­ler Akti­vi­tä­ten des CIA und des Pen­ta­gons, vier­tens eine inter­na­tio­na­le Unter­su­chung unter Schirm­herr­schaft der Ver­ein­ten Natio­nen, fünf­tens eine umsich­ti­ge Stel­lung­nah­me des UN-Gene­ral­se­kre­tärs, sechs­tens einen Ein­spruch der Umwelt­ver­samm­lung der Ver­ein­ten Natio­nen, sieb­tens einen media­len Aufschrei.

Letzt­lich wäre ange­sichts des Aus­ma­ßes der gro­ben Ver­let­zung der UN-Char­ta und inter­na­tio­na­ler Ver­trä­ge sogar ein Rück­tritt des Biden-Regie­rung angebracht.

Es ist irre: Der Staat, der von sich behaup­tet, das Völ­ker­recht zu wah­ren, läßt sich auf eine unver­schäm­te Ter­ror­ope­ra­ti­on ein, aus­ge­führt im Namen des ame­ri­ka­ni­schen Vol­kes, das die Betei­li­gung der US-Regie­rung an Ope­ra­tio­nen unter fal­scher Flag­ge samt offen­sicht­li­chen Staats­ter­ro­ris­mus gewiß ableh­nen würde.

Selbst­ver­ständ­lich wie­sen das Wei­ße Haus und das Pen­ta­gon sofort jede Ver­ant­wor­tung von sich und ver­such­ten Sey­mour Hersh zu ver­leum­den. Nichts Neu­es unter der Son­ne: Wie sag­ten die alten Römer? „Hast Du’s getan, so leug­ne es! – Si fecis­ti, nega!“

Hersh, ehe­ma­li­ger Repor­ter von Asso­cia­ted Press und New York Times sowie lang­jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter des New Yor­ker, zitier­te Aus­sa­gen, wonach sein Bericht „falsch und frei erfun­den“ (laut Adri­en­ne Wat­son, Spre­che­rin des Wei­ßen Hau­ses) oder sei­ne „Behaup­tun­gen voll­kom­men und abso­lut falsch“ (CIA-Spre­che­rin Tam­my Thorp) seien.

Das erin­nert mich an mei­ne Kind­heit. Mei­ne Leh­rer brach­ten uns bei, daß ein Ver­hal­ten nach dem Mot­to “Wirf den Stein und ver­ste­cke die Hand!” unrecht sei.

Schon lan­ge vor den Ent­hül­lun­gen durch Hersh deu­te­ten alle Indi­zi­en auf die Ver­ei­nig­ten Staa­ten und ihre NATO-Ver­bün­de­ten hin. Schließ­lich hat­ten die USA alles getan, um die Fer­tig­stel­lung der Nord­stream-Pipe­line zu ver­hin­dern, sie haben wider­recht­li­che Sank­tio­nen gegen Unter­neh­men ver­hängt, die am Bau der Pipe­line betei­ligt und Bedro­hun­gen, Erpres­sungs­ver­su­chen und Schi­ka­nen der USA aus­ge­setzt waren.

Ohne­hin war der Angriff ange­kün­digt wor­den. Am 7. Febru­ar 2022, vor dem Ein­marsch Ruß­lands in die Ukrai­ne, hat­te Biden erklärt: „Falls Ruß­land ein­mar­schiert … wird es kei­ne Nord Stream 2 mehr geben … Wir wer­den ihr ein Ende set­zen.“ All dies hät­te sich bestä­ti­gen las­sen, wenn die schwe­di­sche Unter­su­chung trans­pa­rent ver­lau­fen wäre und die deut­schen und rus­si­schen Eigen­tü­mer von Nord­stream die Hin­wei­se hät­ten ein­se­hen dür­fen. Aber auch Schwe­den blockte.

Edward Snow­den, der CIA-Bera­ter und Whist­le­b­lower, der das ame­ri­ka­ni­sche Volk und die Welt auf die ver­fas­sungs­wid­ri­gen Prak­ti­ken des Natio­na­len Sicher­heits­amts (NSA) hin­ge­wie­sen hat­te, zer­riß die US-Demen­tis in der Luft. Am 8. Febru­ar twit­ter­te er:

Kön­nen Sie sich irgend­wel­che Bei­spie­le aus der Geschich­te für eine gehei­me Ope­ra­ti­on vor­stel­len, für die das Wei­ße Haus ver­ant­wort­lich war, dies aber vehe­ment bestritt? Außer­dem: die­ses unmaß­geb­li­che Gedöns um die „Mas­sen­über­wa­chung…

Er teil­te auch einen Zei­tungs­ar­ti­kel vom April des Jah­res 1961, in dem US-Außen­mi­nis­ter Dean Rusk die Rol­le der USA bei der Inva­si­on in der Schwei­ne­bucht leug­ne­te und den Ame­ri­ka­nern ver­si­cher­te, daß die Inva­si­on nicht „von ame­ri­ka­ni­schem Boden aus insze­niert“ wor­den sei. Rusk behaup­te­te, daß „kuba­ni­sche Ange­le­gen­hei­ten von den Kuba­nern selbst gere­gelt“ wür­den, und beharr­te dar­auf, daß die Inva­si­on von Kuba­nern ohne jeg­li­che US-Unter­stüt­zung abge­lau­fen sei.

Es ist sur­re­al, daß der Wes­ten behaup­tet, er wol­le eine „auf Regeln basier­te inter­na­tio­na­le Ord­nung“ und daß es im Krieg in der Ukrai­ne dar­um gin­ge, eine sol­che Ord­nung wie­der­her­zu­stel­len. Die USA und die NATO geben sich den Anschein, Ruß­land aus der War­te mora­li­scher Über­le­gen­heit bekämpf­ten. Die Main­stream-Medi­en ten­die­ren dazu, solch unhalt­ba­re Nar­ra­ti­ve nur wei­ter zu stützen.

Objek­tiv betrach­tet nimmt der Wes­ten gegen­über Russ­land kei­ne mora­lisch über­le­ge­ne­re Posi­ti­on ein: Die Bilanz des west­li­chen Impe­ria­lis­mus und Kolo­nia­lis­mus im 19. und 20. Jahr­hun­dert sowie jün­ge­re Aggres­sio­nen des Wes­tens gegen die Völ­ker Indo­chi­nas, Jugo­sla­wi­ens, Afgha­ni­stans und des Irak waren tie­fer­grei­fend und mör­de­ri­scher als die rus­si­sche Inva­si­on der Ukraine.

Die Aktio­nen des Wes­tens hat­ten Kriegs­ver­bre­chen und Ver­bre­chen gegen die Mensch­lich­keit zur Fol­ge, die kom­plett unge­straft blie­ben, wodurch Prä­ze­denz­fäl­le geschaf­fen wur­den, auf die Ruß­land und ande­re sich nun beru­fen können.

Das Pro­blem ist, daß die meis­ten von uns US-Ame­ri­ka­nern wie auch die Bri­ten im Ver­ei­nig­ten König­reich oder die Deut­schen in Deutsch­land tat­säch­lich der eige­nen Pro­pa­gan­da auf­sit­zen. Das hat nichts mit Heu­che­lei zu tun, son­dern mit Naivität.

Von der Grund­schu­le an wer­den wir in dem Glau­ben indok­tri­niert, daß wir per Defi­ni­ti­on die Guten sei­en und die Auf­ga­be hät­ten, dem Rest der Welt Demo­kra­tie und Men­schen­rech­te bei­zu­brin­gen. Für einen Chi­ne­sen, Inder oder Afri­ka­ner mag dies fan­tas­tisch klin­gen, doch die Gehirn­wä­sche an den ame­ri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Bevöl­ke­run­gen ist phä­no­me­nal erfolg­reich verlaufen.

Aus die­sem Grund wer­den die Ent­hül­lun­gen von Sey­mour Hersh in der ame­ri­ka­ni­schen Öffent­lich­keit vor­aus­sicht­lich kei­ne gro­ße Wir­kung zei­gen. Sie ver­puf­fen schlicht. Die Men­schen glau­ben, was sie glau­ben wol­len, wie Juli­us Cae­sar in De bel­lo civi­li einst schrieb: “quae volu­mus, ea cre­di­mus liben­ter – Was wir wol­len, glau­ben wir ger­ne”. Oder noch schlim­mer, wie der hei­li­ge Augus­ti­nus sprach: “Mun­dus vult deci­pi.- Die Welt will getäuscht werden”.

So wer­den Ame­ri­ka­ner wei­ter­hin an ihrem Ein­zig­ar­tig­keits­an­spruch fest­hal­ten und mit reli­giö­sem Eifer dar­an glau­ben, daß sie im Recht sind und alle ande­ren im Unrecht. Ich selbst habe das geglaubt und Jahr­zehn­te gebraucht, um mich von die­sem Bann zu lösen.

Man­che hof­fen, daß der Bericht von Sey­mour Hersh die Leu­te zu einer Neu­be­wer­tung des Ukrai­ne-Krieg füh­ren und eini­ge sei­ner Teil­neh­mer aus der west­li­chen Alli­anz dazu bewe­gen könn­te, eine ande­re Posi­ti­on ein­zu­neh­men und zu erken­nen, daß der Krieg mili­tä­risch nicht zu gewin­nen sei. Außer, wir woll­ten den Kon­flikt immer wei­ter eska­lie­ren und auf eine nuklea­re Kon­fron­ta­ti­on zusteuern.

Lei­der Got­tes sind wir in unse­rem eige­nen Netz poli­tisch oppor­tu­ner Lügen und kogni­ti­ver Dis­so­nanz gefan­gen. Selbst­ver­ständ­lich gibt es Poli­ti­ker und Aka­de­mi­ker, die erken­nen, wie inko­hä­rent das Sys­tem und wie dys­funk­tio­nal EU und NATO sich präsentieren.

Aber die Main­stream-Medi­en haben uns erfolg­reich ein­ge­trich­tert, daß „Kon­sens“ unter den west­li­chen Staa­ten not­wen­dig sei. Aus die­sem Grund wird ein Abweich­ler wie der unga­ri­sche Prä­si­dent Vic­tor Orban von NATO-Regie­run­gen und Main­stream-Medi­en so mas­siv atta­ckiert.

Inzwi­schen hat auch der kroa­ti­sche Prä­si­dent Zoran Mila­no­vic sei­ne Ableh­nung gegen­über der EU- und US-Füh­rung zum Aus­druck gebracht und Frie­dens­ge­sprä­che zum Ukrai­ne­kon­flikt ange­mahnt. Mila­no­vic bezwei­felt, daß die Krim jemals an die Ukrai­ne zurück­keh­ren wer­de, da sie von vorn­her­ein nicht zur Ukrai­ne hät­te gehö­ren dür­fen, weil die gro­ße Mehr­heit der Krim­be­woh­ner kei­ne Ukrai­ner wer­den wollen.

In Deutsch­land sind es Sahra Wagen­knecht von der Links­par­tei und Oskar Lafon­taine, die sich gegen den Krieg in der Ukrai­ne stel­len. In den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ist es der repu­bli­ka­ni­sche Kon­greß­ab­ge­ord­ne­te Matt Gaetz aus Pen­sa­co­la, Flo­ri­da, der kei­ne wei­te­re Mili­tär­hil­fen an die Ukrai­ne zulas­sen möchte.

Die Pro­fes­so­ren John Mears­hei­mer, Richard Falk, Jef­frey Sachs und ande­re sind sich einig, daß der Krieg in der Ukrai­ne nicht zu gewin­nen sei und ein trag­fä­hi­ger Kom­pro­miß, ein quid pro quo, gefun­den wer­den müß­te, um die Kämp­fe zu been­den, bevor sie zu einer ato­ma­ren Kon­fron­ta­ti­on eska­lier­ten. Und doch schei­nen wir schlaf­wan­delnd auf eine Apo­ka­lyp­se zuzutaumeln.

Es ist sku­r­ill, daß die US-Regie­rung einen sol­chen Krieg ohne Kriegs­er­klä­rung füh­ren und hun­dert Mil­li­ar­den Dol­lar ver­schleu­dern darf, ohne das ame­ri­ka­ni­sche Volk demo­kra­tisch befragt zu haben, ob es das wirk­lich will.

Unge­ach­tet der Bedeu­tung der Ent­hül­lun­gen von Sey­mour Hersh und ihrer Aus­wir­kun­gen auf Insti­tu­tio­nen der Regie­rung wird sich wahr­schein­lich wenig ändern: Der Wür­ge­griff der Main­stream-Medi­en ist der­art gewal­tig, daß die Erkennt­nis­se eines seriö­sen Ent­hül­lungs­jour­na­lis­ten ein­fach bei­sei­te­ge­scho­ben wer­den kön­nen, falls sie dem poli­tisch erwünsch­ten Nar­ra­tiv ent­ge­gen­ste­hen. In unse­rer dys­funk­tio­na­len Demo­kra­tie blei­ben vie­le Fak­ten, vie­le Berich­te, vie­le Bücher ohne Kon­se­quen­zen: Der Zug fährt zu schnell und die Dyna­mik des Gesche­hens ver­hin­dert, ihn noch stop­pen zu können.

Der 2014 begon­ne­ne Ukrai­ne-Kon­flikt hat sich zu einem Krieg aus­ge­wei­tet, der nun schon ein Jahr dau­ert, an die 200.000 Sol­da­ten und Zivi­lis­ten getö­tet und Mil­li­ar­den Dol­lar und Euro ver­schlun­gen hat. Wird es auf unbe­grenz­te Zeit so weitergehen?

Ich ver­mag nicht in eine Kris­tall­ku­gel zu bli­cken. Es gab meh­re­re ernst­zu­neh­men­de Ver­mitt­lungs­ver­su­che des tür­ki­schen Prä­si­den­ten Erdo­gan und des israe­li­schen Pre­mier­mi­nis­ters Ben­nett – bei­de wur­den von Washing­ton tor­pe­diert. Es gab Ver­mitt­lungs­auf­ru­fe von Papst Fran­zis­kus, vom mexi­ka­ni­schen Prä­si­den­ten Lopez Obra­dor und vom bra­si­lia­ni­schen Prä­si­den­ten Luiz Iná­cio Lula. Die Fak­ten deu­ten dar­auf hin, daß Washing­ton den Krieg ver­län­gern und noch den letz­ten Ukrai­ner gegen Ruß­land ver­hei­zen möchte.

Solan­ge sich am Stell­ver­tre­ter­krieg Geld ver­die­nen läßt, wird er wei­ter­ge­hen: Der mili­tä­risch-indus­tri­el­le Kom­plex hat bereits Mil­li­ar­den ver­dient. Auch die Gewin­ne der Ölin­dus­trie erreich­ten 2022 astro­no­misch Höhen.

Selbst wenn Putin in der Ukrai­ne bedeu­ten­de mili­tä­ri­sche Erfol­ge errei­chen soll­te, wird der Krieg nicht enden, weil die USA es nie zulie­ßen, dass Selen­ski einer Frie­dens­lö­sung nach­gin­ge. Der Krieg wird wei­ter eska­lie­ren, bis alle erschöpft sind oder eine mensch­li­che Fehl­kal­ku­la­ti­on oder Com­pu­ter­pan­ne zum Atom­krieg führen.

Ich wür­de mir eine Koali­ti­on der Prä­si­den­ten für den Frie­den wün­schen, die im UN-Sicher­heits­rat und in der Gene­ral­ver­samm­lung dar­auf bestün­den, daß der Krieg sofort been­det wer­den muß, weil die Gefahr der nuklea­ren Ver­nich­tung zu groß ist. Für den Rest der Welt ist es irrele­vant, ob die Krim zur Ukrai­ne oder zu Ruß­land gehör­te. Die meis­ten Latein­ame­ri­ka­ner, Afri­ka­ner und Asia­ten wis­sen gar nicht, wo die Krim liegt. Wir im Wes­ten haben kein Recht, den Pla­ne­ten wegen unse­rer rein amerikanischen/europäischen/russischen Que­re­len in den Abgrund zu stürzen.

Wel­ches Land hat genug Ein­fluß, um sich ein­zu­schal­ten und zu ver­su­chen, trag­fä­hi­ge Frie­dens­vor­schlä­ge aus­zu­ar­bei­ten? Viel­leicht soll­ten Chi­na und Indi­en eine inter­na­tio­na­le Frie­dens­kon­fe­renz ein­be­ru­fen, die alle Par­tei­en auf­for­dert, die Kämp­fe ein­zu­stel­len und das Über­le­ben des gan­zen Pla­ne­ten nicht län­ger aufs Spiel zu setzen.

Die­se Kon­fe­renz soll­te nicht nur die rus­si­sche Inva­si­on in der Ukrai­ne ver­ur­tei­len, son­dern auch die Pro­vo­ka­tio­nen der Ver­ei­nig­ten Staa­ten und der NATO, die als legi­ti­mes Ver­tei­di­gungs­bünd­nis begann, doch sich über die letz­ten 30 Jah­ren zu einer kri­mi­nel­len Orga­ni­sa­ti­on im Sin­ne der Arti­kel 9 und 10 des Sta­tuts des Inter­na­tio­na­len Mili­tär­ge­richts­hofs von Nürn­berg aus dem Jahr 1945 entwickelte.