Sammelstelle (62): Täglich grüßt die Querfront

Das ist die ein­zi­ge Quer­front-Kon­stan­te der letz­ten Jahre.



Ändert sich das nun schlag­ar­tig, durch eine Demons­tra­ti­on am 25. Febru­ar in Ber­lin? Immer­hin fürch­tet das Gesicht des Main­stream-Links­li­be­ra­lis­mus Sascha Lobo beim Spie­gel (22.2.2023), die »deut­sche Quer­front« der »Frie­dens­schwurb­ler«, bestehend aus »Schwar­zer, Wagen­knecht und Co.«„

ver­langt von der Ukrai­ne, sich mit ihren Mör­dern und Ver­ge­wal­ti­gern zu arrangieren.

Ist das so? Dazu gleich mehr.

Zunächst gilt es in Erin­ne­rung zu rufen, was eine »deut­sche Quer­front« (Lobo) über­haupt ist, denn das ist im Hand­ge­men­ge der publi­zis­ti­schen Feh­den und Anwür­fe irgend­wie sel­ten Gegen­stand der Betrachtung.

Was die Quer­front war, und zwar die real­exis­tie­ren­de, wird in der 111. Sezes­si­on, erläu­tert. Man muß sie suchen

in den Trüm­mern der Wei­ma­rer Repu­blik, als Gewerk­schaf­ten, Mili­tärs und der anti­ka­pi­ta­lis­ti­sche Flü­gel der NSDAP Ende 1932 ver­such­ten, eine Kanz­ler­schaft Adolf Hit­lers und des­sen Zusam­men­ge­hen mit der feu­da­len und groß­in­dus­tri­el­len „Reak­ti­on“ durch ein quer zu den Fron­ten lie­gen­des Bünd­nis zu stop­pen. Bekannt­ge­wor­den als die his­to­ri­sche Quer­front­kon­zep­ti­on ist dem­zu­fol­ge besag­ter Ver­suchs­bal­lon vor exakt 90 Jahren. Wenn heu­te Leben­de dies als rei­ne Tak­tie­re­rei inner­halb radi­kal­rech­ter Krei­se inter­pre­tie­ren, unter­schät­zen sie die Spreng­kraft die­ser avi­sier­ten Quer­front, deren Ver­such der bun­des­deut­sche His­to­ri­ker Axel Schildt in einem Essay über „Mili­tä­ri­sche Ratio und Inte­gra­ti­on der Gewerk­schaf­ten“ (1986) als „eines der spek­ta­ku­lärs­ten Kapi­tel die­ser von aller­lei Geheim­di­plo­ma­tie gesät­tig­ten Zeit“ bezeich­net hat.

Wer sich für die­ses his­to­ri­sche Kapi­tel der Ur-Quer­front inter­es­siert, wird in besag­ter Aus­ga­be der Sezes­si­on oder, wei­ter­füh­rend, im kapla­ken-Band Quer­front fündig.

Das war also die Quer­front, aber was ist sie heu­te? Heu­te ist sie eine Schi­mä­re, ein dif­fa­mie­ren­der Kampf­be­griff der einen und eine hoff­nungs­vol­le Sehn­sucht der anderen.

Öfters natür­lich ers­te­res: Denn wenn heu­te die Nach­denk­sei­ten um Albrecht Mül­ler, Com­pact um Jür­gen Elsäs­ser, Oskar Lafon­taine und Sahra Wagen­knecht, der Demo­kra­ti­sche Wider­stand um den undog­ma­tisch lin­ken Schnell­ro­da-Gast Anselm Lenz oder gar die »Neue Rech­te« als Gan­zes uni­so­no für »Quer­front« erklärt wer­den, ver­an­schau­licht das die Pro­ble­ma­tik. Wenn alle die­se Akteu­re Quer­fron­ter sind, bleibt der Begriff inhaltsleer.

Er ver­kommt zur Waf­fe des links­li­be­ra­len Main­streams, um sich mit den Inhal­ten der Geschmäh­ten nicht aus­ein­an­der­set­zen zu müs­sen. Mit Quer­fron­tern spricht man nicht; man äch­tet sie im Rah­men des ent­grenz­ten Kamp­fes gegen rechts, indem man sie in den nebu­lö­sen Kom­plex »Rechts­extre­mis­mus« eingemeindet.

Eben­dies prak­ti­ziert Sascha Lobo stell­ver­tre­tend für den polit­me­dia­len Kom­plex, eben­dies kön­nen wir ange­sichts der Demons­tra­ti­on und der Frie­dens­pe­ti­ti­on von Ali­ce Schwar­zer und Sahra Wagen­knecht beobachten.

Ins­be­son­de­re das Leit­or­gan der grü­nen Milieus in der Bun­des­re­pu­blik, die taz, arbei­tet sich an der neu­en Kon­stel­la­ti­on ab. Das ist wenig über­ra­schend: Einst­mals waren die­se Milieus die Trä­ger der wirk­mäch­ti­gen Frie­dens­be­we­gung der alten Bun­des­re­pu­blik. Mit der rot-grü­nen Koali­ti­on ab 1998 trans­for­mier­te sich die Sze­ne suk­zes­si­ve; seit dem völ­ker­rechts­wid­ri­gen Krieg gegen Rest-Jugo­sla­wi­en war es aus mit der Frie­dens­macht der grün­al­ter­na­ti­ven Szenen.

Mitt­ler­wei­le ist man längst Speer­spit­ze eines moral­po­li­ti­schen, men­schen­rechts­uni­ver­sa­lis­ti­schen Trans­at­lan­tis­mus, der sich in sei­nen Fol­gen nur in Nuan­cen vom klas­si­schen, inter­es­sen­ge­lei­te­ten Trans­at­lan­tis­mus von CDU und Co. unterscheidet.

Die taz berich­tet also kon­stant zur Quer­front­ge­fahr der Frie­dens­be­weg­ten. Her­vor­zu­he­ben ist zunächst der Bei­trag »Zwei wie Pech und Schwe­fel« (v. 10.2.2023), in dem in das The­ma Frie­dens­de­mo in Ber­lin ein­ge­führt wird:

Sahra Wagen­knecht und Ali­ce Schwar­zer haben zusam­men eine Peti­ti­on mit dem Titel „Mani­fest für Frie­den“ gestar­tet und für den 25. Febru­ar – auf den Tag fast genau ein Jahr nach Russ­lands Angriff auf die Ukrai­ne – zu einer Demons­tra­ti­on am Bran­den­bur­ger Tor aufgerufen. (…) Uner­war­tet ist die­se Alli­anz zwi­schen Links-Solis­tin Wagen­knecht und Alt-Akti­vis­tin Schwar­zer schon. Doch auf den zwei­ten Blick ergibt sie Sinn. Bei­de gehör­ten in den letz­ten Mona­ten zu den pro­mi­nen­tes­ten Stim­men in der deut­schen Öffent­lich­keit, die sich gegen Waf­fen­lie­fe­run­gen und für Ver­hand­lun­gen mit Putin posi­tio­niert haben.

Damit waren sie lan­ge Zeit im Estab­lish­ment allein auf wei­ter Flur. Das änder­te sich indes durch die Peti­ti­on, wie wie­der­um die taz (v. 16.2.2023) zu berich­ten weiß. Das Feld der Unter­zeich­ner reicht

von Sati­ri­ker und Poli­ti­ker Mar­tin Son­ne­born über Theo­lo­gin Mar­got Käß­mann bis hin zum Ex-Vize­prä­si­den­ten der EU-Kom­mis­si­on Gün­ter Verheugen.

Käß­mann hat sich wie­der strei­chen las­sen, ähn­lich taten es der Hal­len­ser Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Johan­nes Var­wick und eini­ge mehr. Der Druck wur­de zu groß. Wor­an lag’s? Man ahnt es:

Schon kurz nach Ver­öf­fent­li­chung des Auf­rufs gesell­ten sich jedoch auch AfD-Chef Tino Chrup­al­la und Jür­gen Elsäs­ser, Chef­re­dak­teur des rechts­extre­men Maga­zins Compact,

zu den Unterzeichnern.

Damit erleb­te die Debat­te ein wei­te­re Ver­schär­fung des Umgangs­tons: Nun fie­len alle Hem­mun­gen gegen die Alt­fe­mi­nis­tin und die Links­po­pu­lis­tin. Ins­be­son­de­re Wagen­knecht leis­te­te dabei aber auch ihren emi­nen­ten Eigen­an­teil, wie die taz zusammenfaßt:

Auf die Fra­ge, was sie machen, wenn Rechts­extre­mis­ten auf der Demo auf­tau­chen und Fah­nen schwen­ken, ant­wor­te­te Wagen­knecht: „Auf unse­rer Kund­ge­bung ist jeder will­kom­men, der ehr­li­chen Her­zens für Frie­den und für Ver­hand­lun­gen demons­trie­ren möchte.“

Noch deut­li­cher äußer­te sich Wagen­knechts Ehe­mann Oskar Lafon­taine, des­sen aktu­el­ler Best­sel­ler den aus­sa­ge­kräf­ti­gen Titel Ami, it’s time to go home trägt:

Bereits am Mitt­woch war ein Video auf Twit­ter auf­ge­taucht, in dem Wagen­knechts Ehe­mann und Ex-Lin­ken-Vor­sit­zen­der Oskar Lafon­taine, eben­falls Erst­un­ter­zeich­ner, in einem Inter­view sag­te: „Da gibt es kei­ne Gesin­nungs­prü­fung, da wird auch nie­mand gefragt: ‚Wel­ches Par­tei­buch hast du?‘ oder ‚Wen hast du gewählt?’“

Das ver­är­gert die hege­mo­nia­le »Lin­ke« und macht die poli­ti­sche »Rech­te« eher neu­gie­rig. Dem­entspre­chend ist der fol­gen­de taz-Auf­ma­cher (v. 22.2.2023) durch­aus fol­ge­rich­tig über­schrie­ben:

Rech­te suchen Nähe zu Wagen­knecht: Sehn­sucht nach der Querfront

Wer die­se Sehn­sucht Monat für Monat in sein Maga­zin preßt, ist klar: Jür­gen Elsäs­ser. Er erklär­te, so beob­ach­tet es die taz, die Spann­brei­te der Frie­dens­de­mo in Ber­lin am 25.2. müs­se von Björn Höcke bis Sahra Wagen­knecht reichen:

Und Elsäs­ser ist nicht allein. Auch die AfD-Spit­ze um Tino Chrup­al­la unter­stützt den Auf­ruf von Wagen­knecht und Schwar­zer, der sich gegen Waf­fen­lie­fe­run­gen in die Ukrai­ne stellt und „Kom­pro­mis­se auf bei­den Sei­ten“ for­dert, um den rus­si­schen Angriffs­krieg zu been­den. „Im Ein­satz für den Frie­den soll­ten Par­tei­gren­zen kei­ne Bar­rie­ren sein“, twit­ter­te Chrupalla.

Aber nicht nur Com­pact und die AfD-Spitze,

Iden­ti­tä­ren-Anfüh­rer Mar­tin Sell­ner froh­lockt eben­so über die „Mög­lich­keit einer Anti­kriegs­al­li­anz von rechts und links“, die Ent­wick­lung sei „sehr interessant“.

Inter­es­sant war es auch, was sich in Mün­chen vor weni­gen Tagen dar­bot. Mehr als 10.000 Men­schen ver­sam­mel­ten sich zu einer Frie­dens­kund­ge­bung. Sie kamen aus der alten Lin­ken, der Quer­den­ker­sze­ne, der »Neu­en Rech­ten« (oder dem, was man dafür hält) und klas­si­schen Frie­dens­grup­pen. Com­pact dazu: »Die Quer­front siegt«.

Der­ar­ti­ge Tri­um­pha­lis­men erhal­ten Auf­wind durch Betei­li­gung von Links­ak­teu­ren wie Die­ter Dehm, der nicht nur vor den Tau­sen­den Bür­gern sang, son­dern, wie die taz wie­der­gibt, sogar

erklär­te, er habe schon in den Neun­zi­gern vor Deutsch­land­fah­nen gesungen.

Anders als Wagen­knecht, Dehm und vie­le ande­re »Links­po­pu­la­re« unter­stützt die Par­tei­füh­rung der Lin­ken den Auf­ruf zur Demo nicht. Es feh­le kla­re Kan­te gegen rechts; man hat wohl Angst vor schlech­ten Bil­dern, wenn Wagen­knecht und Chrup­al­la am sel­ben Ort den­sel­ben Jour­na­lis­ten die­sel­ben Stand­punk­te diktieren.

Aber ist das schon eine Quer­front? Der Ber­li­ner »Pro­test­for­scher« Simon Teu­ne sieht die Chan­cen gegeben.

Dass Wagen­knecht und Schwar­zer eine kla­re Abgren­zung expli­zit auf­ge­ge­ben haben, ist ein Novum,

so Teu­ne.

Es sei offen, ob eine grö­ße­re Quer­front-Bewe­gung ent­ste­he; die Mög­lich­keit bestehe aber. Teu­ne fürch­tet, daß die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen Rech­te stär­ke und die­se »ihre Wir­kung in brei­te­re Krei­se noch­mal vergrößern«.

Die­ser Mei­nung schlie­ße ich mich an: Die gesam­te Skan­da­li­sie­rung der Schwar­zer-und-Wagen­knecht-Demo, ihrer Peti­ti­on (fast 600.000 Unter­zeich­ner) und ihres Anlie­gens (wohl­ge­merkt: Der Auf­ruf ist völ­lig harm­los) wird nur der poli­ti­schen »Rech­ten« dien­lich sein.

Wes­halb? Nun: Mit dem Über­gang wei­ter Tei­le der Links­par­tei zum Main­stream-Stand­punkt in der Ukrai­ne­kri­se hat die AfD um ihren hier stra­te­gisch geschickt vor­ge­hen­den Par­tei­chef Tino Chrup­al­la die Mar­ke »Frie­dens­par­tei« bzw. »Frie­dens­kraft« par­tei­po­li­tisch mono­po­li­siert; Alex­an­der Gau­lands »Frie­dens­plan« hat dies auch par­la­men­ta­risch unter­stri­chen. Eigent­lich posi­tiv gela­bel­te Begrif­fe wie »Frie­den«, »Diplo­ma­tie« und »Ver­stän­di­gung« wer­den nun mit der AfD ver­bun­den wer­den, mit der man ansons­ten häu­fig nur Nega­tiv­be­grif­fe assoziiert.

Jeder, der im par­la­ments­po­li­ti­schen Ter­rain für eine ver­ba­le Abrüs­tung, ein Ende der Waf­fen­lie­fe­run­gen und eine grö­ße­re Rol­le deut­scher Diplo­ma­tie­be­mü­hun­gen ein­tritt, wird ja seit gerau­mer Zeit nicht nur als »Puti­nist« und »Frie­dens­schwurb­ler«, son­dern eben auch als AfD-nah aus dem Dis­kurs der Herr­schen­den exkludiert.

Ich dis­ku­tie­re an die­ser Stel­le die inhalt­li­che Fra­ge nach der frie­dens­po­li­ti­schen Posi­tio­nie­rung der AfD und Tei­len ihres Vor­fel­des durch­aus nicht. Es reicht fest­zu­stel­len, daß objek­tiv das »Framing« abge­schlos­sen ist: Für mehr Ver­hand­lun­gen und bei­der­sei­ti­ge Gesprächs­be­reit­schaft zwi­schen Kiew und Mos­kau plä­diert in der BRD nur die AfD. Das wird ihr unter den »Frie­dens­be­weg­ten« neue Sym­pa­thien brin­gen bzw. hat sie bereits erbracht. Umfra­ge­del­len sind nicht zu beobachten.

Gewiß: Ein Gros der Bericht­erstat­tung fokus­siert sich auf Wagen­knecht. Aber solan­ge sie wei­ter­hin Teil einer Par­tei ist, die auf Kriegs­fuß mit ihren Inhal­ten steht, ver­pufft der Anzie­hungs­ef­fekt völ­lig. Im Gegen­teil: Lin­ke aller Cou­leur bli­cken nicht mehr durch, was ihre Par­tei möch­te und wohin sie möch­te – da hat eine mög­lichst geschlos­sen agie­ren­de AfD einen natür­li­chen Vor­teil in der kom­men­den Wählermobilisierung.

Abschlie­ßend: Kommt es jetzt zur Quer­front? Wir erin­nern uns:

Quer­front kann einer­seits als Ver­such defi­niert wer­den, eine Links-rechts-Koope­ra­ti­on in einer bestimm­ten Lage zu einem bestimm­ten Zweck gegen einen bestimm­ten Geg­ner oder für ein bestimm­tes Nah­ziel zu formieren.

Quer­front kann ande­rer­seits als ein Ver­schmel­zen von lin­ken und rech­ten Par­tei­en bzw. Bewe­gun­gen bzw. Per­so­nen­krei­sen ver­stan­den wer­den; ein Ver­schmel­zen als Syn­the­se, das in etwas Neu­em mündet.

Akzep­tiert man Defi­ni­ti­on eins, so ist eine ent­spre­chen­de Quer­front ohne jed­we­de theo­re­ti­sche Unter­füt­te­rung prak­tisch bereits real. Die Ukrai­ne-Russ­land-Kri­se zeigt das auf; die Demons­tra­ti­on am 25. Febru­ar wird es unter­strei­chen; die Kat­ze ist aus dem Sack: Lafon­taine und Wagen­knecht haben sie nicht in ihn zurück­ge­prü­gelt, was Bän­de spricht (– aber zugleich natür­lich kei­nes­wegs bedeu­tet, daß Wagen­knecht »eine von uns« ist).

Defi­ni­ti­on zwei ist hier zu ver­wer­fen. Ein sol­ches Zusam­men­ge­hen wird es nicht geben; eine Lis­te Wagenknecht–Lafontaine–Höcke–Chrupalla oder ver­gleich­ba­res bleibt gänz­lich irre­al. Aber das darf es auch blei­ben: Die per­p­etu­ier­te Selbst­be­schäf­ti­gung und Selbst­zer­stö­rung der Links­par­tei bei gleich­zei­ti­ger Mono­po­li­sie­rung der Frie­dens- und Diplo­ma­tie­fra­ge durch die AfD ist mit andau­ern­dem Krieg im Osten Euro­pas ein par­tei­po­li­ti­scher Selbstläufer.

Sich über die­se Ten­denz­wen­de zuguns­ten der Alter­na­ti­ve zu »freu­en«, ver­bie­tet der Anstand ange­sichts Zehn­tau­sen­der Toter und Ver­wun­de­ter auf ukrai­ni­scher wie rus­si­scher Sei­te. Sich die­se Ten­denz­wen­de aber poli­tisch bewußt zu machen, bleibt für eine rea­lis­ti­sche Lage­ana­ly­se erforderlich.